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Проект "Без цензуры": Зеленский сдает суды Портнову. Как власть загоняет страну в плен судебной мафии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинский суд - безжалостный и независимый... от закона и здравого смысла. И о нем сегодня - мрачный, но все же оптимистичный выпуск "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

В последние месяцы Украина находится в открытой фазе кризиса судебной системы. Окружной админсуд (он же - "вовчий") отменяет новое правописание, перераспределяет уголовные производства между силовыми органами, защищает своего председателя Павла Вовка от НАБУ и просто злорадствует над нами всеми.

Суды вместе с Офисом генпрокурора делают все, чтобы закрыть уголовное дело НАБУ против заместителя главы Офиса президента Андрея Татарова. КСУ отменяет антикоррупционную реформу, нужную для безвиза, угрожает Украине сепаратизмом и выходом областей. Судебная власть окончательно превратилась в закрытую корпорацию, которая не имеет никакого отношения к закону, а взамен обслуживает саму себя и своих кураторов.

Почему Портнов на самом деле отнюдь не выиграл суд против Минобрнауки по учебникам по истории? То есть выиграл, но не то, о чем кричит! Где наврал верный слуга "русского мира"? Действительно ли "вовчий" суд запретил отмечать памятные даты ряда исторических фигур, как например, Уласа Самчука? Почему Владимир Зеленский позволяет спруту Андрею Портнову запускать свои щупальца в тело украинского государства? И главное-почему мы все равно победим?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+12
Зелена пліснява ,згідно з кремлівським сценарієм,здає все набуте Україною на шляху євроінтеграціі і впевненно втілює кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь " Московію !!!)))
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28.01.2021 15:37
+10
Папа-Кучма таким чином побудував в Україні клептократично-олігархічний устрій (в якому СБУ, міліція-поліція, прокурори та судді стали гарантією його непохитності). На жаль, без революції (тобто без силового варіанту і без допомоги США, Канади , В.Британії на першому етапі становлення Нової Держави) - об"єктивно вже не обійдемось...
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28.01.2021 15:37
+10
Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на хє...., не пи...іть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
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28.01.2021 15:44
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Какая разница или еще потерпеть 100 дней?
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28.01.2021 15:31 Ответить
Та нібито посли великої сімки ультимативно надали пошагову інструкцію Зєйлу по реформуванню судової системи. Нібито всі вимоги до Зєйла реальні. Бажано, щоб надали УКраїні ще 12 тисяч інопланетян для призначення на найвищі державні посади.
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28.01.2021 15:36 Ответить
Зелена пліснява ,згідно з кремлівським сценарієм,здає все набуте Україною на шляху євроінтеграціі і впевненно втілює кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь " Московію !!!)))
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28.01.2021 15:37 Ответить
Проєкт "Без цензури": Зеленський здає суди Портнову. Як влада заганяє країну в полон судової мафії - Цензор.НЕТ 7478
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28.01.2021 16:31 Ответить
Папа-Кучма таким чином побудував в Україні клептократично-олігархічний устрій (в якому СБУ, міліція-поліція, прокурори та судді стали гарантією його непохитності). На жаль, без революції (тобто без силового варіанту і без допомоги США, Канади , В.Британії на першому етапі становлення Нової Держави) - об"єктивно вже не обійдемось...
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28.01.2021 15:37 Ответить
З 1991 р. українці обирают досвідченних крадіїв ,колишня партнаменклатура переважно!! З 1994 р. в Україні на грунті колишньої партноменклатури виріс олігархат ,який і керує Україною !!))
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28.01.2021 15:42 Ответить
Повністю згоден (дивіться трохи нижче).
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28.01.2021 15:45 Ответить
Я добре пам"ятаю передвиборчі кампаніі 1991 і наступних років !!!)))
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28.01.2021 15:50 Ответить
Яка судебна мафія??? Всі судді нові і чесні. Порошенко все реформував безповоротно!!!!
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28.01.2021 15:38 Ответить
Вселяка люстрована гидота повертається на держпосади (Татаринов та т. п.) !!!))))
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28.01.2021 15:43 Ответить
ггг) сколько ж еще у зебилов порошенко будет виноват)
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28.01.2021 15:46 Ответить
У Пети Штепа седьмой год виновата.
