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В Одесской и Николаевской областях для расчистки снега запретили или ограничили движение транспорта. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Для проведения расчистки снега запрещено движение всех транспортных средств на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса - Кучурган (ориентировочно до 10 ч. 28 января) и на всех автодорогах местного значения в Одесской области.

Об этом сообщила Госслужба по ЧС в телеграм-канале в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в Николаевской области временно введено ограничение движения транспортных средств на автодорогах Н-24 Благовещенское-Николаев, М-13 Кропивницкий-Платоново.

"На остальных автомобильных дорогах государственного значения страны транспортное сообщение обеспечено", - отмечается в сообщении.

Накануне на некоторых дорогах в Одесской области из-за непогоды движение автомобилей было затруднено или блокировано.

Видео Думская

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В Одесской и Николаевской областях для расчистки снега запретили или ограничили движение транспорта 01
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надо же, зимой и снег!
неожиданно!
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28.01.2021 10:24 Ответить
Потрібно зауважити що Служби автомобільних доріг в Одеській та Миколаївській областях і їх підрядники не підготувались до снігопадів, не встановили снігозупинні щити на полі на відстані 50-100 метрів від дороги і сніг намітає на дорогу, біля якої не скошена суха минулорічна трава і виходить сніжний занос. Якби Служби автомобільних доріг та їх підряники правильно експлуатували дороги і готувались до сніжних заносів, дороги не було б занесено снігом. Для цього влаштовується з дерев'яних щитів штучна перепона з обох боків дороги, яка зупиняє сніг який несе вітром на дорогу. Це робили з часів СРСР і роблять дорожники на Західній Україні, а в Одескій та Миколаївській областях втратили ці навички і беруть від підряників відкати грошима за незроблену роботу, а потім перекривають дороги бо замело! Потрібно вирахувати з зарплат керівників Служб автодору всі витрати та аварійну розчистку непідготовлених до зими автодоріг!
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28.01.2021 10:27 Ответить
Десятки домов на одесских Черемушках остались без отопления. Авария произошла на участке теплотрассы, между домами по И.Рабина, 33, 35 и Генерала Петрова, 57. Очевидцы утверждают, что фонтан горячей воды достигал высоты четвертого этажа.
Как передает корреспондент «Думской», старый тополь не выдержал напора стихии и упал на трубы отопления, проходящие на высоте около трех метров над землей.

Сейчас на месте аварии нет ни одного коммунальщика - они перекрыли воду и уехали. Батареи в близлежащих домах холодные, тысячи людей остались без отопления.
Одесситы продолжают «доверять делам»...
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28.01.2021 11:25 Ответить
За кого голосовали жители Одэсы? Насколько я помню, весь прошлый год у одесситов была проблема как вернуть комунистические названия ихним улицам, а не как поменять трубы и ремонт инфраструктуры.
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28.01.2021 11:42 Ответить
Пару лет назад, в Днепре была аналогичная ситуация - с вечера пошел дождь и начала падать температура. Коммунальщики работали всю ночь и к утру пошел общественный транспорт и были расчищены все магистрали. К вечеру, были порезаны и убраны все поваленные деревья во дворах. Как-то было всё скучно и обыденно... аж абидна! Без криков, привлечения армии и всеобщего ажиотажа. По области отработала команда Резниченко... тоже в штатном режиме, хотя перемёты достигали метра. А в Одессе кроме понтов, есть ещё что-нибудь стоящее?
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28.01.2021 12:58 Ответить
странно,а в самом Николаеве снега нет
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28.01.2021 13:15 Ответить
 
 