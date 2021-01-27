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Бойко (935) Зеленский (16483) Арахамия (956) Данилюк-Ярмолаева (356) Оппозиционная платформа - За жизнь (440) Дубинский Александр (413) Буткевич Богдан (430) Арестович Алексей (327)

"Без цензуры" в прямом эфире: Что не так с референдумом, Саша против Зе, Арахамия за ОПЗЖ, Люся любит Бойко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

"Выйди отсюда, разбойник" - версия 2.0, почему Дубинский не слушается Зеленского, День рождения "великого лидера современности", что не так с законом о референдуме, а также - почему, когда и за что Давид Арахамия и Алексей Арестович полюбили ОПЗЖ?

Обо всем этом и не только - в традиционном стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой!

В 20:45 обсуждаем следующее:

- "А Саша выйдет?", или как Владимир Зеленский выгонял очередного разбойника. Вот только на этот раз - безуспешно.

Почему президент только сейчас вспомнил, что Дубинский "раскалывал фракцию все время", и его "журналистская деятельность" во время депутатства снижала рейтинг и имидж фракции? Что означает эта ссора для будущего "Слуги народа" в целом и для Владимира Зеленского в частности? И какое отношение к этой ситуации имеет (или не имеет) Игорь Коломойский?

- Референдум от Зеленского. Что не так с законом о народовластии через референдум?

Какие вопросы можно выносить на плебисцит? Есть ли в нем что-то хорошее и какие опасности он несет для суверенитета Украины? И при чем здесь ОРДЛО?

- Кто покусал Арахамию?

Лидер фракции "Слуга народа" на вопрос корреспондента журнала "Фокус" о том, продвигают ли лидеры ОПЗЖ пророссийские взгляды в общении, ответил следующее: "У Бойко вообще очень проукраинская позиция практически по всем вопросам. У многих активы здесь, хотят работать и инвестировать в Украину". Серьезно?!

- За что Алексей Арестович любит Юрия Бойко?

Похожая ситуация сложилась и со спикером ТКГ Алексеем Арестовичем. С той лишь разницей, что Арестович бросился защищаться ОПЗЖ и ее лидера с матом и с пеной изо рта. Откуда такой приступ коллективной любви к бело-синим? И стоит ли нам волноваться по этому поводу?

Также вспомним о событиях на фронте, поговорим о дне рождения "великого лидера современности" и его молчании о гибели солдат.

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры" в прямом эфире!

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Вана Ксена, захистниця зубажілих

"Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 248
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27.01.2021 21:01
+12
"Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 6082
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27.01.2021 21:11
+12
"Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 4014
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27.01.2021 21:14
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NTa11y@NTa11y 9 мин

специ з ФСБ #росії взяли Зелень в оборот і "правлять бал"(
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27.01.2021 20:46 Ответить
Є й гарна новина - таких довбограїв усього 0070 на весь світ."Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 2547
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27.01.2021 20:53 Ответить
Вана Ксена, захистниця зубажілих

"Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 248
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27.01.2021 21:01 Ответить
АЗІЯ! "Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 7984
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28.01.2021 02:01 Ответить
Нашего зекретина,после прошлогоднего позорища,и в Давос не пригласили...теперь,оказывается,США и Европа начали работать с нашими структурами,игноря зелю- наконец весь Мир понял,что на посту президента у нас сейчас никого нет...
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27.01.2021 21:00 Ответить
Интересно какой повод они найдут для того чтобы лягнуть Пороха в этом выпуске.
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27.01.2021 21:00 Ответить



Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam


НУ КАК РЕФОРМЫ? ПОКРАЩЕННЯ?

В Украине уровень бедности составляет 51%, - демограф
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27.01.2021 21:08 Ответить
"Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 6082
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27.01.2021 21:11 Ответить
какую же мы украинцы мразь привели к власти
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27.01.2021 21:38 Ответить
не мы а вы "Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 2553 и не украинцы, а малоросы "Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 2553
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28.01.2021 02:02 Ответить
Нечесть !
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27.01.2021 22:02 Ответить
"Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 4014
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27.01.2021 21:14 Ответить
"Без цензури" у прямому ефірі: Що не так із референдумом, Саша проти Зе, Арахамія за ОПЗЖ, Люся любить Бойка - Цензор.НЕТ 2636
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27.01.2021 21:28 Ответить
Это правда или фотомонтаж?
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28.01.2021 01:13 Ответить
Ось фото оригинал: https://postimg.cc/njCfJK35
І ще ось: https://bykvu.com/ua/mysli/zelenskomu-vipovnilosja-43-jak-dr-garanta-na-jogo-storinkah-v-socmerezhah-svjatkuvali/
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28.01.2021 01:18 Ответить
В одном точно прав Лавров - дебилы, ***
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28.01.2021 02:16 Ответить
Олександр Нєвський, здав монголам брата, захопив місто, де правив його син, сина здав на смерть монголам, допоміг монголам поработити угро-фінські племена -Моксель, на карачках ліз за ярликом, цілував чобік баскаку, щоб правити улусом, був отруєний в ставі монголів, як зрадник;
Іван Грозний хвора людина, знищив велику кількість своїх рабів угро-фінські племена -Моксель, вважав себе святим. На століття угро-фіни тартати були в ізоляції від усього світу;
-Петро 1, в народі "кривавий", почав фальсифікацію історії, з московитів (угро-фінів, хинови) у 1721 році одним указом зробив росміян, які до Руси немають ніякого відношення.
Ну, а Найсвітліший лідер **********, Великий син щироукраїнськогокриворілького наріду, як самий великий шахрай обианув зубожілий нарід і сів їм на голову...Першим указом призначив пенсії громадянам Ізраїлю, які виїхали із бувшого совка і до настання пенсійного віку в Ізраїлі(там він вищий, ніж в Україні) мають отримувати українську пенсію.
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28.01.2021 09:24 Ответить
Єдине, що на цьому фото вірне - те, що Зе є таким же патріотом Московії, як і інші, від Нєвскава до Вєлікава.
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28.01.2021 11:15 Ответить
а ростов всьо бліже



Sofiya Fedyna@ukrainesinger 9 ч

Тут пташка на хвості принесла, що Зеленський хоче перепідпорядкування нацгвардію собі.
Іде розробка законопроекту. Узурпація в дії.
Цікаво, що на то скаже Аваков.
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27.01.2021 22:14 Ответить
Аваков скаже те, що говорив на засідані РНБО - Бе-Бе-Бе! Це якби стосувалося щось Порошенко, то вже би нацсуки побігли скупати іграшкові свинки і біглиб до адміністрації президента. Плопереду Параска, Зімін-Соболев і "Семенченко" під присмотром Бені.
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28.01.2021 09:31 Ответить
olele - "Узурпація в дії....."

Та і закон про народовладдя допоможе переобратись зеЛеніну. Всі центральні ЗМІ контролюються декількома олігархічними групами. За умови укладання політично-економічного альянсу між зЕ та олігархами останні, через свої канали, забезпечуватимуть підтримку всіх його ініціатив. Розгляд багатьох питань на референдумі допоможе зеЛеніну зняти з себе політичну відповідальність бо це - "Народовладдя". Народ - радіє народовладдю, а краіна - у дупі.
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27.01.2021 22:49 Ответить
 
 