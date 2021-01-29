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Водитель фуры сбил женщину на пешеходном переходе в Киеве, - полиция. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Водитель грузового автомобиля MAN сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, пострадавшая госпитализирована.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Telegram.

"Вчера днем ​​на улице Метрологической произошло ДТП с участием пешехода и грузового автомобиля MAN. Водитель совершил наезд на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшую госпитализировали. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

В полиции просят участников дорожного движения быть внимательными и осторожными: "Водители, поворачивая направо или налево на регулируемых и нерегулируемых перекрестках убедитесь нет ли там пешеходов, переходящих проезжую часть на которую вы поворачиваете! Помните, вы должны дать им дорогу!

Пешеходы, перед тем как выходить на проезжую часть, убедитесь в отсутствии опасности для себя и других участников движения, даже если вы находитесь на пешеходном переходе!"

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Водитель фуры сбил женщину на пешеходном переходе в Киеве, - полиция 01
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Топ комментарии
+16
глупые люди наивно полагают шо зебра защитит их от сотрясений и переломов Водій фури збив жінку на пішохідному переході в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 7614
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29.01.2021 13:13
+13
Пані цілеспрямовано і не дивлячись по сторонам йшла під колеса. Що, звісно, не виправдовує водія.
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29.01.2021 13:08
+11
Ця пострадавшая пострадала набагато раніше. Водій той ще олух, але ж ця роззява могла би хочаб глянути по сторонам.
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29.01.2021 13:08
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Это стопроцентное наследие совдепии. Боюсь прозвучать сильно назидательно, но в буржуйских правилах чётко прописано, что пешеход имеет всегда приоритет и, приближаясь к любому пешеходному переходу водитель обязан 100 раз осмотреться и ещё оглянуться назад (буквально выворачивая себе плечо, не шучу) на случай, если к переходу приблежается велосипедист или ещё кто-то. Такое поведение водителя чётко проверяется и фиксируется во время практических экзаменов всегда, тем более у водил грузовиков.
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29.01.2021 13:53 Ответить
Все вірно , ті хто здавав тут єкзамени на посв. водія в курсі як преподи та фахмани з Декри трахають за ці переходи , аж фуфайка завертається
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29.01.2021 14:20 Ответить
Один генетический код у этих "братских" народов. Потому у нас (наша сеьмя) остается меньше месяца до отъезда в "страну далече", подальше от этой территории бесстыдства и беззакония.
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29.01.2021 14:46 Ответить
У моего товарища в Барселоне мотоциклист сбил жену, переломы руки, вывих плеча и травматический шок. Видеокамеры на перекрестках там реально работают, полиция прибыла через 5 минут вместе со скорой. Дальше начали работу адвокаты. Штрафы, конфискации в пользу страховой (возместившей все затраты), когда уже вся семья мотоциклиста была в долгах, товарищ, по доброте душевной обратился к адвокатам: "Хватит! Он уже свое получил!" Адвокаты в ответ: "Нет!!! Надо вытрясти из него так, чтобы он больше никогда в жизни не мог иметь возможность сесть за руль. Чтобы ни чей-то ребенок, ни жена, никто не пострадал от урода".
Все не так в Украине, территории бесстыдства и беззакония.
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29.01.2021 14:51 Ответить
Еслиб там был регулируемый перекрёсток - задавил бы точно также. Пару недель назад было тут про троллейбус и ещё одну такую же бестолковую на Соломенской площади.
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29.01.2021 13:25 Ответить
Да ... А в ВР не могут разобраться кто за кого голосовал..Отака ХУ_НЯ малята.
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29.01.2021 18:28 Ответить
Стандартная ситуация для Киева
Пешеход идет прямо по тротуару, затем резко поворачивает и не глядя по сторонам шагает на пешеходный переход, очень часто прямо под колеса авто
Заполните у фуры с права мертвая зона 2 метра, он ее видел когда начинал поворачивать, но не подумал что она повернет на право ему под колеса
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29.01.2021 13:18 Ответить
Пішохід ЗОБОВ`ЯЗАНИЙ пересвідчитись у безпеці переходу! Ідіотка тупо перла, не дивлячись ні вліво, ні вправо. Попала в мертву зону, водій її просто не бачив і біда! А все тому, що дебілка навіть не гляну по боках, не пересвідчилась, що пройде і залишиться живою і здоровою.
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29.01.2021 13:22 Ответить
Водитель конечно дятел , но это-же не электрокар , который движется тихо и легко - это дальномер , который трясет все вокруг ...
Ну почему не повернуть голову в сторону перед выходом на дорогу ? ( она даже не смотрела вокруг )
Меня еще потрясают любительницы переходить улицу с мобилкой у уха и отворачиваясь в сторону от машин - вы думаете , что мобика вас спасет ?
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29.01.2021 13:26 Ответить
Подошла к переходу и поперла вперед, нет бы хоть головой покрутить по сторонам. Водитель её похоже не увидил но и его вина тоже есть.
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29.01.2021 13:28 Ответить
Конечно не увидел, много у нас желающих присесть в авто ездит?
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29.01.2021 13:31 Ответить
Кажись он ей ножки переехал Водій фури збив жінку на пішохідному переході в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 5399
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29.01.2021 13:32 Ответить
Всё потому, что у многих пешеходов весьма неадекватное восприятие наземного пешеходного перехода. Многие думают- вышел на зебру или на зелёный и всё, ты чик-чирик и в домике.)) Можно тулить в напяленном капюшоне и с музыкой в наушниках. По статистике большинство наездов на пешеходов происходит именно на переходах! Помните об этом, граждане пешеходы!))
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29.01.2021 13:33 Ответить
І, як це виправдовує водія? Мене теж це, може бісити але коли тебе на головній в бок мало не зносить бусик, який виїзжає з другорядної; ти гальмуєш так що мало не литиш через кермо, а він посміхається і каже: Вибач не замітив. То, я в тому не бачу вини пішоходів.
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29.01.2021 13:39 Ответить
Где в моём посте оправдание водителя? Я как раз призываю пешехода всегда помнить о таком вот бусике, который может не заметить. Водитель безусловно будет виноват. Но на том свете тебе уже будет абсолютно всё равно сколько лет тюрьмы ему дали.
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29.01.2021 13:48 Ответить
Схоже що, синдром Зайцевої сидить крепко в мізках багатьох водятлів. Давай зараз міряти, як на автозмаганнях соті секунди з фотостартом і фотофінішем.
Не дивлячись на капюшон і відморозку на момент наїзду баришня вже пройшла більше половини проїзжої частини, а стосовно сліпих зон для водія, я не пам'ятаю такого виправдання в ПДР. Не бачиш? Зупинися, вийди з автомобіля і подивися.
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29.01.2021 13:34 Ответить
Вобщемто тут всё верно - водитель сядет, а пешкодрал прав, как всегда, с неимоверной силой.
Только помят малость и приляжет наверно.
Но то чепуха, зато остальным будет ясно, что ходить не глядя можно, водилу обязательно накажут!
Водій фури збив жінку на пішохідному переході в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 5466
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29.01.2021 13:39 Ответить
Вам мабуть на перході, вже на протилежній смузі на 70 мабуть по пальцям ніг не проїзжали з криком: дивись куди прешся? Кожен пішохід має сприймати перехід, як зону снайперського враження і перебігати так наче втікає від смерті чи чекати за бетонною надолбою поки зупинеться весь рух на дорозі?
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29.01.2021 13:44 Ответить
ДА!
Если его интересует собственное здоровье, конечно.
Если нет - велкам, пусть ходит как хочет - водитель виноват будет и может быть(!) его и посадят в лучшую колонию страны.
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29.01.2021 13:53 Ответить
У него просто патологическая ненависть к пешеходам.
Под любой новостью про ДТП с участием пешеходов беснуется - "эти пешкодралы всегда виноваты, сами не хотят жить"
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29.01.2021 14:04 Ответить
Так не хотят жеж, развке не? Смело ступают на переход, доверяя свою жизнь водилам, а там половина минимум на дорогу не смотрят, пешкодралов ненавидят и вообще слепошарые и бухие каждый десятый.

