"Не надо есть антибиотики. По-другому это не назовешь. Слушайте своих врачей", - Степанов о возрастании потребления лекарств. ВИДЕО

Потребление антибиотиков по некоторым группам в Украине выросло в 5-6 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Потребление антибиотиков в Украине выросло по некоторым группам в 5-6 раз", - сказал он.

Вместе с тем министр отметил, что ситуация контролируемая.

"Я проводил встречи с фармпредприятиями, у нас контролируемая ситуация, медучреждения обеспечены двух-трехмесячным запасом антибиотиков", - добавил глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов об уменьшении тестирования на COVID-19: Меньше людей с признаками коронавируса стали обращаться в больницы

Также Степанов еще раз обратился к украинцам: "Не надо есть антибиотики... Пожалуйста, слушайте своих врачей".