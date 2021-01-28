Из снегового плена на трассе в Одесской области освобождена почти тысяча людей, - ГСЧС. ВИДЕО
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Подразделения спасателей Одесского облуправления ГСЧС вытащили в течение суток из снежного плена почти тысячу человек, в том числе 13 детей.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщили в пресс-служба ГУ ГСЧС в области.
"За период непогоды осуществлено 63 выезда на изъятие автотранспортной техники и расчистки дорог. Благодаря этому изъяты из сложных участков автодорог 385 единиц техники, оказана помощь 995 лицам, в том числе 13 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оказания помощи людям, которых освободили из снежных заносов работают 2 стационарные и 1 передвижной пункт обогрева, пункт питания на триста шестом километре автотрассы Одесса-Киев.
Подразделения ГСЧС также привлекаются к распилу и уборке поваленных деревьев с проезжей части автодорог и придомовых территорий.
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В процессе еще и согрелись бы.
На трассе Одесса-Кучурган, в районе Васильевки уже сутки заблокированы в снегу два автобуса с людьми. Заблокированы порядка 50-ти человек. У людей заканчиваются продукты питания, у автобусов - топливо. МЧС подвезло питьевой воды.
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Так во всем мире поступают, перекрывая трассу во время обычного снегопада?