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Геленджик (12) Путин (29846) резиденция (146) Навальный (825)

16-уровневый бункер, "Димина дача" и две аквадискотеки, - расследование "Медузы" о дворце Путина в Геленджике (обновлено)

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Команда Алексея Навального 19 января опубликовала расследование о "дворце Путина" под Геленджиком. Журналисты российского издания "Медуза" пообщались с людьми, работающими на этом объекте под официальным названием "Пансионат "Прасковеевка" много лет, а также изучили документы, касающиеся его постройки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Как удалось выяснить журналистам, Путин редко навещает резиденцию на мысе Идокопас. По подсчетам "Медузы", президент бывал там как минимум четыре раза. К каждому визиту готовятся чрезвычайно тщательно: службу эксплуатации поместья могут поднять среди ночи, чтобы переложить газон, а во время прогулки президента по усадьбе на территорию не допускают ни рабочих, ни даже глав компаний-подрядчиков.

Подземный комплекс под резиденцией уходит вниз на 16 уровней и целиком пронзает мыс Идокопас, на котором стоит дворец. Вестибюль лифта, на котором можно спуститься под землю, расположен в нескольких десятках метров от главного дома — на случай эвакуации. При этом внутрь мыса можно попасть из трех разных вестибюлей; один из них расположен в урочище Молоканова щель и предназначен для персонала. Возведение шахты обошлось в свое время (ее строили в 2007–2011 годах) приблизительно в три миллиарда рублей. Таких бункеров в Прасковеевке должно было быть два, но от второго заказчик отказался после экономического кризиса 2008 года.

Знаменитую аквадискотеку построили фирмы "Боронд" и "Аквастрой", часто выполняющие заказы для управделами президента. Похожий светомузыкальный фонтан (его струи танцуют и подсвечиваются под треки Кайли Миноуг и французский шансон) возвели и в другом месте резиденции, на территории шато в поселке Дивноморское. То есть да: в поместье есть две аквадискотеки. Владельца шато еще предстоит установить, но эту постройку называют "Диминой дачей", а построили ее в годы президентства Дмитрия Медведева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин о дворце в Геленджике: "Ни мне, ни моим близким родственникам это не принадлежит". ВИДЕО (обновлено)

Многие участвовавшие в стройке компании годами держали на своих сайтах отчеты о престижном "правительственном контракте". "Медуза" насчитала восемь фирм, которые писали о работе в Прасковеевке — часто называя резиденцию "объектом "Пансионат" в городе Геленджик". А благодаря сообщению на сайте "АБЛ-Инженеринг Групп" мы знаем общую площадь всех строений резиденции — 40 тысяч квадратных метров. Предприятие "Управление строительства № 30" даже выложило фотографии своего участка работ в резиденции — лифтовых шахт и тоннелей.

Карьера одного из бывших управляющих резиденцией Ивана Сердитова плотно связана с семьей президента, выяснила "Медуза". До того, как стать распорядителем в Прасковеевке, Сердитов помогал бывшей жене Путина Людмиле: согласно данным ЕГРЮЛ, с 2007 по 2008 год молодой юрист возглавлял компанию ООО "Стройметалл", записанную на Ольгу Цомаеву, родную сестру бывшей первой леди.

ФСО полностью руководит стройкой в Прасковеевке, рассказали "Медузе" четверо ее участников. Именно сотрудники этой спецслужбы отвечают за дисциплину на объекте, водят президента по резиденции во время редких визитов и передают подрядчикам поручения заказчика. Имена сотрудников ФСО сохранились и на чертежах, оказавшихся в распоряжении "Медузы". В одном из них упоминается О. С. Кузнецов; как писал The New Times, полковник Кузнецов во время работы на стройке руководил еще и войсковой частью № 1473 ФСО, которая выступала заказчиком строительства дворца.

