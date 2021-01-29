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В Никополе задержан мужчина, бросивший на территорию детсада самодельное взрывное устройство, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который взорвал самодельное взрывное устройство на территории детского сада в Никополе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вчера, 27 января, около 13 часов в полицию поступило сообщение от заведующей детским садом в городе Никополе о взрыве вблизи котельной на территории заведения. При осмотре следственно-оперативная группа изъяла остатки неизвестного самодельного взрывного устройства и направила их на экспертизу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 37-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в хулиганских действиях. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

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Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Автор: Володимир Янченко
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Засунуть ему в сраку самодельное устройство и взорвать.
Нет, ну какой надо быть отбитой мразью, чтобы кидать подобное на территорию детсада?
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28.01.2021 19:03 Ответить
засунуть и обмотать изолентой...
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28.01.2021 20:56 Ответить
Это тебе не мелочь по карманам тырить... (с)
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28.01.2021 19:09 Ответить
где подельник? их там двое было. Трахать в сраку парнишку следующие 7 лет.
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28.01.2021 20:32 Ответить
поколение тиктокеров, избиратель-приколист - это обезьяна с гранатой..
у хйла, зелёных и рыгоаналов большие надежды на этих беззаботных жлобов и их силиконо-айфоновых половинок
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28.01.2021 21:33 Ответить
Данило, ты лучший! Из пяти человек, прокомментировавших этот материал, только тебе удалось вскрыть связь Зеленского с этим безмозглым дегенератом. Мне кажется, ты далеко пойдёшь. Как когда-то говорили, к борьбе за дело партии будь готов! И следовал ответ: "Всегда готов!" Вот ты, Данило, как мне кажется, уже готов. Так держать, Данило!
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29.01.2021 11:05 Ответить
.. ничо не понял, но очень интересно
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29.01.2021 11:21 Ответить
больной ублюдок. его за это нужно Линчевать!
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29.01.2021 06:13 Ответить
Обов"язково знайти і поламать руки, ноги, ребра....По любе!
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29.01.2021 08:28 Ответить
тупое животное
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29.01.2021 09:03 Ответить
 
 