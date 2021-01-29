Лобовое ДТП в Переяславе: один человек погиб, четверо пострадали. На месте работают четыре скорые, спасатели и полиция. ВИДЕО

В Переяславе на Киевщине произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб, четверо пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик ДТП.kiev.ua в Facebook.

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"Жесткое лобовое ДТП с пострадавшими произошло в Переяславе, Киевская область. Столкнулись две легковушки, одна от мощного удара слетела в кювет. Автомобили в тотал. На месте работают сразу 4 кареты скорой помощи, полиция и спасатели ГСЧС. Движение затруднено", - говорится в сообщении.

Как сообщили изданию "Сегодня" в полиции Киевской области, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где в лобовую столкнулся с легковым автомобилем.

"В результате столкновения водитель Hyundai 1970 года рождения погиб на месте. Еще четыре человека из обоих автомобилей получили травмы. Они были госпитализированы в ближайшую больницу Борисполя", – рассказали в полиции.

На месте работают сотрудники полиции, медики, следственно-оперативная группа. Устанавливается механизм ДТП.

В полиции отмечают, что детей среди пострадавших людей нет – все взрослые.

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