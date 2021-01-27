"Без цензуры" в прямом эфире: Что не так с референдумом, Саша против Зе, Арахамия за ОПЗЖ, Люся любит Бойко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
"Выйди отсюда, разбойник" - версия 2.0, почему Дубинский не слушается Зеленского, День рождения "великого лидера современности", что не так с законом о референдуме, а также - почему, когда и за что Давид Арахамия и Алексей Арестович полюбили ОПЗЖ?
Обо всем этом и не только - в традиционном стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой!
В 20:45 обсуждаем следующее:
- "А Саша выйдет?", или как Владимир Зеленский выгонял очередного разбойника. Вот только на этот раз - безуспешно.
Почему президент только сейчас вспомнил, что Дубинский "раскалывал фракцию все время", и его "журналистская деятельность" во время депутатства снижала рейтинг и имидж фракции? Что означает эта ссора для будущего "Слуги народа" в целом и для Владимира Зеленского в частности? И какое отношение к этой ситуации имеет (или не имеет) Игорь Коломойский?
- Референдум от Зеленского. Что не так с законом о народовластии через референдум?
Какие вопросы можно выносить на плебисцит? Есть ли в нем что-то хорошее и какие опасности он несет для суверенитета Украины? И при чем здесь ОРДЛО?
- Кто покусал Арахамию?
Лидер фракции "Слуга народа" на вопрос корреспондента журнала "Фокус" о том, продвигают ли лидеры ОПЗЖ пророссийские взгляды в общении, ответил следующее: "У Бойко вообще очень проукраинская позиция практически по всем вопросам. У многих активы здесь, хотят работать и инвестировать в Украину". Серьезно?!
- За что Алексей Арестович любит Юрия Бойко?
Похожая ситуация сложилась и со спикером ТКГ Алексеем Арестовичем. С той лишь разницей, что Арестович бросился защищаться ОПЗЖ и ее лидера с матом и с пеной изо рта. Откуда такой приступ коллективной любви к бело-синим? И стоит ли нам волноваться по этому поводу?
Также вспомним о событиях на фронте, поговорим о дне рождения "великого лидера современности" и его молчании о гибели солдат.
Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры" в прямом эфире!
Пожалуйста, подождите...
специ з ФСБ #росії взяли Зелень в оборот і "правлять бал"(
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
НУ КАК РЕФОРМЫ? ПОКРАЩЕННЯ?
В Украине уровень бедности составляет 51%, - демограф
І ще ось: https://bykvu.com/ua/mysli/zelenskomu-vipovnilosja-43-jak-dr-garanta-na-jogo-storinkah-v-socmerezhah-svjatkuvali/
Іван Грозний хвора людина, знищив велику кількість своїх рабів угро-фінські племена -Моксель, вважав себе святим. На століття угро-фіни тартати були в ізоляції від усього світу;
-Петро 1, в народі "кривавий", почав фальсифікацію історії, з московитів (угро-фінів, хинови) у 1721 році одним указом зробив росміян, які до Руси немають ніякого відношення.
Ну, а Найсвітліший лідер **********, Великий син щироукраїнськогокриворілького наріду, як самий великий шахрай обианув зубожілий нарід і сів їм на голову...Першим указом призначив пенсії громадянам Ізраїлю, які виїхали із бувшого совка і до настання пенсійного віку в Ізраїлі(там він вищий, ніж в Україні) мають отримувати українську пенсію.
Sofiya Fedyna@ukrainesinger 9 ч
Тут пташка на хвості принесла, що Зеленський хоче перепідпорядкування нацгвардію собі.
Іде розробка законопроекту. Узурпація в дії.
Цікаво, що на то скаже Аваков.
Та і закон про народовладдя допоможе переобратись зеЛеніну. Всі центральні ЗМІ контролюються декількома олігархічними групами. За умови укладання політично-економічного альянсу між зЕ та олігархами останні, через свої канали, забезпечуватимуть підтримку всіх його ініціатив. Розгляд багатьох питань на референдумі допоможе зеЛеніну зняти з себе політичну відповідальність бо це - "Народовладдя". Народ - радіє народовладдю, а краіна - у дупі.