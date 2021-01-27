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Комитет ВР руками "слуг народа" поддержал законопроект, фактически сворачивающий судебную реформу, - ЦПК. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №3711, который отдает Высшему совету правосудия (ВСП) ключевую роль в отборе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

В ЦПК уверены, что ВСП скомпрометировал себя решениями по "отмазыванию" судей типа главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и замглавы ОАСК Евгения Аблова.

"Судебную реформу хотели? Угу, получите фигу с маком. Комитет руками "слуг" поддержал законопроект, который отдает скомпрометированной ВСП ключевую роль в отборе Высшей квалификационной комиссии судей. Наплевав на меморандум с ЕС, выводы Венецианской комиссии и послов Большой семерки", - отметили в ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высший совет правосудия просит Кабмин и МИД подтвердить подлинность дорожной карты судебной реформы, представленной послами стран G7

По данным Центра, в период новогодних праздников члены комитета по правовой политике переписали предварительно согласованную редакцию законопроекта, нивелировав роль международных экспертов и отдав полный контроль за подбором членов ВККС в руки ВСП.

Таким образом, по мнению антикоррупционщиков, депутаты усиливают "нечестных представителей судейско-адвокатских кланов, которые заняли кресла членов ВСП".

Комитет ВР руками слуг народа поддержал законопроект, фактически сворачивающий судебную реформу, - ЦПК 01

Также читайте: ОП разрабатывает законопроект, предлагающий предоставить генпрокурору право забирать любые дела у НАБУ, - эксперт ЦПК Марчук

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+15
Зелену мерзоту поперло...
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27.01.2021 21:08
+9
Когда плюешь в послов семерки - они утрутся. Когда плюнут они - зелень утонет.
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27.01.2021 21:10
+7
портянка курирует ваксом с приходом зеленого дерьма к воасти. Поэтому с принятием закона №3711 все суды будут принимать решения в угоду рыговско-зеленским тварям.
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27.01.2021 21:09
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И слава Богу. Такую судебную реформу не мешало бы и свернуть. Комитет ВР руками "слуг народа" поддержал законопроект, фактически сворачивающий судебную реформу, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4683
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27.01.2021 21:05 Ответить
От Шабуніна торкнуло...)))
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27.01.2021 21:06 Ответить
Зелену мерзоту поперло...
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27.01.2021 21:08 Ответить
Нагадайте, це з моменту як провладний депутат (представник 73%) потрапив під санкції США? Чи з моменту як проти діючого президента США відкрили кримінальну справу? Чи може з моменту як 73% даунів віддало всю повноту влади у воюючій країні кловунам-наркоманам?
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27.01.2021 21:32 Ответить
Что судебную реформу, тут под руководством СН уже государство во всю сворачивают.
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27.01.2021 21:09 Ответить
портянка курирует ваксом с приходом зеленого дерьма к воасти. Поэтому с принятием закона №3711 все суды будут принимать решения в угоду рыговско-зеленским тварям.
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27.01.2021 21:09 Ответить
Когда плюешь в послов семерки - они утрутся. Когда плюнут они - зелень утонет.
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27.01.2021 21:10 Ответить
Терпітимемо, як Вітька-хама два роки, чи ..?
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27.01.2021 21:38 Ответить
Не можливо згорнути те, чого фактично не існує.
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27.01.2021 21:42 Ответить
так галасували же за зебілів!
Жрі-тє!
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27.01.2021 21:49 Ответить
Подонки и мрази !
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27.01.2021 21:57 Ответить
В Україні всі суди корумповані. Рух по судівських сходах повязаний з шаленими взятками. Чим вище посада тим більше кеш. Некорумповані високих посад не займають їм просто нічим платити. Чим вище суд, посада тим більше краде. Тому всі ці високі посадовці вссудівських органах продажні і працюють не на державу Україну а на власну кишеню і інтереси тих хто більше заплатить.ЇХ ВСІХ ТРЕБА РОЗІГНАТИ БЕЗ ПРАВА ЗАЙМАТИ ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ І ЯКНАЙСКОРІШЕ.
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27.01.2021 22:56 Ответить
 
 