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28.01.2021 16:27 Ответить
так він же розповідав про 144 "успішні" рехворми і судова бала завершена...і "люстрацію" була така "правильна" що повертаються і конституційний суд поскасовував...добре попрацювали папєрдніки тому і викинули на смітник - тільки члени секти "божароса" ніяк не вгамуються..
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28.01.2021 18:08 Ответить
Помиляєшся. Порошенко почав шлях реформування , але 73% розумних обрали гундосого. Тепер один з його хазяїв повертає суди овоча. Чи хтось переплутав та Порох знову президент вже рік і 9 місяців ?
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28.01.2021 15:47 Ответить
"Порошенко почав шлях реформування..."(с) з того, що залишив без кари тих, хто голосував за Закон 16 січня, ставив на посади Ген. прокурора людей, які розвалили Справу Майдану, привів в МВС Авакяна, який зробив "реформу МВС і поліції" таким чином, що вони стали головними рекетирами в країні, поставив на чолі головних органів, які мали зайнятися зачисткою Країни від корупції в вищих ешелонах таких суб"єктів, які ту саму корупцію й очолили. Залишив контроль за Банківським сектором в руках у олігархів (Ахметова, Новінського, Фірташа та ін.), шляхом входження "в долю" по більшості напрямків і т.д. і т.і.
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28.01.2021 16:05 Ответить
Сочувствую. Если у тебя во всем до сих пор виноват Порошенко. Наверное виноват и в томосе и безвизе, международной коалиции по поддержке Украины , в освобождении страны от ********* в сохранении Украины во время войны с срашией. Почему же портнова принес не было? А при гундосом приехал ?
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28.01.2021 16:19 Ответить
При нем *
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28.01.2021 16:25 Ответить
Порошенко - не виключення, Порошенко - один З ... Зніміть нарешті рожеві окуляри (хоча б тому, щоб усвідомити, що людина, яка знищила надбання Помаранчової Революції (згадайте виступи О.Зінченка), людина, яка "вигнала пару у свисток" Революції Гідності, людина, яка будучи все своє життя "державним діячем" і одночасно зуміла стати одним з найбагатшим олігархом цієї ж держави,- не може бути Народним Лідером (за визначенням). Подивіться навколо себе, послухайте самого себе.
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28.01.2021 16:29 Ответить
Порошенко привёл в МВС Авакова, серьёзно? Это либо ложь, либо манипуляция, либо незнание вопроса. И весь текст на таком уровне.
Снова скулёж о "Народном Лидере". Украина парламентско-президентская республика, фюрер или император в ней не предусмотрен. Если Вам известен "Мессия", просто назовите имя. Желательно не того кто умеет рассказывать как не надо было делать, а того кто знает и умеет, и делает, и имеет реальные политические перспективы не подкреплённые олигархическими деньгами.
Попугаев повторяющих - "кто угодно только не Порошенко" хватает. Вас не беспокоит, что Вы поёте в унисон с к кремлёвскими шлюхами?
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28.01.2021 17:20 Ответить
Навіщо Вам "месія", якщо Ви такого собі вже обрали? Навіщо Вам "народний лідер", якщо Ви своїми чварами навколо двох сортів "Г" з адептами ЗЕ (читай - ковбаси за 2,20 та смачного "пломбіру") захаращуєте весь інформаційний простір!? Навіщо Ви називаєте будь-кого підспівучами кремлівських шлюх, якщо самі підтримуєте будь-кого, хто саме й підіграє Кремлю в його найголовнішому зовнішньому проекті: "Знищенню України як Держави" (хіба не геніальний Порошенко, двадцять років будучи при владі від Кучми до Себе Любого, не робив з України, що була шостою-сьомою економікою Європи, - однієї з злиденних країн Світу і найбідніших у Європі, "трансформуючи" її багатства разом з іншими "пташенятами гнізда Папи-Кучми", через схематози - в свої особисті)?! Нарешті: Вас - більше ніж 20% (а це набагато більше, ніж було на Майдані) і ви всі (як самі Ви й Ваші однодумці заявляєте) -"пассіонарії, а не диванні адепти ЗЕдебіла"! Зробіть під проводом свого Сивочолого Гетьмана та Полум"яного Революціонера Анті-ЗЕ-Майдан і підніміть Україну! Вам буде Честь і Шана (а від мене особисто 4 б/у ската, які я разом з сином принесу на Банкову, 11).
