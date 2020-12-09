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Денег на оборону более чем достаточно, если поставить четкую цель, к чему мы стремимся, - Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

При грамотном планировании в бюджете Министерства обороны Украины достаточно средств.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Необходимо сформировать цель, чего мы хотим достичь. Купить все что хочешь и все, что нравится сегодня, завтра или послезавтра невозможно, мы можем это увидеть по нашему бюджету", - отметил журналист.

В то же время Бутусов привел пример Азербайджана, который провел структурную военную реформу, на которую потратил 10 лет.

"Самые активные изменения произошли за последние три года. Поэтому это можно сделать очень быстро, если ты понимаешь свою цель. Страна готовилась к возврату своих территорий, к освобождению оккупированных территорий Азербайджана и для этого проводилась очень четкая стратегия. Кстати, Азербайджан за последнее время купил больше всего ударных средств вооружения. Те же ракетные комплексы 300-мм калибра. ... У них далеко не все получилось, у них достаточно скромные мощности. Бюджет обороны Азербайджана в 2,5 раза меньше бюджета обороны Украины", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

Журналист отметил, что бюджет Минобороны Украины в 2020 году это более $5 млрд, а бюджет Минобороны Азербайджана - $2 млрд.

"Нашу армию нельзя проконтролировать, не работает общественный контроль, нет документов планирования, нет прозрачного бюджета, ничего сопоставимого с бюджетным планированием, которое мы видим в любой стране Европы. У нас идет содержание огромной старой советской структуры, для каких целей - никто не знает. ... Если мы поставим четкую цель, к чему мы стремимся как страна, то денег у нас сейчас более чем достаточно. Но если мы не ставим себе цели, а вместо развития говорим: "Стандарты НАТО, полет на Марс, светлое будущее через 20 лет", то можно в таком мире иллюзий и фальшивых ценностей жить всю жизнь и ничего не достичь", - подытожил Бутусов.

Читайте: Структурных реформ в ВСУ пока что нет, за лозунгами о "стандартах НАТО" ничего не стоит, - Бутусов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Бутусов - новий міністр оборони України!
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09.12.2020 17:12
+4
И тут Остапа понесло, зачем хочете Человека испортить?
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09.12.2020 17:15
+4
Главное хотеть не мира,а победить.Пока этого не видно. Денег на оборону более чем достаточно, если поставить четкую цель, к чему мы стремимся, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1474
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09.12.2020 17:18
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Бутусов - новий міністр оборони України!
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09.12.2020 17:12 Ответить
И тут Остапа понесло, зачем хочете Человека испортить?
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09.12.2020 17:15 Ответить
Необязательно, что человек испортится. Другое дело, что если главнокомандующий дурак и к тому же малорос, то тут никакой супер-министр не поможет.
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09.12.2020 19:10 Ответить
Вам мало Зеленского и хочется жить еще веселее? Че уж мелочиться, давайте будем вместо врачей назначать журналистов
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09.12.2020 20:35 Ответить
У нас с ними цели разные, они украсть норовят, а мы хочем что бы у нас была сильная Армия.
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09.12.2020 17:13 Ответить
Главное хотеть не мира,а победить.Пока этого не видно. Денег на оборону более чем достаточно, если поставить четкую цель, к чему мы стремимся, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1474
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09.12.2020 17:18 Ответить
Эльхан, да было дело. Мне было очень неприятно даже слышать о каком-то идиоте, который посмел хамить Пороху! И мне было с самого начала выступления зельоного бэниного кловуна, шо вони пхаюцця до *уйловської рашкі! Хватит уже Бутусова чморить! Нехай спокутує те, що вчинив! Він справицця, я в нього вірю. Бо гарно потролив оп, яке намагалося його прикупити, як лєща, найома та прочіх арєстушех з карлсонамі!)))
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09.12.2020 17:39 Ответить
Сподіваюся, пане Бутусов, шо Ви-такі дотролітє зєльоних дебілів до состоянія бандерівців! Так, це нерєально. Но попробывать же можно?!)))
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09.12.2020 17:19 Ответить
Владимир Зеленский год назад во время встречи лидеров стран Нормандской четверки заверил, что сможет закончить войну на Донбассе до 9 декабря 2020 г.


Завершается срок обещания гаранта Конституции Владимира Зеленского об окончании войны на Донбассе

