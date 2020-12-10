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Жестоко избил и затащил в подвал: в Харькове 31-летний рецидивист изнасиловал 72-летнюю бабушку. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Харькове мужчина изнасиловал 72-летнюю местную жительницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.

"Работниками уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульной полиции ГУНП в Харьковской области разоблачен подонок, который 09.12.2020 напал на 72-летнюю жительницу г. Харьков.

Злоумышленник беспощадно нанес телесные повреждения бабушке, после чего затащил в подвал дома, связал, изнасиловал, а потом еще отобрал денежные средства, документы и мобильный телефон потерпевшей", - сказано в сообщении.

Как отметили в полиции, бабушка с многочисленными телесными повреждениями находится в больнице в стабильном состоянии.

В настоящее время 31-летний изверг задержан, продолжаются следственные действия. Предварительно установлено, что злоумышленник был ранее судим за убийство, серию изнасилований и разбойных нападений на женщин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Схватили на улице и силой затолкали в машину: четверо мужчин изнасиловали женщину на Закарпатье. ФОТО

Жестоко избил и затащил в подвал: в Харькове 31-летний рецидивист изнасиловал 72-летнюю бабушку 01

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Топ комментарии
+38
"31-летний изверг ... ранее судим за убийство, серию изнасилований и разбойных нападений на женщин." Как же ш он на воле оказался в 31 год после таких сроков?
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10.12.2020 14:49
+21
Таких нужно просто утилизировать , без всякой жалости, из соображений опасности таких подонков для общества.
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10.12.2020 14:50
+13
У нас не гуманный, а дефективный криминальный кодекс, особенно с учетом поправки савченко (годв СИЗО -за два).
Ещедурня- при совокупности преступлений дайюсрок за наиболее тяжкое, а нне суммируют.Как с этим ублюдком- двух ограбил и изнасиловал, одну из которых убил - срок получил только за убийство.
Нужно чтобы сроки суммировались- как в США, сроки там бывают более 100 лет = пожизненное.
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10.12.2020 15:32
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Не факт. Может будет и в авторитете. Времена сейчас другие
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10.12.2020 15:05 Ответить
да нет насчет насильников бритва по шее или заточка на пересылке и все...таких отморозков даже убийцы не воспринимают...
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10.12.2020 15:07 Ответить
Там же написано что уже привлекался за подобные преступления, и ни кто его ни бритвой ни заточкой. Вам же уже написали, что времена уже не те. Очередной раз отсидит свой срок на "гареме" в нерабочих петухах, и дальше на вольные хлеба.
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10.12.2020 15:28 Ответить
не надо мне адвокату прокурору и работнику суда рассказывать воровскую романтику.. не надо этот гнидош уже покойник...
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10.12.2020 15:35 Ответить
...разве ты сам его поедешь зарежешь Жорстоко побив і затягнув у підвал: у Харкові 31-річний рецидивіст зґвалтував 72-річну бабусю - Цензор.НЕТ 6163
(всегда было интересно как в человеке одновременно могут сочетаться адвокат, прокурор и работник суда! Жорстоко побив і затягнув у підвал: у Харкові 31-річний рецидивіст зґвалтував 72-річну бабусю - Цензор.НЕТ 910 судебный исполнитель еще для комплекта нужен)
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10.12.2020 15:43 Ответить
ИДИОТ что с тебя взять то..мы юристы а адвокат судья прокурор следвоатель дознаватель эксперт нотариус исполнитель и так далее то узкая специализация...
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10.12.2020 15:49 Ответить
Я одному известному судье сказал что он юрист ( просто в процессе разговора) - так он обиделся..... Кстати я тоже имел в ввиду образование , ну как инженер.
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10.12.2020 16:04 Ответить
О криминальном мире я знаю мало , но исходя из его "послужного" списка и того что он живой - делаю вывод, что насильников не обижают в местах заключения , ну а менты и подавно.
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10.12.2020 16:08 Ответить
Вже років з 10 ніхто нікого за таке не ріже. Геї на зоні не приховують своєї орієнтації, у их там свої тусовки, у наркоманів свої, у злодіїв свої. Більш правильні сідельци стараються заробити - щось там перепродують, обмінють, стараються добре жити з адміністрацією установ, шугають і розводять лохів, типу "Ми вот кассу взаимопомощи организовали чи надо Кривого откупить,бо вертухаи взелись". Прості випадкові вуйки шукають роботу, вкалують як є робоча зона.
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10.12.2020 18:20 Ответить
Адвокатопрокуророработник суда, где вы в моих словах романтику увидели, о чем вы? Я просто констатирую факт, что ни кто его жизни лишать не будет.
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10.12.2020 15:52 Ответить
Сьогодні, що ретроградний меркурій в зеніті?
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10.12.2020 14:43 Ответить
Бабусе Макрона 67 лет =)
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10.12.2020 14:48 Ответить
Бабусе Галкина-71. Жорстоко побив і затягнув у підвал: у Харкові 31-річний рецидивіст зґвалтував 72-річну бабусю - Цензор.НЕТ 7817
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10.12.2020 15:16 Ответить
возраст прямо как в новости))
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10.12.2020 15:17 Ответить
Та не смійтесь з геронтофілів, може до вагінального сексу бабці вже слабоваті але не існує жодних перешкод орально задовільняти молодих чоловіків (і вставні щелепи нє памєха)
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10.12.2020 18:24 Ответить
гидота
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10.12.2020 14:44 Ответить
фу. зачем такие живут? Жестоко избил и затащил в подвал: в Харькове 31-летний рецидивист изнасиловал 72-летнюю бабушку - Цензор.НЕТ 1422
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10.12.2020 14:45 Ответить
"31-летний изверг ... ранее судим за убийство, серию изнасилований и разбойных нападений на женщин." Как же ш он на воле оказался в 31 год после таких сроков?
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10.12.2020 14:49 Ответить
...позарилась тварь на ультра модный телефон! Жорстоко побив і затягнув у підвал: у Харкові 31-річний рецидивіст зґвалтував 72-річну бабусю - Цензор.НЕТ 3299
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10.12.2020 14:53 Ответить
Очень хороший вопрос.
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10.12.2020 14:56 Ответить
мабуть, ще в дитячому садочку вже гвалтував і вбивав...
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10.12.2020 14:57 Ответить
А кто ж его накажет, он социально близкий к власти.
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10.12.2020 15:06 Ответить
Шоб ты, Витя Сотник, жил 100 лет! Я всё думал, кто-то как-то притянет сюда за уши власть или нет. Думал, уже всё, не притянут... А ты, Витя Сотник, таки притянул! Молодца!
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10.12.2020 17:31 Ответить
Министр Малюська посодействовал?

