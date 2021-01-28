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Медзакупки в 2021 году начнутся своевременно, - замглавы Минздрава Шаталова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Минздрав уже завершил формирование номенклатур лекарственных средств средств и медицинских изделий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе брифинга заявила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Медицинские закупки 2021 года начнутся своевременно. Минздрав уже завершил формирование номенклатур лексредств и медизделий. Всего в перечне 1,117 тыс. МНН. Мы собрали потребность по 17 направлениям закупок из 30, работа скоро будет закончена", - отметила Шаталова.

По словам замминистра, в Минздраве согласовали все документы и ожидают соответствующий приказ, после чего проект постановления правительства отправят на согласование и утверждение. В 2020 году такое постановление утвердили 6 мая.

Читайте: Украина дополнительно закупит 1,2 млн тестов для диагностики COVID-19, - Минздрав

Автор: Богдан Гуньковський
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Украина осталась единственной страной в Европе в которой не начата государственная программа вакцинации от COVID-19.
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28.01.2021 10:27 Ответить
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь сияют витрины
И горят фонари,
Здесь сигналят машины
От зари до зари.
Здесь красотки танцуют,
Здесь вседа полный зал,
Здесь девчонки целуют,
Даже если устал.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!

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28.01.2021 10:45 Ответить
Лютий на носі, а чинуши тільки 17 з 30 позицій опрацювати. Може їм в такий пропорції й платити?
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28.01.2021 10:37 Ответить
О де корито.. Коли прийде справжня українська влада, першим що слід зробити, це убрати МОЗ від цих закупівель...
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28.01.2021 10:44 Ответить
Так Супрун же убрала....
Этим по закону должно заниматься ДП.
Но степашка с бывшими друзьями Богатыревой все возвращает обратно.

И что противно - своевременно МОЗ и своевременно больных - это два разных своевременно.
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28.01.2021 12:00 Ответить
А 21 год уже начался? Или ждут начала по китайскому календарю ?
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28.01.2021 11:40 Ответить
У кого диабет, не получали лекарства ещё с ноября 2020года.
Можно ли верить этой власти?
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28.01.2021 12:32 Ответить
 
 