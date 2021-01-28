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ПАСЕ (1642) Россия (91190) Толстой (19) Гончаренко (516) Слуцкий Леонид (17)

"Это вы у себя граф Толстой, а здесь ### простой", - Гончаренко - российской делегации в ПАСЕ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество За рубежом

Представитель РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий и украинский делегат Алексей Гончаренко устроили словестную перепалку во время заседания Ассамблеи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Слуцкий обвинил Гончаренко в том, что тот оскорбляет Путина и процитировал поговорку: "Собака лает - караван идет".

Гончаренко в ответ обвинил российскую делегацию в том, что ее члены ведут себя, как в Госдуме РФ и в ответ процитировал еще одно народное творение: "Это там вы - граф Толстой, а здесь вы - просто... простой".

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+170
гідна відповідь кацапському лайну)))
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28.01.2021 17:11
+75
XDDDD

"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6862
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28.01.2021 18:50
+61
Кто скоро начнет уважать? зе-бобики? Вряд ли оно ему надо. Украину в ПАСЕ он представляет достойно. Во времена прошлого созыва ему хоть Береза помогал, а теперь он один, остальные члены нашей делегации или никакие, или работают на кремль.
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28.01.2021 17:36
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А ти бачив що він про свобак до цього казав. Це просто епізод з тролінгу Гончаренка рашистів протягом останнії кількох днів..
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28.01.2021 18:04 Ответить
у кацапопитека бомбануло...
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29.01.2021 02:19 Ответить
Молодец!
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28.01.2021 17:47 Ответить
А що, "графу Толстому" Лавров з Машкою не повідомили, що Путіна вже почали у Росії "зливать", і він - вже не "священна корова"?
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28.01.2021 17:50 Ответить


Serbin Sergiy@SerbinSergiy 11 ч

Пуйло у відкриту погрожує війною США і Європі:
"Санкції підвищують рівень військового конфлікту".
А ще ж рік тому були навіть корисними.
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28.01.2021 18:35 Ответить
Молодец Лёха!
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28.01.2021 17:51 Ответить
"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2928
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28.01.2021 17:54 Ответить
Льоша вміє дати кацапам під дих "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6441 "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6441 "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6441
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28.01.2021 17:58 Ответить
+
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28.01.2021 22:25 Ответить
Гончаренку повага і респект !!👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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28.01.2021 18:08 Ответить
Леха молодец, ткнул их мордой в навоз...
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28.01.2021 18:09 Ответить
навоз для кацапа дом родной, живут в гавне, скульптуры лепят, срут в дырку, зимой сталагниты с гавна от потолка до плинтуса "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7138
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29.01.2021 16:32 Ответить
Молодець Олексій - ось так би всі кацапів у їх же гівно мордою!!!
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28.01.2021 18:11 Ответить
Красавчик!!!
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28.01.2021 18:17 Ответить
Молодец, красава!
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28.01.2021 18:18 Ответить
а здесь вы член простой
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28.01.2021 18:22 Ответить
Ріфмується!
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28.01.2021 18:25 Ответить
"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5455
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28.01.2021 18:33 Ответить
ГГГГо-о-осподи,а що на це скажуть скобеєва і солов"йов?! Хана нам,братця.За тиждень лайно із їхніх вонючих пащ буде ллятись на наші бідні голови...Але подивитись парашеську тележопу буде таки цікаво,хоча би для того,щоби насолодитися їхнім шакалячим скавучанням і істеричним тявканням. Респект Гончаренку,молодця,поставив раком перед Європою мацькавськава пса!
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28.01.2021 18:37 Ответить
Російських свиней треба тримати в хліві, а то весь світ засеруть... Русіш швайн він і в Африці русіш швайн.
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28.01.2021 18:47 Ответить
Слуцкий,это та гнида,которая любит за лобки журналисток хвататься. Надо было сказать лобок босой.
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28.01.2021 18:48 Ответить
Молодец Алексей, смело, напористо, патриотично, честно.»
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28.01.2021 18:48 Ответить
"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2734
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28.01.2021 18:48 Ответить
"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4683 "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2777
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28.01.2021 18:48 Ответить
XDDDD

"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6862
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28.01.2021 18:50 Ответить
Жеееесть...
"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7655
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28.01.2021 19:24 Ответить
Как тонко, с литературным изыском помечено.
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28.01.2021 20:10 Ответить
"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2748 "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2748 "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2748
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28.01.2021 22:10 Ответить
Офіс президента України не підтримує українську делегацію у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ)

