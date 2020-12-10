Более 75% летальных случаев из-за COVID-19 регистрируются в возрастной группе 60+, - Ляшко. ВИДЕО
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Чаще всего COVID-19 регистрируют в Украине у людей 50-59 лет. При этом более 75% летальных случаев от COVID-19 регистрируют в возрастной группе 60+.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга 10 декабря сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Чаще всего COVID-19 регистрируют в Украине в возрастной группе 50-59 лет. Именно 21,6% от заболевших приходится на группу 50-59 лет.
В то же время наибольший процент летальных случаев мы имеем в группе 60-69 лет. Именно 31,1% от всех умерших, у кого была зарегистрирована коронавирусная болезнь. Более 75% летальных случаев у нас регистрируются в возрастной группе 60+ ", - сообщил Ляшко.
По его словам, одновременно больше всего от COVID-19 страдают люди, у которых есть сопутствующие соматические болезни, раз не инфекционные болезни.
Пожалуйста, подождите...
которые вы 3э-МРАЗИ распродавали в рф , Испанию и т д в НАЧАЛЕ ЭПИДЕМИИ !..
ТОЛЬКО ЗА СВОЙ СЧЕТ !!..
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Впрочем...
Как говорил 3Э - министр здравоОГРАБЛЕНИЯ -- умрут преимущество- старики..
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БАРЫГИ на КрОВИд
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А ресвоевременно выявленное заболевание? Твои семейные врачи Бездари
Рплившие что у них много полномочий
Так вот.. Заберите у них привилегии давать направление к узким специалистам
Человек и без них знает куда и кому обрадаться
А то я приду направление к пульмонолору(по ле двусторонний вирусной пневмонии 75пи) а мне заявляют зачем??
Они там вообще адекватный? Нет
Кароче верн те все взад.. На фиг мне семейник
Может мне еще направление к гинекологу у него брать? Идиоты..
1) До 01.01.2021 в Украине действовали нормы по возведению соц. инфраструктуры для застройщиков. Т.е. на определенное кол-во возводимых метров положено строить определенное кол-во всяких там скучных детсадов, школ... мест в больницах (сами больницы в виде корпусов к примеру). С этой даты они отменяются. Существовали еще со времен совка.
2) Т.е. при миграции населения из села в город и увеличения численности населения города... за счет нового квартала - в городе должны появляться новые школы, больницы... чтоб обеспечивать услугами тех самых новых жильцов. А старые, ненужные в селах - закрываться.
3) Формально застройщик должен возводить все это и передавать в коммунальную собственность... или передавать средства в бюджет, чтоб значицца за них и возводились эти самые объекты социнфораструктуры.
4) Реально же... схемки уклонения есть. Скажем вместо 4 дома от одной компании строится по 1 дому от 1 разных компаний и никто из них уже не должен возводить... но так или иначе баблишко от застройщиков - поступало. Пусть и не в том объеме что должнО.
5) Новых объектов... не возводилось. Тчк. Старые - продолжали числиться на балансе, создавая видимость наличия мест "в среднем по стране" (это к вопросу почему в городах хрен попадешь на ковид-койку, хотя статистика говорит что в среднем по стране 50% загружено) - хотя там ... окна разбиты и в палатх нет нихрена кроме голубиного дерьма.
6) И вот в условиях этого 3,14здеца в виде нехватки финансировани соц. инфраструктуры... мог возникнуть социальный взрыв. Наложенный на ситуацию 2013-2020. А потому... придумали вот такую вот рехворму. Чтоб значится сову в виде имеющихся возможностей (старые совковые + капля в море в виде новых) натянуть на глобус в виде растущих потребностей (нация стареет + её здлровье в целом ухудшается, а тут еще ковид).
7) Рехворму в виде к примеру ликвидации неотложки. Только экстренная (если уж совсем 3,14зде, да и то надо доказывать... или угрожать как мне пришлось). Ну и прочие прелести.
2 * 170-255грн. в бюджет будут, я думаю, нелишними.
а то шо Ляшко говорил ....
но это же не Стебанов с его - ыыыы, мммм, ааааа, бееее - Главарь санврачей хоть норм. рассказывает шо все хорошо и вирус - чмо.
вчера кстати - "а где ваша маска?" - "в кармане"
"в след. раз не обслужу"
А табличка то на дверях - надписью во внутрь магазинчика.
Это вот называется - А чо нас не хотят в Евросоюз.
Та Зимбабве скорей примут блин, с такими людьми. Скока месяцев там табличка - внутрь заведения, но говнобаба мне решила быкануть. Ну вот как? как можно не уехать в Канаду?(готовит документы)