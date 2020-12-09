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Данилюк-Ярмолаева (354) Буткевич Богдан (430)

"Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Так а что там с локдауном? За кем следит "око государево"? Почему Кривбасс не за Зе? Что гуглили украинцы в 2020-м?

Все это - в традиционно злободневно-саркастическом стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой!

В программе - традиционная зрада, коррупция и прочий политический трэш.

- Отправят ли Ирину Венедиктову в отставку?

- Что с Олегом Татаровым?

- Дело Андрея Антоненко. Год за решеткой без всяких доказательств - и что дальше?

- Скандал в Киевсовете. Как Виталий Кличко маневрирует между Порошенко и Зеленским и что из этого получается.

- Нужен ли нам локдаун и если да, то когда и на сколько? Дружно будем искать логику в планах правительства.

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры в прямом эфире"!

Автор: Ольга Лузан
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+11
"Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. - Цензор.НЕТ 2543
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09.12.2020 20:53
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"Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. - Цензор.НЕТ 8230
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09.12.2020 20:52
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красива йолка ваві буде "Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. - Цензор.НЕТ 48

"Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. - Цензор.НЕТ 8113
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09.12.2020 20:47
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красива йолка ваві буде "Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. - Цензор.НЕТ 48

"Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. - Цензор.НЕТ 8113
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09.12.2020 20:47 Ответить
Шляпа Гэндальфа)
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09.12.2020 21:22 Ответить
А йолка до чого? А, зрозумів, шляпа ************ у нас працює!
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"Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. - Цензор.НЕТ 8230
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09.12.2020 20:52 Ответить
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09.12.2020 22:38 Ответить
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"Без Цензури" в прямому ефірі: Коли локдаун? Кривбас не за Зе! Око государеве пильнує - Цензор.НЕТ 8766
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09.12.2020 23:38 Ответить
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Ключевое слово сильный, наглый.
Трус - нервный, сентиментальный и слабовольный ипохондрик. Зимой кутается в тёплые вещи, летом носит интеллигентскую шляпу и светлый пиджак, говорит высоким голосом .
Ключевое слово синтементальный, слабовольный.
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"Без Цензури" в прямому ефірі: Коли локдаун? Кривбас не за Зе! Око государеве пильнує - Цензор.НЕТ 4574
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09.12.2020 23:59 Ответить
Яка бридка особа ця прокурорша. Бррр!
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10.12.2020 13:39 Ответить
 
 