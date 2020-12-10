РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16611 посетитель онлайн
Новости Видео Политика Украины Агрессия России против Украины Оборона
6 176 38
оборона (1539) Хомчак (250) Таран Андрей (267)

Хомчак и Таран саботируют закупку вооружений для армии, план СНБО игнорируется, - глава ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине" Кабакаев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак не выполняют решения президента Украины Владимира Зеленского и СНБО по выполнению государственного оборонного заказа.

Об этом сообщил на пресс-конференции "Невыполнение государственного оборонного заказа: угроза обороноспособности государства" председатель ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине" Семен Кабакаев, передает Цензор.НЕТ.

"Минобороны не только не заключило ни одного контракта, который был утвержден программами и решениями, которые были введены президентами и секретарем СНБО, фактически МОУ проигнорировало указы президента Украины... Они (Хомчак, Таран. - Ред.) понимают, что такие комплексы как "Нептун", "Вильха", что "Стугны", "Богданы" нужно закупать, они были заложены, но этого не происходит... Господина Тарана и господина Хомчака следует отправить в отставку за то, что они фактически саботируют закупку вооружений для армии", - заявил Кабакаев.

Читайте также: ГОЗ в 2019-м не выполнен на 42%, в этом - более чем на половину, а в 21-м вообще сокращается, - полковник ВСУ Исмаилов

Он также подчеркнул, что на ВСУ в оборонном бюджете-2021 заложено на 1,9% меньше средств.

"Мы не понимаем, почему в условиях войны Владимир Зеленский это делает. Почему это делает Таран. Это саботаж, диверсия", - подытожил Кабакаев.

Читайте также: "Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Зате чудово лижуть очко Зєлєнскому.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:03
+16
Хомчаку нужны квартиры и машины для себя, а не вооружения для ВСУ.

Тем более, что он уже ясно сказал, что защищать Украину не будет ни при каких обстоятельствах.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:04
+13
Так верьте честному найему. Он же не соврет ни разу!!!! За зряплату в 300 тыс в месяц.
Нужно быть полным дауном, чтобы верить официальной зеленогнойной власти. Те брешут ежесекундно, брешут как дышат! Везде и всегда.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зате чудово лижуть очко Зєлєнскому.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:03 Ответить
Зате як рапортують! Як рапортують!
"Укроборонпром" выполнил 99% контрактов в рамках ГОЗ на 2020 год: 3950 единиц техники переданы заказчикам. ИНФОГРАФИКА"
показать весь комментарий
09.12.2020 14:31 Ответить
Все йде за сценарієм кремлівських ляльководів !!!)))
показать весь комментарий
09.12.2020 14:39 Ответить
Хомчаку нужны квартиры и машины для себя, а не вооружения для ВСУ.

Тем более, что он уже ясно сказал, что защищать Украину не будет ни при каких обстоятельствах.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:04 Ответить
Щось не вяжеться .. Хомчак и Таран саботируют закупку вооружений для армии, план СНБО игнорируется, - глава ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине" Кабакаев - Цензор.НЕТ 1355

..Тут так ..а там ...
....ГОЗ на 2020 год: Найем о выполнении ГОЗ на 20 год (09.12.20 12:04) « Политика Украины | Цензор.НЕТ
показать весь комментарий
09.12.2020 14:07 Ответить
Так верьте честному найему. Он же не соврет ни разу!!!! За зряплату в 300 тыс в месяц.
Нужно быть полным дауном, чтобы верить официальной зеленогнойной власти. Те брешут ежесекундно, брешут как дышат! Везде и всегда.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:09 Ответить
А звідки той пан Казладоєв ..знає про закупки МО ? ..Циферкі то певно *зашифровані * .. Хомчак і Таран саботують закупівлю озброєнь для армії, план РНБО ігнорується, - голова ГО "Безпека і взаємодія в Україні" Кабакаєв - Цензор.НЕТ 6065
показать весь комментарий
09.12.2020 14:17 Ответить
пипец, вылезла шестёрка шимпанЗе...
показать весь комментарий
09.12.2020 14:26 Ответить
Мавпа і ...люстерко ..малорос !
показать весь комментарий
09.12.2020 14:27 Ответить
Все в'яжеться.
Читайте уважно:
""Минобороны не только не заключило ни одного контракта, который был утвержден программами и решениями, которые были введены президентами и секретарем СНБО, фактически МОУ проигнорировало указы президента Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3235898"

