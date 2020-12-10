После введения локдауна ожидаем сокращения количества заболевших на 40-50%, - Степанов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
После введения жесткого карантина в январе 2021 года Министерство здравоохранения ожидает сокращения количества заболевших COVID-19 на 40-50%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, чаще всего граждане инфицируются на массовых мероприятиях, где не соблюдают масочный режим.
"Какого эффекта мы ожидаем? Если говорить о локдаунах, которые вводятся в европейских странах, то там за три недели количество заболевших сокращается до 80%, мы рассчитываем сокращение количества заболевших на 40-50%", - отметил Степанов.
В то же время, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что чаще всего COVID-19 болеют лица старше 50 лет, а также лица с сопутствующими заболеваниями.
Пожалуйста, подождите...
Количество выявленных больных сразу уменьшится.
Сначала эти сволочи ничего не делают и увеличивают количество заболевших на100-150%, а потом геройски снижают на 4-%. Отличная арифметика!