Ичо я, не прав?
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29.01.2021 14:17 Ответить
Не прав.
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29.01.2021 14:54 Ответить
И в чём?
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29.01.2021 14:54 Ответить
Сів за руль = взяв у руки знаряддя потенційного вбивства, і поводитись треба відповідно. Ніхто виходячі з дому не одягає бронік і не пересувається по пластунськи на випадок, якщо якісь дебіл заплющить очі і почне стріляти з рушниці.
А дівчина, підходячи до переходу, скоріш за все, бачила фуру, яка рухалась повільно і яка могла б принаймні пригальмувати.
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29.01.2021 16:34 Ответить
До речі, а як бути пішоходам, коли зупинився рух, а тут водятел не зрозумівши вискакує на обгон?
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29.01.2021 13:48 Ответить
Вас это правда интересует и сами догадаться не можете? Выглядывает над или из-за стоящей машины на следующую полосу. Я так делаю даже на регулируемых - мало ли идиотов без тормозов, а здоровье меня всё ещё интересует.
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29.01.2021 13:55 Ответить
в той момент водій водій її не бачив
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29.01.2021 13:38 Ответить
молодец
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29.01.2021 13:48 Ответить
Пешеход всегда прав!
Не всегда жив, но прав всегда.
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29.01.2021 14:04 Ответить
Водила не опытный. Стойка лобовухи любого авто при определенных скоростях и углах наглухо перекрывает видимость. Ненавижу когда так переходят дорогу, под 90 градусов поворот без остановки
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29.01.2021 14:06 Ответить
Водила явно вчерашний птенец. Сделал бы радиус поворота побольше, и сам бы в тюрьме не сидел, и пешеход бы цел остался.
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29.01.2021 15:14 Ответить
Надо раз и навсегда убрать пункт в ППД что пешеход прав.
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29.01.2021 14:07 Ответить
Для початку для водятлів треба прирівняти порушення ПДР до замаху на вбивство, а порушення ПДР з жертвами до умисного вбивства. І карати відповідно. А вже потім прибирати про "пішохід завжди правий".
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29.01.2021 16:38 Ответить
ты дятел для начала сдай на права и купи себе машину.

а потом рассуждай кого надо сажать за убийство
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29.01.2021 19:26 Ответить
Не оправдываю водителя, т.к. по фото подумал что пешеход был в мертвой зоне, но после просмотра видео понял что водитель ДОЛЖЕН был видеть и его действия непонятны. Просто хочу дать совет пешеходам - перед тем как перейти по переходу, убедитесь что вас пропускают, особенно такие большие машины которые не могут быстро затормозить, это не легковая машина и тормозной путь у них намного больше. От того что вы окажетесь на больничной койке зная что не прав водитель а не вы я думаю легче от этого не будет. А мадам реально шла не глядя по сторонам, возможно еще и в наушниках...
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29.01.2021 14:10 Ответить
Давно пора заканчивать эту муйню с переходами. У государства нет денег на светофоры?
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29.01.2021 14:16 Ответить
Что бы было еще больше пробок? Зачем устанавливать светофор на таком вот переходе??? Просто нужно водителям пропускать а пешеходам не музыку слушать а по сторонам смотреть.
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29.01.2021 14:18 Ответить
Если здесь поставить светофор с кнопкой, никаких пробок не будет. Проблема в том, что пешеходы нигде и никому не сдают знание правил ДД. Многие просто уверены, что машины должны пропускать их ВЕЗДЕ. Там ведь пропустили, почему здесь не пропускают? Вся эта выдумка - опасна с самого начала. Не должно быть никакого ПРЕИМУЩЕСТВА на дороге, должна быть регулируемость.
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29.01.2021 14:58 Ответить
Посмотрите как люди переходят переходы со сфеотофором с кнопкой)))) Они подходят и ждут пока загорится зеленый, а он все не загорается.... А тут перекресток неоживленный, так что будут бегать на красный, и благие намерения могут сыграть злую шутку) У меня возле дома перекресток со сфетофором, часто видел как многие водители едут на желтый или уже красный когда у пешеходов загорается зеленый. Так вот пешеходы не ждут, они ломятся вперед как бэтмены.... Всегда было интересно насколько ему легче будет если его переедут и он будет знать что был прав на 100%. Так что не уверен что светофор это решение....
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29.01.2021 15:08 Ответить
А я и не говорю, что это 100% решение. Я говорю, что система с преимуществом пешехода - тупиковая. Посмотрите, как люди стали через дорогу ходить, вообще по сторонам не смотрят. Это путь к истреблению нации
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29.01.2021 15:52 Ответить
Пешеход!! Сдыхая на пешеходном переходе - помни и гордись ты был прав! Ну что за тупые люди, идет как по алее, не глядя ни в одну из сторон ... дура дурой, себе проблем создала и водиле... когда пешеходов будут штрафовать за нарушение ПДД?
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29.01.2021 14:19 Ответить
Мабуть у цьому випадку поліція повинна також порушення пішоходом правил перетинання нерегульованого пішохідного переходу.
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29.01.2021 14:22 Ответить
Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

