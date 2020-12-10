Хомчак и Таран саботируют закупку вооружений для армии, план СНБО игнорируется, - глава ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине" Кабакаев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак не выполняют решения президента Украины Владимира Зеленского и СНБО по выполнению государственного оборонного заказа.
Об этом сообщил на пресс-конференции "Невыполнение государственного оборонного заказа: угроза обороноспособности государства" председатель ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине" Семен Кабакаев, передает Цензор.НЕТ.
"Минобороны не только не заключило ни одного контракта, который был утвержден программами и решениями, которые были введены президентами и секретарем СНБО, фактически МОУ проигнорировало указы президента Украины... Они (Хомчак, Таран. - Ред.) понимают, что такие комплексы как "Нептун", "Вильха", что "Стугны", "Богданы" нужно закупать, они были заложены, но этого не происходит... Господина Тарана и господина Хомчака следует отправить в отставку за то, что они фактически саботируют закупку вооружений для армии", - заявил Кабакаев.
Он также подчеркнул, что на ВСУ в оборонном бюджете-2021 заложено на 1,9% меньше средств.
"Мы не понимаем, почему в условиях войны Владимир Зеленский это делает. Почему это делает Таран. Это саботаж, диверсия", - подытожил Кабакаев.
Пожалуйста, подождите...
"Укроборонпром" выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам. ИНФОГРАФИКА"
Тем более, что он уже ясно сказал, что защищать Украину не будет ни при каких обстоятельствах.
..Тут так ..а там ...
....ГОЗ на 2020 год: Найем о выполнении ГОЗ на 20 год (09.12.20 12:04) « Политика Украины | Цензор.НЕТ
Нужно быть полным дауном, чтобы верить официальной зеленогнойной власти. Те брешут ежесекундно, брешут как дышат! Везде и всегда.
Читайте уважно:
""Минобороны не только не заключило ни одного контракта, который был утвержден программами и решениями, которые были введены президентами и секретарем СНБО, фактически МОУ проигнорировало указы президента Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3235898"
"концерн "Укроборонпром" завершает выполнение своих контрактов в рамках Государственного оборонного заказа на 2020 год. На данный момент выполнено 99% контрактов.Источник: https://censor.net/ru/n3235863"
Ті контракти, що були укладені - Укроборонпромом виконані на 99%.
Тарану і Хомчаку закидають, що вони не уклали контракти на розробку новиж озброєннь.
..Є рішення РНБО про розробку та закупку ..ось до них і претензії !..
..До речі де воно ?..Не чутно !?
МО формує держзамовлення і укладає контракти з Укроборонпромом, виділяє фінансування - тільки після цього держзамовлення запускається у роботу.
Хомчаку нужны квартиры и машины---------------Він готується стати татусем !!))
..
торговля безопасностью страны при Зеле Хитрожопо-Закомплексованной стала супервыгодным бизнесом, поставленным на поток, и без каких-либо табу - Ведьмадиктова им в помощь