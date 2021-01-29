Ведущая "1+1" Мосейчук: "Зеленский немножечко не ведает о том, что происходит у него за спиной. Владимир Александрович, смотрите внимательнее". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
На эфир ток-шоу "Право на Власть" были приглашены лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, которые подтвердили свое присутствие, но не пришли в студию.
Об этом ведущая Наталья Мосейчук сказала 28 января в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на zaxid.news.
"У нас нет людей. И вы заметили эти пустые кресла. Мне часто приходится выходить в эфир в таком форс-мажоре. Нет в студии Давида Арахамии - лидера фракции" Слуга народа ", и нет у нас Александра Трухина - народного депутата фракции "Слуга народа ". Я должна сказать и приоткрыть карты, потому что меня пугает тенденция. Но тенденция плохая. Потому что несколько лет назад, при другом президенте я говорила об этом: когда достали в прямом эфире, о том, что депутатов выдают как конфеты. Тогдашний президент очень обиделся на подобное сравнение. И я должна сказать, что сейчас ничего не изменилось", - отметила Наталья Мосейчук.
"Мы договорились, и в результате эти депутаты не пришли на эфир. Поэтому вопрос: что изменилось, когда страна поменяла президента? Я должна это сказать, знаете почему? Не для того, чтобы подвергнуть обструкции этих депутатов, а из-за того, что мне кажется, что президент Зеленский немножечко не ведает о том, что происходит у него за спиной. А мне очень хочется ... я уже была готова этот эфир не выдавать, честно говоря. Я была готова сказать "стоп эфир". Я надеюсь, что Владимир Александрович нас смотрит. Владимир Александрович, смотрите внимательнее", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Посмейтесь, смотрите до конца.
https://twitter.com/Did_Mitya/status/1354762556867489793
Залдостанов-2!
Мне еще хочется увидеть в новостях что США ввели санкции против етой тупой курицьі - шестерки коломойского
Н.Мосейчук
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Сміттєвих
Новин
Дура, ВСЕ поменялось! Все про-рали,разворовали, испортили, поломали, изгадили, нечисть зеленая, прислуга воровитая!
Останні голосування в українському парламенті наочно продемонстрували, що ніякої більшості у Зеленського більше немає і не буде. Що "Слуги народу" готові голосувати хіба що за відверто популістські пропозиції президента - на зразок того ж закону про народовладдя - щоб потім з'явилася можливість використовувати цей механізм проти самого Зеленського. Але голосування з принципових питань - і вже тим більше з питань кадрових - демонструє, що у фракції Зеленського тепер інші господарі. А може, ці господарі і раніше були? Може, таким чином колишньому телевізійному коміку показують його справжнє місце у владній вертикалі?
І це при тому, що головні виклики для Зеленського ще попереду. Економічні та соціальні проблеми тільки починаються - і ніяким зниженням тарифів їх вже не пом'якшити. Вакцинацію країни влада популістів провалила. Історія із Дубинським ставить Зеленського перед непростим вибором. Закрити очі на санкції проти цього депутата - значить, закрити перед самим собою двері до Білого дому. А боротися із Дубинським - значить, боротися із Коломойським, одним з "акціонерів" влади затятих популістів. А ще втік до Брюсселю колишній заступник глави СБУ Дмитро Нескоромний, який і без всяких прес-конференцій розповість про корумпованість діючої влади резидентам всіх розвідок світу. І це добре ще, якщо тільки про корумпованість. Погано - якщо про якісь особливі перемовини з Москвою. Ну, добре, не всім резидентам - тільки американцям, англійцям і європейцям. Але для Зеленського і цього буде достатньо. І як відповідати на всі ці виклики, якщо ані популярності, ані влади?
Відповідь є простою - ніяк. Зеленський всього цього просто не помітить. А помітить - так не зрозуміє. А зрозуміє - так перелякається і постарається не помічати.
Так і буде йти на дно. І Україна - разом із ним.
Віталій Портников