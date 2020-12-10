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После введения локдауна ожидаем сокращения количества заболевших на 40-50%, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

После введения жесткого карантина в январе 2021 года Министерство здравоохранения ожидает сокращения количества заболевших COVID-19 на 40-50%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, чаще всего граждане инфицируются на массовых мероприятиях, где не соблюдают масочный режим.

"Какого эффекта мы ожидаем? Если говорить о локдаунах, которые вводятся в европейских странах, то там за три недели количество заболевших сокращается до 80%, мы рассчитываем сокращение количества заболевших на 40-50%", - отметил Степанов.

В то же время, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что чаще всего COVID-19 болеют лица старше 50 лет, а также лица с сопутствующими заболеваниями.

Также читайте: Вопросы к Степанову есть. Нужны обычные менеджерские навыки, - "слуга народа" Шуляк о возможности отставки главы МОЗа

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+1
Степанов знову помиляється, як він вже помилився 100 разів коли обіцяв нам пік коронавірусу наступного тижня!
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10.12.2020 10:23
+1
лично я ожидаю снижения в 150%. вот так!
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10.12.2020 10:24
+1
Если вообще не тестировать, тогда сократится на 100%
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10.12.2020 10:43
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Когда начнется вакцинация народа Украины ,даже у Скобеевой не спят и думают когда ж украинцы вакцинируются
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10.12.2020 10:20 Ответить
Степанов знову помиляється, як він вже помилився 100 разів коли обіцяв нам пік коронавірусу наступного тижня!
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10.12.2020 10:23 Ответить
лично я ожидаю снижения в 150%. вот так!
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10.12.2020 10:24 Ответить
Добавьте в список запрещенной работы - лаборатории!
Количество выявленных больных сразу уменьшится.
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10.12.2020 10:24 Ответить
"После введения локдауна ожидаем сокращения количества заболевших на 40-50%, - Степанов" - У січні коронавірусом COVID-19 будуть хворіти 20000-25000 українців на добу. Про це повідомляє APnews з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля "Українській правді".
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10.12.2020 10:27 Ответить
И выхода рейтинга политика миравога масштаба ЗЕ на околоземную орбиту. После введения локдауна ожидаем сокращения количества заболевших на 40-50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 5140
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10.12.2020 10:32 Ответить
Если вообще не тестировать, тогда сократится на 100%
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10.12.2020 10:43 Ответить
И на 50-60 % больше умерших от голода!
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10.12.2020 10:45 Ответить
Після введення локдауну очікуємо скорочення кількості хворих на 40-50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 3848 Після введення локдауну очікуємо скорочення кількості хворих на 40-50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 7222
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10.12.2020 10:48 Ответить
Почему когда я вижу етого ублюдка, именуемьім себя главой МОЗ, мне хочется лишить ету субстанцию фекалий доступа кислорода путем медленного сдааливания пальцев на еготгорле?
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10.12.2020 10:57 Ответить
ожидаем сокращения количества заболевших на 40-50%...

Сначала эти сволочи ничего не делают и увеличивают количество заболевших на100-150%, а потом геройски снижают на 4-%. Отличная арифметика!
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10.12.2020 11:12 Ответить
Після введення локдауну очікуємо скорочення кількості хворих на 40-50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 7296
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10.12.2020 11:59 Ответить
тобто, Стєпанов., ви вже зараз щось там собі рахуєте десь 12-15тис. в день??? ви припадошні? чи як вас назвати? "пользуясь случаєм"... що ти сьогодні розповіси казкар? чи вже подали до суду на проклятих брехунів-капіталістів з Bloomberg(у)?
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10.12.2020 14:52 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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10.12.2020 17:45 Ответить
 
 