Также читайте: Песков о дворце в Геленджике: Владельцами являются предприниматели, но Кремль не имеет права разглашать их имена

"Медуза" также сообщила, что главный редактор прокремлевского новостного интернет-проекта Mash Максим Иксанов опубликовал видео, якобы сделанное, во "дворце Путина" под Геленджиком. Шестиминутный ролик содержит около четырех минут съемок из этого особняка.

 "Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься", - говорит Иксанов. Дворец, как следует из видео, готов только снаружи. Внутри работы не дошли даже до стадии отделки помещений.

"Несмотря на все сложности, нам все-таки удалось первыми туда попасть", - заявил Иксанов. Как именно удалось это сделать, он не пояснил.

Вечером 29 января сюжет про "дворец Путина" выпустил телеканал "Россия 1". В нем говорится, что особняк является недостроенным апарт-отелем. Автор сюжета Александр Рогаткин заявил, что внутрь съемочную группу пустили с разрешения владельца, имя которого попросили не называть.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дворец Путина за 100 млрд рублей: фонд Навального выпустил фильм о "самом богатом человеке в мире". ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+57
Плохи дела у *****.
Нанять идиота, чтобы так топорно его отмазывал.
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29.01.2021 13:35
+40
16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 8109 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 3182
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29.01.2021 23:29
+31
Манипуляция. Показали какой-то фрагмент какой-то стройки. И это даже не важно. Этому строительству уже добрые 15 лет и потрачено на него бюджетных денег смиренных рассеян немеренно много, даже не знаю, радоваться за них или просто пофиг.
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29.01.2021 13:41
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Страница 2 из 2
В Совке "морские/южные" дачи генсеков были в основном в Крыму и Грузии. В РСФСР лишь Бочаров Ручей в Сочи, практически в черте города. Лет 10 назад узнал, что рашка начала строительство под Геленджиком и вообще не удивился - это нормально строить правительственные резиденции в своей стране. Ненормально захватывать чужие.
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29.01.2021 23:15 Ответить
Грузия была тогда раем для коррупционеров и воров ,сейчас слава богу всё изменилось
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29.01.2021 23:26 Ответить
Ничем не лучше.
И дворец этот никому служить не может.
Из нормальных людей. Абсолютное омертвление капитала. Точно такое же преступление против своей страны, как и покупка зарубежной недвижимости.
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30.01.2021 00:04 Ответить
Ну почему же? Грянет новая революция как в 1917 - отдадут под дворец пионеров или санаторий.
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30.01.2021 00:33 Ответить
Я понимаю.
Но считаю это очень плохим решением.
Я за то, чтоб санаторий строился как санаторий. Где всё должно быть продуманно и максимально функционально. А "это", вы же понимаете, строилось совершенно по другим стандартам и с другими целями. И служить санаторием просто не в состоянии. Но ради "революции как в 1917" не буду больше спорить. С удовольствием принимаю ваш вариант.
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30.01.2021 00:45 Ответить
Умом Володю не понять.
Усатый пресс-секретарь князя Темнейшего заявил, что у оппозиционера Алексея Навального мания преследования. А его патрон, Председатель ОПГ «Кооператив Озеро», бывший носильщик чемодана Собчака, признал, что за Навальным четыре месяца следили «топтуны Патрушева.
Я наблюдаю за «успехами» россиян со дня «крымнаша». И не могу умом их понять, Вот взять, например, российскую космическую программу. 6 ноября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о строительстве нового космодрома «Восточный» в Амурской области, чтобы использовать его для запуска новейшей ракеты «Ангара» и с её помощью превратить в радиоактивный пепел жителей Флориды, Калифорнии и Майами.
Через тринадцать лет, когда стратегический объект был уже сдан в эксплуатацию, выяснилось, что железнодорожные туннели, которые ведут к станции «Ледяная» с материка - слишком узкие, чтобы в них прошли негабаритные конструкции новейшей «Ангары». Генералы доложили бывшему носильщику чемодана Собчака, что с «Восточного» можно запускать только корабли типа «Союз», а это нерентабельно для российской казны. Денег нет! Стабилизационный Фонд прекратил свое существование 1 февраля 2018 года, а Пенсионный Фонд РФ дышит «на ладан». Макароны в Московии подорожали, а подсолнечное масло удвоилось в цене. Простояв две недели на полустанке у первого непроходимого туннеля Забайкальской железной дороги литерный железнодорожный состав с элементами «убийцы Флориды» взял курс на космодром Плесецк.
Чтобы электорат «Если не Путин, то кто?» не догадался об очередном провале космического лузера в космос решили запустить человеческий манекен под громогласным названием «Робот Федор». Но как «Ангара» не влезала в тоннели, так «Робот Федор» не влезал в космический корабль «Союз МС-14». Чтобы 106-ти килограммового мастодонта поместить в кабину космического корабля, инженерам «Восточного» пришлось убрать оттуда все лишнее оборудование. Когда корабль вышел на предполагаемую орбиту специалисты из ЦУПа выяснили, что демонтированное оборудование было вовсе не лишним и без него «Робот Федор» не может автоматически пристыковаться к модулю МКС, как это предполагалось в программе. Поэтому «Робота Федора» трое суток вручную пристыковывали к модулю «Звезды». Чтобы перетащить «Федю» к месту приписки, астронавтам пришлось «болгаркой» распиливать переходной люк и молотком и зубилом отрубить лишний металл, отчего в корпусе станции образовалась трещина и нарушилась герметичность.
После развала СССР у россиян наступила «черная полоса». Аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей рухнуло в сугроб через 13 секунд после взлета. Умом россию не понять, с умом она не совместима...
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30.01.2021 09:31 Ответить
Це димова завіса, фуйло трильйони вивів за границю, а кацапи хлебають щі хоть фуйла полощі.
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30.01.2021 13:14 Ответить
почему нет пенной дискотеки, в 65 самое оно...
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29.01.2021 23:02 Ответить
Джо Байден наградит Зелю орденом Кучмы Первой степени...,Бене даст 2 степень... "Суцільне розчарування", - російський проєкт Mash опублікував відео нібито з "палацу Путіна" біля Геленджика - Цензор.НЕТ 1583
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29.01.2021 23:02 Ответить
двом першу. сашку мамочці -другу
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30.01.2021 09:54 Ответить
ложь и провокация!
***** сидит в шалаше, в разливе, как все приличные кацпридурки, обложеный клизмами...
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29.01.2021 23:03 Ответить
Не клизмами, а ногами Зиновьева который там его дырявил в очко...
мАТЕРИАЛЫ В ГУГЛЕ
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30.01.2021 21:59 Ответить
Там переписка те іще гей-порно... про "прочистку марксистской попочки"... 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 4633
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31.01.2021 00:08 Ответить
Борис Ельцин наградил Кучму в 1994 году ...дал миллиард долларов на избирательную компанию Данилыча... "Суцільне розчарування", - російський проєкт Mash опублікував відео нібито з "палацу Путіна" біля Геленджика - Цензор.НЕТ 7341братаны плин
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29.01.2021 23:05 Ответить
общая площадь всех строений резиденции - 40 тысяч квадратных метров. /Шаломову до Коломойского ещё воровать и воровать. Коломойский построил в Днепре крупнейший в мире еврейский центр из семи башен : первые башни семиэтажные, следом за ними две двенадцатиэтажные, далее - семнадцатиэтажные, а замыкает композицию двадцатидвухэтажная башня высотой 77 метров. Общая площадь комплекса - более 50 тыс. квадратных метров.
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29.01.2021 23:06 Ответить
Минора
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30.01.2021 06:36 Ответить
Це суспільний заклад. Звісно для однієї певної релігії, але не закритий для будь яких відвідувачив. Тобто це все одно, що порівняти виставочний центр з закритою дачою корупціонера.
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30.01.2021 08:45 Ответить
все там поместятся. тоді беня дбав про єврейську громаду, однак в єереїв прийнято будувати за спільні гроші, так що ігор Валерійович там не головний.
