"Это вы у себя граф Толстой, а здесь ### простой", - Гончаренко - российской делегации в ПАСЕ. ВИДЕО

Представитель РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий и украинский делегат Алексей Гончаренко устроили словестную перепалку во время заседания Ассамблеи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Слуцкий обвинил Гончаренко в том, что тот оскорбляет Путина и процитировал поговорку: "Собака лает - караван идет".

Гончаренко в ответ обвинил российскую делегацию в том, что ее члены ведут себя, как в Госдуме РФ и в ответ процитировал еще одно народное творение: "Это там вы - граф Толстой, а здесь вы - просто... простой".

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