Оборонзаказ в 2019-м не выполнен на 42%, в этом - более чем на половину, а в 21-м вообще сокращается, - полковник ВСУ Исмаилов. ВИДЕО

Госудрственный оборонный заказ на 2020-й год не выполнен на половину.

Об этом сообщил на пресс-конференции "Невыполнение государственного оборонного заказа: угроза обороноспособности государства" полковник, экс-командир 27-й реактивной артиллерийской бригады Валерий Исмаилов, передает Цензор.НЕТ.

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"Верховный главнокомандующий говорит, что мы выполним государственный оборонный заказ... но на сегодня ГОЗ не выполнен более чем на половину. Что можно сделать за две недели, как его выполнить?" - отметил он.

По словам Исмаилова, зима уже началась, а дизильное топливо для армии не закуплено. Также, отмечает он, завалена программа перехода ВСУ на комплексное питание.

"Возникает вопрос, почему в 19-м году на 42% не выполнен ГОЗ, в этом году не выполнен, а вследующем еще и сокращается бюджет Минобороны на ВСУ", - отметил Исмаилов.

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