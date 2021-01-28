РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7447 посетителей онлайн
Новости Видео Киевские новостиОбщество
10 537 154
Киев (24526) майдан (4138) память (1456)

Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В центре Киева в Доме профсоюзов на Майдане Независимости откроют гигантский покерный клуб.

Об этом в Telegram-канале сообщает "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подвальное помещение здания площадью около тысячи квадратов Федерация профсоюзов отдала в аренду более полутора лет назад. Судя по госреестру недвижимости, эти площади планируют использовать для работы клуба спортивного покера. Договор аренды рассчитан на 10 лет.

Читайте также: ЕСПЧ удовлетворил ряд исков о нарушениях прав человека во время протестов на Майдане

Как известно, во время кровавых событий 2013−2014 Дом профсоюзов был штабом участников Майдана. Во время штурма и последующего пожара там погибли люди.

"Здание стало символом Революции Достоинства. Теперь же в нем хотят открыть подпольное казино площадью тысяча квадратных метров, где играют на деньги", - говорится в сообщении.

Журналистам удалось попасть в будущий покерный клуб в Доме профсоюзов и выяснить, что там, в частности, планируют играть на деньги.

"Об этом нам сообщил человек, который представился заведующим клуба. Он показал журналистам VIP-комнаты, в которых, по его словам, можно будет играть на "кэш", то есть на деньги. Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна. Посетителей VIP-комнат будут обслуживать "свои" официанты", - говорится в материале.

В комментарии "Слідству.Інфо" президент федерации спортивного покера Сергей Ефименко отрицает, что в новом клубе будут играть на деньги.

"Это нонсенс. Там на деньги играть не будут. Там только турниры будут проводить", - уверяет Ефименко.

Читайте также: 54% украинцев не согласны вернуться во времена Януковича, 32% - хотели бы, - опрос "Центра Разумкова"

Напомним, ранее в Доме профсоюзов уже открывали сеть фаст-фуда KFC, кафе "Каратель" и L'kafa. Все они закрылись после акций протеста и крупных скандалов.

После этих инцидентов Федерация профсоюзов признала, что открывать развлекательные заведения в этом здании — большая ошибка.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 910
показать весь комментарий
28.01.2021 11:46
+20
Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 2482
показать весь комментарий
28.01.2021 11:53
+10
Открывайте сразу в Верховной Раде ! Зачем так далеко ходить депутатам !
показать весь комментарий
28.01.2021 11:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Then what are you doing on Ukrainian website under my country's flag, you russian imbecile?! Go away and die you stinky russian pig you!
показать весь комментарий
28.01.2021 14:28 Ответить
А ты почему такой агрессивный? Успокойся, нервные клетки не восстанавливаются.

PS: Я не обязан перед тобой отчитываться.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:31 Ответить
ПШел нах, кацап
показать весь комментарий
28.01.2021 22:50 Ответить
Іди геть, кацапська свиня! Тут не наливають! Водкі нєт, кацап!
показать весь комментарий
28.01.2021 14:03 Ответить
Якщо Ви готові платити, прошу оплатити лікування Ігора Гофмана. Надасте скан переказу.

У "киборга" из 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игоря Гофмана с позывным "Упырь" диагностировали рак горла. Мужчина временно вернулся домой в Каменское, так как не мог оплатить пребывание в клинике.
- У кого есть неудержимое желание поздравить меня с днем ​​рождения - давайте сделаем это с пользой и поможем "киборгу" из 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игорю Гофману (позывной Упырь) собрать деньги на лечение. У него рак горла. На следующей неделе будет материал об этом, рассказы собратьев о нем, описание ситуации. Но давайте уже начнем", - призвала журналистка Цензор.Нет Валерия Бурлакова.
Чтобы продолжить лечение - он продает свой дом в Каменском. За подробностями Бурлакова попросила обратиться на страницу "киборга", а также оставила номер карты "ПриватБанка": 5168742714617473.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:59 Ответить
Дык он правду написал, все реформы пороха провал, берем реальные доходы и индекс счастья в Украине на уровне недоразвитых Африканских стран...
показать весь комментарий
28.01.2021 14:24 Ответить
"Дык «?! Ще одна кацапська свиня з ботоферми!
показать весь комментарий
28.01.2021 14:29 Ответить
Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 5649 Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 6056
показать весь комментарий
28.01.2021 11:47 Ответить
Открывайте сразу в Верховной Раде ! Зачем так далеко ходить депутатам !
показать весь комментарий
28.01.2021 11:47 Ответить
В ВР фішки видають, а готівку замість фішок - в казино. Там все вже продумано!
показать весь комментарий
28.01.2021 11:50 Ответить
- ктото из депутатских пройдох забивает место под рулетку и прочие однорукие бандиты к тому моменту, когда Рада легализирует игорный бизнес
показать весь комментарий
28.01.2021 11:47 Ответить
одно хорошо - для гопстопа не нужно искать перекрестков. Становись под этим клубом и тряси мажорчиков...
показать весь комментарий
28.01.2021 11:50 Ответить
Здогадайтесь з трьох раз яке новоє літсо буде власником цього клюбу.
показать весь комментарий
28.01.2021 11:49 Ответить
Невже ти?Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 1214 Вітаю!Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 5852
показать весь комментарий
28.01.2021 11:52 Ответить
Батхерт, рига?
показать весь комментарий
28.01.2021 12:25 Ответить
"Это нонсенс. Там на деньги играть не будут. Там только турниры будут проводить", - уверяет Ефименко.Источник: https://censor.net/ru/v3244586


Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 5190 Нонсенс это играть в покер на интерес... а на деньги в покер играли..играют..и играть будут...
показать весь комментарий
28.01.2021 11:50 Ответить
да это уже неважно. В этом суть всего происходящего: растоптать у народа понимание того факта, что он народ. Попробуй открыть покерный клуб в Яд ва-Шем. Не получится. А здесь можно все. Продать убитых людей - запросто. Лишь бы сошлись в цене. Цена предложена и погибшие выставлены на торги. Вот что такое современный украинец: по сути - это новый иуда.
показать весь комментарий
28.01.2021 11:51 Ответить
"Слуги народа" после тяжкого труда, должны же гдето отдыхать (и их "Мамы которые любят скорость") и спускать нажитое .
. К тому же не факт, что очередные американские или др. санкции дадут им возможность поехать в Лас Вегас ну или в Монако.
показать весь комментарий
28.01.2021 11:52 Ответить
Продажные профсоюзы опять проявили свою гнилую ублюдочную сущность. Прибрав к рукам тысячи санаториев, профилакториев (которые были доступны миллионам, а сейчас стали частными владениями), профсоюзы доказали: нет таких преступлений, на которые пойдут руководители этих ОПГ, защищающих на бумаге "интересы трудящихся".
показать весь комментарий
28.01.2021 11:53 Ответить
Пусть будет покер,только почему это помпезное здание в центре города принадлежит профсоюзам,оно им совершенно не нужно.
показать весь комментарий
28.01.2021 11:54 Ответить
Як це "не нужно", а де ж добра тисяча дармоїдів сидіти буде за державний кошт? Покерний клуб на тисячу кв. м планують відкрити в Будинку профспілок на Майдані, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 8420
показать весь комментарий
28.01.2021 11:56 Ответить
Прлфсоюзи існують за «державний кошт»!?
показать весь комментарий
28.01.2021 12:15 Ответить
Круто! люблю покер!
показать весь комментарий
28.01.2021 11:56 Ответить
Отдали в аренду более полутора лет назад. При всем неуважении к Зеленскому, эта новость отражает почему же все таки за него проголосовало - надоела брехня про патриотичность и приверженность к ценностям Майдана Петрыка и главы его партии Веталека, надоела брехня про потужну реформу децентрализации
показать весь комментарий
28.01.2021 11:57 Ответить
а в Бабьем Яру публичный дом слабо?... совестью пахнет за десятки километров...
показать весь комментарий
28.01.2021 11:58 Ответить
Ну, вообще то, ничего плохого, кроме места расположения. Такие заведения где то на окраине города открывают. Некрасиво получится, ярко будет демонстрировать систему ценностей у народа... Так мусора скоро и публичный дом в Лавре откроют, кацапские батюшки против не будут.....
показать весь комментарий
28.01.2021 12:01 Ответить
Блин, о чем это я? Какие ценности? Президент же Зеленский....
показать весь комментарий
28.01.2021 12:03 Ответить
В одесском доме профсоюзов можно шашлычную для кацапов открыть
показать весь комментарий
28.01.2021 12:02 Ответить
Там планують мєчєть зробити.
показать весь комментарий
28.01.2021 12:11 Ответить
а может сразу бордель с шестами на 500 коек? а дубинского директором? а татарова замом? а как же пенсии? а зарплаты? ау гарант??? ты разве это обещал?
показать весь комментарий
28.01.2021 12:11 Ответить
Покерный клуб...
Не на деньги..
Они там наверное на шалабоны будут играть!
показать весь комментарий
28.01.2021 12:11 Ответить
Почему простой народный депутат, должен тратить драгоценное время (которое мог бы посвятить мыслям о народе) и выискать проституток в интернете? Почему бы ему в обеденное время не спустится на Майдан и не отдохнуть в объятьях жриц? Какой покерный клуб? Бордель! Однозначно!
показать весь комментарий
28.01.2021 12:21 Ответить
Не нужно превращать центр Киева в кладбище.
Для памяти нужно построить музей-мемориал.
показать весь комментарий
28.01.2021 12:23 Ответить
А зєльоний полупокєр буде члєном клуба?
Чи він члєном тільки по роялю? )))
показать весь комментарий
28.01.2021 12:37 Ответить
С блек-джеком и шлюхами. Опять же, ничего личного, просто кто то хочет выгодно вложиться. Чинуши не против что б их посеели по старой традиции, валютой. Планеты сошлись на покерном клубе. Центр столицы как ни как место жильное.
показать весь комментарий
28.01.2021 12:39 Ответить
Та відкривайте вже відразу "БОРДЕЛЬ"! Ну яке "казіно" без "дєвочєк" і "мальчіков"? Оформляйте вже башню з годинником "під фалос", вхідні двері "під вагіну", червону підсвітку і "хава, нагіла, хава" нехай оптимістично лунає щогодини... Покерний клуб на тисячу кв. м планують відкрити в Будинку профспілок на Майдані, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 6884
показать весь комментарий
28.01.2021 12:43 Ответить
Здание в центре города должно теперь простаивать и разрушаться пока не рассыпется?
показать весь комментарий
28.01.2021 12:55 Ответить
Нічого що там загинули люди?
показать весь комментарий
28.01.2021 13:44 Ответить
так пусть простаивает и разрушается?
показать весь комментарий
28.01.2021 16:45 Ответить
ну чтоб не простаивало и не разрушалось можно отдать его под менее развлекательные и увеселительные заведения... даже простое кафе или магазин - и то выглядят кощунственно...
а вот под офисы, ветеранские и волонтерские организации, (Дом профсоюзов спокойно может стать Домом ветеранов) ..даже в центре города нужны такие организации...а вот казино можно и подальше от центра...
(это мое сугубо личное мнение...не киевлянина, но украинца)
показать весь комментарий
28.01.2021 20:16 Ответить
Зелёный покер на костях, хороший символ эпохи клоуна ментального недомерка
показать весь комментарий
28.01.2021 13:31 Ответить
__кароче, самаритяне.Живём по Ситуации в країне !
ПродажныЕ все !
Пока ФОПы дудят и в пакетах на улице типа страх нагоняют ,профсоюзы помещения сдают ! Покерний клуб на тисячу кв. м планують відкрити в Будинку профспілок на Майдані, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 7703 Покерний клуб на тисячу кв. м планують відкрити в Будинку профспілок на Майдані, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 4009
показать весь комментарий
28.01.2021 13:56 Ответить
А кто крышевать будет? Вова "Зеленый"? А он на контроль уже взял?
показать весь комментарий
28.01.2021 14:12 Ответить
))))
показать весь комментарий
28.01.2021 14:22 Ответить
Зато все вступят в профсоюз. Даром же взносы не будут вносить. На деньги играть не будут, но победители будут награждены призами.
показать весь комментарий
28.01.2021 15:29 Ответить
А що не так ?