Про це в ефірі "Прямого" заявив член української делегації в ПАРЄ і народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
"Колеги з усіх фракції, крім ОПЗЖ, займають проукраїнську позицію. Я не бачу тут ніяких коливань. Сьогоднішнє голосування це підтвердило. Всі голосували, окрім представників ОПЗЖ, проти того, щоб дати Росії тут працювати. В усіх фракції є проукраїнське бажання. Щодо комунікації з офісом президента. Тут, чесно кажучи, її особливо не відчуваю.
Якраз у 2019 році - це нас і підвело. Тоді у нас який був досвід, що коли ми маємо проблеми в самій Асамблеї, які ми не можемо вирішити, ми звертались до президента, на той момент Порошенка. І він включався і допомагав. Така ситуація склалась у нас влітку 2019 року, ми тоді звернулись за зустріччю з Зеленським і він з нами не зустрівся. І сьогодні, я не дуже відчуваю роботу Офісу президента, а щодо колег по делегації, то вони всі намагаються захищати Україну", - заявив Гончаренко.
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28.01.2021 19:10 Ответить
Льоха атжигает )))))) зачОт кампаньеро !))
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28.01.2021 19:18 Ответить
Приятный молодой человек, хороший английский и за словом в карман не лезет, не нужно стесняться говорить подонкам о том что они подонки.
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28.01.2021 19:27 Ответить
та цих Толстих на паРашi, як собак нерiзаних...i всi родичi того самого Толстого, ага...близькi))
пуй прАстой) мурло ёпта...


"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2745

"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5208

"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9749
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28.01.2021 19:27 Ответить
фіноугорська рожа з ординськими рисами обличчя
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29.01.2021 15:17 Ответить
що так і сказав "фуй простой"? "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 611
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28.01.2021 19:45 Ответить
Олексій - це наша гордість у ПАСЕ. Справжній син України! "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 57
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28.01.2021 19:49 Ответить
Молодець ! Що тут добавиш ? Молодець !
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28.01.2021 19:51 Ответить
"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9397
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28.01.2021 19:52 Ответить
Ті ні , просто руськоненависник , чого кацапню боятися ? Hехай вони самі від себе жахаються !
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28.01.2021 20:04 Ответить
русько?

