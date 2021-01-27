Комитет ВР руками "слуг народа" поддержал законопроект, фактически сворачивающий судебную реформу, - ЦПК. ВИДЕО

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №3711, который отдает Высшему совету правосудия (ВСП) ключевую роль в отборе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

В ЦПК уверены, что ВСП скомпрометировал себя решениями по "отмазыванию" судей типа главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и замглавы ОАСК Евгения Аблова.

"Судебную реформу хотели? Угу, получите фигу с маком. Комитет руками "слуг" поддержал законопроект, который отдает скомпрометированной ВСП ключевую роль в отборе Высшей квалификационной комиссии судей. Наплевав на меморандум с ЕС, выводы Венецианской комиссии и послов Большой семерки", - отметили в ЦПК.

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По данным Центра, в период новогодних праздников члены комитета по правовой политике переписали предварительно согласованную редакцию законопроекта, нивелировав роль международных экспертов и отдав полный контроль за подбором членов ВККС в руки ВСП.

Таким образом, по мнению антикоррупционщиков, депутаты усиливают "нечестных представителей судейско-адвокатских кланов, которые заняли кресла членов ВСП".

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