"Я думаю, что у нас есть возможность сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против (легализовать проституцию - Ред.), и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории и там все это открыть. Можно этим самым (игорным бизнесом - Ред.) поднять какой-то город, в который никто не приезжает", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, за он или против легализации игорного бизнеса и проституции.
В то же время, кандидат в президенты считает, что в его родном Кривом Роге такую идею "мужики не поймут".
показать весь комментарий
28.01.2021 15:41 Ответить
Цікаво,як в майбутньому назвуть теперішній історичний проміжок часу в Україні? В США подібний період колись назвали "періодом дикого накопичення капіталу".Моральні цінності-ніщо,бабло-всьо!!!
показать весь комментарий
28.01.2021 17:35 Ответить
Покерний клуб на тисячу кв. м планують відкрити в Будинку профспілок на Майдані, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 5485

...
показать весь комментарий
28.01.2021 21:19 Ответить
Вася , а путан зачем прилепил к данной теме ? как будто сейчас их нет
а по теме , многие майдановцы - уже не майдановцы , и это факт
показать весь комментарий
28.01.2021 22:31 Ответить
И шо?

В ОП, Кабмине, ВР ЗЕ и СН публичные дома открыли летом 2019-го. И нормуль.

Некоторым только тарифы не нравятся.
показать весь комментарий
28.01.2021 21:23 Ответить
Погибло два человека? Что за приколы, даже со стороны автора. А не чего, что на кадрах в актовом зале было уже не два скелета людских, не считая в коридоре и на лестничной площадке. Это что за переписывание событий?
показать весь комментарий
29.01.2021 01:09 Ответить
Нормально,для зелуп самое то.
показать весь комментарий
29.01.2021 01:17 Ответить
Ну хорошо. Я, к примеру, тоже против того, чтобы в этом месте открывали всякие увеселительные мероприятия или харчевни. Но как его использовать теперь? Логично было бы сделать там Музей Революции. Так нет же- нужен Дворец, а не Музей! Хотя лучше было бы деньги на Дворец направить на стоящий Мемориал. Не претендую на истину. Это просто моё мнение. А если не Музей, то что должно быть в Доме профсоюзов? Или он так и должен стоять, прикрытый огромным полотном с разорванными цепями?
показать весь комментарий
29.01.2021 02:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 