"Это вы у себя граф Толстой, а здесь ### простой", - Гончаренко - российской делегации в ПАСЕ. ВИДЕО
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Представитель РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий и украинский делегат Алексей Гончаренко устроили словестную перепалку во время заседания Ассамблеи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Слуцкий обвинил Гончаренко в том, что тот оскорбляет Путина и процитировал поговорку: "Собака лает - караван идет".
Гончаренко в ответ обвинил российскую делегацию в том, что ее члены ведут себя, как в Госдуме РФ и в ответ процитировал еще одно народное творение: "Это там вы - граф Толстой, а здесь вы - просто... простой".
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Serbin Sergiy@SerbinSergiy 11 ч
Пуйло у відкриту погрожує війною США і Європі:
"Санкції підвищують рівень військового конфлікту".
А ще ж рік тому були навіть корисними.
Про це в ефірі "Прямого" заявив член української делегації в ПАРЄ і народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
"Колеги з усіх фракції, крім ОПЗЖ, займають проукраїнську позицію. Я не бачу тут ніяких коливань. Сьогоднішнє голосування це підтвердило. Всі голосували, окрім представників ОПЗЖ, проти того, щоб дати Росії тут працювати. В усіх фракції є проукраїнське бажання. Щодо комунікації з офісом президента. Тут, чесно кажучи, її особливо не відчуваю.
Якраз у 2019 році - це нас і підвело. Тоді у нас який був досвід, що коли ми маємо проблеми в самій Асамблеї, які ми не можемо вирішити, ми звертались до президента, на той момент Порошенка. І він включався і допомагав. Така ситуація склалась у нас влітку 2019 року, ми тоді звернулись за зустріччю з Зеленським і він з нами не зустрівся. І сьогодні, я не дуже відчуваю роботу Офісу президента, а щодо колег по делегації, то вони всі намагаються захищати Україну", - заявив Гончаренко.
пуй прАстой) мурло ёпта...
рассеяноненавистник. какое отношение рассеяне, кацапо-орда то есть, имеют к Руси?
відм. однина (чол. р.) однина (жін. р.) однина (сер. р.) множина Н. убо́гий убо́га убо́ге убо́гі Р. убо́гого убо́гої убо́гого убо́гих Д. убо́гому убо́гій убо́гому убо́гим З. убо́гого (іcт.)
убо́гий (неіст.) убо́гу убо́ге убо́гих (іст.)
убо́гі (неіст.) О. убо́гим убо́гою убо́гим убо́гими М. убо́гім
убо́гому убо́гій убо́гім
убо́гому убо́гих
у-бо́-гий
Прикметник, відмінювання 1a.
Префікс: у-; корінь: -бог-; закінчення: -ий. ВимоваМФА: [] прослухати вимову?, файлУФ: []Семантичні властивостіЗначенняякий живе в нестатках, злиднях; бідний; протилежне багатий недостатньо забезпечений матеріально; небагатий, незаможнийу знач. ім. бідна людинастарець, жебрак . Бувай , злидень !
Це він на масковіі граф, а в Одесі він був би єлє-єлє поц.
НА ПОТОМКАХ ВЕЛИКИХ ПРИРОДА ОТДЫХАЕТ.
Едет дачный поезд мимо Ясной Поляны.
Пассажир проводнику:
-- Скажите, а Лев Николаевич сегодня будет землю пахать -- мы его увидим?
-- Граф перед дачными поездами не пашет, только перед курьерскими...
Снимаю шляпу)