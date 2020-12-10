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Порошенко требует от власти на средства от Евросоюза обеспечить вакцинацию для всех украинцев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Финансовая помощь, которую без каких-либо условий предоставил Украине Евросоюз, должна быть использована для бесплатной вакцинации всех украинцев от коронавируса.

Об этом в видеообращении заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он поблагодарил европейских партнеров Украины за поддержку во времена пандемии и предостерег власть от нецелевого использования макрофинансовой помощи ЕС.

"Рад сообщить, что Украина получила финансовую помощь от Европейского Союза для противодействия эпидемии COVID-19. Мы благодарны нашим европейским партнерам, которые не оставляют Украину в трудное время и четко демонстрируют, кто является нашим настоящим союзником. И мы тоже работали для того, чтобы Украина получила этот транш без каких-либо условий", - отметил пятый Президент.

"Вместе с тем, мы жестко требуем от власти - эти средства не должна постигнуть судьба Антиковидного фонда, когда миллиарды гривен, которые должны спасать украинцев и позволить стране преодолеть эпидемию, закатали в асфальт для пиара президента и откатов для его друзей", - предостерегает Петр Порошенко.

По словам Порошенко, 600 млн евро помощи - это 20 млрд гривен. "Уверен, на все эти средства украинское правительство должно закупить вакцину от лучших мировых производителей, чтобы бесплатно провакцинировать всех украинцев. Это - ключ к преодолению эпидемии и безопасности для наших граждан", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

Он напомнил, что Великобритания уже начала вакцинацию, на днях это начнет Франция, Израиль и США. "Однако украинцы до сих пор не имеют никакого ответа от правительства относительно того, когда будут подписаны контракты по поставке вакцин", - отмечает Петр Порошенко.

"Сегодня это должно наконец стать приоритетом для правительства. Необходимые средства уже есть. Мы будем жестко контролировать правительство, чтобы их наконец-то потратили по назначению - для преодоления эпидемии ковида", - резюмирует лидер оппозиции.
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Топ комментарии
+18
Порошенко требует от власти на средства от Евросоюза обеспечить вакцинацию для всех украинцев - Цензор.НЕТ 1701
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10.12.2020 09:53
+18
Порошенко требует от власти на средства от Евросоюза обеспечить вакцинацию для всех украинцев - Цензор.НЕТ 6517
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10.12.2020 09:53
+18
Должен же кто-то гонять дебилов, которых мудрый нарид выбрал во власть...
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10.12.2020 10:02
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Ви вважаєте, себе спеціалістом по маніпуляцім? Даремно.
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10.12.2020 18:04 Ответить
Сам спросил - сам ответил. Вот и поговорили)))
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11.12.2020 10:17 Ответить
Но даже эти крохи могут разкрасть.
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10.12.2020 10:17 Ответить
Ну ты же выбрал гринпоца, причем тут Петя??? Он тебе, мразь, уж точно сейчас ничего не должен, спрашивай со своего горячо любимого клована полшестого. Совсем зеленожопые охренели.
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10.12.2020 10:21 Ответить
Еще один дебил, твой Порось даже не знает что на вакцину очередь на несколько месяцев.
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10.12.2020 10:37 Ответить
Очередь для зедебилов и недоразвитых стран.А все нормальные еще в январе заключили договора .
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10.12.2020 12:14 Ответить
так претензии к зекретину отправляй, зесрань)
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10.12.2020 10:25 Ответить
Деньги дали- "В Еврокомиссии отметили, что эта выплата будет способствовать макрофинансовой стабильности в Украине". Какие вакцины не ведитесь на Петины бредни
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10.12.2020 12:01 Ответить
Становится понятно кто пролобировал этот кредит, фармкомпании подсадят на эту иглу весь мир.
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10.12.2020 10:07 Ответить
Требую долива пива!
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10.12.2020 10:08 Ответить
Вот именем ЗЕ в ближайшей наливайке и потребуешь. Это все, что вы можете... Порошенко вимагає від влади на кошти від Євросоюзу забезпечити вакцинацію для всіх українців - Цензор.НЕТ 9653
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10.12.2020 10:09 Ответить
Да шож они все хотят нас вакцинировать?
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10.12.2020 10:11 Ответить
Порошенко вимагає від влади на кошти від Євросоюзу забезпечити вакцинацію для всіх українців - Цензор.НЕТ 9430
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10.12.2020 10:12 Ответить
Рiшення щодо загальноi вакцинацii вже кiлька днiв як прийнято "клованами". Контроль за цим звiсно потрiбен.
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10.12.2020 10:12 Ответить
Приняли закон и что???? у нас вот законов приняли зеленогнойные много, а кто что делает? Никто и нихрена. У этих мразей только одно на уме- сдача страны ********* и активный дерибан любого приходящего в бюджет бабла. А вы ждите, что они примут еще вам "хороший" закончик.И жри Те
Не сомневаюсь, что к получению этих денег немало сил приложил сам Порошенко. И весь жутко дурной вой ************-зеленожопых просто смешон! Как бы вы тут не поливали грязью Пороха, вы остаетесь продажными тварями, а он - реальный патриот страны. Поэтому киздите исчо, вы просто отвратительны и смешны, и своими высерами это подчеркиваете постоянно!)))))))
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10.12.2020 10:19 Ответить
Рішень та законів богато ,проблема з їх виконанням !!))
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10.12.2020 10:21 Ответить
ПОДДЕРЖУЮ!
Весь кредит МВФ должен уйти на закупку вакцины, а не в карманы коррупционеров под видом " на дороги"!
Кажется простая вещь, но и до этого Бубочке трудно самому додуматься. И не факт, что это все уйдет на вакцины.
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10.12.2020 10:14 Ответить
"ПОДДЕРЖУЮ!" - ось "яркий" "пидтрымувач" порошенко.
"Кажется простая вещь," но нет.
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10.12.2020 11:07 Ответить
Що сказати хотіли?
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10.12.2020 11:17 Ответить
Ну, тоді, ПІДТРИМУЮ. Так краще?
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10.12.2020 12:19 Ответить
Значно краще.
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10.12.2020 16:00 Ответить
Швеция сменит Албанию на год на посту председательства в ОБСЕ и уделит УЦкраине пристальное внимание,сказал посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг
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10.12.2020 10:15 Ответить
Даже те страны, которые обладают бОльшими финансовыми возможностями, пока не говорят о вакцинации всех граждан. Типичная джинса.
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10.12.2020 10:17 Ответить
ЕС выделил Украине 1,2 ярда евро весной,а летом дополнительно еще 190 лямов Евро...,куда скушали бабло Зелемойские вопрос риторический...
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10.12.2020 10:17 Ответить
Купи окуляри на +5, ти що українських автобанів геть не бачишь !!))
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10.12.2020 10:19 Ответить
Бачив и бачу Порошенко вимагає від влади на кошти від Євросоюзу забезпечити вакцинацію для всіх українців - Цензор.НЕТ 3870 Порошенко вимагає від влади на кошти від Євросоюзу забезпечити вакцинацію для всіх українців - Цензор.НЕТ 3870
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10.12.2020 10:21 Ответить
Порошенко вимагає від влади на кошти від Євросоюзу забезпечити вакцинацію для всіх українців - Цензор.НЕТ 4545 !!!!!)))
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10.12.2020 10:22 Ответить
Что-то Порошенко стал требовательным уйдя в оппозицию.... А когда он был при власти, то такого за ним не замечалось
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10.12.2020 10:18 Ответить
Звичайна українська традиція !!))
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10.12.2020 10:24 Ответить
ну конечно ,а санкций вам, свинособакам ,насовали от балды))))
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10.12.2020 10:28 Ответить
Бабло у МВФ брал премьер Гройсман,Порошенко бюджеты лишь подписывал после голосования в Раде...
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10.12.2020 10:20 Ответить
Грсмн схуднув, ппц, красивий. Я б йому гпу доручив в новому уряді. А за прем,єрство відпзд би.
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10.12.2020 10:28 Ответить
Украина парламентско-президенская республика где права и обязанности президента ограничены...,это вам не Путлер и не Гитлер Порошенко вимагає від влади на кошти від Євросоюзу забезпечити вакцинацію для всіх українців - Цензор.НЕТ 4958
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10.12.2020 10:26 Ответить
Это ты зели и зедебилам расскажи.У них во всем Порошенко виноват.Они так оправдывают свой тупизм на выборах.
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10.12.2020 12:18 Ответить
Гройсман и Порошенко даже не партнеры,их личные отношения не сложились...
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10.12.2020 10:32 Ответить
Порошенко вимагає від влади на кошти від Євросоюзу забезпечити вакцинацію для всіх українців - Цензор.НЕТ 3417
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10.12.2020 10:33 Ответить
При Гройсмане экономика росла 45 месяцев подряд...поотому и оставил Гончаруку +150 миллиарждов профицита и 25 тонн золотовалютгных резервов...,такого не было ни при одном премьере в 1991 года
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10.12.2020 10:34 Ответить
Вот сейчас ты тимошонковцам обидно сделал. Порошенко вимагає від влади на кошти від Євросоюзу забезпечити вакцинацію для всіх українців - Цензор.НЕТ 338
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10.12.2020 10:39 Ответить
Вони блокують ,а Вона працює!!! Дешеві АЗС по всій Україні !!)))
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10.12.2020 10:45 Ответить
це все на позичених у МВФ бабках "росло"
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10.12.2020 10:52 Ответить
а сейчас, шо не растет? ах да, зеворам и кретинам бабло не дают
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10.12.2020 11:01 Ответить
Звідки такі цифри? Джерело походження можна поглянути?
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10.12.2020 11:00 Ответить
"...закатали в асфальт для пиара президента и откатов для его друзей"
Схоже на заяву про злочин? Нє?
Чи так, аби ПАП_іздєть?
Источник: https://censor.net/ru/v3236068
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10.12.2020 10:55 Ответить
Оно что, считает украинцами только 15 миллионов человек?
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10.12.2020 10:58 Ответить
ты малорос, а не украинец...нечего примазываться
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10.12.2020 11:02 Ответить
Порошенко вимагає від влади на кошти від Євросоюзу забезпечити вакцинацію для всіх українців - Цензор.НЕТ 5809
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10.12.2020 11:07 Ответить
Почему Порошенко считаеться лучшим президентом Украины?

Очень трудно писать о тех политиках высокого ранга, которых уважаешь.
Трудно, потому что постоянно боишься удариться в патетику, скатиться в подобострастие.Боишься вот этого потом воя о том, что вон там он не доглядел, вот это пообещал и не сделал.
Что не намажешь на хлеб ваш Томос, про зубожиння еще, Липецк, Свинарчуков и кадровую политику, куда же без неё. Но шото поддостало бояться. Так что я про Пороха напишу, а кому жмёт прочитать - сходите в сад.
У меня была как-то рабочая поездка с Петром Алексеевичем.
И не то, чтобы у меня было время и возможность его как-то узнать, поговорить, спросить, что он любит на завтрак и как зовут его кота.
Не было нихрена этого времени, потому что он работал. Каждую минуту. Даже когда летел в вертолёте с одной точки в другую и грыз семечки. Читал в планшете, уточнял что-то, спрашивал имена людей, с которыми ему предстояло увидеться.
Он не играл роль рубахи-парня, душевного чувачка, своего в доску. Он вообще не играл, просто работал свою работу. Работал на максимальной скорости. Может знал, что не успеет довести до ума начатое?

Что телевизионное чучело прочно засело в мозгах избирателей и подменило реальность на картинку.
У нас не любят президентов. Ни один из них не ушел под овации и осыпаемый спасибами. К каждому была куча вопросов. Были у нас и старые комуняцкие номенклатурщики, и крепкие хозяйственники, и несвоевременные либералы.
Только не было человека, который бы умудрился поднять армию, экономику, международный имидж Украины.
Не было человека, который проиграв выборы телевизору, остался бы не просто в политике, а в первом ее эшелоне.
Не было человека, который уже ПОСЛЕ всех возможных выборов, продолжал бы покупать кислородные концентраторы за свой счет, защитные костюмы и лаборатории.
И не было никогда, чтобы всего за полтора года у ПРОИГРАВШЕГО политика вырос рейтинг. Причем настолько вырос, что этого не могут не видеть даже самые разумковские социологи.
На месте Пороха первое, что я сказала бы, проиграв с таким треском - да ипитесь вы конём, и уехала на Мальдивы.
Там горячий песок, прозрачное море и не надо бегать по судам. Не надо ходить в ВР и слушать говорящих мочалок. Не надо тратить деньги на затыкание дыр, которые прогрызли зелёные троглодиты.

Не надо смотреть, как рушат всё, что ты строил, и пытаться этому помешать. И если честно, я не знаю ни одной причины, почему Порох это делает.
Делает, несмотря на то, что это опять никто не оценит. Видимо, это как раз тот вариант, когда Украине круто повезло и появился человек, который не только хочет, но и может.
Да, я надеюсь, что опять обманутые телевизором пересмотрят свою позицию, особенно в сравнении с тем, что происходит сейчас. Ошибаться не стыдно, стыдно не признать, что вас завели в тёмный переулок и теперь грабят до трусов.
Стыдно продолжать надеяться на то, что вымышленный персонаж через 100, 200, 300 дней станет ровней Пороху.
Выучит 5 языков, научится разговаривать с МВФом, не ******* армию, экономику и коронавирусные деньги потратит на медицину, а не на самопиар.
Но самое главное за что я уважаю Пороха - он не пошел договариваться.
Не пошел, когда весь левый берег и юг был под большим-большим вопросом.

Не пошел при пустой казне, при практически полной ресурсной и экономической зависимости.
Не пошел, теряя в рейтингах у зубожилого нарида, которому нужен «мир».
Не пошел, понимая, что договорённости в ту сторону не работают никогда.
И что 5 лет большое незграбное судно под названием «Украина», где на борту из трёх человек 4 гетьмана, 5 - протеже Коломойского и один ФСБшник, плыл подальше от лаптей.

Таня Адамс
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10.12.2020 11:28 Ответить
Додам - навіть Черчіль, витягнувши на горбу Другу світову війну, до такого не дійшов - не витримав... Коли його, в 1945-му, "прокотили" на виборах і поміняли на "слинька" з опозиції, він, отримавши від британців "велике дякую..." просто "махнув рукою і сів писать мемуари... Коли через рік британці стали "чухать потилицю", він і пальцем не поворухнув, щоб повернуться в політику...
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10.12.2020 12:32 Ответить
Выпивал много Черчилль. Порошенко вроде столько не пьёт. Поэтому и лезет в политику от нечего делать. Денег уже на несколько жизней хватит. Чем занять неспокойное эго? Черчилль гасил пожар в душе вискариком и коньяком. Порошенко ищет отрады во власти. Манипулировать другими, изображать, казаться... кого-то нагнуть, с кем-то порешать... есть в этом видимо какой-то извращённый кайф для духовно не зрелой личности.)
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10.12.2020 13:03 Ответить
Афоня, а чего тогда ваш "солнцеликий" два десятка лет за трон держится? Вроде и не пьёт, и работы в России - "непочатый край", а он всё лезет то в Грузию, то в Украину, то в Сирию, то в Ливию, то в ЦАР, то в Армению... Занялся-бы, Россией, что-ли?... Газифицировал-бы, Подмосковье, хотя-бы... "Умирала Кузю" отремонтировал...
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10.12.2020 13:19 Ответить
Огэнт крэмля?)) Наверное ведь вполне взрослый человек, как минимум совершеннолетний, а приводишь затасканные и уже даже не смешные аргументы. Глупо выглядишь, хоть на деле может и не дурак.
Путен такая же эгоцентричная личность, как и Порошенко, просто с другим набором комплексов, фобий и маний. Причины цепляния за власть по сути те же. «Материальный вопрос» в жизни навсегда закрыт, далее только два пути: в эзотерику, духовность и альтруизм либо в погоню за властью. Чаще выбирают второй путь. Путен на этом поприще преуспел значительно больше, чем Порошенко, поэтому и масштабы его игрищ посолиднее. Думаю, если бы Петру удалось забраться в такие дебри, бед мог бы натворить ни чуть не меньше.
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10.12.2020 14:10 Ответить
Ага... Куди Порошенку до твого "многоходовочника"... Загнать Росію у економічну кризу, пересрать з половиною світу, виставить росіян на весь світ, придурками - це треба уміть... У Порошенка на це "вміння" не вистачить...
Анекдот про ******* Росію хочеш?
На Паску зібралися звірята на галявині, хваляться подарунками. Лисеня новими чобітками шевровими, зайченя - барабаном, ******** - відерцем і лопаткою... Ведмежа сиділо-сиділо, сопіло-сопіло, а потім:
- А я... А у мене... А мені!... Та я вам усім зараз морди понабиваю!..."
От і весь твій Путін з Росією... Тільки от сили що в нього, що в неї, все менше, і менше... І вас вже ніхто не боїться...
"Когда-то "Я - русский!"
Звучало гордо...
Теперь за "Я - русский..."
Просто бьют в морду...".
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10.12.2020 15:35 Ответить
Спасибо, что не поленился столько накнопать.) Прочел. Только мыслишь ты шаблонно. Видишь мир, как говорится, сквозь розовые очки. Именно на таких пропаганда и пиар влияют лучше всего. Поэтому-то тебе так хорошо и зашла Петина армовира. Реальность же, она намного циничнее.
Путин вот уже почти четверть, века де-факто, владеет 1/7 частью суши на нашей небольшой планете. Именно владеет в прямом смысле этого слова, включая бесправное поголовье человеков, которое обитает в его владениях. За средства этого поголовья он сколотил дееспособную военную машину в авангарде которой стоит второй ядерный арсенал в мире. Поговаривают так же, что этот плюгавенький задрот, де-факто самый богатый человек на планете. И первый в истории человечества триллионер по совокупной стоимости фактических активов.
Кто же такой Порошенко?))
Сын советского чиновника, который благодаря отцу получил не плохое (по советским меркам) образование и подошёл к развалу совка с определённым багажем возможностей. В период прихватизации за бесценок прихватизировал хороший кусок государственных активов на чём и сколотил капитал. Который в период перманентных экономических потрясений не только сохранил, но и приумножил, благодаря приходу в политику в конце 90-х. Апогей карьеры- 5 лет президентства в нищей, но вполне демократичной стране, которую в принципе сам же и обворовывал. И обворовал бы ещё больше, но страна, как уже говорилось- демократическая.
Кто успешнее- эфемерные царь или гетман, можно разглядеть только через твои розовые очки. Кто успешнее- реальные Вова или Петя, прожженному реалисту очевидно без каких-либо очков.)
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10.12.2020 18:29 Ответить
Соврал! Есть и третий путь- бухать.)) Как Черчилль.
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10.12.2020 14:18 Ответить
Ну так починай... Хоча, ви там, в Кацапії, і не закінчували... Почитай Крилова, "Хор"... Може, рзуму додасться...
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10.12.2020 15:22 Ответить
Финансовая помощь, которую без каких-либо условий предоставил Украине Евросоюз, должна быть использована для бесплатной вакцинации всех украинцев от коронавируса. Источник: https://censor.net/ru/v3236068

Нащо це Зе клоунам ? Вони краще в асфальт закатають ці грощі Порошенко вимагає від влади на кошти від Євросоюзу забезпечити вакцинацію для всіх українців - Цензор.НЕТ 799
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10.12.2020 11:29 Ответить
Ну просто папа всея Украіни ( !) Вже курва не знає на чому ще попіаритись
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10.12.2020 11:40 Ответить
Ты про себя ? Нимець😁
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10.12.2020 11:41 Ответить
За правління якого з президентів України ви переїхали в Німеччину? Тільки не кажіть, що за Порошенка, не повірю
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10.12.2020 12:13 Ответить
Чесно не пам, ятаю то було 25 років взад , Крвачук або Кучма ?
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10.12.2020 12:17 Ответить
Он переехал в козлостанскую ********* ,оттуда и строчит.
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10.12.2020 12:21 Ответить
Ай маладца !))) Ну настайасчий палковнік )))) Старшой я , лєйтєнант (!) і пряма с Луб,янки страчу ))
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10.12.2020 13:04 Ответить
Так у тебя там в ********* ,ботоферма обзывается?Маладца говорят и пишут только кацарылые недобитки.Ты бы проконсультировался.Фриц кацарылый.
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10.12.2020 15:36 Ответить
Маладца полкан ! Твій розум і логіка заслуговують нагороди! , З сьогоднішнього дня будеш у мене енерал палковніком! ))) Вольна! Розслабся)
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10.12.2020 15:45 Ответить
Кацарилие також пишуть кацапською мовою , спалився ти полкан )))
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10.12.2020 15:46 Ответить
Фриц кацарылый в Германии рабочий день.А ты уже 5 часов строчишь свои кацарылые измышления,тебя бы да же из гаштета ,где ты работаешь мусорщиком уже бы выгнали.
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10.12.2020 15:59 Ответить
Чуєш удмурт , ти вже как та апридились , я з ботохферми кацапськой страчу или з гаштета фріцевського! ?
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10.12.2020 16:11 Ответить
А взагалі не звертайся більше до мене , ну не цікаво з тобою навіть сваритися , ти занадто тупенький та закомплексований хлопчик. Адье
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10.12.2020 16:19 Ответить
Порошенко такий щедрий на совЄти.. Таким умним став в опозззІції... - возьмітє і возвєрнітє мєня! Ніби на Україні крім Порошенко, Тимошенко і всіх старих комсомольців -прикоритників, та ще в засланні Януковича і Лазоренка більше людей немає...
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10.12.2020 12:12 Ответить
конешно есть - рабинович звягильский ермак шифер арестович грановский и т.д тобі ще намалювати Нестор ти фєйковий? порох тобі шо грошей винен? подивишся куди твоя зельонка європейські гроши використає - на ямковий ремон шляхів та на дерібан. микола ти лох....
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10.12.2020 12:30 Ответить
Звичайно, заховатися за псевдо Sharl і обзиватися... Замість того щоб дописати що в Україні крім Порошенко і Зеленсько з його Єрмаками, рабиновичами, шуфричами ще є люди... Вчіться Sharl демократії, толерантності і людяності... В мене все відкрито https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak, а ті хто ховається за псевдо, або бот, або "полєзній ідіот"
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10.12.2020 13:12 Ответить
Казламордый , а кто твое мнение спрашивал. Сиди на паРаше и не квакай.
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10.12.2020 14:11 Ответить
А може варто самих українців спитати, чи хочуть вони вакцинуватись, а не вирішувати за всіх?
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10.12.2020 13:54 Ответить
Зеленая плесень головного мозга- вот болезнь которая поразила жителей Украины и от нее надо принудительно лечить. Ковид -чепуха по сравнению с разрушительным действием этой заразы.
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10.12.2020 14:09 Ответить
екс-гарант вимагає порушити умови отримання позики...Потім буде вимагати рослідування нецільової витрати позики...Шах та мат!
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10.12.2020 14:37 Ответить
Я так понял , что разворовать надо ,как предыдущий транш. Шаха нет , а вот маты во всем Мире слышны.
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10.12.2020 14:47 Ответить
воно ж тупе, прочитати не може, під що ЄС цю позику дав
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10.12.2020 15:06 Ответить
Порох в любом случае в выигрыше - если будет всеобщая вакцинация - это только благодаря его деятельности, е будет - власть опять куда-то дела деньги не туда.
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10.12.2020 16:15 Ответить
Да,зе тут действительно,,непричем,,.
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10.12.2020 23:34 Ответить
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