51 гривна всего.
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29.01.2021 14:25 Ответить
Так она ничего не нарушала.... Скажет убедилась и думала что ее пропустят. С юридической точки зрения тут водила не прав 100%, хотя его действия мне непонятны. Единственное что приходит на ум - что он видел как она шла прямо, а когда она повернула переходить дорогу, была уже в мертвой зоне и он ее не видел...
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29.01.2021 14:27 Ответить
Хотя, пересмотрел еще раз, и, по идее она не попадала в мертвую зону.... Так что водила провтыкал...
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29.01.2021 14:29 Ответить
это ж не легковая машина,. там кабина высокая. торпедо выше пешехода, + она как раз находилась в "углу кабины" ее просто там невидно.
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29.01.2021 19:35 Ответить
Вина водія 200%. Він збив її вже на середині "зебри".
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29.01.2021 14:29 Ответить
нефиг таблом щелкать)
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29.01.2021 15:28 Ответить
На видео видно, что внутри кабины, нмижняя часть лобового стекла закрыта какими то дурацкими табличками, типа "Сашок" или другая муть какая то колхозная.
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29.01.2021 14:32 Ответить
"пустой и трезвый"
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29.01.2021 15:15 Ответить
Дятлы zае бали своими мёртвыми зонами - мёртвая зона у него в мозгу - пусть посидит.
А дура теперь будет заглядывать под больничную кровать, перед тем, как сходить на костылях в туалет - не выезжает ли из-под кровати большая фура.
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29.01.2021 15:44 Ответить
Из под кровати только утка может выехать.
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29.01.2021 20:33 Ответить
Потенційних пішоходів потрібно дресирувати поведінці на дорозі з маленьку, а старших стимулювати до вивчення обов'язків пішохода штрафами.
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29.01.2021 15:54 Ответить
А с водятлами как поступать?
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29.01.2021 18:14 Ответить
Згідно чинного законодавства.
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30.01.2021 11:41 Ответить
Тут многие "топят" пешеходов, но.. Она вышла на переход зная, что он был безопасный. И он действительно был свободный от машин. Фура ее догнала уже в конце перехода. Водитель виноват стопроцентно! И никакие "мертвые" зоны для него не могут быть оправданием. Единственная вина женщины , что шла в капюшоне. Он закрывает "боковое" зрение.
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29.01.2021 16:04 Ответить
У нас нет безопасных переходов, и если не хотите оказаться в подобной ситуации примите это как неизбежное.
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29.01.2021 16:25 Ответить
ПДР:
п.4.14

Пішоходам забороняється:
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
п.1.10
пішохідний перехід - ділянка проїзної частини або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу.
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29.01.2021 17:11 Ответить
Надо вводить обязательную программу в школах для получения прав. чтобы дети в школах начали ездить на машинах и сами убедились кто кому что должен.
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29.01.2021 19:31 Ответить
водій її не бачив
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29.01.2021 17:57 Ответить
Тепер буде бачити тюремну стіну.
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29.01.2021 19:15 Ответить
Тупица ! С детства учат посмотри налево затем направо !!! Так и надо !
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30.01.2021 20:25 Ответить
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