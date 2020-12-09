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Азаров посоветовал Зеленскому, как бороться с критикой: "Дай команду, и завтра против этого Филатова возбудят столько дел! По-другому не может быть". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Беглый экс-премьер Украины Николай Азаров предложил президенту Владимиру Зеленскому натравить на мэра Днепра Бориса Филатова силовиков из-за критики в адрес президента.
Об этом он заявил в эфире телеканала телеканала "Наш", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Дениса Казанского.
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"Азаров включился в прямой эфир украинского телеканала и посоветовал Зеленскому организовать преследования мэра Днепра Бориса Филатова за критику. Мол, надо возбудить против Филатова множество уголовных дел, неважно за что - повод всегда найдется", - написал Казанский в комментарии под видео.
Топ комментарии
+104 vitaliymkua
показать весь комментарий09.12.2020 10:55
+71 саша паламарчук
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+67 wake up-UA
показать весь комментарий09.12.2020 11:00
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жарти-жартами, але Росія продовжує створювати альтернативну Україну і з того боку кордону і фронту достатньо тих, кому це потрібно і хто в цьому допомагає.
Відбулось закрите засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де виступив командир спецпідрозділу Головного Управліня Розвідки МінОборони. Саме він був безпосереднім керівником спецоперації із затримки 28 вагнерівців, яку в останній момент зірвали через витік секретної інформації з офісу Зеленського.
Авторитетний полковник Головного управління розвідки надав нардепам неспростовні факти проведення операції із вербування та затримання терористів ПВК Вагнер, які брали участь в війні на Донбасі.
Тобто, народні депутати, в тому числі опозиційні, одержали докази БРЕХНІ Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, які з першого ж дня вагнергейту намагались переконати українців, що ніякої спецоперації не існувало.
Саме тоді вони перекупили блогера Арестовича, який намагався дискредитувати надані журналістами докази та відмазати від відповідальності вище керівництво держави.
Після засідання комітету, опозиційні партії з новою силою будуть вимагати негайного створення ТСК, щоб виявити «крота» в найближчому оточенні президента України. Тож поява відповідної ТСК - питання найближчих кількох тижнів.
Спійманий на брехні Зеленський наразі скаженіє і вимагає від оточення негайно «зам'яти» цю справу. Зараз Єрмак разом з «геніями» комунікації Подоляком і Арестовичем вигадують нову лінію захисту щодо зриву спецоперації.
Один з робочих варіантів - здати когось із присутніх на тій нараді помічників у «випадковому» зливі інформації. А всім нам скажуть, що ОП з першого ж дня шукало "крота" і брехали для дезінформації цього "зрадника".
Очевидно одне: кого б на Банковій не призначили «винним», уникнути відповідальності за брехню ані Зеленський, ані Єрмак уже не зможе. Путч.
М.Іщенко
Тебе давно пора о светлой обуви думать, а не советы дебильные давать!
Жди это чмо оманское скоро в гости!