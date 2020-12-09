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лекарства (1187) Минздрав (4826) Степанов Максим (2060)

"Не надо есть антибиотики. По-другому это не назовешь. Слушайте своих врачей", - Степанов о возрастании потребления лекарств. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Потребление антибиотиков по некоторым группам в Украине выросло в 5-6 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Потребление антибиотиков в Украине выросло по некоторым группам в 5-6 раз", - сказал он.

Вместе с тем министр отметил, что ситуация контролируемая.

"Я проводил встречи с фармпредприятиями, у нас контролируемая ситуация, медучреждения обеспечены двух-трехмесячным запасом антибиотиков", - добавил глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов об уменьшении тестирования на COVID-19: Меньше людей с признаками коронавируса стали обращаться в больницы

Также Степанов еще раз обратился к украинцам: "Не надо есть антибиотики... Пожалуйста, слушайте своих врачей".
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Топ комментарии
+7
для того чтобы поциенты не ели антибиотики, они должны быть обследованы, при потребности госпитализированы и должны принимать антибиотики в больнице при постоянном контроле состояния врачём. а не так как щас, - а, у вас воспаление лёхких, сидите дома, попейте побольше воды, антибиотиков и поешьте витаминков. следующий!
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09.12.2020 10:25
+5
Тобто ковідних поменшало, НІБИ.
А ліків з'їдають все більше і більше.
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09.12.2020 10:23
+3
Антибиотики как раз таки и назначают семейные врачи,не дождавшись анализов крови.
Да ещё и гомеопатию впридачу.
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09.12.2020 10:38
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а если "есть антибиотики" говорят врачи, даже без проб на биоту?...
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09.12.2020 10:22 Ответить
Остап быстро вырвал огурец из рук Паниковского :
- Не делайте из еды культа.
После этого он съел огурец сам».(с)
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09.12.2020 12:06 Ответить
Тобто ковідних поменшало, НІБИ.
А ліків з'їдають все більше і більше.
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09.12.2020 10:23 Ответить
І ліків вживають все більше, і кількість лікарняних листів зросло у 1,5 рази, і щоденно "рекорд" смертності...
Ця кліка увела брехню в ранг державної політики.
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09.12.2020 14:20 Ответить
для того чтобы поциенты не ели антибиотики, они должны быть обследованы, при потребности госпитализированы и должны принимать антибиотики в больнице при постоянном контроле состояния врачём. а не так как щас, - а, у вас воспаление лёхких, сидите дома, попейте побольше воды, антибиотиков и поешьте витаминков. следующий!
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09.12.2020 10:25 Ответить
Та шоб Аллах взял этого Стебанова - ааааа, ыыыы, мммм, ну ептель, ну нельзя ли шоб взять и выбросить взять. кого-то. такого. шоб. по. бумажке. способен. был. читать. текст. без. ааааа. - Путина - НА!
та блин, дай Гелиос памяти, такого "диктора" послать до Венедиктовой.... ой. "Не треба їсти антибіотики. Інакше це не назвеш. Слухайте своїх лікарів", - Степанов про зростання споживання ліків - Цензор.НЕТ 6649
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09.12.2020 10:26 Ответить
люди шо від фонаря їх їдять. тести не робиш тільки статистику заспокійливу
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09.12.2020 10:34 Ответить
Антибиотики как раз таки и назначают семейные врачи,не дождавшись анализов крови.
Да ещё и гомеопатию впридачу.
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09.12.2020 10:38 Ответить
А чим по твоєму лікуватись, виродку?!
Я зробив тест за власний кошт, заплатив за обстеження інфекціоніста, зробив ренген та аналіз крові. А "сімейного лікаря" цікавило одне - якого числа я здав зразки на тест, щоб вірно відрахувати десять днів для лікарняного. Якби не антибіотики з першого дня то хто-зна чим би все закінчилось.

