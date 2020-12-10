Назначив Татарова в ОП, Зеленский пошел на преступление, - Бутусов. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский, назначив бывшего чиновника МВД времен Захарченко Олега Татарова заместителем главы Офиса Президента, нарушил закон о люстрации.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил на акции "Дезинфекция", которая состоялась у Офиса Президента.

"Для того, чтобы сюда протащить снова Татарова, Зеленский пошел на преступление. Он нарушил закон о люстрации, запрещающий Татарову занимать государственную должность. А он, Зеленский - это прямое преступление - он, несмотря на то, что существует запрет, все равно назначил Татарова", - сказал Бутусов.

Журналист предположил, что Татаров нравится Зеленскому, как и все, кто предлагает простые решения.

"Кого-то побить, а потом соврать. Украсть, а потом соврать. Это такая простая двухходовка. А потом он (Зеленский. - Ред.) идет и записывает видео с очень веселой улыбкой, как будто ничего не происходит в стране", - сказал Бутусов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Возле Офиса Зеленского прошла акция "Дезинфекция" с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Главред Цензор.НЕТ назвал Зеленского "клоунской версией Януковича" и напомнил, что тот находится на должности президента волей народа Украины и только до тех пор, пока народ Украины с этим согласен.

"Надеюсь, что президент Зеленский, если у него есть хоть какой-то инстинкт самосохранения, поймет, что то, чем он начал заниматься здесь - это не кино, не анекдот и не шутки. Он должен нести ответственность за свои назначения, за свои решения. Если он этого не понимает - ему это объяснят", - подытожил Бутусов.

Также на Цензор.НЕТ: Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова"