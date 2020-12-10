Порошенко требует от власти на средства от Евросоюза обеспечить вакцинацию для всех украинцев. ВИДЕО
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Финансовая помощь, которую без каких-либо условий предоставил Украине Евросоюз, должна быть использована для бесплатной вакцинации всех украинцев от коронавируса.
Об этом в видеообращении заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он поблагодарил европейских партнеров Украины за поддержку во времена пандемии и предостерег власть от нецелевого использования макрофинансовой помощи ЕС.
"Рад сообщить, что Украина получила финансовую помощь от Европейского Союза для противодействия эпидемии COVID-19. Мы благодарны нашим европейским партнерам, которые не оставляют Украину в трудное время и четко демонстрируют, кто является нашим настоящим союзником. И мы тоже работали для того, чтобы Украина получила этот транш без каких-либо условий", - отметил пятый Президент.
"Вместе с тем, мы жестко требуем от власти - эти средства не должна постигнуть судьба Антиковидного фонда, когда миллиарды гривен, которые должны спасать украинцев и позволить стране преодолеть эпидемию, закатали в асфальт для пиара президента и откатов для его друзей", - предостерегает Петр Порошенко.
По словам Порошенко, 600 млн евро помощи - это 20 млрд гривен. "Уверен, на все эти средства украинское правительство должно закупить вакцину от лучших мировых производителей, чтобы бесплатно провакцинировать всех украинцев. Это - ключ к преодолению эпидемии и безопасности для наших граждан", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".
Он напомнил, что Великобритания уже начала вакцинацию, на днях это начнет Франция, Израиль и США. "Однако украинцы до сих пор не имеют никакого ответа от правительства относительно того, когда будут подписаны контракты по поставке вакцин", - отмечает Петр Порошенко.
"Сегодня это должно наконец стать приоритетом для правительства. Необходимые средства уже есть. Мы будем жестко контролировать правительство, чтобы их наконец-то потратили по назначению - для преодоления эпидемии ковида", - резюмирует лидер оппозиции.
Пожалуйста, подождите...
Не сомневаюсь, что к получению этих денег немало сил приложил сам Порошенко. И весь жутко дурной вой ************-зеленожопых просто смешон! Как бы вы тут не поливали грязью Пороха, вы остаетесь продажными тварями, а он - реальный патриот страны. Поэтому киздите исчо, вы просто отвратительны и смешны, и своими высерами это подчеркиваете постоянно!)))))))
Весь кредит МВФ должен уйти на закупку вакцины, а не в карманы коррупционеров под видом " на дороги"!
Кажется простая вещь, но и до этого Бубочке трудно самому додуматься. И не факт, что это все уйдет на вакцины.
"Кажется простая вещь," но нет.
Схоже на заяву про злочин? Нє?
Чи так, аби ПАП_іздєть?
Источник: https://censor.net/ru/v3236068
Очень трудно писать о тех политиках высокого ранга, которых уважаешь.
Трудно, потому что постоянно боишься удариться в патетику, скатиться в подобострастие.Боишься вот этого потом воя о том, что вон там он не доглядел, вот это пообещал и не сделал.
Что не намажешь на хлеб ваш Томос, про зубожиння еще, Липецк, Свинарчуков и кадровую политику, куда же без неё. Но шото поддостало бояться. Так что я про Пороха напишу, а кому жмёт прочитать - сходите в сад.
У меня была как-то рабочая поездка с Петром Алексеевичем.
И не то, чтобы у меня было время и возможность его как-то узнать, поговорить, спросить, что он любит на завтрак и как зовут его кота.
Не было нихрена этого времени, потому что он работал. Каждую минуту. Даже когда летел в вертолёте с одной точки в другую и грыз семечки. Читал в планшете, уточнял что-то, спрашивал имена людей, с которыми ему предстояло увидеться.
Он не играл роль рубахи-парня, душевного чувачка, своего в доску. Он вообще не играл, просто работал свою работу. Работал на максимальной скорости. Может знал, что не успеет довести до ума начатое?
Что телевизионное чучело прочно засело в мозгах избирателей и подменило реальность на картинку.
У нас не любят президентов. Ни один из них не ушел под овации и осыпаемый спасибами. К каждому была куча вопросов. Были у нас и старые комуняцкие номенклатурщики, и крепкие хозяйственники, и несвоевременные либералы.
Только не было человека, который бы умудрился поднять армию, экономику, международный имидж Украины.
Не было человека, который проиграв выборы телевизору, остался бы не просто в политике, а в первом ее эшелоне.
Не было человека, который уже ПОСЛЕ всех возможных выборов, продолжал бы покупать кислородные концентраторы за свой счет, защитные костюмы и лаборатории.
