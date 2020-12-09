"Совковая" бюрократическая борьба между руководителями - одна из главных причин срыва оборонзаказа. Решать эту проблему должен Зеленский, - аналитик Горбач. ВИДЕО

В украинской армии, несмотря на формальное принятие стандартов НАТО, на должностях остаются люди с советским мышлением и ментальностью.

Об этом сообщил на пресс-конференции "Невыполнение государственного оборонного заказа: угроза обороноспособности государства" политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Люди остались на этих должностях все-таки с прежним сознанием, политической культурой, управленческой культурой. И их внутренняя сугубо психологическая борьба за лидерство в этом секторе блокирует принятие решений, в том числе и по финансированию гособоронзаказа", - отметил он.

Читайте также: Хомчак и Таран саботируют закупку вооружений для армии, план СНБО игнорируется, - глава ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине" Кабакаев

Кроме психологического момента, важна еще и организационная культура, добавляет Горбач.

"Необходимость заполнения, согласования разных заявок на финансирование вооружений, невозможность прийти к единому мнению быстро и эффективно. Присутствует характерная для советской бюрократии борьба между разными руководителями одного и того же сектора", - укаывает аналитик.

При этом он подчеркивает, что ответственность за все это лежит не на Хомчаке или Таране, а на президенте Зеленском, как Верховном Главнокомандующем.

Смотрите также: Оборонзаказ в 2019-м не выполнен на 42%, в этом - более чем на половину, а в 21-м вообще сокращается, - полковник ВСУ Исмаилов. ВИДЕО