.А если не выполнит? Уйдет с поста, как обещал?
Владимир Александрович, не можете? Уходите!
ВЫ ОБЕЩАЛИ!
Пусть войну закончат те, кто может это сделать.
Такие люди есть
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09.12.2020 17:19 Ответить
Поросенко вообще обещал закончить войну в считанные часы, так шо зелебобик на его фоне просто светоч правды )
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09.12.2020 17:36 Ответить
Не войну, а АТО. Но дуркам это не понять. Хотя Порошенко очень долго въезжал, правда и имея кисель из приспособленцев и прокацапов в силовых структурах.
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09.12.2020 18:01 Ответить
О, знову парашисти з-за парєбріка перднули, аж очі, ріже
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10.12.2020 23:34 Ответить
А Юру Бірюкова зелені в Міноборони повернути не хочуть? Ну, хоча би на посаду, пов'язану з харчуванням ЗСУ...
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09.12.2020 17:19 Ответить
Говорят у нас все правильные вещи!
Вот только с делами ...
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09.12.2020 17:20 Ответить
Уверен у Вас есть воля и желание!!!! Но!!!!
Сами вы как человек- ничего не сделаете, берегите себя!!!!
ВЫ можете стремиться и ставить цели- но я не представляю , как обьединить вашу цель с чиновниками, сепарами ,судьями,прокурорами итд!!!
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09.12.2020 17:23 Ответить
Конечно достаточно. но Бутусов уходит в неосознаку и не хочет принять очевидный факт , что у власти предатели и коллаборанты, а это проблема намного серьезнее неэффективного управления.
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09.12.2020 17:23 Ответить
Якщо грошей вистачає то де вони кожного року зникають.по тих дорогах котрі та і не збудували Денег на оборону более чем достаточно, если поставить четкую цель, к чему мы стремимся, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4022
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09.12.2020 17:26 Ответить
Крали, крадут и будут красть пока не расстреляют показательно пару десятков отъявленных негодяев из сферы закупок для ЗСУ.
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09.12.2020 17:28 Ответить
От із Свинарчука і треба починати. Але ж він здасть шефа... що ж тоді Цензор писатиме...
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09.12.2020 17:44 Ответить
Так чому ж ви з нього не почали? Вже півтора року погрожуєте. Вже замість свинарчуків виростили свою мафію, в сто разів зажерливішу.
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09.12.2020 18:56 Ответить
точка зрения определяется местом сидения.... Л.М. кучма)
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09.12.2020 17:30 Ответить
Щас активисты и эксперты реформируют армию
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09.12.2020 17:32 Ответить
Этого мало. Нужно ещё прервать схемы воровства и откатов на гособоронзаказах. Глядишь, и на всё хватать будет.
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09.12.2020 17:33 Ответить
То есть, проблему нужно решать комплексно.
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09.12.2020 17:34 Ответить
если поставить четкую цель, к чему мы стремимся/ К чему стремится правящий Украиной
кодлан Коломойского, известно : Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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09.12.2020 17:34 Ответить
Что уже ?так быстро соблазнили))
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09.12.2020 17:47 Ответить
І з чого Ви робите висновок, що ВЖЕ?
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09.12.2020 18:57 Ответить
а Вы сомниваетесь ? мы же в Украине
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09.12.2020 23:49 Ответить
Так можна і до ліквідації ямкового ремонту доріг дотриндітися!)))
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09.12.2020 17:51 Ответить
Прежде всего надо найти достойных людей для руководства армии, и немедленно убрать импотентов украинофобов хомчака и таранза, то есть убрать назначенцев клоуна, и чтобы они уже знали четкие цели, и самое главное, на пушечный выстрел не допускать головнокомандувача к руководству армией.
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09.12.2020 17:54 Ответить
Украине нужен свой Пиночет. Иначе никак.
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09.12.2020 18:02 Ответить
Не тупорилий Піночет, який віддав Чілі на розграбунок зарубіжним корпораціям , а Максим Залізняк і його *****!
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09.12.2020 18:53 Ответить
щось він мені нагадав Зе перед виборами. Теж гори руками рухав, та швидко обісрався
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09.12.2020 18:24 Ответить
Все правильно, только для всего этого нужен главнокомандующий с мозгами, а не шут с бубенчиками на разноцветной шапке. Ну и коалиция в ВР из патриотичных сил, у кого Украина на первом месте. Ничего этого сейчас нет. С 2014 по 2019 это все было. Отсюда и успех в ВПК, в частности в ракетостроении. Тот успех относителен того, что сейчас делается. А что сейчас делается? Ни-че-го.
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09.12.2020 18:56 Ответить
10 рокiв готувався азербайджан до перемоги у Карабаху! 30 рокiв вiдбудовував армiю та свою промисловicть пiсля поразки.Нiякою лихою кавалерийською атакою не можна допомогти Донбасу! А по-перше зупинити розкрадання грошей. яких виявилось в достатку. та заходиться працювати у вiрному напрямi. Уci разом ,без розподiлу на порохоботiв, зелених, патрiотiв та людцiв iнших рiзнобарвних пофарбувань.,
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09.12.2020 18:56 Ответить
Высокоточное оружие.Космическая пррограмма с спутниками шпионами.Есть над чем работать.
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10.12.2020 00:57 Ответить
иксперты Азербайджаном тыкают.
большой азер с нефтью накупил турецкого и победил маленькую Армению.
ничего общего с украинской ситуацией.
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10.12.2020 01:09 Ответить
Ну , а якщо замість нафти - мізки, промислові потужності, досвід, патріотизм, врешті решт.
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10.12.2020 23:38 Ответить
Это не про нас, а про Израиль.
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11.12.2020 11:20 Ответить
Е, ні дядьку, а добробати, а відновлення техніки в 14-17 роках, а розробка Нептуна, Вільхи, , це ЩО, ЦЕ ДЕ? В Україні чи в Ізрайлі, кошерний , ви наш?
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11.12.2020 15:32 Ответить
 
 