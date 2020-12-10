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Днепропетровщина (2927) Кошкина (26) ОГА (2376) Бондаренко Александр (16)

Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко участвовал в российской программе "Давай поженимся" и был готов сниматься в рекламе белья, - журналистка. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Александр Бондаренко, который больше года возглавляет Днепропетровскую ОГА, 7 лет назад был участником российской программы "Давай поженимся". Его анкета до сих пор размещена в базе российских киномоделей, и там указано, что Бондаренко живет в Москве и готов рекламировать нижнее белье.

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Соня Кошкина, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кошкиной, она начала искать информацию о Бондаренко, когда получила от его пресс-службы запрос на интервью.

"Александр Бондаренко, Глава Днепропетровской ОГА (с сентября 2019-го). 33 года. Сам себя при этом титрует как "политик". Ещё бы "государственным деятелем" подписал, ей Богу. Известен тем, что ранее жил в России, работал там моделью (рекламируя товары весьма своеобразные. Хотите подробностей - гуглите, я уже больше не могу ржать), участвовал в съемках программ типа "Давай поженимся"", - написала Кошкина.

Читайте на Цензор.НЕТ: Резниченко повторно возглавит Днепропетровскую ОГА: Кабмин согласовал назначение

Также его анкета до сих пор размещена на сайте kinomodel.ru. В анкете указано, что Бондаренко живет в Москве и готов рекламировать нижнее белье.

"В среду кабмин утвердил на должность главы Днепровской ОГА Валентина Резниченко. В пятницу ожидается указ Президента о назначении. Как жаль-как жаль, так мы и не побеседовали с молодым "политиком" Бондаренко о децентрализации-ковиде-выборах", - добавил Кошкина.

Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко участвовал в российской программе Давай поженимся и был готов сниматься в рекламе белья, - журналистка 01

Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко участвовал в российской программе Давай поженимся и был готов сниматься в рекламе белья, - журналистка 02
Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко участвовал в российской программе Давай поженимся и был готов сниматься в рекламе белья, - журналистка 03
Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко участвовал в российской программе Давай поженимся и был готов сниматься в рекламе белья, - журналистка 04

Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко участвовал в российской программе Давай поженимся и был готов сниматься в рекламе белья, - журналистка 05
Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко участвовал в российской программе Давай поженимся и был готов сниматься в рекламе белья, - журналистка 06
Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко участвовал в российской программе Давай поженимся и был готов сниматься в рекламе белья, - журналистка 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+84
у зеЛеных клоуны/воры/идиоты и другие отбросы в команде
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10.12.2020 01:54
+67
И возглавляет этот цирк, такой-же точно...
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10.12.2020 02:26
+47
Где они этих низкосортных артистов берут и зачем они ставят их на такие высокие должности???
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10.12.2020 01:54
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Серйозно ??? Кошкіна,що соромиться батькового прізвища,дізналася про "сенсацію" річної давності ? А Цензор ? Профєсіонали....
24 декабря, 2019, 14:47 Реклама нижнего белья: Чем занимался Александр Бондаренко до того, как возглавил Днепропетровскую область

20.12.2019 Губернатор Днепропетровской области снимался в шоу "Давай поженимся" с Гузеевой (ВИДЕО)
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10.12.2020 11:23 Ответить
ФСБ-шний прийомчик, котрому там навчають - переводити критику з предмету обговорення (Бондаренко та Зеленський) на критику дописувача, чи співрозмовника. В даному випадку на журналістку Кошкіну та редакцію Цензора.
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10.12.2020 11:33 Ответить
Можете пояснити,для чого критикувати майже звільненого чиновника ? Те,що Кішкіна знаходить всім відому "сенсацію" річної давнини в переддень звільнення ?
З такими темпами Кішчина дізнається подібну "сенсацію",що теперішній перший заступник голови фонду Держмайна Льоня Антоненко-гей,і взяли його на роботу зовсім не за професійні якості...
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10.12.2020 11:47 Ответить
Грош цена кошкинскому "прозрению" через год после назначения дегенерата на должность ОГА. Вместо него уже назначается Резниченко.
Кричать о засилье подобных персонажей в команде Зели нужно было зимой-весной 2019, чтобы не допустить их во власть. Но тогда многочисленные Сони в упор не видели, что власть в стране хочет захватить олигархично-имбецильная банда.
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10.12.2020 11:52 Ответить
Вы правы, но ведь точно лучше поздно чем никогда ... Кто-то раскрылся сам, кого-то побоялись вовремя - а имеем страшнейшую картину прихода убийцы украины к власти. Кто-то еще говорит, что его окружили теплой ванной, он не профи, он не виновен а виновен Ермак с Татаровым, Портнов с Беней...
если человек способен был выучивать свои дебильные шутки- значит не совсем дебил. А если не совсем дебил - он знал цену своему образованию, он знал цену себе любимому , каким бы нарциссом он ни был. Хорошо- нарцисс, согласился - Беня пообещал помочью стал помогать ? Назначать стрептизеров их пап и мам на посты? И вова по прежнему был спокоен ,что все путем? Ему 42 и он не лох? Пусть выныривают все кто что-либо знают о нем и о цели его прихода на трон, о тех кто его посадил и какие задачи поставил. Вакарчук убежал от этого говноболота тоже что-то зная. УВЕРЕННА
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10.12.2020 17:17 Ответить
Да цей вилупок Бондаренко, призначений Зеленським , і не актор навіть. Пропонував себе як "кіномодель" - тобто для з"йомок в телерекламі. а саме нижньої білизни. Може в порнофільмиах мріяв, чи таки знімався. І ця неосвідчена аморальна гидота з російским паспортом керувала прифронтовою областю півтора роки!
Зедебіли , щом вам треба ще, щоб прокинутись?
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10.12.2020 11:30 Ответить
"Може в порнофільмиах мріяв, чи таки знімався".

Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 7177
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10.12.2020 15:15 Ответить
Дніпропетровська область закрила собою усю країну - а вилупок у Києві віддав її на поталу рашистському проституту? Як зараз віддав свій дуже Кривий РІг. ТО ХТО ВІН ? скільки Україні його терпіти?
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10.12.2020 17:31 Ответить
Цирк на дроті! Дротіти - заборонено!
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10.12.2020 11:30 Ответить
хорошого дротика закинув Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 1749
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10.12.2020 19:34 Ответить
Який преЗедент, такі і підлеглі. Нічого дивуватися якщо вибрали у преЗеденти блазня.
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10.12.2020 11:30 Ответить
Покажи свою команду и народ поймет кто есть ты...
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10.12.2020 11:32 Ответить
Каков поп ,таков и приход! А ,для сегодня -это даже хорошо...... посмеёмся и, дай Бог , поумнеем....Или нет?
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10.12.2020 11:41 Ответить
пидарок походу.
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10.12.2020 11:48 Ответить
Довбане ЗЕлене шапіто!

Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 7255
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10.12.2020 12:07 Ответить
так может там и не клавиши были , а бывший губернатор ?
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10.12.2020 12:48 Ответить
Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 234
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10.12.2020 12:08 Ответить
Хоспаді, то чому тут дивуватися. Це давним-давно сформульоване в прислів"ї: "яке їхало, таке здибало"..
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10.12.2020 12:09 Ответить
Какая "личная жизнь" .Губернатор- публичная персона. А главное- ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ Зеленский назначил необразованное тело пригодное для демонстрации трусов на должность губернатором прифронтовой области!
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10.12.2020 12:09 Ответить
За личную преданность, наверное.
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10.12.2020 12:32 Ответить
Мда. Цензор скатился до откровенной чернухи и джинсы. Не знаю что там нарыли за Александра Бондаренко и тот ли это Александ Бондаренко, но вот вики что говорит о политике Александре Викторовиче Бондаренко, назначенным председателем Днепропетровской ОГА.

