"Лежи, не вставай": в метро Харькова 23-летний парень прыгнул на рельсы и оказался под поездом. ВИДЕО

Утром в четверг, 10 декабря, в Харькове на станции метро "Академика Барабашова" мужчина упал на рельсы. Из-за этого было временно приостановлено движение поездов по Салтовской линии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского метрополитена на своей странице в Facebook.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"В 09:52 на станции "Академика Барабашова" мужчина упал на рельсы. С контактного рельса было снято напряжение, сотрудниками метрополитена пассажир был оперативно выведен на платформу. В 09:57 было подано напряжение", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девушка упала на рельсы в Харьковском метро, движение поездов по Алексеевской линии приостанавливали\

Позже в полиции Харьковской области сообщили, что в настоящее время проводят проверку по факту происшествия в харьковском метрополитене.

По данным правоохранителей, 23-летний харьковчанин, прыгнув на рельсы перед электропоездом, пытался покончить жизнь самоубийством. Никаких телесных повреждений мужчина не получил.