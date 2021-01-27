"Без цензуры" в прямом эфире: Что не так с референдумом, Саша против Зе, Арахамия за ОПЗЖ, Люся любит Бойко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Выйди отсюда, разбойник" - версия 2.0, почему Дубинский не слушается Зеленского, День рождения "великого лидера современности", что не так с законом о референдуме, а также - почему, когда и за что Давид Арахамия и Алексей Арестович полюбили ОПЗЖ?

Обо всем этом и не только - в традиционном стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой!

В 20:45 обсуждаем следующее:

- "А Саша выйдет?", или как Владимир Зеленский выгонял очередного разбойника. Вот только на этот раз - безуспешно.

Почему президент только сейчас вспомнил, что Дубинский "раскалывал фракцию все время", и его "журналистская деятельность" во время депутатства снижала рейтинг и имидж фракции? Что означает эта ссора для будущего "Слуги народа" в целом и для Владимира Зеленского в частности? И какое отношение к этой ситуации имеет (или не имеет) Игорь Коломойский?

- Референдум от Зеленского. Что не так с законом о народовластии через референдум?

Какие вопросы можно выносить на плебисцит? Есть ли в нем что-то хорошее и какие опасности он несет для суверенитета Украины? И при чем здесь ОРДЛО?

- Кто покусал Арахамию?

Лидер фракции "Слуга народа" на вопрос корреспондента журнала "Фокус" о том, продвигают ли лидеры ОПЗЖ пророссийские взгляды в общении, ответил следующее: "У Бойко вообще очень проукраинская позиция практически по всем вопросам. У многих активы здесь, хотят работать и инвестировать в Украину". Серьезно?!

- За что Алексей Арестович любит Юрия Бойко?

Похожая ситуация сложилась и со спикером ТКГ Алексеем Арестовичем. С той лишь разницей, что Арестович бросился защищаться ОПЗЖ и ее лидера с матом и с пеной изо рта. Откуда такой приступ коллективной любви к бело-синим? И стоит ли нам волноваться по этому поводу?

Также вспомним о событиях на фронте, поговорим о дне рождения "великого лидера современности" и его молчании о гибели солдат.

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры" в прямом эфире!