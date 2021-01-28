В Одесской и Николаевской областях для расчистки снега запретили или ограничили движение транспорта. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Для проведения расчистки снега запрещено движение всех транспортных средств на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса - Кучурган (ориентировочно до 10 ч. 28 января) и на всех автодорогах местного значения в Одесской области.
Об этом сообщила Госслужба по ЧС в телеграм-канале в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, в Николаевской области временно введено ограничение движения транспортных средств на автодорогах Н-24 Благовещенское-Николаев, М-13 Кропивницкий-Платоново.
"На остальных автомобильных дорогах государственного значения страны транспортное сообщение обеспечено", - отмечается в сообщении.
Накануне на некоторых дорогах в Одесской области из-за непогоды движение автомобилей было затруднено или блокировано.
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