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28.01.2021 17:43 Ответить
Так что там про Авакова?
"Була шостою-сьомою економікою Європи" - это из кремлёвских методичек? Неконкурентноспособная продукция, древнее оборудование, разорванные экономические связи плановой советской "экономики" - Вы про этот "потенциал, загубленный Порошенком"?
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28.01.2021 17:53 Ответить
Дивно, а чому вас не турбує *****, шарій, портнов, дубинський, бужанський, ківа, рабінович, мервячук, а тільки Порошенко? Це якесь особисте ?
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28.01.2021 17:45 Ответить
Бо я Президентів України з такими прізвищами не знаю! (Подивіться, будь ласка на початок нашої з Вами дискусії і нагадайте Собі її тему. Вибачте.)
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28.01.2021 17:51 Ответить
Ти підспівуєш ворогам України, зелербот. А може, ти не тільки Безнос, а й Безмозг ))
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29.01.2021 08:50 Ответить
ТП? Проєкт "Без цензури": Зеленський здає суди Портнову. Як влада заганяє країну в полон судової мафії - Цензор.НЕТ 780 Без сумніву - ТП! Проєкт "Без цензури": Зеленський здає суди Портнову. Як влада заганяє країну в полон судової мафії - Цензор.НЕТ 6064
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29.01.2021 09:53 Ответить
Ніби до Пороха і після Пороха всі держшахраї по шконках сиділи !!!)))
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28.01.2021 17:59 Ответить
Пороху дісталася пограбована казна і знищена армія під час російсько-фашистського нападу. Він ще й своїх грошей доклав для оборони. Підняв армію, економіку, захистив мову і країну. Якби він ще 5 років був при владі, то ми б догнали Польщу. І не його вина, що Аваков зрадив і знищив "Народний фронт".
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29.01.2021 08:59 Ответить
Судьи парят над законами , поэтому законных способов вернуть их на землю нет , только самосуды и народный гнев может что то исправить , хотя последствия для государства будут плачевные , но ... лечить уже не получиться надо только ампутировать
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28.01.2021 15:41 Ответить
Країні потрібен Майдан 2.0 з поверненням до "заводських налаштувань" (тобто до стану Виборів 1991 року, коли проголосувавши не за Чорновола, а за Кравчука, Україна пішла хибним цивілізаційним шляхом)! На жаль, на перших порах це буде Диктатура Свідомої Патріотичної Меншості (та "попрання прав" тих, хто "думає" шлунком та марить морозивом за 20 копійок), але це треба буде пройти, інакше - смерть!
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28.01.2021 15:43 Ответить
Пан Г. Веллс ???)))
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28.01.2021 15:46 Ответить
До чого тут "утопія"? Це "найреалістичніша реальність" (інакше наші онуки-правнуки будуть знаходити згадування про Україну виключно в історичних романах).
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28.01.2021 15:55 Ответить
Веллс не утопіст ,він фантаст !!)))
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28.01.2021 15:58 Ответить
А реально, то я громадянин України,свідомий, та добре усвідомлюю про розумові здібності 73% лохтората ,чи "мудрого наріда" !!!)))
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28.01.2021 16:02 Ответить
та ну?
вы не с с сайта Антиколорадоса?
там тоже все очень хорошо знают шо надо шоб все было очень хорошо.... правда необходим ПАП и массовые казни, а так - все круто будет.
та же вата тока в анфас
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28.01.2021 17:31 Ответить
ЦН ,іноді буваю на Коррі,але вже з півмісяця не заходив !!!)))
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28.01.2021 17:55 Ответить
10 статей в день и уверение в том шо он это пишет, анализируя прессу, почту и прочее и прочее. но х.з., может и 20 часов в сутки сидеть и тупо работать, мож. и получится
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28.01.2021 17:58 Ответить
да иначе и не могло быть, это еще др. греки знали ("Мойры" например или "Пифия")
хотя и обидно - мы самая лузерская страна.
чего тока стоит - весело голодать заСралина, а ч-з 7 лет весело опускать немецких пулеметчиков путем нагрузки пулеметов .... засралина.
я х.з., но кроме как "судьбой" это не назвать. ибо такого не могло быть в принципе, не будь "судьбы"
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28.01.2021 17:27 Ответить
Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на хє...., не пи...іть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
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28.01.2021 15:44 Ответить
Проєкт "Без цензури": Зеленський здає суди Портнову. Як влада заганяє країну в полон судової мафії - Цензор.НЕТ 8456
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29.01.2021 09:30 Ответить
Не заганяє, а загнала. В судах все менше українського, а більше малоросійського-донецького і харківського. Це як ОЗГ, де є лідер, ну ви зрозуміли хто, "бригади": керівники силовиків і різні надбудови для забезпечення рішень лідера ОЗУ через суди, офіс прокурора. А їх економічна основа - різні проекти за рахунок бюджету, одна з них афера-"велике крадівництво" і "закупівля ліків". Класичний приклад дії ОЗУ. На користь кого діють? Є три напрямки - московія, Беня і Ахметка.
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28.01.2021 15:45 Ответить
Ну не знаю я ниодного нашего президента что бы мы с ним выйграли. Каждый раз овечка оказывалась сволочным волком! Ворюгой.

Разве, что один был достойный - Черновол, но его тогдашняя власть убила...
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28.01.2021 15:46 Ответить
угу, как Навальный - говорил то шо приносило баллы.
он социалистом был, не?
за все хорошее, заСвободу и против всего злого противЗлого
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28.01.2021 17:33 Ответить
да...
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28.01.2021 18:03 Ответить
Лукавиш, Вавкін, справжнім Президентом був Петро Порошенко. Він єдиний патріот, державник і дипломат державного рівня. І ніяким проросійським гнидам не вдасться його очорнити. За його досягнення така й ненависть ворогів України. А що стосується чорновола, то я добре пам'ятаю, як він пропагував за регіони в унісон донецьким сепаратистам. Підозрюю, що й раніше був не таким вже патріотом.
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29.01.2021 09:14 Ответить
Між іншим, чорновол був співкамерником Стуса. Невідомо, хто здав поета і забрав його рукописи, що зникли.
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29.01.2021 09:32 Ответить
Оксана Стецьків Між іншим, чорновол був
Отож... невідомо... Тоді кегебешними сексотами були майже всі писаки й керівники громадських організацій...
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29.01.2021 11:44 Ответить
Оксана Стецьків Лукавиш, Вавкін, справжн

статки Порошенка за часи президенства зросли в десятки разів! Мені цього достатньо щоб дати йому оцінку. Крапка!
Що стосується Чорновола - всім пофігу що й за що пропагує президен АБИ ВЛАДА БУЛА ЧЕСТНОЮ Й НЕ КРАЛА як твій порох. Як що влада не краде - люди живуть добре!
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29.01.2021 11:41 Ответить
Зеленський - не винятковий, він Шостий (з тих, хто призвів до цього). Попередні 5 (включно й Сивочолий) були такими ж самими дійовими особами в загальній п"єсі "Знищення України"!
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28.01.2021 15:50 Ответить
Bogdanu dyaka za analitiku.
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28.01.2021 15:55 Ответить
патрушев нервничает, в омане договорились, что ЗЕ сдаст Украину за год, а ЗЕ уже два года оправдывается, что ему порохоботы мешают Проєкт "Без цензури": Зеленський здає суди Портнову. Як влада заганяє країну в полон судової мафії - Цензор.НЕТ 288
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28.01.2021 16:01 Ответить
не, ну портной реально доиграется
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28.01.2021 18:19 Ответить
аппендицит не лечится, аппендицит вырезается и выбрасывается... портнов - это настолько сгнивший придаток, что его даже вырезать не надо, настолько он всё завонял... пусть додохнет...
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29.01.2021 07:20 Ответить
Допоки він "додохнет", то ти зігниєш.
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29.01.2021 09:24 Ответить
 
 