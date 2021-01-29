Водитель фуры сбил женщину на пешеходном переходе в Киеве, - полиция. ВИДЕО камер наблюдения
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Водитель грузового автомобиля MAN сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, пострадавшая госпитализирована.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Telegram.
"Вчера днем на улице Метрологической произошло ДТП с участием пешехода и грузового автомобиля MAN. Водитель совершил наезд на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавшую госпитализировали. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
В полиции просят участников дорожного движения быть внимательными и осторожными: "Водители, поворачивая направо или налево на регулируемых и нерегулируемых перекрестках убедитесь нет ли там пешеходов, переходящих проезжую часть на которую вы поворачиваете! Помните, вы должны дать им дорогу!
Пешеходы, перед тем как выходить на проезжую часть, убедитесь в отсутствии опасности для себя и других участников движения, даже если вы находитесь на пешеходном переходе!"
Пожалуйста, подождите...
Все не так в Украине, территории бесстыдства и беззакония.
Пешеход идет прямо по тротуару, затем резко поворачивает и не глядя по сторонам шагает на пешеходный переход, очень часто прямо под колеса авто
Заполните у фуры с права мертвая зона 2 метра, он ее видел когда начинал поворачивать, но не подумал что она повернет на право ему под колеса
Ну почему не повернуть голову в сторону перед выходом на дорогу ? ( она даже не смотрела вокруг )
Меня еще потрясают любительницы переходить улицу с мобилкой у уха и отворачиваясь в сторону от машин - вы думаете , что мобика вас спасет ?
Не дивлячись на капюшон і відморозку на момент наїзду баришня вже пройшла більше половини проїзжої частини, а стосовно сліпих зон для водія, я не пам'ятаю такого виправдання в ПДР. Не бачиш? Зупинися, вийди з автомобіля і подивися.
Только помят малость и приляжет наверно.
Но то чепуха, зато остальным будет ясно, что ходить не глядя можно, водилу обязательно накажут!
Если его интересует собственное здоровье, конечно.
Если нет - велкам, пусть ходит как хочет - водитель виноват будет и может быть(!) его и посадят в лучшую колонию страны.
Под любой новостью про ДТП с участием пешеходов беснуется - "эти пешкодралы всегда виноваты, сами не хотят жить"
Ичо я, не прав?
А дівчина, підходячи до переходу, скоріш за все, бачила фуру, яка рухалась повільно і яка могла б принаймні пригальмувати.
Не всегда жив, но прав всегда.
а потом рассуждай кого надо сажать за убийство
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
51 гривна всего.
А дура теперь будет заглядывать под больничную кровать, перед тем, как сходить на костылях в туалет - не выезжает ли из-под кровати большая фура.
п.4.14
Пішоходам забороняється:
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
п.1.10
пішохідний перехід - ділянка проїзної частини або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу.