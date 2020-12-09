"К нему до#бались, что он без маски. Ты надень лучше", - в киевском ТРЦ охрана устроила драку с посетителем. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
В Киеве охранники ТРЦ Ocean Plaza побили одного из посетителей, который зашел в торговый центр без защитной маски, намотав вместо нее на лицо шарф. Внимание! Нецензурная лексика!
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"Отличный пример охраны, которая должна исчезнуть из развитых ТРЦ. Парень зашел без маски в "ОушенПлазу", но замотан шарфом. Охрана начала незамедлительно "реагировать".
После всего этого действа его ещё и забрали в райотдел полиции, составили протокол, а теперь требуют возмещения материального ущерба", - говорится в сообщении.
На видео видно, как между парнем и охраной происходит диалог. Позже охранник толкнул молодого человека, и тот упал, завалив рамки металлоискателя, на что охранница сказала: "Оооо, оце ти попав на бабки...".
Пожалуйста, подождите...
Такої охорони в магазинах, як в Україні, я тут ніколи не бачила. Завжди дико від них. Ще й просять сумку показати ... Чи лазять за тобою між рядами ...
Але тут типу =не бидло= верещить, що якась "охорона" повинна бити і виволочувати / викидати людину на вулицю.
Мало того, що населення України в своїй агресивності вже переплюнуло дуже багатьох + законність - чуже і невідоме слово.
І дуже подобається, коли плюються слиною про =ефективність= масок, особливо киваючи на Захід і ставлячи в приклад Польщу, Італію, Німеччину, Францію. І в якій же ж такій країні на Заході поголовне і примусове носіння масок помогло і зупило вірус ?
Китай не наводити. Хіба що хочете жити, як китайці - тоді так.
Навіть зомбувати не треба, лише програмку перемкнули - і стадо готове.
Ось що поки-що роблять в Канаді. Не такий дикий треш, але всерівно ...
Чхати вони хотіли на розпорядження влади.
У нас розсилають довбані alerts від уряду про червону зону, про заборону збиратися і т.д., бо мало голову проїли. Я працюю, на телефоні з клієнтом, воно гуде. Дзвонили/слали, поки не натисла - ОК. Я не давала дозвіл мені дзвонити, так само, як і постити свою рекламу на моїй фб сторінці і записати мене в інформаційн групу ковід.
На це люди скаржаться, поки в соцмережах. Далі буде видно.
Всі трампісти бажають нам лиха. Це очевидно.
Дякую.
Всіх поіменно перераховувати не маю бажання, тому узагальнюю.