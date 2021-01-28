Медзакупки в 2021 году начнутся своевременно, - замглавы Минздрава Шаталова. ВИДЕО
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Минздрав уже завершил формирование номенклатур лекарственных средств средств и медицинских изделий.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе брифинга заявила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.
"Медицинские закупки 2021 года начнутся своевременно. Минздрав уже завершил формирование номенклатур лексредств и медизделий. Всего в перечне 1,117 тыс. МНН. Мы собрали потребность по 17 направлениям закупок из 30, работа скоро будет закончена", - отметила Шаталова.
По словам замминистра, в Минздраве согласовали все документы и ожидают соответствующий приказ, после чего проект постановления правительства отправят на согласование и утверждение. В 2020 году такое постановление утвердили 6 мая.
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Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь сияют витрины
И горят фонари,
Здесь сигналят машины
От зари до зари.
Здесь красотки танцуют,
Здесь вседа полный зал,
Здесь девчонки целуют,
Даже если устал.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!
Этим по закону должно заниматься ДП.
Но степашка с бывшими друзьями Богатыревой все возвращает обратно.
И что противно - своевременно МОЗ и своевременно больных - это два разных своевременно.
Можно ли верить этой власти?