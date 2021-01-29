В Никополе задержан мужчина, бросивший на территорию детсада самодельное взрывное устройство, - Нацполиция. ВИДЕО

В Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который взорвал самодельное взрывное устройство на территории детского сада в Никополе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

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Вчера, 27 января, около 13 часов в полицию поступило сообщение от заведующей детским садом в городе Никополе о взрыве вблизи котельной на территории заведения. При осмотре следственно-оперативная группа изъяла остатки неизвестного самодельного взрывного устройства и направила их на экспертизу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 37-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в хулиганских действиях. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

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Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.