В 2008 году окончил Национальный университет «Киево-Могилянская академия», специальность «Экономика и предпринимательство», квалификация «Бакалавр финансов» (с отличием). В 2010 году окончил Национальный университет «Киево-Могилянская академия», специальность «Финансы», квалификация «Магистр» (с отличием).
Выпускник сертификатных программ Kyiv-****** Business School, программы DYB Ukraine, а также IEDC Bled School of Management.
Проходил стажировку в Швеции по программе развития частного сектора экономики Strategic Business Management (SIDA) для топ-менеджмента компаний и лидеров общественного сектора развивающихся стран Европы[4].
Выпускник исполнительной программы Strategic Marketing при Kellogg School of Management at Northwestern University в Чикаго, США.
Прошел Программу Парламентской стажировки US Aid в Верховной Раде при комитете финансов и банковской деятельности, а также в Счетной Палате Украины окончил программу молодых лидеров общественного сектора Young Leaders Exchange Program US-Ukraine Foundation в Вашингтоне, США.
В октябре 2019 года прошел курсы повышения квалификации Украинской школы управления по общей краткосрочной программе «Организация деятельности председателей областных государственных администраций в условиях реформ».
Сентябрь-октябрь 2020 года проходит обучение в UCGA (Украинская академия корпоративного управления).

Вы считаете такое образование недостаточным для занимаемой должности?
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10.12.2020 13:44 Ответить
просто зелупа и слуги такие, что никого не удивит минетчик в должности. Вон, Гончарук, в массовке на ТВ сидел и целым премьером стал, так что и тут такое возможно. Тип лица и некоторые черты сходны (как-никак минимум 12 лет разницы между фото), образование и некоторые другие факты в анкете с вашей вики совпадает, так что вполне законтаченный питец, в духе зе все.
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10.12.2020 14:43 Ответить
P.S. Cкажу больше, это зе-хрен сам свою вики и правил, вам не надо рассказывать, как в вики статьи пишутся? Или надо?)))
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10.12.2020 14:44 Ответить
Мне рассказывать не надо как вики пишется. Тем не менее этих данных никто не опровергает. Нет? Даже Вы вон сослались на совпадение фактов из анкеты на вики. Значит таки не от балды таки она написана. Кроме того мне не нужно также объяснять, что когда принимают на работу проверяют документы, подтверждающие образование. Мне лично сей политик похрен, но должна же быть хоть какая-то этика в подаче информации. А в статье она дана однобоко. Я понимаю, что нужны жареные факты дабы поднять журналистский рейтинг. Но где тогда журналистская этика. В статье ведь не обговариваются его деятельность как политика или председателя ОГА. В статье обсуждается его биография. Точнее отдельные моменты, вырванные из нее. Так подавайте корректно всю биографию если уж взялись за это. Внсьма интересная дамочка эта Кошкина. Типа решила погуглить и нагуглила. Ок, нагуглила чернуху и в упор ей гугл не дал информации, которую мне дал на первой же странице. Прикольный однако у нее гугл. Так что я гуглил согласно совету журналиста, на основании фейсбука которого и была написана эта статья. Некрасиво Соня ведет себя как журналист. Видать рейтинг как журналиста падает. Только такими вот жареными фактами она его вряд ли себе поднимет.
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10.12.2020 14:59 Ответить
Т.е. когда зе-гавно годами обливало работающих людей дерьмом, выдумывало всякий бред, что-то вы об этике не беспокоились? А чего тогда сейчас забеспокоились?
Мне тоже Кошкина не особо нравится, но взаимное обмазывание гавном одними зегенератами других меня вполне забавит.
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10.12.2020 15:38 Ответить
Когда критикуют деятельность это одно. Но это не тот случай. Это наподобие как начать критиковать чью либо внешность. Типа глаза перекошены или уши оттопырены больше чем надо. Вы действительно разницы в критике не замечаете?
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10.12.2020 15:49 Ответить
Блин, а как тут разница? Клоуны, которые себе в вики странички типа как для порядочных намалевали и вперед, областями управлять?
Все эти бондаренки - арестовичи это суть дегенераты, просто зелупе очко лижут вот и в эксперты и назначили
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10.12.2020 15:58 Ответить
Тем не менее эту страницу в вики никто не оспорил и не закрыл. Значит с определенной долей ей верить можно. И сейчас разговор не об арестовичах и бондаренках. Вопрос об корректности подачи материала Кошкиной и цензором. Или будем скатываться до арестовичей и бондаренок? Так чем мы в таком случае их лучше?
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10.12.2020 16:32 Ответить
У нас уже был опыт мотивирования мовою, армією, вірою, результат відомий. Тому да, треба їм на доступній мові пояснювати і висміювати їх
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10.12.2020 16:37 Ответить
Тут в данному контексті не висміювання, а скоріше блюзнирство та пересмикування фактів. У всякому разі у мене таке враження склалося.
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10.12.2020 16:42 Ответить
Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 1112висміювання всієї системи, коли будь-якого кандидата мали б 10 раз перевірити перед призначенням, а вони тільки сторіночку в вікі виправили і всьо, держслужбовець. це як би гітлеру поставили ось таку фотку і написали в вікі що був такий приємний емо
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10.12.2020 16:48 Ответить
А власне що такого кримінального вони насмикали? Ще окреме питання в достовірності цієї інформації.
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10.12.2020 16:53 Ответить
намагались замовчати, що воно зашкварене, і почали створювати імідж нііпать якого фінансіста. це як зелупа - юрист
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10.12.2020 16:54 Ответить
Тим не менш у Зелупи діплом юриста є. А у Вас? Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 5808 Може якісь наукові доробки, може якійсь професійний фах у цій сфері діяльності. Десь можна ознайомитись?
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12.12.2020 17:43 Ответить
І у мене є, він другий, перший - вища єкономічна, юристом вже років 10 працюю по другій спеціальності.
Наукових доробок у мене не має. Але, наприклад, наукові доробки у прахвесара були, і що? Той хоч не був таким долпойопом як зепулня
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14.12.2020 15:56 Ответить
всю русскую википедию нужно оспорить и закрьіть к уям, там брехня на брехне, +пропаганда
Завтра ваша статья пропадет вроде никогда и не бьіло
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10.12.2020 19:44 Ответить
Добре. Згодний. Кацапська вікі не по феншую. Для патріотів дам посилання на українську сторінку. Бо і справді може завтра пропасти сторінка у кацапів. Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 1849
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12.12.2020 17:41 Ответить
о,это же совсем другое дело і Кицькиній перешлю
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12.12.2020 17:53 Ответить
Зеленое кодло только фриками, проститутками, зе-дарасами, пустышками и идиотами прирастает.. Множится плесень под фуги членограйного рояля.
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10.12.2020 12:21 Ответить
Крепкий хозяйственник, видать, этот бондаренко. Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 6295
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10.12.2020 12:30 Ответить
Смог дважды пройти собеседование?.... Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 9355
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10.12.2020 12:33 Ответить
кастинг
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10.12.2020 12:44 Ответить
По ходу -***** партнер Вазелина.
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10.12.2020 12:44 Ответить
ну и ... типа преЗЕдент скоморох меньший трэш!? нас просто тупо адаптируют к стандартам лугандона и довольно успешно
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10.12.2020 12:47 Ответить
весело...., но говорит только об одном - президенту абсолютно до лампочки, кого он назначает, куда и зачем... и лишнее подтверждение тому, что за спиной куклы-президента люди, чьи цели точно не процветание и развитие страны...
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10.12.2020 13:00 Ответить
Ну і що? У нас в тредні клоуни, шоумени, ресторатори .
"Дайош по клоуну в каждую семью".

Клоунада - это наше всё.
Ставим во главу угла политику - клоунизма и економику - шоуменства.
Ура- товарищи.
Слава "цирку" и его славним "труженикам".
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10.12.2020 13:17 Ответить
Дно !!!!
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10.12.2020 13:17 Ответить
Нормально. Так цього голову Дніпропетровської ОДА обрав то, хто прутнем по клавішах лупив Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 5360
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10.12.2020 13:22 Ответить
******** Цирк часть.......
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10.12.2020 13:27 Ответить
а била еще і эта история во время виборов Вовки, помните?
11 квітня 2019 року Манжосов планував зустрітись з журналістами й дати інтерв'ю щодо свого конфлікту із Зеленським.Згодом невідомий повідомив про мінування аґенції «Українські новини», а Денис поїхав звідти, пояснивши це тим, що йому погрожують.Інтерв'ю в результаті не відбулося. Згодом в інтерв'ю він заявив, що Зеленський не вживає наркотиків, та що його політичну позицію він не підтримує.
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10.12.2020 13:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8Bw1QVKe8B4 Ролик Манжосова до дня Захисника України - грудень 2108 року . То що не сказав про Нелоха Манжосов?Й що знав?
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10.12.2020 13:48 Ответить
Був найкращим другом і однокласником Володимира Зеленського і сидів з ним за однією партою в гімназії № 95 з поглибленим навчанням англійської. Грав у театральних виставах за творами Чехова, Фонвізіна, Достоєвського, був гітаристом у шкільному ансамблі.
У 90-х працював на місцевому радіо «Система» оператором прямого ефіру, іноді як ведучий прямого ефіру. В 11 класі разом з Зеленським вступив до студентського театру естрадних мініатюр «Беспризорник», де художнім керівником був Олександр Пікалов. Вчився на юриста у Криворізькому економічному інституті Київського національного економічного університету.
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10.12.2020 13:51 Ответить
Вечером 11 апреля в эфире "Прямого" . Манжосов также рассказал, что не собирается говорить гадости о друзьях детства. Кроме того, актер заявил, что не поддерживает Владимира Зеленского, как кандидата в президенты Украины.
Отже , це був єдиний квартальщик, якому під загрозами розправи не дали сказати про Зеленського правду .
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10.12.2020 13:59 Ответить
Ну, так це ж свій. Якби він брав участь в АТО чи ООС - то бандьора.
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10.12.2020 13:55 Ответить
То виходить усе гівно що виволік Вовка у владу - масовка з набору його вірних, як кардибалет для головних діючих персовн у владі під завісою , не Вовка ж діє, це вже очевидно,
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10.12.2020 14:03 Ответить
Не власть, а дебильные клоВАны. Ну типа не лохи.
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10.12.2020 14:14 Ответить
Так осуществил он свою мечту о яхте и винограднике, или нет?
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10.12.2020 14:28 Ответить
Теперь можно не только билеты на квартал в Раде купить, но и труселя прямо в ОДА.
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10.12.2020 14:46 Ответить
наворовал за полтора года в прифронтовой области и свалил
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10.12.2020 15:04 Ответить
Какой поп, такой и приход.
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10.12.2020 15:08 Ответить
Претендент на должность с голубыми глазами. Возможно Зеля, в дуэте с Ермаком, пели голосом Лободы:
Твои глаза такие чистые, как небо
Назад нельзя, такая сила притяжения...
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10.12.2020 15:15 Ответить
Ну то ж маємо президентом клоуна з юридичною освітою. Чому голова ОДА з освітою «бакалавр з фінансів» не може рекламувати труси.
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10.12.2020 15:39 Ответить
А вдруг он умный, образованный и с большим опытом работы в госструктурах?
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10.12.2020 15:43 Ответить
: - ) шутка зашла
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10.12.2020 19:02 Ответить
Срамота!
Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 6698
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10.12.2020 16:00 Ответить
тьху...3.14дар
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10.12.2020 16:14 Ответить
чи хтось дотепає додати досвіду у Вікипедії ?
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10.12.2020 16:17 Ответить
Рекламировал пеньюары ажурные черные.
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10.12.2020 17:09 Ответить
Дурость - она как магнит - подтягивает всю дурь к себе. Зеленский тому пример.
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10.12.2020 18:11 Ответить
О гомик назначает гомиков, друзья.
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10.12.2020 18:12 Ответить
"Я уже больше не могу ржать": журналистка поделилась деталями биографии экс-главы ДнепрОГА БондаренкоЧетверг, 10 декабря 2020, 15:46

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До прихода в политику недавно уволенный глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко жил совсем другой жизнью - работал моделью и снимался в российской передаче "Давай поженимся".
Об этом пишет в Facebook журналистка и шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.
К таким выводам Кошкина пришла после того, как Бондаренко пытался дать ей интервью и она начала искать информацию о чиновнике.
"Значит, знакомьтесь. Александр Бондаренко, Глава Днепропетровской ОГА (с сентября 2019). 33 года. Сам себя при этом титрует как "политик". Ещё бы "государственным деятелем" подписал, ей Богу", - пишет журналистка.
По ее словам, у Бондаренко богатый опыт работы моделью в России, а также участия в российских телешоу.
"Известен тем, что ранее жил в России, работал там моделью (рекламируя товары весьма своеобразные. Хотите подробностей - гуглите, я уже больше не могу ржать), участвовал в съемках программ типа "Давай поженимся", - сообщает она.
Также Кошкина поделилась некоторыми фото Бондаренко, сделанными до того, как он пошел в политику.

"Комментировать не буду, оставлю вам. Тут, по-моему, все ясно-понятно. Почти полтора года на должности главы Днепровской ОГА. Вынесло волной", - замечает Кошкина.
Ранее днепропетровские и центральные СМИ обвиняли руководство региона в провале реализации "Большого строительства". Ключевым фактором неудач стало вмешательство в работу подрядчиков со стороны Бондаренко и главы облсовета Святослава Олейника, которого называют реальным руководителем Днепропетровской области.
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10.12.2020 18:12 Ответить
прости господи ...Зе команда
Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 6650
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10.12.2020 18:54 Ответить
чему удивляться, если президент- КЛОУН..!!!
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10.12.2020 18:56 Ответить
Кадры вовика
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10.12.2020 19:01 Ответить
А случайно этот Бондаренко не голубой, уж слишком смахивает на голубизну?!
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10.12.2020 19:40 Ответить
Ти шо ,гомофоб? Чи проти гендерської рівності? Чи не хочеш щоб 314дараси нами керували? Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 7413
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10.12.2020 19:49 Ответить
После того , что вытворяет Осел , я понял , что оно очень с профессией ошиблось , ему не в комики идти надо было , а в геологи и бурить скважины , по тому что не кто в мире не в состоянии так ежедневно и постоянно пробивать дно .
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10.12.2020 20:37 Ответить
"руководство" государства чмошники.
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10.12.2020 22:20 Ответить
Автор статьи говорит не правду... В Днепре растет виноград!
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10.12.2020 22:25 Ответить
Та чи не диво. Ми і не таке бачили - так, дрібна пародія на Єпіфанцеву...
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10.12.2020 23:40 Ответить
Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка - Цензор.НЕТ 7829
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11.12.2020 00:54 Ответить
Да красава, Бондаренко, и на кой ляд в роSSию подался?
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11.12.2020 02:22 Ответить
позор, на должности надо брать только пирожников.
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11.12.2020 12:03 Ответить
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