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непогода (797) Одесская область (3102) снегопад (787) ГСЧС (4480)

Из снегового плена на трассе в Одесской области освобождена почти тысяча людей, - ГСЧС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Подразделения спасателей Одесского облуправления ГСЧС вытащили в течение суток из снежного плена почти тысячу человек, в том числе 13 детей.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщили в пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

"За период непогоды осуществлено 63 выезда на изъятие автотранспортной техники и расчистки дорог. Благодаря этому изъяты из сложных участков автодорог 385 единиц техники, оказана помощь 995 лицам, в том числе 13 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оказания помощи людям, которых освободили из снежных заносов работают 2 стационарные и 1 передвижной пункт обогрева, пункт питания на триста шестом километре автотрассы Одесса-Киев.

Подразделения ГСЧС также привлекаются к распилу и уборке поваленных деревьев с проезжей части автодорог и придомовых территорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снегопады в Украине: 100 грузовиков застряли в четырехкилометровой пробке в Одесской области, еще 50 - в двухкилометровой

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Два года назад тоже говорили: «не голосуйте!» а толку?
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28.01.2021 16:32
+5
Але ніби ж попереджали про снігопади.
Куди ті дятли їхали ...
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28.01.2021 16:23
+5
1000 человек, если каждый расчистил бы 50 метров снега ...
В процессе еще и согрелись бы.
Из снегового плена на трассе в Одесской области освобождена почти тысяча людей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1149
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28.01.2021 16:30
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Але ніби ж попереджали про снігопади.
Куди ті дятли їхали ...
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28.01.2021 16:23 Ответить
Два года назад тоже говорили: «не голосуйте!» а толку?
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28.01.2021 16:32 Ответить
Та де ж той плєн? На фото 10 см. снігу.
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28.01.2021 16:26 Ответить
Якщо на тій фурі літня шосейна резина, то їй і цього достатньо.
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28.01.2021 16:27 Ответить
НА фіга ??
Адесіти , ставайте на лижі !
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28.01.2021 16:30 Ответить
1000 человек, если каждый расчистил бы 50 метров снега ...
В процессе еще и согрелись бы.
Из снегового плена на трассе в Одесской области освобождена почти тысяча людей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1149
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28.01.2021 16:30 Ответить
Только при сильном ветре когда несет снег чем больше чистишь тем больше его наметает
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28.01.2021 16:56 Ответить
Зі снігового полону на трасі в Одеській області звільнено майже тисячу людей, - ДСНС - Цензор.НЕТ 264

На трассе Одесса-Кучурган, в районе Васильевки уже сутки заблокированы в снегу два автобуса с людьми. Заблокированы порядка 50-ти человек. У людей заканчиваются продукты питания, у автобусов - топливо. МЧС подвезло питьевой воды.
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28.01.2021 16:37 Ответить
На данный момент все пассажиры автобусов, о которых шла речь выше, находятся дома. Силами неравнодушных людей была создана спасательная группа в количестве 8 внедорожников, которые не только смогли добраться до заблокированных автобусов, но и эвакуировать всех пассажиров. Из снежного плена вывезли 41 человека.

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29.01.2021 13:32 Ответить
летняя, лысая ,хомяки, все виноваты, только не виноват автодор, это ж не царское дело, дорогу вовремя чистить, лучше выдумать, зимнюю резину на грузовики, на поезда цепи одеть, коментаторы херовы.
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28.01.2021 16:40 Ответить
А где сама трасса и снегоуборочные машины на ней?
Так во всем мире поступают, перекрывая трассу во время обычного снегопада?
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28.01.2021 17:43 Ответить
Ждут пока снег закончится потом начнут чистить так как чистить во время снега для них дорого ничего себе не останется
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28.01.2021 19:21 Ответить
 
 