Шмыгаль рассказал об ограничениях на время локдауна: запретят любые развлекательные мероприятия, учебные заведения, кроме детсадов, отправят на каникулы. ВИДЕО

В Украине с 8 по 24 января 2021 года включительно будут введены усиленные карантинные ограничения в связи пандемией коронавируса, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Что будет предусматривать карантин: запрет работы кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов на вынос, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнесс-клубов, спортзалов, театров, а также ТРЦ за исключением торговли продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией. Отправят на каникулы все учебные учреждения, кроме детсадов. Будет запрет относительно любых развлекательных, рекламных, спортивных, культурных массовых мероприятий на этот период", - сказал он в ходе заседания правительства в среду.

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В то же время, по словам премьера, продолжит работать общественный транспорт.

"Будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и отели",- добавил Шмыгаль.

Таким образом, среди запретов и ограничений: