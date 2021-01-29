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Новости Видео Политика Украины
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Зеленский (16493) Арахамия (956) Слуга народа (2547) Трухин (145)

Ведущая "1+1" Мосейчук: "Зеленский немножечко не ведает о том, что происходит у него за спиной. Владимир Александрович, смотрите внимательнее". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

На эфир ток-шоу "Право на Власть" были приглашены лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, которые подтвердили свое присутствие, но не пришли в студию.

Об этом ведущая Наталья Мосейчук сказала 28 января в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на zaxid.news.

"У нас нет людей. И вы заметили эти пустые кресла. Мне часто приходится выходить в эфир в таком форс-мажоре. Нет в студии Давида Арахамии - лидера фракции" Слуга народа ", и нет у нас Александра Трухина - народного депутата фракции "Слуга народа ". Я должна сказать и приоткрыть карты, потому что меня пугает тенденция. Но тенденция плохая. Потому что несколько лет назад, при другом президенте я говорила об этом: когда достали в прямом эфире, о том, что депутатов выдают как конфеты. Тогдашний президент очень обиделся на подобное сравнение. И я должна сказать, что сейчас ничего не изменилось", - отметила Наталья Мосейчук.

"Мы договорились, и в результате эти депутаты не пришли на эфир. Поэтому вопрос: что изменилось, когда страна поменяла президента? Я должна это сказать, знаете почему? Не для того, чтобы подвергнуть обструкции этих депутатов, а из-за того, что мне кажется, что президент Зеленский немножечко не ведает о том, что происходит у него за спиной. А мне очень хочется ... я уже была готова этот эфир не выдавать, честно говоря. Я была готова сказать "стоп эфир". Я надеюсь, что Владимир Александрович нас смотрит. Владимир Александрович, смотрите внимательнее", - добавила она.

Читайте также: "Слуга народа" Дубинский: Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир "1+1" обсудить мое исключение из фракции

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+122
Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 9255
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29.01.2021 11:57
+80
А тебе кто то должен,чмошница зебильная?ты вообще кто?
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29.01.2021 11:40
+80
Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 5132
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29.01.2021 11:55
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Ахметов перекупит.
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29.01.2021 12:18 Ответить
тупо привлекли внимание к своему ток-шоу.
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29.01.2021 12:10 Ответить
У мосейчук тяжелая работа, бабло берет у вора и предателя бени коломойши, а позицинировать себя надо, как независимого журналиста.
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29.01.2021 12:11 Ответить
а позицинировать себя надо, как независимого журналиста-патриота.
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30.01.2021 19:34 Ответить
Ясно сказала - ходи, оглядывайся
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29.01.2021 12:12 Ответить
Не тряси Зеленую яблоню,когда яблоко созреет,оно упадет само,все происходит как и должно быть,и в тот момент когда это нужно.... Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 3762
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29.01.2021 12:12 Ответить
Типичная совковая шушара.Не умея работать, просить у паскудной власти помощи,при этом думает ,что красивая и умная,а на деле и рожа крива,и умом обделена
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29.01.2021 12:14 Ответить
з-за Порошенка депутати, які його підтримують, були постійно присутні в мосейчучки. Вона бреше.
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29.01.2021 12:15 Ответить
У либерастов заруба с хабадниками, делят козацкое поголовье между собой, а козаки жуют попкорн.
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29.01.2021 12:15 Ответить
Ну очередной темник отрабатывает .Осел все замкнул на себя , и то по хер что республика у нас в первую очередь парламентская , а уже потом президентская , но оно умудрилось и законодательную и исполнительную и судебную власть под себя подмять, По тому не фига удивительного , что народ в той жопе в которой мы сидим , начал Осла обвинять , по тому и пошла команда разыграть древний как яйца мамонта сценарий : Царь хороший , херовые бояре .Вообще мне очень хочется , что бы Осляра по быстрее Вону премьером сделал , чтобы Вона его за месяц сожрала , как и Ющера и все с кем Вона связывалось.
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29.01.2021 12:17 Ответить
С ВОной толковая идея. Уверен ЧСВешная свихнутая на власти бабка уже бы через месяц после назначения премьером во всю бы грызлась с ЗЕкловуном
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29.01.2021 20:37 Ответить
Беня недоволен. Буратино связался с лисой Алисой и котом Базилио.
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29.01.2021 12:17 Ответить
Драная лиса с прокаченной соской креатура Бени. Впрочем она жирует на всех. Старушку-колясочницу танцует тот, кто больше платит. А шо вы таки хотели от старой политической проститутки?
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29.01.2021 12:24 Ответить
Тётя "Борщевой набор" подала голос из клоаки. Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 12
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29.01.2021 12:18 Ответить
не канал а помийна яма
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29.01.2021 12:30 Ответить
Дом престарелых
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30.01.2021 10:56 Ответить
ооо бениного "сашу собачий рот " обидели, теперь можно и немного нелоха помочить
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29.01.2021 12:32 Ответить
кстати г+г приглашает санкционного "сашу собачий рот"
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29.01.2021 12:33 Ответить
а як бєкає через букву ...борщова вівця .. а шмаркля хоч в курсі шо він кловун чи ше тоже за спиной не доложилі... Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 5758
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29.01.2021 12:35 Ответить
аналитики и ыхспэрды в студии... как же все дёшево...
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29.01.2021 12:37 Ответить
ну ну.
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29.01.2021 12:45 Ответить
Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 5111
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29.01.2021 12:49 Ответить
куда делись толпы поклонников ЗЕдрота оманского! год назад от вас не протолкнешься, а теперь не слышно и невидно)))люди вас предупреждали, что через время будете трусы на #опе рвать, что не ходили на выборы 2019.
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29.01.2021 13:01 Ответить
Та кому ти здався.
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29.01.2021 13:12 Ответить
ты уже начал, не рано?
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29.01.2021 13:16 Ответить
Рано ніколи не буває
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29.01.2021 13:25 Ответить
начни с конца, а то опять забудешь о самом приятном за день
Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 1292
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29.01.2021 13:36 Ответить
Це ти фотці? Якийсь пом'ятий у тебе відок
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29.01.2021 13:48 Ответить
допился ты до чертиков, себя не узнаешь!
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29.01.2021 14:22 Ответить
Карлуша не стидайся себе. Побрийся помийся і будеш знову виглядати як людина
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29.01.2021 14:58 Ответить
у тебя лошица не хватает креатива. дай огня, тетя!
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29.01.2021 15:59 Ответить
Вийди отсюда розбійник!
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29.01.2021 18:11 Ответить
Знаете, Злой, а ведь Вы ой как правы...
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29.01.2021 16:55 Ответить
Як я розумію, їх і раніше було не так багато. То у період виборів зелені набирають чи купують ботоферми, які зас*ерають весь інформаційний простір. А зараз навіщо гроші витрачати? Вибори не скоро Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 9912
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29.01.2021 22:45 Ответить
Вот такие нужны Мосейчучке и Бене. Счастье Украины, что у нас таких все-таки мало.
Посмейтесь, смотрите до конца.
https://twitter.com/Did_Mitya/status/1354762556867489793
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29.01.2021 13:07 Ответить
Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 9951 Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 9951 Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 195
Залдостанов-2!
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29.01.2021 14:32 Ответить
ох натаща, вмієш ти докторську заковтувати не прожовуючи, але ж це зовсім не те, що робить із тебе порядну людину.
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29.01.2021 13:19 Ответить
А тебе кто то должен,чмошница зебильная?ты вообще кто?
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29.01.2021 13:29 Ответить
Эта всезнающая "прости Господи" рассказала бы им, как американские кунги установить вместо блиндажей на линии фронта
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29.01.2021 13:33 Ответить
Шо, скоро увидим репортаж как Зеленский убил и сьел кого-то?

Мне еще хочется увидеть в новостях что США ввели санкции против етой тупой курицьі - шестерки коломойского
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29.01.2021 13:44 Ответить
Если кажется, что весь мир вокруг тебя вертится, надо оглянуться - может оказаться, что рядом ничего живого уже не осталось. Только твой маразм.
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29.01.2021 13:50 Ответить
Ну що, пані **********, натворила, набрехалоа і думаєш, що нарід цього не побачив? Все видно і ти серез перших, хто пудрив наріду мізки. А що вони не побачать? А непобачать вже навіть того пів вареника, бо епоха бідності пройшла, наступила епоха суцільної жубожілості і тупізни.
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29.01.2021 14:43 Ответить
Колись була хороша ведуча новин.
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29.01.2021 14:57 Ответить
курва такою була завжди, бо так по життю не буває, щоб була хорошою, а потім раз і зкурвилася.
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29.01.2021 15:05 Ответить
Нічого в ній хорошого не було, просто на той момент не роздивилися. Дишевка, зразу продалась, хто запропонував гроші.
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29.01.2021 15:19 Ответить
не прийшли, то й не прийшли.. поставте в ефір "сватів" - ніхто підміни і не побачить..
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29.01.2021 14:57 Ответить
Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 2484шлюха коломойского обиделась!от шефа прилетит по-ходу Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 2484шлюхи шлюху обижаюаааают
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29.01.2021 15:00 Ответить
Приглядись к той, что тобой опоросилась, шлюхи в твоей семье и на твоей великой пидододорасии
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29.01.2021 16:29 Ответить
так ти ж йому ***** докладай щоб дебіл щось розумів, що там у нього на спині, чи за спиною!
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29.01.2021 15:03 Ответить
Слова малоуважаемой пани Мосийчук нужно расшифровывать так : Вовочка Александрович, сними розовые очки и надень увеличительные...
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29.01.2021 15:36 Ответить
песта коломойши вякает
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29.01.2021 15:54 Ответить
Мосейчук Беніна зозуля.
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29.01.2021 16:41 Ответить
Вона вже навіть зовнішньо схожа на зливний-бачок-скабєєву. Добре що не дивлюся ніколи це Г+Г.
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29.01.2021 16:47 Ответить
люди які себе поважають не повинні ходити на ефіри до цього гебельс каналу
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29.01.2021 17:44 Ответить
Почитал комменты. Стало интересно получить ответы на следующие вопросы. 1. Какие телеканалы в Украине (именно из тех 32, которые доступны в Украине по антенне) нужно считать правильными? 2. На какие каналы должны ходить депутаты, а на какие нет? 2. Какие телеведущие на украинском ТВ не являются шлюхами? Принимаются ответы с обеих сторон - как порохо-, так и зеботов. Интересно сравнить результаты!!! Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 5879
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29.01.2021 17:57 Ответить
Все завтра на каналі г+г в прямому ефірі бої без правил Мендель проти Мосійчук.
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29.01.2021 18:00 Ответить
Это типа был привет абсосу от бородатой бабушки?)
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29.01.2021 18:16 Ответить
Шановна Моськачук, вялічайший сьогодні більше дивиться в інший бік! Бо позаду тільки брудні памперси...

Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 4313
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29.01.2021 18:36 Ответить
Убогая. На убогом канале. С убогими диЛехторамі. Ткаченко та Пахольчук.
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29.01.2021 19:15 Ответить
что изменилось, когда страна поменяла президента? вы перестали быть каналом честных новостей, правда это наступило еще до выборов, а значительно ранее, когда вы решили топить за свою супер-***** с гейским баритом
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29.01.2021 19:34 Ответить
точно царь хороший, бояри плохие
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29.01.2021 19:45 Ответить
може вона спікером в парламент піде. ставити питання на порядок денний
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29.01.2021 20:25 Ответить
"Вовачка, засранец, забыл как я тебя в теплом баден-бадене на Г+Г купала в прямом эфире ?"
Н.Мосейчук Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 9833
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29.01.2021 21:02 Ответить
"РОТ КОЛОМОЙШІ" уже напряму без гри в свободу слова роздвоївся на Сашу і Наташу , яке майбутнє цієї інфопроституки? Її дітей? Вона ж мамка мабуть!
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29.01.2021 21:37 Ответить
Г + Г вже ніколи не відмитись від бруду Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 5397
Телеканал
Сміттєвих

Новин
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29.01.2021 22:13 Ответить
почему некоторые так уверены, что зеленский не ведает что творит или чего-то не знает, или чего-то не замечает в силу своей природной тупости..., увы, это не так, иначе бы он не стал успешным продюсером, не научился скрывать доходы и не стал бы президентом..., представьте себе, что он многое знает, о многом в курсе и вообще в теме..., это всех нас кинули, обманули и держат за идиотов..., это такая позиция - ни на что не реагировать, а просто делать ту работу за которую ему платят. и платят хорошо...
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29.01.2021 22:16 Ответить
Все так . Точнісінько так і є .
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29.01.2021 22:25 Ответить
Так в студії Г+Г ще й "собачий рот" і сам "битомордий " , он воно що ...
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29.01.2021 22:24 Ответить
Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 471
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29.01.2021 22:30 Ответить
Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 58
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29.01.2021 22:33 Ответить
Хіміотерапія "трішечки" не допомогла - процес ЗЕгенерації не вдалося зупинити... Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 2917
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29.01.2021 23:14 Ответить
вони все на одне лице? чи з онкохворих хочеш поржати? Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 7261
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30.01.2021 19:43 Ответить
Все простіше. Зневажаю куплених олігархами піджидків, особливо мосійчук. І те що з нею відбувається є демонстрацією карми в дії.
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30.01.2021 19:54 Ответить
ще раз перепитуюсь, вони всі на одне лице? Яка різниця, Мосійчук чи Мазур? Алла Чи Наталія? Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 5898
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30.01.2021 20:22 Ответить
Мова в статі йшла про Мосійчук. Якщо там дві то "обоє рябоє" - беня інших не тримає...
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31.01.2021 00:14 Ответить
геніально Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 7648... Визнати помилку, що зморозив про іншу людину- це для слабаків, я підтримую таку "непокабелимость". Ведуча "1+1" Мосейчук: "Зеленський трішечки не відає про те, що відбувається в нього за спиною. Володимире Олександровичу, дивіться уважніше" - Цензор.НЕТ 4693
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31.01.2021 00:30 Ответить
Я висловив свою особисту зневагу до мосійчук. Ви додали ще когось з каналу Ґ+Ґ. Я маю кожну журнашлюху бєні знати на імя та по батькові? Не дивлюсь цей канал взагалі бо там відверто маніпулюють на користь бені(75%) та медведчука (25%) всі. І всі працівники каналу заслуговують на зневагу. Без винятку.
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31.01.2021 00:49 Ответить
онкохвора- це Алла Мазур, обговорювати її хворобу не буду... Вислів:"І всі працівники каналу заслуговують на зневагу. Без винятку", підтримую, але потрібно бути об'єктивним та не ліпити хворобу одної, на іншу, чорнороту.
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31.01.2021 11:08 Ответить
На Ґ+Ґ, здається, масове ураження мозку метастазами жидобільшовизму. Така собі ідеологічно-світоглядна онкологія.
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31.01.2021 12:47 Ответить
Наталка Борщнабір , на кого хавало відкриваєш?)))
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29.01.2021 23:28 Ответить
что изменилось, когда страна поменяла президента? Источник: https://censor.net/ru/v3244837---
Дура, ВСЕ поменялось! Все про-рали,разворовали, испортили, поломали, изгадили, нечисть зеленая, прислуга воровитая!
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30.01.2021 00:27 Ответить
жиденок в очках смешной
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30.01.2021 01:09 Ответить
Боже, Боже...🤦‍♀️
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30.01.2021 04:39 Ответить
оно ему надо?
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30.01.2021 05:04 Ответить
На тлі катастрофічного для чинного президента падіння рейтингів популярності і довіри, Володимир Зеленський втрачає ще й важелі влади
Останні голосування в українському парламенті наочно продемонстрували, що ніякої більшості у Зеленського більше немає і не буде. Що "Слуги народу" готові голосувати хіба що за відверто популістські пропозиції президента - на зразок того ж закону про народовладдя - щоб потім з'явилася можливість використовувати цей механізм проти самого Зеленського. Але голосування з принципових питань - і вже тим більше з питань кадрових - демонструє, що у фракції Зеленського тепер інші господарі. А може, ці господарі і раніше були? Може, таким чином колишньому телевізійному коміку показують його справжнє місце у владній вертикалі?
І це при тому, що головні виклики для Зеленського ще попереду. Економічні та соціальні проблеми тільки починаються - і ніяким зниженням тарифів їх вже не пом'якшити. Вакцинацію країни влада популістів провалила. Історія із Дубинським ставить Зеленського перед непростим вибором. Закрити очі на санкції проти цього депутата - значить, закрити перед самим собою двері до Білого дому. А боротися із Дубинським - значить, боротися із Коломойським, одним з "акціонерів" влади затятих популістів. А ще втік до Брюсселю колишній заступник глави СБУ Дмитро Нескоромний, який і без всяких прес-конференцій розповість про корумпованість діючої влади резидентам всіх розвідок світу. І це добре ще, якщо тільки про корумпованість. Погано - якщо про якісь особливі перемовини з Москвою. Ну, добре, не всім резидентам - тільки американцям, англійцям і європейцям. Але для Зеленського і цього буде достатньо. І як відповідати на всі ці виклики, якщо ані популярності, ані влади?
Відповідь є простою - ніяк. Зеленський всього цього просто не помітить. А помітить - так не зрозуміє. А зрозуміє - так перелякається і постарається не помічати.
Так і буде йти на дно. І Україна - разом із ним.
Віталій Портников
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30.01.2021 08:37 Ответить
украинская скабеева лютует)))
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30.01.2021 09:41 Ответить
Чем эта туалетная бумажка недовольна?
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30.01.2021 11:41 Ответить
Зе-НеЛоху пока деликатно намекнули: - Исключишь ТупойСобачийРот - завтра расскажем, как ты, с...ка, брата убил!!!
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30.01.2021 18:42 Ответить
Пацыки гуляют и нюхают кокс )) некогда им к вам в студию !
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30.01.2021 20:30 Ответить
Им банально по х.й что тут удивительного ??
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30.01.2021 20:31 Ответить
цікаво,які дебіли досі це г!мно дивляться?🤔.невже хтось з 73% "лохторату"ще не зрозумів,що їх кинули з "президентом голобородьком"😆😆😆,і підсунули свого слугу зеленського,в т.ч. завдяки цим продажним "журналістам" з їх маніпулятивними "ток-шоу"?🤦‍♂️...вот надивляться цього сміття і ще й дубінського шкодують,"жертву госдепа"😆😆😆🤦‍♂️
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30.01.2021 23:50 Ответить
Продажная журнашл..ха коломойского
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31.01.2021 02:43 Ответить
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