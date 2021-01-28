Задержан разведчик "ЛДНР", террорист дает показания о причастности РФ к оккупации Донбасса, - контрразведка СБУ. ВИДЕО
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Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области разведчика террористических организаций "ЛДНР", который дал показания причастности РФ к военной агрессии на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель региона в 2016 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям в частности к разведподразделению НВФ, которое участвует в боевых действиях вблизи Докучаевска, Авдеевки, Луганска и поселка Стыла.
Сейчас задержанный, в рамках уголовного производства, сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Злоумышленник, в частности, сообщил о многочисленных случаях обстрелов террористами населенных пунктов и позиций украинских воинов для освещения в российских СМИ, якобы провокаций со стороны ВС Украины. Также он рассказал о произволе российских кадровых офицеров по отношению к наемникам РФ из числа местного населения.
Сейчас фигуранту производства следователи СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
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Бе-е-едненькие наемники.