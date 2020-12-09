Оборонзаказ в 2019-м не выполнен на 42%, в этом - более чем на половину, а в 21-м вообще сокращается, - полковник ВСУ Исмаилов. ВИДЕО
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Госудрственный оборонный заказ на 2020-й год не выполнен на половину.
Об этом сообщил на пресс-конференции "Невыполнение государственного оборонного заказа: угроза обороноспособности государства" полковник, экс-командир 27-й реактивной артиллерийской бригады Валерий Исмаилов, передает Цензор.НЕТ.
"Верховный главнокомандующий говорит, что мы выполним государственный оборонный заказ... но на сегодня ГОЗ не выполнен более чем на половину. Что можно сделать за две недели, как его выполнить?" - отметил он.
По словам Исмаилова, зима уже началась, а дизильное топливо для армии не закуплено. Также, отмечает он, завалена программа перехода ВСУ на комплексное питание.
"Возникает вопрос, почему в 19-м году на 42% не выполнен ГОЗ, в этом году не выполнен, а вследующем еще и сокращается бюджет Минобороны на ВСУ", - отметил Исмаилов.
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ця інфа всю цю брехню спростовує.
Судячи за все, за недоумка проголосували не лише більшість вчителів, а й лікарі, військові, правоохоронці, силовики, держслужбовці...
І ще видно, що жодна заграніца з бидлана людину не зробить.
То тебе в школі навчили, що треба їхати за кордон і звідти вчити жити тих, хто лишився в Україні?
Кто брешет, Исмаилов или Найем? Думаю, что Найем.
Ти ж спеціаліст у міноборони.....