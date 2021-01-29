Водитель фуры сбил женщину на пешеходном переходе в Киеве, - полиция. ВИДЕО камер наблюдения

Водитель грузового автомобиля MAN сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, пострадавшая госпитализирована.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Telegram.

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"Вчера днем ​​на улице Метрологической произошло ДТП с участием пешехода и грузового автомобиля MAN. Водитель совершил наезд на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшую госпитализировали. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

В полиции просят участников дорожного движения быть внимательными и осторожными: "Водители, поворачивая направо или налево на регулируемых и нерегулируемых перекрестках убедитесь нет ли там пешеходов, переходящих проезжую часть на которую вы поворачиваете! Помните, вы должны дать им дорогу!

Пешеходы, перед тем как выходить на проезжую часть, убедитесь в отсутствии опасности для себя и других участников движения, даже если вы находитесь на пешеходном переходе!"

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