рассеяноненавистник. какое отношение рассеяне, кацапо-орда то есть, имеют к Руси?
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28.01.2021 20:49 Ответить
Слухай !А сходи ти на туди , куди Гончаренко послав кацапів ,"русіст германський " , і не порти своїми ідеями скрепними іншим настрій
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28.01.2021 22:10 Ответить
не псуй! настрій... краще вчи мову, зкацаплене нещастя.)
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29.01.2021 08:01 Ответить
Підгоряє ? Не вчи вченого їсти хліба печеного , тролику кацапсінський ( ти , дурнику , про параметр "автозаміна ворд" чув - особисто для тебе , немічного, підкреслене слово залишив ) , сиди під своїм германським прапорцем і не підвивай , "щастя мокшанське" , а як буде геть важкувато - поскавчи у бік " собіратєльніци земєль" ! Бувай , "возрождатєль Русі " !
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29.01.2021 12:35 Ответить
пiдгорАє у тебе, недолуге)
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29.01.2021 12:49 Ответить
Кацапенятко ! Это только у кацапов "подгорАет" Хотів тебе одним чудовим словом українським назвати " убогий" , але в силу того , що в одному з районів України у це слово вкладають трішки інше значення аніж до нього звикла решта суспільства , вирішив твою єдину звивину не напружувати ; відпочинь ," недогойданий ", невже і досі до тебе не дійшло те що своїм дзявканням мене не зачепиш ? Бувай , мокша болотяна смердюча !
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29.01.2021 16:23 Ответить
українською називають вбогий, бо убогий то на твому свинособачому.))
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29.01.2021 16:26 Ответить
Морфосинтаксичні ознаки
відм. однина (чол. р.) однина (жін. р.) однина (сер. р.) множина Н. убо́гий убо́га убо́ге убо́гі Р. убо́гого убо́гої убо́гого убо́гих Д. убо́гому убо́гій убо́гому убо́гим З. убо́гого (іcт.)
убо́гий (неіст.) убо́гу убо́ге убо́гих (іст.)
убо́гі (неіст.) О. убо́гим убо́гою убо́гим убо́гими М. убо́гім
убо́гому убо́гій убо́гім
убо́гому убо́гих
у-бо́-гий
Прикметник, відмінювання 1a.
Префікс: у-; корінь: -бог-; закінчення: -ий. ВимоваМФА: []"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5422 прослухати вимову?, файлУФ: []Семантичні властивостіЗначенняякий живе в нестатках, злиднях; бідний; протилежне багатий недостатньо забезпечений матеріально; небагатий, незаможнийу знач. ім. бідна людинастарець, жебрак . Бувай , злидень !
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29.01.2021 16:35 Ответить
Лев смотрит на нащадка и переворачивается."Лучче б ты был конченным наркоманом,и зачем я этим кацап...здам,"Войну и мир" написал они же понятия местами меняют".А кто знает может в паспорте ошибка и оно Толстый.
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28.01.2021 20:16 Ответить
Прошу на Бис раз десять "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7116
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28.01.2021 20:17 Ответить
Оце шие красава
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28.01.2021 20:33 Ответить
Згадалось:
Це він на масковіі граф, а в Одесі він був би єлє-єлє поц. "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5147
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28.01.2021 20:37 Ответить
Коротко,ясно,доходчиво...вот так и надо,а то зелень мямлит как хером подавилась.
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28.01.2021 20:47 Ответить
Этот праправнучек Льва Толстого еще одно подтверждение прописной истины что
НА ПОТОМКАХ ВЕЛИКИХ ПРИРОДА ОТДЫХАЕТ.
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28.01.2021 20:52 Ответить
Достойно мокнул, зауважал
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28.01.2021 21:07 Ответить
Красавец! Окунул их в унитаз знатно! Смотрю частенько Гончаренко в Ютубе,-рубит холопов положено! "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3783
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28.01.2021 21:47 Ответить
...как положено...
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28.01.2021 21:48 Ответить
Шо то графьев развелося дохрена, всех и не прокормишь.
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28.01.2021 21:50 Ответить
Головне те, що в кацапії президент *****!!!
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28.01.2021 22:07 Ответить
жалко, что он так и не сказал, кто именно он простой, а только намекнул "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2056
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28.01.2021 22:44 Ответить
Кому надо, те поняли. А для европейцев все равно будет " непереводимая игра идиоматических выражений".
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29.01.2021 02:10 Ответить
а вот я как раз и сокрушаюсь, что европейцы ни хрена не поняли! "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4986
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29.01.2021 02:13 Ответить
кацап понял только то, что он сказал в конце на рузком "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5741
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28.01.2021 22:44 Ответить
Красиво "надел его на бутылку"!, Пусть срань мокшанская не забывает что ее место у параши.
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28.01.2021 22:51 Ответить
Русский граф, это тот, кто лакает бояру графинами?
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28.01.2021 23:29 Ответить
Правильно відповів свинособаці!
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28.01.2021 23:32 Ответить
молодец, умную вещь сказал!
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28.01.2021 23:58 Ответить
А на посту президента он тоже так смог бы, а не блеял, как нынешняя прокладка.
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29.01.2021 02:45 Ответить
Ото панунцію ЗЕ потрібно вчитсь , вчтсь і вчитись у красави і розумнички Гончаренка,як розмовляти із москоб-дями і ставити оту паскудну,вонючу,неуцьку(розмовляють горедипломати у ПАРЄ тільки руцькою мовою,бо інших Создатель не дав талану вивчити) , хамську,брехливу до нємогу кремлекозлоорду у різні непристойні "сексопози" перед усім світовим співтовариством,а ще із файним юморком,та таким,що аж пупики люди надіривали би від реготу над козломордими. Отае,панунцю ЗЕ потрібно із тими б-дями розмовляти і не інакше!
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29.01.2021 08:05 Ответить
Гончаренко молодец, за словом в карман не лезет. В СЕ, где все собираются только лишь потрындеть, он идеально подходит. Человек на своем месте.
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29.01.2021 10:12 Ответить
Молодець! А краще було б дістати з кишені маленький пістолетiк , і вистрілити в голову слуцькеру і товстому ((:
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29.01.2021 10:24 Ответить
А що значить не можно ображати? Я щось пропустив? Хтось образив *****? Цікаво, як?
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29.01.2021 11:31 Ответить
Свинособаки розперезались бо давно батогами не пряжені.
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29.01.2021 12:44 Ответить
Не люблю Альошу, але слід віддати належне ))
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29.01.2021 14:09 Ответить
фіноугри з Орди і тут тобі графи, цирк "Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9855
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29.01.2021 15:16 Ответить
Граф Толстой, был ещё при жизни фигурой анекдотичной...
Едет дачный поезд мимо Ясной Поляны.
Пассажир проводнику:
-- Скажите, а Лев Николаевич сегодня будет землю пахать -- мы его увидим?
-- Граф перед дачными поездами не пашет, только перед курьерскими...
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29.01.2021 15:27 Ответить
Лёха конечно кусок дерьма, но в данном случае он прав))))))
Снимаю шляпу)
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29.01.2021 15:30 Ответить
О.Гончаренко молодець, честь йому і хвала!
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20.04.2021 15:33 Ответить
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