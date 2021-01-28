Проект "Без цензуры": Зеленский сдает суды Портнову. Как власть загоняет страну в плен судебной мафии. ВИДЕО
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Украинский суд - безжалостный и независимый... от закона и здравого смысла. И о нем сегодня - мрачный, но все же оптимистичный выпуск "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
В последние месяцы Украина находится в открытой фазе кризиса судебной системы. Окружной админсуд (он же - "вовчий") отменяет новое правописание, перераспределяет уголовные производства между силовыми органами, защищает своего председателя Павла Вовка от НАБУ и просто злорадствует над нами всеми.
Суды вместе с Офисом генпрокурора делают все, чтобы закрыть уголовное дело НАБУ против заместителя главы Офиса президента Андрея Татарова. КСУ отменяет антикоррупционную реформу, нужную для безвиза, угрожает Украине сепаратизмом и выходом областей. Судебная власть окончательно превратилась в закрытую корпорацию, которая не имеет никакого отношения к закону, а взамен обслуживает саму себя и своих кураторов.
Почему Портнов на самом деле отнюдь не выиграл суд против Минобрнауки по учебникам по истории? То есть выиграл, но не то, о чем кричит! Где наврал верный слуга "русского мира"? Действительно ли "вовчий" суд запретил отмечать памятные даты ряда исторических фигур, как например, Уласа Самчука? Почему Владимир Зеленский позволяет спруту Андрею Портнову запускать свои щупальца в тело украинского государства? И главное-почему мы все равно победим?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.
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Снова скулёж о "Народном Лидере". Украина парламентско-президентская республика, фюрер или император в ней не предусмотрен. Если Вам известен "Мессия", просто назовите имя. Желательно не того кто умеет рассказывать как не надо было делать, а того кто знает и умеет, и делает, и имеет реальные политические перспективы не подкреплённые олигархическими деньгами.
Попугаев повторяющих - "кто угодно только не Порошенко" хватает. Вас не беспокоит, что Вы поёте в унисон с к кремлёвскими шлюхами?
"Була шостою-сьомою економікою Європи" - это из кремлёвских методичек? Неконкурентноспособная продукция, древнее оборудование, разорванные экономические связи плановой советской "экономики" - Вы про этот "потенциал, загубленный Порошенком"?
вы не с с сайта Антиколорадоса?
там тоже все очень хорошо знают шо надо шоб все было очень хорошо.... правда необходим ПАП и массовые казни, а так - все круто будет.
та же вата тока в анфас
хотя и обидно - мы самая лузерская страна.
чего тока стоит - весело голодать заСралина, а ч-з 7 лет весело опускать немецких пулеметчиков путем нагрузки пулеметов .... засралина.
я х.з., но кроме как "судьбой" это не назвать. ибо такого не могло быть в принципе, не будь "судьбы"
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.
Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....
;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на хє...., не пи...іть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!
На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;
А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...
Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
Разве, что один был достойный - Черновол, но его тогдашняя власть убила...
он социалистом был, не?
за все хорошее, заСвободу и против всего злого противЗлого
Отож... невідомо... Тоді кегебешними сексотами були майже всі писаки й керівники громадських організацій...
статки Порошенка за часи президенства зросли в десятки разів! Мені цього достатньо щоб дати йому оцінку. Крапка!
Що стосується Чорновола - всім пофігу що й за що пропагує президен АБИ ВЛАДА БУЛА ЧЕСТНОЮ Й НЕ КРАЛА як твій порох. Як що влада не краде - люди живуть добре!