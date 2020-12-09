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"Совковая" бюрократическая борьба между руководителями - одна из главных причин срыва оборонзаказа. Решать эту проблему должен Зеленский, - аналитик Горбач. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В украинской армии, несмотря на формальное принятие стандартов НАТО, на должностях остаются люди с советским мышлением и ментальностью.

Об этом сообщил на пресс-конференции "Невыполнение государственного оборонного заказа: угроза обороноспособности государства" политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач, передает Цензор.НЕТ.

"Люди остались на этих должностях все-таки с прежним сознанием, политической культурой, управленческой культурой. И их внутренняя сугубо психологическая борьба за лидерство в этом секторе блокирует принятие решений, в том числе и по финансированию гособоронзаказа", - отметил он.

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Кроме психологического момента, важна еще и организационная культура, добавляет Горбач.

"Необходимость заполнения, согласования разных заявок на финансирование вооружений, невозможность прийти к единому мнению быстро и эффективно. Присутствует характерная для советской бюрократии борьба между разными руководителями одного и того же сектора", - укаывает аналитик.

При этом он подчеркивает, что ответственность за все это лежит не на Хомчаке или Таране, а на президенте Зеленском, как Верховном Главнокомандующем.

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Топ комментарии
+6
я думаю, они не остались, они вернулись..., потому что, когда случилась война все это совковое толстозадое "войско", "красные совецкие командиры" разбежались кто куда, стало страшно, а счас - не страшно, а деньги платят, а воевать не нужно, а можно просто сидеть до пенсии, нихрена не делать и получать за это зарплату...
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09.12.2020 14:51
+3
Проблема не может решить проблему.
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09.12.2020 14:55
+2
Ха! Ха! Ха! Должен!!!!! Зеленский!!!!! ЩАС!!!!!
Давно так не смеялся!
Еслиб ОНО еще и понимало,что это такое!!!!!!
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09.12.2020 14:52
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Муженка повернути?
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09.12.2020 14:48 Ответить
я думаю, они не остались, они вернулись..., потому что, когда случилась война все это совковое толстозадое "войско", "красные совецкие командиры" разбежались кто куда, стало страшно, а счас - не страшно, а деньги платят, а воевать не нужно, а можно просто сидеть до пенсии, нихрена не делать и получать за это зарплату...
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09.12.2020 14:51 Ответить
Ха! Ха! Ха! Должен!!!!! Зеленский!!!!! ЩАС!!!!!
Давно так не смеялся!
Еслиб ОНО еще и понимало,что это такое!!!!!!
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09.12.2020 14:52 Ответить
Клятый совок опять что-то натворил.
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09.12.2020 14:52 Ответить
На то он и клятый.
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09.12.2020 16:26 Ответить
Проблема не может решить проблему.
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09.12.2020 14:55 Ответить
І цей апелює до царя
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09.12.2020 14:56 Ответить
мда.... цей вам вирішиить, блд....
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09.12.2020 15:11 Ответить
кто? Скажи, что ты пошутил.
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09.12.2020 16:26 Ответить
ОНО вам ничего не должен.
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09.12.2020 17:05 Ответить
 
 