В тій же самій Росії хоч є список рекомендованих ліків. Які до речі, деяким категоріям надають безкоштовно. А тут ніякої боротьби з цим вірусом. За часів бариги "дохтор смерть" зруйнувала медицину своїми дебільними "рехформами", а тепер вони лише дають "розумні" поради.
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09.12.2020 10:43 Ответить
Опять брифинг внутри общественного здания (МОЗ), как я понимаю. Без маски, плотно облегающей нос и рот.
Когда на него будет составлен соотв. протокол? Когда он и сурдопереводчик рядом - оплатят штрафы по 170грн. каждый?
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09.12.2020 10:53 Ответить
да тупые твои врачи, нихера не делают, а если делают то наносят вред
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09.12.2020 11:36 Ответить
Почему ето чмо(министра МОЗ) хочется просто удавить чтобті оно не употребляло ставший таким що дифицитньім кислород?
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09.12.2020 11:38 Ответить
Та ви вже задовбали. Ваші лікарі коли просто себе погано почуваеш кажуть : - "може прописати антибіотики", і дали по реакції. Пропонують самі, шоб потім не казали шо не прописали ліки. Як міністр заборони виписувати антибіотики лікарям і все. Жоден хворий сам собі антибіотик не купує просто так, все по рекомендаціям лікарів.
РS І пан міністр, якого дива лікароі диктують по телефону список ліків, або дають простий папірець з списком. За останні 20 років рецепт не бачив в очі
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09.12.2020 12:04 Ответить
Так врачи и прописывают антибиотики при ковиде. Где логика у доктора Смерть.?
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09.12.2020 12:12 Ответить
****, отправьте этого ай-болита на Луну. Тупорылое зеленое недоразумение вообще далек от нашей медицины. Зе-ленский, вали туда, откуда пришел, иначе Украине кранты.
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09.12.2020 12:14 Ответить
Будеш слушать семейников сыграешь пакет..
А если повезет заберутт в больничку.. Где откачают..или не откачают
В общем спасайтесь сами.. По симптомам..делайте кт.. У меня показало 75проц поражения легких и типичный ковид..жах.. Если б слушала дуру в белом халате... Хорошо что не послушала.. И на свой страх и риск начала лечение... Также и родственница лечу... 39.5. Пейте парацетамою
Л.. Ага вот их родственницу лечу.. .. Когда гонит температуру.. До сраки он .. Пришлось ставить капельницу.. И аллилуйя.. Кароче..эти смайлики на фиг кому они нужны.. Выписать направление к какому специалисту? Я и так знаю кто мне нужен...
Бардак в медицине.. Надо убрать эти направления.. А то жди Узкого специалиста 3недел и... Пока дождешься.. Сам себе и назначить лечение)))
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09.12.2020 12:39 Ответить
Все вірно пишуть люди! сімейні лікарі і лікарні мають наказ не виписувати напрвлення хворим з запаленням легенів ! Лікуйтесь у сімейного , яка вас ні разу навіть не послухала і лікує вказівками тільки по телефону, так ще , якщо пощастить і вона візьме слухавку ! Якщо тест на ковід негативний , робіть ще і ще ,,, платні аналізи безкінечні , КТ, УЗІ, і потрібні ліки зараз в аптеці купити НЕ можливо ! Консультація приватного лікаря по телефону 300 грн., крапельниця ще 200!!! І де ж той безкоштовний пакет ??? Це просто схема заробляння аптеками грошей , а ковідних коштів в кишеню! Люди покинуті в хаос....
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09.12.2020 12:57 Ответить
Опыт больных людей показывает, что при Ковидной инфекции критически важным является возможно раннее начало проведения антикоагулянтной терапии ("низкомолекулярные гепарины" типа фраксипарин, эноксопарин...), тогда как токсический эффект прлтивовирусной терапии может превысить не всегда очевидную пользу.
Антибиотики потребны лишь при развитии бактериальных осложнениях вирусной инфекции, в противном случае можно получить лишь угнетение иммунитета.
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09.12.2020 16:44 Ответить
 
 