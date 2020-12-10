Назначив Татарова в ОП, Зеленский пошел на преступление, - Бутусов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский, назначив бывшего чиновника МВД времен Захарченко Олега Татарова заместителем главы Офиса Президента, нарушил закон о люстрации.
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил на акции "Дезинфекция", которая состоялась у Офиса Президента.
"Для того, чтобы сюда протащить снова Татарова, Зеленский пошел на преступление. Он нарушил закон о люстрации, запрещающий Татарову занимать государственную должность. А он, Зеленский - это прямое преступление - он, несмотря на то, что существует запрет, все равно назначил Татарова", - сказал Бутусов.
Журналист предположил, что Татаров нравится Зеленскому, как и все, кто предлагает простые решения.
"Кого-то побить, а потом соврать. Украсть, а потом соврать. Это такая простая двухходовка. А потом он (Зеленский. - Ред.) идет и записывает видео с очень веселой улыбкой, как будто ничего не происходит в стране", - сказал Бутусов.
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Главред Цензор.НЕТ назвал Зеленского "клоунской версией Януковича" и напомнил, что тот находится на должности президента волей народа Украины и только до тех пор, пока народ Украины с этим согласен.
"Надеюсь, что президент Зеленский, если у него есть хоть какой-то инстинкт самосохранения, поймет, что то, чем он начал заниматься здесь - это не кино, не анекдот и не шутки. Он должен нести ответственность за свои назначения, за свои решения. Если он этого не понимает - ему это объяснят", - подытожил Бутусов.
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Бывалый - сильный, толстый, наглый мужчина с бритой наголо головой, неформальный лидер шайки.
Ключевое слово сильный, наглый.
Трус - нервный, сентиментальный и слабовольный ипохондрик. Зимой кутается в тёплые вещи, летом носит интеллигентскую шляпу и светлый пиджак, говорит высоким голосом .
Ключевое слово синтементальный, слабовольный.
Меня опять терзают смутные сомнения… кино или реальность?
Таких люстрированных Татаровых, вернувшихся во власть вагон и маленькая тележка!
И кто вам сказал, что это
Зеленский назначил?
У нас давно президент господин Ермак ибо ни при одном президенте я не слышал об главе ОП как при Зе!
Ермак тут, Ермак там, Ермак все решает, Ермак, Ермак, ермак! И похоже чихать хотел Ермак на все ранее принятые Законы! А где Зеленский? Зачем шел в президенты если ноль без палочки, лучше бы играл на своем рояле, по крайней мере может артиста сохранили б для страны, а так ни артиста, не президента!
Александр Бондаренко, который больше года возглавляет Днепропетровскую ОГА, 7 лет назад был участником российской программы "Давай поженимся". Его анкета до сих пор размещена в базе российских кином
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Правильно сказано, друже Юрію! Але забагато "води" (зайвого тексту). Можна лаконічніше:
"А он, Зеленский - это прямое преступление".
Все. Ось так коротко і по суті. Зеленський як такий - це злочин.
Ось тепер правильно
Зєлю геть. Дострокові.
Зелені - «порохоботам»: «Хлопці, ми тут «трішки всралися», поки на вас перділи, так давайте зараз разом подумаємо, як НАШ з вами спільний зад вимить і НАШІ спільні з вами штани випрать…».
Це саме про тебе... Скиглиш тут саме ТИ...