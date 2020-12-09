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Шмыгаль рассказал об ограничениях на время локдауна: запретят любые развлекательные мероприятия, учебные заведения, кроме детсадов, отправят на каникулы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине с 8 по 24 января 2021 года включительно будут введены усиленные карантинные ограничения в связи пандемией коронавируса, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что будет предусматривать карантин: запрет работы кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов на вынос, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнесс-клубов, спортзалов, театров, а также ТРЦ за исключением торговли продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией. Отправят на каникулы все учебные учреждения, кроме детсадов. Будет запрет относительно любых развлекательных, рекламных, спортивных, культурных массовых мероприятий на этот период", - сказал он в ходе заседания правительства в среду.

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В то же время, по словам премьера, продолжит работать общественный транспорт.

"Будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и отели",- добавил Шмыгаль.

Таким образом, среди запретов и ограничений:

  • ограничение работы ресторанов, кафе, баров. Возможна только работа по доставке и прием заказов на вынос;
  • запрет работы театров, кинотеатров, фитнесс-клубов, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров (кроме торговли продуктами питания, лекарствами, товарами личной гигиены и бытовой химии);
  • на каникулах будут находиться все заведения образования, кроме детских садиков;
  • запрет развлекательных, рекламных и культурно-массовых мероприятий;
  • общественный транспорт продолжит работать с ограничениями для "оранжевой" зоны карантина;
  • будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.
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Топ комментарии
+2
Бред, конечно. Наиболее логичным было бы объявить локдаун именно на праздники. Но, похоже, Зелю артисты уболтали - для них ведь Новый Год - наибольшие заработки...
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09.12.2020 16:57
+1
Раз в 10 дней? Это как? Может бреются раз в 10 дней, судя по небритым рожам вокруг?
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09.12.2020 16:30
+1
Шмигаль розповів про обмеження на час локдауну: заборонять будь-які розважальні заходи, відправлять на канікули всі навчальні установи, крім дитсадків - Цензор.НЕТ 5968
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09.12.2020 19:18
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Правила форума Совет форумчан
самое что любопытное - вовремя!!! как раз все нагуляются по гостям, улицам, развлекаловкам разным и оп тебе - изоляция, лечитесь как хотите
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09.12.2020 16:02 Ответить
Детсады по Шмыгалю относятся к учебным заведениям в Украине? Не знал такого чуда. А какой документ по окончанию этого учебного заведения выдаётся и какие экзамены сдаются?
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09.12.2020 16:08 Ответить
Мужчины стригутся раз в 10 дней.

Значит будет работать подпольная парикмахерская Рады и Кабмина и ОП?

А женщины пойдут на работу лохудрами 😀😀😀 или в Кабмине можно причесаться ?

Журналистам теперь работа - ловить подпольников среди чиновников
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09.12.2020 16:10 Ответить
Кстати, а депутаты НА МАЛЬДИВЫ ?
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09.12.2020 16:10 Ответить
конечно, премия за остановленные АЭС ахметка оформил и самолет заказал))
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09.12.2020 16:13 Ответить
Раз в 10 дней? Это как? Может бреются раз в 10 дней, судя по небритым рожам вокруг?
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09.12.2020 16:30 Ответить
Раз в месяц а то и полтора
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09.12.2020 16:45 Ответить
Ничего с мужчинами не станется, если 2 недели без стрижки будут.
Раз в 10 дней - это какие-то метросексуалы должны быть...
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09.12.2020 16:56 Ответить
Нормальні мужики дома під ноль стрижуться власноруч
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09.12.2020 22:50 Ответить
У вас якесь спаплюжене уявлення о нормальності. Насправді - мати волосся на голові - це нормально для здорової людини.
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09.12.2020 23:13 Ответить
Хрен поймёшь зебилов - то не меньше 3 х недель,то с 8 го по 24. Считать, что ли не умеют?
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09.12.2020 16:11 Ответить
😀😀😀
А когда-то зебилы зебилам пообещали зарплату 4000 у е
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09.12.2020 16:16 Ответить
Якщо я вірно зрозумів, то виходить - підприємства працюватимуть? Шмигаль розповів про обмеження на час локдауну: заборонять будь-які розважальні заходи, відправлять на канікули всі навчальні установи, крім дитсадків - Цензор.НЕТ 8036
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09.12.2020 16:25 Ответить
Тот же карантин "выходного дня",только удлиненный. Единственное, что школьникам продлят каникулы на 10 дн.
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09.12.2020 17:11 Ответить
Бред, конечно. Наиболее логичным было бы объявить локдаун именно на праздники. Но, похоже, Зелю артисты уболтали - для них ведь Новый Год - наибольшие заработки...
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09.12.2020 16:57 Ответить
А бани?
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09.12.2020 17:00 Ответить
запретят любые развлекательные мероприятия
Шмигаль розповів про обмеження на час локдауну: заборонять будь-які розважальні заходи, відправлять на канікули всі навчальні установи, крім дитсадків - Цензор.НЕТ 705
Чудовище вида ужасного ...
(с) Михалков
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09.12.2020 17:32 Ответить
Шмигаль розповів про обмеження на час локдауну: заборонять будь-які розважальні заходи, відправлять на канікули всі навчальні установи, крім дитсадків - Цензор.НЕТ 5968
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09.12.2020 19:18 Ответить
"Развлекательные" мероприятия после 7 января.. это что " старый новый год" или решили отменить крещенские купания, а может попутно 20,01 день автономной республики Крым Украины или 22,01 День Соборности и свободы Украины- что бы не раздражать Рашу.
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09.12.2020 19:21 Ответить
пнх
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09.12.2020 23:05 Ответить
 
 