"Пожизненники" - самая интеллигентная категория осужденных, я таких готов брать на работу, - министр юстиции Малюська.



https://censor.net/ru/news/3191521/pojiznenniki_samaya_intelligentnaya_kategoriya_osujdennyh_ya_takih_gotov_brat_na_rabotu_ministr_yustitsii
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10.12.2020 15:12 Ответить
Алла Новосад 5b57f84f Вам тисяча +++++ за Малюську !!! Такі кадри золотий резерв ЗЕкоМАНДИ
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10.12.2020 18:26 Ответить
имеет право на ошибку (с)
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10.12.2020 17:54 Ответить
Таких нужно просто утилизировать , без всякой жалости, из соображений опасности таких подонков для общества.
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10.12.2020 14:50 Ответить
А как ,как такой красивый , и оказался на свободе 🤦🤔🙄😡😡😡 кто ещё по улицам ходит ,огласите весь список ,за Лозинского мы знаем 😡
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10.12.2020 14:54 Ответить
Чето с компотом связано?? Старый одесский шансон...
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10.12.2020 14:55 Ответить
"Гоп, стоп, бабушка здорова.Гоп, стоп, кушает компот. Гоп, стоп и мечтает снова. Гоп, стоп, пережить налёт"
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10.12.2020 15:02 Ответить
Как на Дерибасовской
Музыка: нар.
Слова: нар.

Как на Дерибасовской, угол Ришельевской,
В восемь часов вечера разнеслася весть,
Как у нашей бабушки, бабушки-старушки,
Шестеро налетчиков отобрали честь.

Оц тоц перевертоц,
Бабушка здорова,
Оц тоц перевертоц,
Кушает компот,
Оц тоц перевертоц,
И мечтает снова,
Оц тоц перевертоц,
Пережить налёт.

Бабушка вздыхает, бабушка страдает,
Потеряла бабка и покой и сон,
Двери все открыты, но не идут бандиты,
Пусть придут не шестеро, хотя бы вчетвером.

Оц тоц перевертоц,
Бабушка здорова,
Оц тоц перевертоц,
Кушает компот,
Оц тоц перевертоц,
И мечтает снова,
Оц тоц перевертоц,
Пережить налёт.

Не выходит бабка из дому на улицу,
Принимает бабка на ночь порошок,
Вынимает к вечеру жареную курицу,
Пусть придут не шестеро, хотя бы один пришёл.

