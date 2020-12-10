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Видео Происшествия
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Метрополитен (905) Харьков (5743)

"Лежи, не вставай": в метро Харькова 23-летний парень прыгнул на рельсы и оказался под поездом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Утром в четверг, 10 декабря, в Харькове на станции метро "Академика Барабашова" мужчина упал на рельсы. Из-за этого было временно приостановлено движение поездов по Салтовской линии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского метрополитена на своей странице в Facebook.

"В 09:52 на станции "Академика Барабашова" мужчина упал на рельсы. С контактного рельса было снято напряжение, сотрудниками метрополитена пассажир был оперативно выведен на платформу. В 09:57 было подано напряжение", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девушка упала на рельсы в Харьковском метро, движение поездов по Алексеевской линии приостанавливали\

Позже в полиции Харьковской области сообщили, что в настоящее время проводят проверку по факту происшествия в харьковском метрополитене.

По данным правоохранителей, 23-летний харьковчанин, прыгнув на рельсы перед электропоездом, пытался покончить жизнь самоубийством. Никаких телесных повреждений мужчина не получил.

Лежи, не вставай: в метро Харькова 23-летний парень прыгнул на рельсы и оказался под поездом 01

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Блогер? Прыгнул за контентом?
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10.12.2020 12:36 Ответить
за лайками
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10.12.2020 12:41 Ответить
От будет шуму если оттудава Гепу достанут... живого...:О
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10.12.2020 12:47 Ответить
И коляска целая.
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10.12.2020 13:05 Ответить
Дуракам везет.
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10.12.2020 15:20 Ответить
 
 