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30.01.2021 09:56 Ответить
основная часть под землей, как я и думал, кремлевский объект "муравейник"
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29.01.2021 23:08 Ответить
дворец это только верхушка айсберга, кремлёвская хунта нажилась на войнах, на продаже оружия и наркотиков
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29.01.2021 23:22 Ответить
16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 18 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 3189
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29.01.2021 23:28 Ответить
ДЕНЕГ НЕТ НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ --- БОЯРЫШНИК ПОДЕШЕВЕЛ
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30.01.2021 06:51 Ответить
16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 5768
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29.01.2021 23:29 Ответить
на видео 99 пауз с переходами на другой кадр и это за 3 минуты видео с 99 урезок
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29.01.2021 23:22 Ответить
Все просто супер у кацапів: вся пара в свисток. Чим більше грошей вони потратять на нори для *****, тим менше їм залишиться грошей на зброю і бухло. Нехай ще і на свою місячну зарплату зможуть купити лише одну пляшку горілки. От тоді ***** в жодній норі не сховається, бо порвуть кацапи з похмілля.
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29.01.2021 23:26 Ответить
16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 8109 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 3182
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29.01.2021 23:29 Ответить
Лапті створили лаптєрейх.
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29.01.2021 23:31 Ответить
мы со своими бубочко-кучмо-перду.овочами не пасем задних, хай йому грець !
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30.01.2021 09:35 Ответить
он всех обманул
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30.01.2021 08:16 Ответить
Единственная ТРЕЗВАЯ мысль во всем блоге!!!
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30.01.2021 08:38 Ответить
Цими сюжетами нас відволікають від українських олігархів і проблем.Хіба хтось думав,що Х..ло бідний?
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29.01.2021 23:31 Ответить
Кацапи думали. Наши чиновники таки самі. А більшість наріта, як і маскалі, мають совкові погляди. Нормальмальний человек не может отвлечся от математики изучая историю, а дебили все равно останутся дебилами, на уровне випить и закусить.
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30.01.2021 10:23 Ответить
На росіі хло краде безбожно , а у нас в Украіні своє Зехло пихате ніяк нажертися не може !😡
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29.01.2021 23:35 Ответить
пионэрлагерь "Вовачка" 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 7820
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29.01.2021 23:37 Ответить
16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 2989. 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 9976 .
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29.01.2021 23:40 Ответить
Снегом завалило? Петушок удмуртский
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30.01.2021 03:26 Ответить
Ти про той кінчений фільм сімонянші?))) Так бездарно просирати кошти платників податків ще треба повчитись)
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30.01.2021 08:04 Ответить
До чого сюди - міст .?? 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 1823 .
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30.01.2021 09:15 Ответить
"потому что гладиолус" (с)
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30.01.2021 10:03 Ответить
Знакомая обстановка. Я когда строил загородный дом, примерно так все и было внутри при отделке. Правда масштабы поменьше и подвал не такой глубокий.
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29.01.2021 23:43 Ответить
А чемоданы Собчаку, ты тоже носил?.. 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 8727
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30.01.2021 09:52 Ответить
ИНТЕРЕС ВЕСЬ МИР БЕРЁТ-
КТО В ГЕЛЕН-ДЖИ-КЕ ЖИВЁТ ?
УЖ НЕДЕЛЮ БАБА ЛЮБА -
НЕ ВЫЛАЗИТ ИЗ ЮТЬЮБА !
