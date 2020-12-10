Жестоко избил и затащил в подвал: в Харькове 31-летний рецидивист изнасиловал 72-летнюю бабушку. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Харькове мужчина изнасиловал 72-летнюю местную жительницу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.
"Работниками уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульной полиции ГУНП в Харьковской области разоблачен подонок, который 09.12.2020 напал на 72-летнюю жительницу г. Харьков.
Злоумышленник беспощадно нанес телесные повреждения бабушке, после чего затащил в подвал дома, связал, изнасиловал, а потом еще отобрал денежные средства, документы и мобильный телефон потерпевшей", - сказано в сообщении.
Как отметили в полиции, бабушка с многочисленными телесными повреждениями находится в больнице в стабильном состоянии.
В настоящее время 31-летний изверг задержан, продолжаются следственные действия. Предварительно установлено, что злоумышленник был ранее судим за убийство, серию изнасилований и разбойных нападений на женщин.
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(всегда было интересно как в человеке одновременно могут сочетаться адвокат, прокурор и работник суда! судебный исполнитель еще для комплекта нужен)
"Пожизненники" - самая интеллигентная категория осужденных, я таких готов брать на работу, - министр юстиции Малюська.
https://censor.net/ru/news/3191521/pojiznenniki_samaya_intelligentnaya_kategoriya_osujdennyh_ya_takih_gotov_brat_na_rabotu_ministr_yustitsii
Музыка: нар.
Слова: нар.
Как на Дерибасовской, угол Ришельевской,
В восемь часов вечера разнеслася весть,
Как у нашей бабушки, бабушки-старушки,
Шестеро налетчиков отобрали честь.
Оц тоц перевертоц,
Бабушка здорова,
Оц тоц перевертоц,
Кушает компот,
Оц тоц перевертоц,
И мечтает снова,
Оц тоц перевертоц,
Пережить налёт.
Бабушка вздыхает, бабушка страдает,
Потеряла бабка и покой и сон,
Двери все открыты, но не идут бандиты,
Пусть придут не шестеро, хотя бы вчетвером.
Оц тоц перевертоц,
Бабушка здорова,
Оц тоц перевертоц,
Кушает компот,
Оц тоц перевертоц,
И мечтает снова,
Оц тоц перевертоц,
Пережить налёт.
Не выходит бабка из дому на улицу,
Принимает бабка на ночь порошок,
Вынимает к вечеру жареную курицу,
Пусть придут не шестеро, хотя бы один пришёл.
Оц тоц перевертоц,
Бабушка здорова,
Оц тоц перевертоц,
Кушает компот,
Оц тоц перевертоц,
И мечтает снова,
Оц тоц перевертоц,
Пережить налёт.
Не гуляют бедные и не пьют налетчики,
Не пугают бабушек, к ним врываясь в дом,
Не гуляют с девками, лечатся налетчики,
Вызывают доктора сразу вшестером.
Оц тоц перевертоц,
Бабушка здорова,
Оц тоц перевертоц,
Кушает компот,
Оц тоц перевертоц,
И мечтает снова,
Оц тоц перевертоц,
Пережить налёт.
Ой, бабка, бабка, ну что же ты будешь делать
Когда наступят зимние холода,
А у тебя же нету зимнего платочка,
У тебя же нету зимнего пальта.
Оц тоц перевертоц,
Бабушка здорова,
Оц тоц перевертоц,
Кушает компот,
Оц тоц перевертоц,
И мечтает снова,
Оц тоц перевертоц,
Пережить налёт.
Предложил бы ей по-согласию, еще бы и накормила/напоила.
Ещедурня- при совокупности преступлений дайюсрок за наиболее тяжкое, а нне суммируют.Как с этим ублюдком- двух ограбил и изнасиловал, одну из которых убил - срок получил только за убийство.
Нужно чтобы сроки суммировались- как в США, сроки там бывают более 100 лет = пожизненное.
"В Днепре главврач областной стоматологии Виталий Шевцов напал и едва не убил бывшую сотрудницу.
Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на собственные источники.
Несмотря на то, что Виталий женат и имеет детей, это не помешало ему вести себя подобным образом. История началась около года назад, когда Виталий занимал пост главврача областной детской стоматологии. Тогда он неоднократно приставал к своей коллеге, пытаясь склонить ее к интиму. Но девушка не отвечала ему взаимностью. Предположительно, именно это и стало причиной ее увольнения из поликлиники. Однако в документах указали причиной прогулы и не явку на работу. Вся эта история с сексуальным домогательством могла бы закончится, если бы не одно «но»…
Средь бела дня, 9 ноября, Виталий, угрожая пистолетом, напал, избил и укусил бывшую сотрудницу, выследив ее возле дома по месту проживания. Девушка получила удар в голову пистолетом, множественные гематомы, и потеряла сознание. Неизвестно, какой трагедией все могло закончиться, если бы не вмешались соседи, которые увидели, как убивают девушку и вызвавшие полицию.
Примечательно, как и большинство агрессоров, Виталий считает себя «уважаемым» человеком в Днепре и мог бы «замять» это, договорившись с полицией Соборного района.
Но, несмотря на многочисленнее угрозы от главврача в свой адрес, а также в сторону ее семьи, пострадавшая нашла в себе силы, чтобы предать это дело огласке и написала заявление в полицию. В итоге, уголовное дело, все-таки было возбуждено. Но, в полиции якобы не знают, кто напал на девушку и избил ее до полусмерти.
Ответ, почему так сложно и долго полиция ищет виновника, лежит на поверхности. Шевцов занимает должность главного врача КП «Днепропетровская областная стоматологическая поликлиника» Днепропетровского областного совета, которым руководит Святослав Олейник, погрязший в коррупционных скандалах (НАБУ возобновило расследование за декларирование недостоверной информации, а фискальная служба занялась его гражданской женой за отмывание доходов, полученных преступным путем): фирма «УПС», которая ремонтирует дороги, земельное рейдерство при участии сотрудников областной прокуратуры, в которой когда-то работал Олейник.
В истории с главврачом областной больницы явно отслеживается покровительство Олейника, которому сейчас, в таком шатком положении, крайне выгодно иметь "уважаемых" компаньонов на руководящих должностях.
Не секрет, что получить должность главврача медзаведений, которые находятся на балансе области, получить не так-то просто. Но это так кажется только на первый взгляд. Но Шевцову удалось. Конкурс на место прошел в стиле облсовета "для своих".
Как сообщают источники "Днепра Оперативного", бывали случаи, что во второй тур приходил только один кандидат и, соответственно, кроме него не было никого выбирать. То есть, якобы во второй тур прошли несколько человек, но по каким-то причинам кандидаты передумали и не пришли.
Уйти с должности главврача можно или по собственному желанию, или в случае смерти. Также есть ряд факторов, что не зависят от врача, например, столичная проверка, которая захочет пересчитать потраченные деньги, что были выделены на больницу. Но в данном случае заявление и открытое уголовное дело на Виталия Шевцова не является веской причиной для увольнения.
Для увольнения необходимо решение суда (первой инстанции). Таким образом, мы видим, что человек, который пытался изнасиловать и едва не убил девушку, может и дальше занимать должность главного врача детской областной стоматологии и, не исключено, находится под защитой Святослава Олейника. "Там и фото есть. Или Вам страшно. Кстати этот главврач награждён президентом в этом году орденом "За заслуги" третей степени.