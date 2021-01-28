Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
В центре Киева в Доме профсоюзов на Майдане Независимости откроют гигантский покерный клуб.
Об этом в Telegram-канале сообщает "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что подвальное помещение здания площадью около тысячи квадратов Федерация профсоюзов отдала в аренду более полутора лет назад. Судя по госреестру недвижимости, эти площади планируют использовать для работы клуба спортивного покера. Договор аренды рассчитан на 10 лет.
Как известно, во время кровавых событий 2013−2014 Дом профсоюзов был штабом участников Майдана. Во время штурма и последующего пожара там погибли люди.
"Здание стало символом Революции Достоинства. Теперь же в нем хотят открыть подпольное казино площадью тысяча квадратных метров, где играют на деньги", - говорится в сообщении.
Журналистам удалось попасть в будущий покерный клуб в Доме профсоюзов и выяснить, что там, в частности, планируют играть на деньги.
"Об этом нам сообщил человек, который представился заведующим клуба. Он показал журналистам VIP-комнаты, в которых, по его словам, можно будет играть на "кэш", то есть на деньги. Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна. Посетителей VIP-комнат будут обслуживать "свои" официанты", - говорится в материале.
В комментарии "Слідству.Інфо" президент федерации спортивного покера Сергей Ефименко отрицает, что в новом клубе будут играть на деньги.
"Это нонсенс. Там на деньги играть не будут. Там только турниры будут проводить", - уверяет Ефименко.
Напомним, ранее в Доме профсоюзов уже открывали сеть фаст-фуда KFC, кафе "Каратель" и L'kafa. Все они закрылись после акций протеста и крупных скандалов.
После этих инцидентов Федерация профсоюзов признала, что открывать развлекательные заведения в этом здании — большая ошибка.
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PS: Я не обязан перед тобой отчитываться.
У "киборга" из 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игоря Гофмана с позывным "Упырь" диагностировали рак горла. Мужчина временно вернулся домой в Каменское, так как не мог оплатить пребывание в клинике.
- У кого есть неудержимое желание поздравить меня с днем рождения - давайте сделаем это с пользой и поможем "киборгу" из 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игорю Гофману (позывной Упырь) собрать деньги на лечение. У него рак горла. На следующей неделе будет материал об этом, рассказы собратьев о нем, описание ситуации. Но давайте уже начнем", - призвала журналистка Цензор.Нет Валерия Бурлакова.
Чтобы продолжить лечение - он продает свой дом в Каменском. За подробностями Бурлакова попросила обратиться на страницу "киборга", а также оставила номер карты "ПриватБанка": 5168742714617473.
Нонсенс это играть в покер на интерес... а на деньги в покер играли..играют..и играть будут...
. К тому же не факт, что очередные американские или др. санкции дадут им возможность поехать в Лас Вегас ну или в Монако.
Не на деньги..
Они там наверное на шалабоны будут играть!
Для памяти нужно построить музей-мемориал.
Чи він члєном тільки по роялю? )))
а вот под офисы, ветеранские и волонтерские организации, (Дом профсоюзов спокойно может стать Домом ветеранов) ..даже в центре города нужны такие организации...а вот казино можно и подальше от центра...
(это мое сугубо личное мнение...не киевлянина, но украинца)
ПродажныЕ все !
Пока ФОПы дудят и в пакетах на улице типа страх нагоняют ,профсоюзы помещения сдают !
"Я думаю, что у нас есть возможность сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против (легализовать проституцию - Ред.), и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории и там все это открыть. Можно этим самым (игорным бизнесом - Ред.) поднять какой-то город, в который никто не приезжает", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, за он или против легализации игорного бизнеса и проституции.
В то же время, кандидат в президенты считает, что в его родном Кривом Роге такую идею "мужики не поймут".
...
а по теме , многие майдановцы - уже не майдановцы , и это факт
В ОП, Кабмине, ВР ЗЕ и СН публичные дома открыли летом 2019-го. И нормуль.
Некоторым только тарифы не нравятся.