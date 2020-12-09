Верховная Рада будет продолжать работу во время строгого карантина в январе, - Разумков. ВИДЕО
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Верховная Рада не будет прекращать свою деятельность во время введения строгого карантина в январе.
Об этом в эфире программы "Большая политика" ("Велика політика") на "5 канале" рассказал председатель украинского парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня нет пока окончательного варианта того, как мы будем работать, но я уверен, что мы будем работать, потому что Верховная Рада даже во время (пандемии. - Ред.) коронавируса не шла на карантин ни разу", - подчеркнул он.
Спикер парламента отметил, что в начале пандемии коронавируса в Раде меняли режим работы - больше работали в комитетах и меньше собирались в зале пленарных заседаний. Но это не влияло на процесс принятия важных решений Верховной Радой, уверяет Разумков.
По словам председателя парламента, в Верховной Раде сейчас многие работники Аппарата и нардепы болеют коронавирусом.
"Эта профессия также обязывает общаться с людьми, многие работают в регионах. К тому же выборы, которые недавно проходили, - это также повлияло на этот процесс. Ну, и давайте вспомним, что мы работаем в зале Верховной Рады - скопление многих людей в одном помещении также влияет на этот процесс", - рассказал Разумков.
Напомним, 9 декабря Кабмин продлил карантин и режим ЧС до конца зимы.
Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.
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И каждый раз когда ему приходилось думать вне рабочее время, он ловил себя на мысли что думает бесплатно, а значит это безвозмездная благотворительность, а народ даже и не думает проявить благодарность за такую бескорыстность. Чернь не благодарная.
хай кожен приходить на засідання зі своїм милом і мотузкою.
Да понятно, что будете трудится в поте лица на распиле бюджета, и лоббировании интересов самой "нищей" и "незащищённой" части населения - гудков, беней и прочих "обездоленных".
Для страны от вас пользы - как от козла молока, даже того меньше.
Депутаты хотят в январе получать зарплату ИЗ НАЛОГОВ , которые не поступят в бюджет из-за закрытых предприятий 😀😀😎