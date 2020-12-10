Жестоко избил и затащил в подвал: в Харькове 31-летний рецидивист изнасиловал 72-летнюю бабушку. ВИДЕО

В Харькове мужчина изнасиловал 72-летнюю местную жительницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.

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"Работниками уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульной полиции ГУНП в Харьковской области разоблачен подонок, который 09.12.2020 напал на 72-летнюю жительницу г. Харьков.

Злоумышленник беспощадно нанес телесные повреждения бабушке, после чего затащил в подвал дома, связал, изнасиловал, а потом еще отобрал денежные средства, документы и мобильный телефон потерпевшей", - сказано в сообщении.

Как отметили в полиции, бабушка с многочисленными телесными повреждениями находится в больнице в стабильном состоянии.

В настоящее время 31-летний изверг задержан, продолжаются следственные действия. Предварительно установлено, что злоумышленник был ранее судим за убийство, серию изнасилований и разбойных нападений на женщин.

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