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Задержан разведчик "ЛДНР", террорист дает показания о причастности РФ к оккупации Донбасса, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

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Задержан разведчик

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области разведчика террористических организаций "ЛДНР", который дал показания причастности РФ к военной агрессии на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель региона в 2016 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям в частности к разведподразделению НВФ, которое участвует в боевых действиях вблизи Докучаевска, Авдеевки, Луганска и поселка Стыла.

Сейчас задержанный, в рамках уголовного производства, сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Злоумышленник, в частности, сообщил о многочисленных случаях обстрелов террористами населенных пунктов и позиций украинских воинов для освещения в российских СМИ, якобы провокаций со стороны ВС Украины. Также он рассказал о произволе российских кадровых офицеров по отношению к наемникам РФ из числа местного населения.

Сейчас фигуранту производства следователи СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четырех наемников РФ, похищавших людей в 2014 году, будут заочно судить на Луганщине, - прокуратура

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
І шо? Вава обміняє його на якогось таксиста.
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28.01.2021 12:28
+4
Пусть Бондаренко да Мураеву расскажет, а то те в неведении...
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28.01.2021 12:30
+2
Какая отвратительная рожа... Неудивительно, что его сразу задержали. С такой мордой разгуливать по городу...
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28.01.2021 12:36
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Шшас обмен организуют.
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28.01.2021 12:27 Ответить
Ага ,попался скотина ,пятнашкой ему падле по рогам ...а лучше на пожизненное урода !!! Задержан разведчик "ЛДНР", террорист дает показания о причастности РФ к оккупации Донбасса, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7364
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28.01.2021 12:27 Ответить
І шо? Вава обміняє його на якогось таксиста.
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28.01.2021 12:28 Ответить
Пусть Бондаренко да Мураеву расскажет, а то те в неведении...
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28.01.2021 12:30 Ответить
Надо таких привязывать к столбу на Майдане) Кто за?
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28.01.2021 12:31 Ответить
Хочешь подражать «братскому народу»?
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28.01.2021 12:35 Ответить
Какая отвратительная рожа... Неудивительно, что его сразу задержали. С такой мордой разгуливать по городу...
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28.01.2021 12:36 Ответить
Это ему при задержании пикселей дали.
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28.01.2021 15:15 Ответить
причастность расийской передации... об этом знает весь мир... расследуйте деятельность руководства управлений в донецке и луганске, как они сдавали интересы Украины, как ссались как малые дети, боясь принимать конкретные решения...
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28.01.2021 12:43 Ответить
А подія була? Ні фото, ні призвіща.
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28.01.2021 12:57 Ответить
Та нє... Не может бить... Він просто на блокпосту стояв... Затримано розвідника "ЛДНР", терорист дає свідчення про причетність РФ до окупації Донбасу, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 4684
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28.01.2021 13:30 Ответить
о произволе российских кадровых офицеров по отношению к наемникам РФ из числа местного населения
 Затримано розвідника "ЛДНР", терорист дає свідчення про причетність РФ до окупації Донбасу, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 5072
Бе-е-едненькие наемники.
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28.01.2021 14:57 Ответить
 
 