Оц тоц перевертоц,
Бабушка здорова,
Оц тоц перевертоц,
Кушает компот,
Оц тоц перевертоц,
И мечтает снова,
Оц тоц перевертоц,
Пережить налёт.

Не гуляют бедные и не пьют налетчики,
Не пугают бабушек, к ним врываясь в дом,
Не гуляют с девками, лечатся налетчики,
Вызывают доктора сразу вшестером.

Оц тоц перевертоц,
Бабушка здорова,
Оц тоц перевертоц,
Кушает компот,
Оц тоц перевертоц,
И мечтает снова,
Оц тоц перевертоц,
Пережить налёт.

Ой, бабка, бабка, ну что же ты будешь делать
Когда наступят зимние холода,
А у тебя же нету зимнего платочка,
У тебя же нету зимнего пальта.

Оц тоц перевертоц,
Бабушка здорова,
Оц тоц перевертоц,
Кушает компот,
Оц тоц перевертоц,
И мечтает снова,
Оц тоц перевертоц,
Пережить налёт.
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10.12.2020 15:05 Ответить
Lumos XL Вроде как не к месту. Если бы на ее месте оказалась ваша бабушка или мама, чтобы тогда запел???..
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10.12.2020 15:43 Ответить
треба хлопцю вчитись кукурікати, щоб на зону прийти підготовленому
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10.12.2020 15:02 Ответить
а вдруг он уже умеет кукарекать, любит это дело и только искал повода опять попасть на зону
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10.12.2020 15:06 Ответить
варіант
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10.12.2020 15:07 Ответить
Если не остановить зеленых подонков , то мы окажемся в криминальном гетто. Не надо ждать пока беда постучится в твои двери. Сейчас не вызывает удивление кода убийц никто не наказывает, а воровство вообще норма у зелени.
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10.12.2020 15:02 Ответить
31-летний рецидивист, ранее судим за убийство, серию изнасилований и разбойных нападений. Находился на свободе. - Тут с чем не все в порядке? С арифметикой, или с украинским "правосудием"?
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10.12.2020 15:03 Ответить
Вполне может быть. По "малолетке" за убийство лет 8, ну а потом за "серию" лет 10. Итого как раз 30 - 31 набегает! Хотя действительно какая-то лажа со сроками и возрастом!
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10.12.2020 15:08 Ответить
Не скудеет земля идиотами!
Предложил бы ей по-согласию, еще бы и накормила/напоила.
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10.12.2020 15:05 Ответить
Жорстоко побив і затягнув у підвал: у Харкові 31-річний рецидивіст зґвалтував 72-річну бабусю - Цензор.НЕТ 793 Жорстоко побив і затягнув у підвал: у Харкові 31-річний рецидивіст зґвалтував 72-річну бабусю - Цензор.НЕТ 6609 Жорстоко побив і затягнув у підвал: у Харкові 31-річний рецидивіст зґвалтував 72-річну бабусю - Цензор.НЕТ 3083
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10.12.2020 15:13 Ответить
Кримінальний кодекс такий, ніби його самі маніяки писали.
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10.12.2020 15:21 Ответить
был судим..., а наказание он не отбывал что ли?
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10.12.2020 15:25 Ответить
31 год- убийство,серия изнасилований и на свободе. Как? Или он начал в 14 лет?
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10.12.2020 15:28 Ответить
Это ещё его дедушка начал.
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10.12.2020 17:11 Ответить
У нас не гуманный, а дефективный криминальный кодекс, особенно с учетом поправки савченко (годв СИЗО -за два).
Ещедурня- при совокупности преступлений дайюсрок за наиболее тяжкое, а нне суммируют.Как с этим ублюдком- двух ограбил и изнасиловал, одну из которых убил - срок получил только за убийство.
Нужно чтобы сроки суммировались- как в США, сроки там бывают более 100 лет = пожизненное.
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10.12.2020 15:32 Ответить
Baks13 не смешно , ненавижу насилие , Жорстоко побив і затягнув у підвал: у Харкові 31-річний рецидивіст зґвалтував 72-річну бабусю - Цензор.НЕТ 9451
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10.12.2020 15:45 Ответить
Исправляли, исправляли в исправительных учреждениях, а он ни как не исправился... На кой деньги на него потратили?
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10.12.2020 15:52 Ответить
Только меня удивляют эмодзи в официальном сообщении гос.органа?!
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10.12.2020 16:00 Ответить
Прочитал внимательно и подофигел слегка. Его подросток писал, что ли?
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10.12.2020 19:04 Ответить
Вот и я в шоке
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10.12.2020 20:29 Ответить
Перше питання: як він, раніше засуджений за вбивство, згвалтування, розбій (сумарно років на 20+ потягне) опинився в 31 рік на волі?