И не было никогда, чтобы всего за полтора года у ПРОИГРАВШЕГО политика вырос рейтинг. Причем настолько вырос, что этого не могут не видеть даже самые разумковские социологи.
На месте Пороха первое, что я сказала бы, проиграв с таким треском - да ипитесь вы конём, и уехала на Мальдивы.
Там горячий песок, прозрачное море и не надо бегать по судам. Не надо ходить в ВР и слушать говорящих мочалок. Не надо тратить деньги на затыкание дыр, которые прогрызли зелёные троглодиты.
Не надо смотреть, как рушат всё, что ты строил, и пытаться этому помешать. И если честно, я не знаю ни одной причины, почему Порох это делает.
Делает, несмотря на то, что это опять никто не оценит. Видимо, это как раз тот вариант, когда Украине круто повезло и появился человек, который не только хочет, но и может.
Да, я надеюсь, что опять обманутые телевизором пересмотрят свою позицию, особенно в сравнении с тем, что происходит сейчас. Ошибаться не стыдно, стыдно не признать, что вас завели в тёмный переулок и теперь грабят до трусов.
Стыдно продолжать надеяться на то, что вымышленный персонаж через 100, 200, 300 дней станет ровней Пороху.
Выучит 5 языков, научится разговаривать с МВФом, не ******* армию, экономику и коронавирусные деньги потратит на медицину, а не на самопиар.
Но самое главное за что я уважаю Пороха - он не пошел договариваться.
Не пошел, когда весь левый берег и юг был под большим-большим вопросом.
Не пошел при пустой казне, при практически полной ресурсной и экономической зависимости.
Не пошел, теряя в рейтингах у зубожилого нарида, которому нужен «мир».
Не пошел, понимая, что договорённости в ту сторону не работают никогда.
И что 5 лет большое незграбное судно под названием «Украина», где на борту из трёх человек 4 гетьмана, 5 - протеже Коломойского и один ФСБшник, плыл подальше от лаптей.
Таня Адамс
Путен такая же эгоцентричная личность, как и Порошенко, просто с другим набором комплексов, фобий и маний. Причины цепляния за власть по сути те же. «Материальный вопрос» в жизни навсегда закрыт, далее только два пути: в эзотерику, духовность и альтруизм либо в погоню за властью. Чаще выбирают второй путь. Путен на этом поприще преуспел значительно больше, чем Порошенко, поэтому и масштабы его игрищ посолиднее. Думаю, если бы Петру удалось забраться в такие дебри, бед мог бы натворить ни чуть не меньше.
Анекдот про ******* Росію хочеш?
На Паску зібралися звірята на галявині, хваляться подарунками. Лисеня новими чобітками шевровими, зайченя - барабаном, ******** - відерцем і лопаткою... Ведмежа сиділо-сиділо, сопіло-сопіло, а потім:
- А я... А у мене... А мені!... Та я вам усім зараз морди понабиваю!..."
От і весь твій Путін з Росією... Тільки от сили що в нього, що в неї, все менше, і менше... І вас вже ніхто не боїться...
"Когда-то "Я - русский!"
Звучало гордо...
Теперь за "Я - русский..."
Просто бьют в морду...".
Путин вот уже почти четверть, века де-факто, владеет 1/7 частью суши на нашей небольшой планете. Именно владеет в прямом смысле этого слова, включая бесправное поголовье человеков, которое обитает в его владениях. За средства этого поголовья он сколотил дееспособную военную машину в авангарде которой стоит второй ядерный арсенал в мире. Поговаривают так же, что этот плюгавенький задрот, де-факто самый богатый человек на планете. И первый в истории человечества триллионер по совокупной стоимости фактических активов.
Кто же такой Порошенко?))
Сын советского чиновника, который благодаря отцу получил не плохое (по советским меркам) образование и подошёл к развалу совка с определённым багажем возможностей. В период прихватизации за бесценок прихватизировал хороший кусок государственных активов на чём и сколотил капитал. Который в период перманентных экономических потрясений не только сохранил, но и приумножил, благодаря приходу в политику в конце 90-х. Апогей карьеры- 5 лет президентства в нищей, но вполне демократичной стране, которую в принципе сам же и обворовывал. И обворовал бы ещё больше, но страна, как уже говорилось- демократическая.
Кто успешнее- эфемерные царь или гетман, можно разглядеть только через твои розовые очки. Кто успешнее- реальные Вова или Петя, прожженному реалисту очевидно без каких-либо очков.)
Нащо це Зе клоунам ? Вони краще в асфальт закатають ці грощі