"концерн "Укроборонпром" завершает выполнение своих контрактов в рамках Государственного оборонного заказа на 2020 год. На данный момент выполнено 99% контрактов.Источник: https://censor.net/ru/n3235863"

Ті контракти, що були укладені - Укроборонпромом виконані на 99%.
Тарану і Хомчаку закидають, що вони не уклали контракти на розробку новиж озброєннь.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:17 Ответить
*розробку і впровадження нових озброєннь
показать весь комментарий
09.12.2020 14:18 Ответить
.Не захищаючи Хомчака .а що Укроборонпром підпорядкований МО ?
..Є рішення РНБО про розробку та закупку ..ось до них і претензії !..
показать весь комментарий
09.12.2020 14:20 Ответить
..Був при барижних такий *пробивний * пан Пашинський Хомчак і Таран саботують закупівлю озброєнь для армії, план РНБО ігнорується, - голова ГО "Безпека і взаємодія в Україні" Кабакаєв - Цензор.НЕТ 2451
..До речі де воно ?..Не чутно !?
показать весь комментарий
09.12.2020 14:22 Ответить
Рішення РНБО - це те, що має виконувати МО, а не Укроборонпром.
МО формує держзамовлення і укладає контракти з Укроборонпромом, виділяє фінансування - тільки після цього держзамовлення запускається у роботу.
показать весь комментарий
09.12.2020 16:51 Ответить
Хомчак і Таран саботують закупівлю озброєнь для армії, план РНБО ігнорується, - голова ГО "Безпека і взаємодія в Україні" Кабакаєв - Цензор.НЕТ 8787 Герхард
Хомчаку нужны квартиры и машины---------------Він готується стати татусем !!))
показать весь комментарий
09.12.2020 14:41 Ответить
"Мы не понимаем, почему в условиях войны Владимир Зеленский это делает. Почему это делает Таран. Это саботаж, диверсия", - подытожил Кабакаев.Источник: https://censor.net/ru/n3235898 ОТВЕЧАЮ: патамучта рашинскому агенту Монике Сцыкливой Оманское бабло нужно отрабатывать! ********, все такие наивные или просто тупые?
показать весь комментарий
09.12.2020 14:06 Ответить
Угу,зеля хороший ,просто ему все врут...не получается)зекретин костями лег,чтоб этих мудаков с должностей не сместили.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:08 Ответить
гнали бы уже этого Хомчяка с должности, толку с него никакого, одно вредительство.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:08 Ответить
А кто погонит то? гринпоц, шо ли? Там все такие же- предатели, агенты фсб, ворюги и бандиты.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:10 Ответить
хомчака без прогону ЗЕ - не прогнати...
показать весь комментарий
09.12.2020 14:16 Ответить
Хомчак и Таран саботируют закупку вооружений для армии, план СНБО игнорируется, - глава ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине" Кабакаев - Цензор.НЕТ 2812
показать весь комментарий
09.12.2020 14:11 Ответить
Хомчак и Таран саботируют закупку вооружений для армии, план СНБО игнорируется, - глава ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине" Кабакаев - Цензор.НЕТ 3066
показать весь комментарий
09.12.2020 14:12 Ответить
хомча. и тара. две послушные собачки эрмака
показать весь комментарий
09.12.2020 14:15 Ответить
Хомчак и Таран саботируют закупку вооружений для армии/ Тарану и Хомчаку старший растолковал: Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский/ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ Продвигает назначение Тарана на должность министра обороны бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. Кандидатуру Тарана пролоббировал Ермак. / У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским .
показать весь комментарий
09.12.2020 14:37 Ответить
Неужели вы думаете , что иловайский дезертир и предатедь Хомчак, будет успешно работать на благо ВСУ!! Предавший один раз предаст украину ещё много раз, под любым соусом!!
показать весь комментарий
09.12.2020 14:40 Ответить
Хомчак і Таран саботують закупівлю озброєнь для армії, план РНБО ігнорується, - голова ГО "Безпека і взаємодія в Україні" Кабакаєв - Цензор.НЕТ 3206

