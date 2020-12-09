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Франция уверена, что "нормандский формат" поможет найти решение по Донбассу, - посол де Понсен. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Франция сохраняет доверие к "нормандскому формату" как переговорной площадке, которая поможет найти решение по восстановлению мира на Донбассе.

Об этом сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен в комментарии, который есть в распоряжении Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что за год, прошедший после переговоров лидеров "нормандской четверки" в Париже, произошли определенные сдвиги, в частности в вопросе обмена пленными, соблюдении режима тишины, были открыты новые пункты пропуска. Но остается еще много работы, которую надо выполнить как на уровне глав государств, так и на уровне дипломатических советников "нормандской четверки".

"Со своей стороны Франция как участник и модератор в рамках нормандского формата сохраняет доверие к этой переговорной площадке, которая должна позволить нам найти решение по восстановлению мира на Донбассе", - сказал де Понсен.

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Он добавил, что президент Франции Эмануэль Макрон и команды, которые работают в Париже и в посольстве Франции в Киеве, "остаются мобилизованными на достижение этой цели".

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже прошел саммит лидеров "нормандского формата" - Украины, Франции, Германии и России.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии Укринформу отметила, что через год после проведения саммита Украина выполнила все предусмотренные встречей условия, в частности были возвращены около 200 человек, которые незаконно удерживались на территории ОРДЛО, в России и временно оккупированном Крыму.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Ага. Помним мы как жабоеды на переговорах решают проблемы. Как свою проблему на переговорах в 1940 решили и как нам *помогли* с крымом проблему решить в 2014
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09.12.2020 19:59
+2
йшов би той Мікрон- сциклон куди подалі зі своєю НормандієюФранция уверена, что "нормандский формат" поможет найти решение по Донбассу, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 73
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09.12.2020 20:00
+2
підпижджування жабоїдів в унісон з кацапами занадто помітне. Вони чисто ситуативний союзник. Як і ліберасти німці.Уся надія на США.
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09.12.2020 20:06
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Ага. Помним мы как жабоеды на переговорах решают проблемы. Как свою проблему на переговорах в 1940 решили и как нам *помогли* с крымом проблему решить в 2014
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09.12.2020 19:59 Ответить
йшов би той Мікрон- сциклон куди подалі зі своєю НормандієюФранция уверена, что "нормандский формат" поможет найти решение по Донбассу, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 73
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09.12.2020 20:00 Ответить
Что можно решать на переговорах с врагом? Освобождать или не освобождать наш крым и дамбас? ***** вам четко сказал что он не собирается без боя отдавать окупированные земли. Что вы еще хотите с етих переговоров? Раздвинуть булки перед *****м чтобы он еще отымел вас?
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09.12.2020 20:05 Ответить
Да. Начинать освобождать можно не то что завтра а начинать сегодня. Только правильно освобождать, а не сломя голову бежать и биться головой в стену. Чтобы разрушить вражескую крепость сначала выбивают подпорки на которых она стоит. А стоит вражеская окупационная система в том числе на наших колаборантах и сепарах. Которые помогают окупантам не только финансово и морально а и политически. Не забываем что окупанты в первую очередь привезли не танки а телевизоры.
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09.12.2020 20:17 Ответить
Не догадываешься что нужно сделать с вражеской агентурой в нашем тылу?
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09.12.2020 20:25 Ответить
Ты тупой? Для начала нужно убрать гниль которая позвала войну в Украину и призывала ввести росийские войска, а сейчас помогает врагу узаконить окупированые территории.
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09.12.2020 20:43 Ответить
підпижджування жабоїдів в унісон з кацапами занадто помітне. Вони чисто ситуативний союзник. Як і ліберасти німці.Уся надія на США.
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09.12.2020 20:06 Ответить
А чи взагалі союзник? Це ще питання.
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09.12.2020 20:09 Ответить
Франция как участник и модератор в рамках нормандского формата сохраняет доверие к этой переговорной площадке, которая должна позволить нам найти решение по восстановлению мира на Донбассе", - сказал де Писюн

Кому вы там доверяете на переговорной площадке? *****, который хвастается что он питерский гопник и говорит одно а делает другое?
О каком там мире на дамбасе вы говорите? Разве вы уже не договорились о мире на дамбасе еще в 2015? Ну и как вам мир? Или вы хотите мир как на приднестровье или абхазии сделать?
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09.12.2020 20:09 Ответить
Франція й Росія мають особливу спільну рису-всюди де вони беруться "захищати мир" гримить війна,гинуть люди,зростає напруження й віддаляється мир! Так діють жадібність,підлість,"мнима велич" що притаманна обом цим державам-нерідко вони разом й терзають як стерв'ятники ,одну жертву! Лівія,Карабах-тому приклад!
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09.12.2020 20:10 Ответить
Жабоеды мерзкие подх.йловники - срань гейРопейская одним словом...
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09.12.2020 20:18 Ответить
Ви вже для Арменії та Азербайджану навирішували, досить!
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09.12.2020 20:18 Ответить
Судя по выражению лица французского дипломата он сам удивлен тому что ляпнул...
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09.12.2020 20:36 Ответить
Ага. Я даже представляю как ето испуганное чучело ведет с Лавровым переговоры.
Переговоры с Рашкой вести нужно только так: https://www.youtube.com/watch?v=xSKLNKXfbJE
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09.12.2020 20:50 Ответить
это как раз тот случай. пусть в форточку иногда выглядывает, прежде чем такие перлы изрыгать.
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09.12.2020 20:50 Ответить
30 лет в Минске решали вопрос по Карабаху (франки учаственики) а кагда Азербайджан войсками решил свой вопрос , что запели жабоеды ? Дошло до признания независимости Карабаха, и такое предложила страна входящяя в ООН в совбез ,призывает нарушить Хельсенские договоры о нерушимости после войенных границ , жабоеды берут пример с раши. Так вот вопрос - нахрена нам такие друзья посредники в Минске?
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09.12.2020 21:20 Ответить
Им это пофиг. Они в этом не разбираются. Им нужно торговать со срашей.
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10.12.2020 03:03 Ответить
Не звездите , Азербайджан в курсе 🙄🤫😂😂😂
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10.12.2020 06:47 Ответить
 
 