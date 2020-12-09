"Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Так а что там с локдауном? За кем следит "око государево"? Почему Кривбасс не за Зе? Что гуглили украинцы в 2020-м?
Все это - в традиционно злободневно-саркастическом стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой!
В программе - традиционная зрада, коррупция и прочий политический трэш.
- Отправят ли Ирину Венедиктову в отставку?
- Что с Олегом Татаровым?
- Дело Андрея Антоненко. Год за решеткой без всяких доказательств - и что дальше?
- Скандал в Киевсовете. Как Виталий Кличко маневрирует между Порошенко и Зеленским и что из этого получается.
- Нужен ли нам локдаун и если да, то когда и на сколько? Дружно будем искать логику в планах правительства.
Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры в прямом эфире"!
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Бывалый - сильный, толстый, наглый мужчина с бритой наголо головой, неформальный лидер шайки.
Ключевое слово сильный, наглый.
Трус - нервный, сентиментальный и слабовольный ипохондрик. Зимой кутается в тёплые вещи, летом носит интеллигентскую шляпу и светлый пиджак, говорит высоким голосом .
Ключевое слово синтементальный, слабовольный.
Меня опять терзают смутные сомнения… кино или реальность?