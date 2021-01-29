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Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не будут регистрировать вакцину российского производства "Спутник V".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава заявил в ходе онлайн-брифинга.

По словам министра, одна политическая сила "устроила истерию" по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V".

"Сразу могу сказать, можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - добавил Степанов.

В то же время, глава Минздрава подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в стране начнется вовремя. 

Напомним, российская вакцина "Спутник V" до сих пор не прошла третьего этапа клинических испытаний. ВОЗ не подтвердила, что препарат можно использовать. Однако в России на это не обращают внимания и прививают людей. Кстати, уже зафиксировали повторные случаи инфицирования коронавирусом после такой вакцинации.

Также читайте: Вакцинация в Украине стартует в феврале и будет происходить исключительно безопасными вакцинами, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Ну чому??? Для зебілів я би її дозволив. Їм все одно яка різниця.
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29.01.2021 09:44
+6
Степашке верить - себя не уважать! Напомните, кто говорил, что если эффективность вакцины будет меньше 70%, ее применять в Украине не будут? А чем степашка собирается начинать вакцинацию в феврале? Не 50%-м ли китайским фуфломицином?
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29.01.2021 09:53
+6
На авианосце адмирал Кузя после сварочніх работ начался пожар... Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 9944в ремонтном доке...один ДОК уже утопили...которій изготовила Норвегия для дохлого СССР....рюскіе рукожопікі везде мастаки...
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29.01.2021 09:57
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Ну чому??? Для зебілів я би її дозволив. Їм все одно яка різниця.
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29.01.2021 09:44 Ответить
Я бы не стал верить тому что он говорит. Как показывает практика - иногда он говорит правду, но очень редко...
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29.01.2021 09:48 Ответить
Также как и ЗЕбанутый приписдент, для которого слово "правда" - ругательное.
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29.01.2021 09:50 Ответить
Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 5282 Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 5282 Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 5282 А Степанову не укол, а клизьму ведровую поставить. Из его стутника. В виде премии из мацквы.
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29.01.2021 09:48 Ответить
Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов
----------------
з"явиться "чорний ринок" вакцинування Спутніком 5..
для "віруючих в рашен медицину"...
з майже гарантованою доставкою до клієнта НЕ В ХОЛОДИЛЬНИКУ.. *Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 3937
---------

*В проводимом в России пострегистрационном клиническом исследовании Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 9814 «Спутник V» участвуют 40 000 добровольцев.
Клинические испытания «Спутник V» объявлены в ОАЭ, Индии, Венесуэле и Беларуси.

«Строго говоря, вакцина не может даже пять минут находиться выше -18 градусов», -


объяснил Глушков. При этом международным стандартом для перевозки медицинских препаратов уже более 50 лет является диапазон +2 - +8 градусов. Под этот стандарт давно выстроена вся мировая, в том числе российская, фармацевтическая логистика. Таким образом, запрет на превышение температуры -18 стал масштабной логистической проблемой.

https://meduza.io/feature/2021/01/14/vaktsina-sputnik-v-dolzhna-vse-vremya-nahoditsya-pri-temperature-minus-18-i-nizhe-v-rezultate-ee-okazalos-ne-v-chem-hranit-i-perevozit
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29.01.2021 10:38 Ответить
Так и написать на этикетке - Ахтунг! Только для зебилов!!
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30.01.2021 16:40 Ответить
І яка ж політсила істерить? Невже ЗАЖОПу?
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29.01.2021 09:45 Ответить
а что ты имеешь против лидирующей партии "мудрого нариду" быдлостана?
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29.01.2021 09:49 Ответить
Ліве крило Партії Регионів.
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29.01.2021 09:50 Ответить
Получается слуга урода...
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29.01.2021 10:23 Ответить
************ надо обколоть спутником
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29.01.2021 10:06 Ответить
По три раза. Шоб доказали как они любят Макшанию.
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30.01.2021 16:42 Ответить
Партия за пуйло..
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29.01.2021 10:14 Ответить
А раньше это сказать нельзя было? Или команда не поступала?
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29.01.2021 09:48 Ответить
была надежда пропихнуть не меняя название...
Теперь понимают что смогут пропихнуть только через Китай - сменив бирку.
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29.01.2021 09:51 Ответить
Хм. Нефть, газ, уголь, ядерное топливо...и прочее - можно, вакцину НИЗЗЗЯ! Это американские хозяева так распорядились?! Так пусть свою дают....нет? Вот как то так хреново всё выглядит.
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29.01.2021 09:50 Ответить
Звісно що ніззя, з колоній качають лише копалини, а не технології.
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29.01.2021 09:51 Ответить
Не знаю о чем ты там бредишь, но перечисленное, если не устраивать пожары и аварии вроде, как на организм никак не влияют.

И хреново выглядит прямое вмешательство в работу организма муйни, что не зарегистрирована ВОЗ и МОЗ и еффективность которой под очень большим вопросом.