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10.12.2020 16:31 Ответить
Я не могу понять, почему здесь не публикуют другую новость из Днепра.
"В Днепре главврач областной стоматологии Виталий Шевцов напал и едва не убил бывшую сотрудницу.
Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на собственные источники.
Несмотря на то, что Виталий женат и имеет детей, это не помешало ему вести себя подобным образом. История началась около года назад, когда Виталий занимал пост главврача областной детской стоматологии. Тогда он неоднократно приставал к своей коллеге, пытаясь склонить ее к интиму. Но девушка не отвечала ему взаимностью. Предположительно, именно это и стало причиной ее увольнения из поликлиники. Однако в документах указали причиной прогулы и не явку на работу. Вся эта история с сексуальным домогательством могла бы закончится, если бы не одно «но»…
Средь бела дня, 9 ноября, Виталий, угрожая пистолетом, напал, избил и укусил бывшую сотрудницу, выследив ее возле дома по месту проживания. Девушка получила удар в голову пистолетом, множественные гематомы, и потеряла сознание. Неизвестно, какой трагедией все могло закончиться, если бы не вмешались соседи, которые увидели, как убивают девушку и вызвавшие полицию.
Примечательно, как и большинство агрессоров, Виталий считает себя «уважаемым» человеком в Днепре и мог бы «замять» это, договорившись с полицией Соборного района.
Но, несмотря на многочисленнее угрозы от главврача в свой адрес, а также в сторону ее семьи, пострадавшая нашла в себе силы, чтобы предать это дело огласке и написала заявление в полицию. В итоге, уголовное дело, все-таки было возбуждено. Но, в полиции якобы не знают, кто напал на девушку и избил ее до полусмерти.
Ответ, почему так сложно и долго полиция ищет виновника, лежит на поверхности. Шевцов занимает должность главного врача КП «Днепропетровская областная стоматологическая поликлиника» Днепропетровского областного совета, которым руководит Святослав Олейник, погрязший в коррупционных скандалах (НАБУ возобновило расследование за декларирование недостоверной информации, а фискальная служба занялась его гражданской женой за отмывание доходов, полученных преступным путем): фирма «УПС», которая ремонтирует дороги, земельное рейдерство при участии сотрудников областной прокуратуры, в которой когда-то работал Олейник.
В истории с главврачом областной больницы явно отслеживается покровительство Олейника, которому сейчас, в таком шатком положении, крайне выгодно иметь "уважаемых" компаньонов на руководящих должностях.
Не секрет, что получить должность главврача медзаведений, которые находятся на балансе области, получить не так-то просто. Но это так кажется только на первый взгляд. Но Шевцову удалось. Конкурс на место прошел в стиле облсовета "для своих".
Как сообщают источники "Днепра Оперативного", бывали случаи, что во второй тур приходил только один кандидат и, соответственно, кроме него не было никого выбирать. То есть, якобы во второй тур прошли несколько человек, но по каким-то причинам кандидаты передумали и не пришли.
Уйти с должности главврача можно или по собственному желанию, или в случае смерти. Также есть ряд факторов, что не зависят от врача, например, столичная проверка, которая захочет пересчитать потраченные деньги, что были выделены на больницу. Но в данном случае заявление и открытое уголовное дело на Виталия Шевцова не является веской причиной для увольнения.
Для увольнения необходимо решение суда (первой инстанции). Таким образом, мы видим, что человек, который пытался изнасиловать и едва не убил девушку, может и дальше занимать должность главного врача детской областной стоматологии и, не исключено, находится под защитой Святослава Олейника. "Там и фото есть. Или Вам страшно. Кстати этот главврач награждён президентом в этом году орденом "За заслуги" третей степени.
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10.12.2020 17:02 Ответить
Это может быть и было бы смешно, если бы не Харьков.
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10.12.2020 17:15 Ответить
Это вообще не смешно, неважно в каком городе.
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10.12.2020 17:37 Ответить
счас окажется что он брат депутата от слуги народа...тогда еще и наградят. Там и его единомышленник-насильник в раде сидит.
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10.12.2020 20:15 Ответить
смысл понятия снятия и погашения судимости , если все равно оказывается что человек судим ? Жорстоко побив і затягнув у підвал: у Харкові 31-річний рецидивіст зґвалтував 72-річну бабусю - Цензор.НЕТ 9615
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12.12.2020 10:19 Ответить
 
 