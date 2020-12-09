РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16611 посетитель онлайн
Новости Видео Политика Украины Агрессия России против Украины Оборона
7 515 28
война (47275) оборона (1539)

Оборонзаказ в 2019-м не выполнен на 42%, в этом - более чем на половину, а в 21-м вообще сокращается, - полковник ВСУ Исмаилов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Госудрственный оборонный заказ на 2020-й год не выполнен на половину.

Об этом сообщил на пресс-конференции "Невыполнение государственного оборонного заказа: угроза обороноспособности государства" полковник, экс-командир 27-й реактивной артиллерийской бригады Валерий Исмаилов, передает Цензор.НЕТ.

"Верховный главнокомандующий говорит, что мы выполним государственный оборонный заказ... но на сегодня ГОЗ не выполнен более чем на половину. Что можно сделать за две недели, как его выполнить?" - отметил он.

По словам Исмаилова, зима уже началась, а дизильное топливо для армии не закуплено. Также, отмечает он, завалена программа перехода ВСУ на комплексное питание.

"Возникает вопрос, почему в 19-м году на 42% не выполнен ГОЗ, в этом году не выполнен, а вследующем еще и сокращается бюджет Минобороны на ВСУ", - отметил Исмаилов.

Читайте также: "Укроборонпром" выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам. ИНФОГРАФИКА
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
У Зеленского в голове нет войны с ***********, зато есть война с магазинами "Рошен". Шоколапки на подступах к Киеву, шалени бджилки бомбят правительственный квартал.
показать весь комментарий
09.12.2020 13:42
+23
ДОЗ у 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 3197
показать весь комментарий
09.12.2020 13:47
+16
ДОЗ у 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 9248
показать весь комментарий
09.12.2020 13:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Зеленского в голове нет войны с ***********, зато есть война с магазинами "Рошен". Шоколапки на подступах к Киеву, шалени бджилки бомбят правительственный квартал.
показать весь комментарий
09.12.2020 13:42 Ответить
-А чому все це ЗАВАЛЕНО? Відповідь проста, як світ... бо найближчому оточенні ЗЕ - антиукраїнці і посіпаки Путіна, бо сам ЗЕ -агент Москви!!! (хоча вже слід було б вживати замість скороченого ЗЕ, розширене - ЗЕК!)
показать весь комментарий
09.12.2020 18:40 Ответить
Де там хомчакові теревені про ЗЕ-реформи в ЗСУ? Про підвищення боєготовності? Де там теревені ЗЕ-клована про "турботу" за обороноздатність країни, про армію?
ця інфа всю цю брехню спростовує.
показать весь комментарий
09.12.2020 13:43 Ответить
патаму шо! не думали, хоть паржьом- то їжте! і ваабще айну прідумал барига шоб нас абкрадивать! свінарчукі, лепецкая хвабріка, ми усталі, он відєл мір в глазах путіна
показать весь комментарий
09.12.2020 13:46 Ответить
ДОЗ у 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 3197
показать весь комментарий
09.12.2020 13:47 Ответить
ДОЗ у 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 2015
показать весь комментарий
09.12.2020 13:49 Ответить
О как!!! Оборонзамовлення в 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 8139А помнится чувак с литовской фамилией (А-с) заявлял(в более 300 статьях),что это при "Порохе весь Укрооборонпром разворавали"...и когда он станет его начальником-то подымет его на небывалую высоту!!! Оборонзамовлення в 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 7397
показать весь комментарий
09.12.2020 15:39 Ответить
ДОЗ у 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 9248
показать весь комментарий
09.12.2020 13:56 Ответить
А що там Свинарчуки? Виявляється, після їх відсторонення нарощувати закупи продукції оборонпому по то нікому? Зєля, поверни Свинарчуеіа, розбійник! 😡
показать весь комментарий
09.12.2020 13:59 Ответить
В своей голове он их давно посадил, срок мотают...
показать весь комментарий
09.12.2020 14:15 Ответить
Оборонзамовлення в 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 2412
показать весь комментарий
09.12.2020 14:37 Ответить
Ты их привел. Чем теперь недоволен, Митенька? Главное ведь что не Порох. Смачного теперь.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:10 Ответить
сдели разом петю, сделаем разом и зелю. Пока не научимся обсуждать и выбирать суспильный договор для себя, а не для государства чиновников-мародеров. Человек это такая тваринка что сначала думает о себе,а потом о других если это ему приятно или выгодно.
показать весь комментарий
09.12.2020 15:15 Ответить
Вы сделали разом только самих себя и свои остатки мозгов. Вот и сидите сейчас в глухой заднице.Нужно было слушать не зомбоящик олигархов, а умных людей. Глядишь и не сидели бы по уши в фекалиях и не рассуждали бы о "тварынках".
показать весь комментарий
09.12.2020 15:25 Ответить
Да получается что эти чиновники совсем не мародёры-а предатели Украины и агенты РФ!!!Ведь они нанесли больше ущерба обороноспособности Украины-чем даже ВС РФ в активной фазе!!! Оборонзамовлення в 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов - Цензор.НЕТ 8810
показать весь комментарий
09.12.2020 15:47 Ответить
вже хочеться кожну вчилку, що за нього голосувала, прогнать зі школи сраню мітлою. такі нічому не навчать, раз самі тупі!
показать весь комментарий
09.12.2020 14:18 Ответить
цього замало.
Судячи за все, за недоумка проголосували не лише більшість вчителів, а й лікарі, військові, правоохоронці, силовики, держслужбовці...
показать весь комментарий
09.12.2020 14:35 Ответить
ти теж їхній продукт, по коменту видно, бо не взмозі побачити почток: у школі формують тобі світогляд.як школа його формує, зараз видно по маладьіи и новьім.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:40 Ответить
А по твоєму коменту видно, який ти вихований і освічений.
І ще видно, що жодна заграніца з бидлана людину не зробить.
То тебе в школі навчили, що треба їхати за кордон і звідти вчити жити тих, хто лишився в Україні?
показать весь комментарий
09.12.2020 16:07 Ответить
Какого выбрали главнокомандующего, такой и результат. Сами руки с бюллетнями в урны совали. Теперь любуйтесь и пожинайте.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:27 Ответить
"Оборонзаказ в 2019-м не выполнен на 42%, в этом - более чем на половину, а в 21-м вообще сокращается, - полковник ВСУ Исмаилов." - "Укроборонпром" выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам, - Мустафа Найем.
Кто брешет, Исмаилов или Найем? Думаю, что Найем.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:35 Ответить
Зеленые как рот открывают, так сразу и брешут.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:39 Ответить
Щас прийде главред одного інфосайту і наведе порядки, да Юрік ?!
Ти ж спеціаліст у міноборони.....
показать весь комментарий
09.12.2020 15:22 Ответить
таякарізницягіршенебудеабинепорошенко
показать весь комментарий
09.12.2020 18:28 Ответить
Зеленой мрази армия не нужна, эти твари отрабатывают приказы их хозяев из мацквы.
показать весь комментарий
09.12.2020 19:41 Ответить
Гипноз ввз действует - такие глаза у ввх - посмотрел и пиз..ц.
показать весь комментарий
09.12.2020 20:06 Ответить
 
 