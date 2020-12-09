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Верховная Рада будет продолжать работу во время строгого карантина в январе, - Разумков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Верховная Рада не будет прекращать свою деятельность во время введения строгого карантина в январе.

Об этом в эфире программы "Большая политика" ("Велика політика") на "5 канале" рассказал председатель украинского парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня нет пока окончательного варианта того, как мы будем работать, но я уверен, что мы будем работать, потому что Верховная Рада даже во время (пандемии. - Ред.) коронавируса не шла на карантин ни разу", - подчеркнул он.

Спикер парламента отметил, что в начале пандемии коронавируса в Раде меняли режим работы - больше работали в комитетах и меньше собирались в зале пленарных заседаний. Но это не влияло на процесс принятия важных решений Верховной Радой, уверяет Разумков.

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По словам председателя парламента, в Верховной Раде сейчас многие работники Аппарата и нардепы болеют коронавирусом.

"Эта профессия также обязывает общаться с людьми, многие работают в регионах. К тому же выборы, которые недавно проходили, - это также повлияло на этот процесс. Ну, и давайте вспомним, что мы работаем в зале Верховной Рады - скопление многих людей в одном помещении также влияет на этот процесс", - рассказал Разумков.

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Напомним, 9 декабря Кабмин продлил карантин и режим ЧС до конца зимы.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь...

И каждый раз когда ему приходилось думать вне рабочее время, он ловил себя на мысли что думает бесплатно, а значит это безвозмездная благотворительность, а народ даже и не думает проявить благодарность за такую бескорыстность. Чернь не благодарная.
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09.12.2020 20:59
+2
А Где плоды вашей Работы???, - Вы как бы и не гуляли.
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09.12.2020 20:53
+2
Дармоеды, вы не в строгом и в строгом не работаете. Никакой пользы от вас, только зарплаты сумасшедшие получаете.
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09.12.2020 20:53
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Правила форума Совет форумчан
А Где плоды вашей Работы???, - Вы как бы и не гуляли.
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09.12.2020 20:53 Ответить
Дармоеды, вы не в строгом и в строгом не работаете. Никакой пользы от вас, только зарплаты сумасшедшие получаете.
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09.12.2020 20:53 Ответить
Верховная Рада будет продолжать работать в "Велюре" во время строгого карантина
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09.12.2020 20:54 Ответить
Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь...

И каждый раз когда ему приходилось думать вне рабочее время, он ловил себя на мысли что думает бесплатно, а значит это безвозмездная благотворительность, а народ даже и не думает проявить благодарность за такую бескорыстность. Чернь не благодарная.
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09.12.2020 20:59 Ответить
Для страны будет лучше если вся Верховна Рада уйдет в локдаун зв свой счет а все остальные будут работать - пользы будет больше.
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09.12.2020 21:07 Ответить
труженики ептыть..
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09.12.2020 21:15 Ответить
Звичайно! Примусову вакцинацію приймати мусять.
хай кожен приходить на засідання зі своїм милом і мотузкою. Верховна Рада продовжуватиме роботу під час строгого карантину в січні, - Разумков - Цензор.НЕТ 1788
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09.12.2020 21:23 Ответить
Возможно какую небудь гадость-протянут,выборы в ордло-например.Будет,как с землей.
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09.12.2020 21:35 Ответить
Какую подлость опять примут?
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09.12.2020 21:35 Ответить
В Трускавце или в Буковеле?
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09.12.2020 21:37 Ответить
"У меня нет пока окончательного варианта того, как мы будем работать, но я уверен, что мы будем работать, потому что Верховная Рада даже во время пандемии коронавируса не шла на карантин ни разу", - подчеркнул он".

Да понятно, что будете трудится в поте лица на распиле бюджета, и лоббировании интересов самой "нищей" и "незащищённой" части населения - гудков, беней и прочих "обездоленных".
Для страны от вас пользы - как от козла молока, даже того меньше.
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09.12.2020 21:48 Ответить
Какой-то цирк!

Депутаты хотят в январе получать зарплату ИЗ НАЛОГОВ , которые не поступят в бюджет из-за закрытых предприятий 😀😀😎
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09.12.2020 21:50 Ответить
Від вашої роботи, тільки народу гірше. Верховна Рада продовжуватиме роботу під час строгого карантину в січні, - Разумков - Цензор.НЕТ 2619
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10.12.2020 00:00 Ответить
опять какое то западло зделают как обычно
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10.12.2020 00:04 Ответить
 
 