Но ты не расстраивайся ежай в мордор или ордлдор и ширнись етой бодягой. Можешь как Медведчук на камеру, который якобы привился еще осенью.
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29.01.2021 10:07 Ответить
узбагойся активный щебень.
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29.01.2021 10:12 Ответить
Да я спокоен. Ты уже вмазался спутником и на мозговую деятельность повлияло?
Кстати, если ты меня считаешь активным, то себя как противоположность, пассивным???
КА-РА-УЛь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)))))))))))))))))))))))))
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29.01.2021 10:49 Ответить
Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 2978
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29.01.2021 09:51 Ответить
Степашке верить - себя не уважать! Напомните, кто говорил, что если эффективность вакцины будет меньше 70%, ее применять в Украине не будут? А чем степашка собирается начинать вакцинацию в феврале? Не 50%-м ли китайским фуфломицином?
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29.01.2021 09:53 Ответить
Фуфломицин Путлера рано или поздно спасет РАБссию... Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 8995
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29.01.2021 09:54 Ответить
А зря, сократили бы популяцию ваты
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29.01.2021 09:55 Ответить
Зачит зарегистрируют)) Степанов типа дистанцируется от факта регистрации..типа он не в доле..и заодно общественное мнение пробивает
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29.01.2021 09:55 Ответить
зачем же так категорично ? можно и взять немного . фанаты ОПЗЖ с удовольствием себе ее уколет . заодно и электорат этой партии уменьшится
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29.01.2021 09:55 Ответить
Справедливость требует вступиться за расейских "специалистов":
Тут была новость, вот выдержки:
"что вакцина от Novavax является эффективной на 95,6% против основного штамма, и на 85,6% против новой разновидности вируса.
Novavax также объявил о результатах второй фазы исследования, проведенного в Южной Африке, где бурлит другой, "африканский" штамм коронавируса. Эффективность вакцины там составляла около 49,4%.Источник: https://censor.net/ru/n3244790
Как видим, эффективность вакцины сильно зависит от штамма. Так вот, расиянцы свой "спутник в" пытались сделать много лет назад против разработанного ими же коронавируса, того, первого штамма, который они применили в Китае, возможно, там эффективность была у расиянцев выше статистической погрешности.
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29.01.2021 09:56 Ответить
Да, сначала придумывают противовирусную вакцину , а потом вирус запускают в народ
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29.01.2021 10:08 Ответить
Военные убийцы вирусологи придумывают одновременно и биологическое оружие и антидот для "своих".
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29.01.2021 10:11 Ответить
возможно, там эффективность была у расиянцев выше статистической погрешности. Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 2221
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29.01.2021 11:20 Ответить
Кстати, Китай вроде первым "победил" вспышку...
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29.01.2021 11:41 Ответить
На авианосце адмирал Кузя после сварочніх работ начался пожар... Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 9944в ремонтном доке...один ДОК уже утопили...которій изготовила Норвегия для дохлого СССР....рюскіе рукожопікі везде мастаки...
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29.01.2021 09:57 Ответить
Зачем министру мозги? Почему министр должен быть проукраинским (в смысле, не на словах, а на деле)? Потому, что такому министру будет очевидно, что регистрация вражеской ПСЕВДОвакцины выгодна Украине. Вакцинироваться ей будет вата. Вот и послушаем медведчуковскую комарилью об эффективности этой "вакцины" после массовых заражений вакцинированных.
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29.01.2021 09:57 Ответить
Степанов претендует на право быть Последней инстанцией, народа Украины?
Что оно? Нормальной не положено, вражеской тоже, а вам может быть какой то фуфломицин за бешенные деньги в его карман. Очередной божок выискался.
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29.01.2021 10:02 Ответить
Когда говорится про расейский спутник, слово "вакцину" нужно брать в кавычки
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29.01.2021 10:05 Ответить
Судя по официальной агитке по прививке, в России живёт уже меньше 114 млн человек...
Или будет жить к концу года после вакцинации...
Или мы чего-то не знаем...

.
.
Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 1467
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29.01.2021 10:23 Ответить
Все мы знаем. Существует такое понятие как индекс зерна. Чтобы в стране не было голода, нужно производить не менее 1 тоння зерна в год на 1 жителя. Голода в России нет. Выращено в сезоне 2019-2020 почти 110 миллионов тонн зерна. 40 миллионов отгружено на экспорт. Чистый остаток - 70 миллионов тонн. В России 70 миллионов жителей! Так что 68,6 миллионов жителей это почти все кацапы.
Кроме того, заселение китайцами Сибири и Зауралья четко говорит о том, что Сибир пуста, людей там нет. Астронавты НАСА постоянно мониторят состояние освещенности территорий в ночное время. По уровню освещенности тоже легко определяется плотность населения. НАСА утверждает, что кацапов по состоянию на 2010 год было не более 84 миллионов. С учетом падежа кацапов от бояры и прочих суррогатов, получаются те же 70 миллионов придурков на сегодняшний день.
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29.01.2021 10:40 Ответить
Шо, *************, струхнуло? Похоже, интернет полистало, ага. Понял крысеныш вороватый, что прокацапские ******* только в ОПе да ОПЗЖопе заходят, а в целом по Украине можно и отгрести за свои финты ватно-откатные.
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29.01.2021 10:27 Ответить
У проведеному в Росії післяреєстраційний клінічному дослідженні беруть участь 40 000 добровольців.

Клінічні випробування «Супутник V» оголошені в ОАЕ, Індії, Венесуелі та Білорусі.

у Африці,виявляється,вже вакцинують.. Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 9509
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29.01.2021 11:52 Ответить
Тільки спробуйте, с.и
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29.01.2021 12:00 Ответить
Тільки спробуйте, с.и
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29.01.2021 12:00 Ответить
Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 6304
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29.01.2021 14:40 Ответить
И опять он и его переводчик в общественном месте без средств индивидуальной защиты!!!
Где хоть один протокол на этого гражданина? Или у нас министры уже незаразные? Вот все заразные потенциально - но он нет? Что за блин ...
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09.02.2021 13:57 Ответить
 
 