..
показать весь комментарий
09.12.2020 14:40 Ответить
Так и у Хочака и у Тарана есть инструкции от шмаркли (устные).
показать весь комментарий
09.12.2020 14:49 Ответить
Нашли крайних...А может все проще? Техника не может быть изготовлена на заводах и не прошла все испытания? "Нептун "- токо приняли на вооружение -но КРАЗ обанкротился - кто шасси построит? "Боглана" - такой САУ НЕТУ....Забудьте....ЕЕ нету..".Стугны " закупают - их уже достаточно я думаю.К" Вильхе " ракеты тоже закупают...Нельзя все проблемы сваливать на Хомчака и Тарана.Они работают и как по мне нормально.А вот Секретарь РНБО - очень слабая фигура,Президента - считай нету в стране...Может пора Зеленскому проснуться и поделиться властью да хоть с Тимошенко или даже с Порошенко и оттуда взять кадры?
показать весь комментарий
09.12.2020 14:51 Ответить
ВСУ преврашается... преврашается... Оп-па. Хомчак і Таран саботують закупівлю озброєнь для армії, план РНБО ігнорується, - голова ГО "Безпека і взаємодія в Україні" Кабакаєв - Цензор.НЕТ 7494
Хомчак і Таран саботують закупівлю озброєнь для армії, план РНБО ігнорується, - голова ГО "Безпека і взаємодія в Україні" Кабакаєв - Цензор.НЕТ 2648
показать весь комментарий
09.12.2020 14:57 Ответить
Вибір наріта - 2019
показать весь комментарий
09.12.2020 15:01 Ответить
Для Хомчака и Тарана есть отличная статья уголовного кодекса - САБОТАЖ !!! Хомчак і Таран саботують закупівлю озброєнь для армії, план РНБО ігнорується, - голова ГО "Безпека і взаємодія в Україні" Кабакаєв - Цензор.НЕТ 2218 эти уроды просто разваливают армию !! нужно тупо брать и сажать !! а то хорошо устроились развалили, разворовали и пошли в отставку !! КОНКРЕТНО НУЖНО САЖАТЬ ! и где там "великий разведчик " Альёша Аресстович со своим хазяином Ермаком, которые по ушам ездят и рассказывают разную херню !!??? этих тоже на одну скамейку с Хомчаком и Тараном !! Хомчак і Таран саботують закупівлю озброєнь для армії, план РНБО ігнорується, - голова ГО "Безпека і взаємодія в Україні" Кабакаєв - Цензор.НЕТ 2218 Хомчак і Таран саботують закупівлю озброєнь для армії, план РНБО ігнорується, - голова ГО "Безпека і взаємодія в Україні" Кабакаєв - Цензор.НЕТ 2218
показать весь комментарий
09.12.2020 16:34 Ответить
у всех этих засланцев кремля семьи, а у многих даже молодые прожорливые жены..
торговля безопасностью страны при Зеле Хитрожопо-Закомплексованной стала супервыгодным бизнесом, поставленным на поток, и без каких-либо табу - Ведьмадиктова им в помощь
показать весь комментарий
09.12.2020 18:19 Ответить
Саботажников во время войны во все времена ставили к стенке....немцы предпочитали вешать. Если бы у нас хоть разок шлепнули парочку саботажников, то сейчас небыло бы множества проблем не только в МО, но и в ОП.
показать весь комментарий
09.12.2020 19:52 Ответить
... таке може ЗАЯВИТИ .. абсолютний ДАУН .. або ж ВОРОГ України ..який мабуть рОЗУМІЄ механізм виконання Рішень РНБО України .. і бажає перекласти з здорової голови на хвору ... СБУ ..сподіваюсь НЕбуде осторонь спостерігати за такими "заявами"..
показать весь комментарий
09.12.2020 20:01 Ответить
Хомчак і Таран саботують закупівлю озброєнь для армії, план РНБО ігнорується, - голова ГО "Безпека і взаємодія в Україні" Кабакаєв - Цензор.НЕТ 5913
показать весь комментарий
10.12.2020 01:06 Ответить
 
 