Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не будут регистрировать вакцину российского производства "Спутник V".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава заявил в ходе онлайн-брифинга.
По словам министра, одна политическая сила "устроила истерию" по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V".
"Сразу могу сказать, можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - добавил Степанов.
В то же время, глава Минздрава подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в стране начнется вовремя.
Напомним, российская вакцина "Спутник V" до сих пор не прошла третьего этапа клинических испытаний. ВОЗ не подтвердила, что препарат можно использовать. Однако в России на это не обращают внимания и прививают людей. Кстати, уже зафиксировали повторные случаи инфицирования коронавирусом после такой вакцинации.
Пожалуйста, подождите...
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з"явиться "чорний ринок" вакцинування Спутніком 5..
для "віруючих в рашен медицину"...
з майже гарантованою доставкою до клієнта НЕ В ХОЛОДИЛЬНИКУ.. *
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*В проводимом в России пострегистрационном клиническом исследовании «Спутник V» участвуют 40 000 добровольцев.
Клинические испытания «Спутник V» объявлены в ОАЭ, Индии, Венесуэле и Беларуси.
«Строго говоря, вакцина не может даже пять минут находиться выше -18 градусов», -
объяснил Глушков. При этом международным стандартом для перевозки медицинских препаратов уже более 50 лет является диапазон +2 - +8 градусов. Под этот стандарт давно выстроена вся мировая, в том числе российская, фармацевтическая логистика. Таким образом, запрет на превышение температуры -18 стал масштабной логистической проблемой.
https://meduza.io/feature/2021/01/14/vaktsina-sputnik-v-dolzhna-vse-vremya-nahoditsya-pri-temperature-minus-18-i-nizhe-v-rezultate-ee-okazalos-ne-v-chem-hranit-i-perevozit
Теперь понимают что смогут пропихнуть только через Китай - сменив бирку.
И хреново выглядит прямое вмешательство в работу организма муйни, что не зарегистрирована ВОЗ и МОЗ и еффективность которой под очень большим вопросом.
Но ты не расстраивайся ежай в мордор или ордлдор и ширнись етой бодягой. Можешь как Медведчук на камеру, который якобы привился еще осенью.
Кстати, если ты меня считаешь активным, то себя как противоположность, пассивным???
КА-РА-УЛь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)))))))))))))))))))))))))
Тут была новость, вот выдержки:
"что вакцина от Novavax является эффективной на 95,6% против основного штамма, и на 85,6% против новой разновидности вируса.
Novavax также объявил о результатах второй фазы исследования, проведенного в Южной Африке, где бурлит другой, "африканский" штамм коронавируса. Эффективность вакцины там составляла около 49,4%.Источник: https://censor.net/ru/n3244790
Как видим, эффективность вакцины сильно зависит от штамма. Так вот, расиянцы свой "спутник в" пытались сделать много лет назад против разработанного ими же коронавируса, того, первого штамма, который они применили в Китае, возможно, там эффективность была у расиянцев выше статистической погрешности.
убийцывирусологи придумывают одновременно и биологическое оружие и антидот для "своих".
Что оно? Нормальной не положено, вражеской тоже, а вам может быть какой то фуфломицин за бешенные деньги в его карман. Очередной божок выискался.
Или будет жить к концу года после вакцинации...
Или мы чего-то не знаем...
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Кроме того, заселение китайцами Сибири и Зауралья четко говорит о том, что Сибир пуста, людей там нет. Астронавты НАСА постоянно мониторят состояние освещенности территорий в ночное время. По уровню освещенности тоже легко определяется плотность населения. НАСА утверждает, что кацапов по состоянию на 2010 год было не более 84 миллионов. С учетом падежа кацапов от бояры и прочих суррогатов, получаются те же 70 миллионов придурков на сегодняшний день.
Клінічні випробування «Супутник V» оголошені в ОАЕ, Індії, Венесуелі та Білорусі.
у Африці,виявляється,вже вакцинують..
Где хоть один протокол на этого гражданина? Или у нас министры уже незаразные? Вот все заразные потенциально - но он нет? Что за блин ...