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29.01.2021 23:55 Ответить
Интересно, интересно. Это Путин на пенсию хотел в подземные катакомбы уйти?
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30.01.2021 00:25 Ответить
в конечном итоге ***** его же новичком, его же соратники и напоят...
так принято на кацапии -думаю ето будет ерш....
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30.01.2021 03:32 Ответить
для Украины ето абсолютно ничего не значит - там ****** без перевода...
одно с копыт? другое тут же замычит в ту же дудку....
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30.01.2021 03:34 Ответить
Ну що ж, на росії знову "війна контор", які там у них зараз є? ФСБ проти МВД проти ФСО проти СВР проти ГРУ? Це тішить, традиційний перевірений англійський метод- натравлювати своїх ворогів один на одного, щоб якомога менше ризикувати своїми солдатами.
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30.01.2021 03:50 Ответить
Придурни из сми продолжают пиарить ботоксного упыря на весь мир. Радуйтесь! Алилуя!
Припомнился фильм Сердце ангела. Монолог пастора может повторить Пуйло практически без купюр:
Идите за мной. Я поведу вас чрез врата его. Покажите, как сильно вы любите господа. Вы говорите, что любите его? Так откройте свои сердца и свои кошельки, откройте свои сумочки. И карманы, и выверните их. Восславьте господа. Кому-то не нравится, что я езжу на "Кадиллаке". Если вы любите меня безоглядно, я должен кататься на "Роллс-ройсе"! Возьми.
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30.01.2021 04:03 Ответить
Да, хорошо Пыня, он же Кремлевский Карлик, он же питерский Гопник с подворотни, он же дед Кабай, он же ***** поимел Рассею Матушку.
Даже у самой **@нутой Путинской Ваты БЮЯРА в глотку перестала заходить от стопора.
Ну, что, КОЗЛОРОГИЕ - ПУТИН ПРЕЗИДЕНТ МИРАААААААААААА????
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30.01.2021 05:51 Ответить
Было бы о чем кацапов упрекать, когда у самих Слуги урода всем по маразму фору дадут.
***** нервно курит.
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30.01.2021 10:08 Ответить
Про резденцію "Геленджик" я читав, ще на початку 2010-х, перед виборами ********* на третій термін.
Мля, правдоруб Наваля, такі першовідкривач.
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30.01.2021 07:08 Ответить
Это Навальный построил дворец,чтобы снять видос.Так по тиливизеру Саловьеф сказал
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30.01.2021 08:53 Ответить
Пуйло дуже не хоче вмирати. Навіть після ядерної зими. Але треба. Людина не вічна
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30.01.2021 09:04 Ответить
Анекдот.
Дзвоник в двері.
Путін відчиняє. На порозі особа у чорному плащі з косою, яка питає:
- Тут живе Путін Володимир Володимирович?
- Це я! Ну і що?
- Ну і усе..!
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30.01.2021 09:10 Ответить
а он может и рад,бо шо понту наблюдать за тем как тебя медленно , но уверенно живьем пожирает рак... Да разве ему совкокомитет -300 дает это сделать(вызывают среди ночи даже амерврачей специалистов. Кому охота отвечать за все грехи против человечества совершенные во времена пыни. Одно радует : сколь веревочке не виться, ДА уже свилась вся в петлю... Если не жанчына с косой, то решение гаагского трибунала... АМИНЬ И ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО -ЧИСТО КОКЦАП ПРОДУК(ВОТ ВОИСТИНУ У КАЦАПОВ НЕ ОТБЕРЕШЬ НИ ЛАПТЕЙ, НИ ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ, УРОДЛИВЫХ ЛЕБЕДЕЙ, ИЗОБРАЖАЮЩИХна сцене КОНВУЛЬСИИ подопытных ЛЯГУШЕК в исследовательском институте им.Павлова.
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30.01.2021 09:47 Ответить
танец маленьких лебедей
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30.01.2021 10:25 Ответить
Меньше слушайте сказки!
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30.01.2021 09:38 Ответить
какие сказки? Это уже диагноз вяаличия от царской клептомании среди ластоногих ааленей дикунiв... Виллы и дворцы В.Путина :- LiveJournal
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30.01.2021 09:56 Ответить
знатная плять, рекомендую.

маленька україночка..."Маленька-невинність".

https://twitter.com/i/status/1354898275359449088

виявилось, що "маленька україночка" насправді проста шльондра... користуйся.

А ось її відео, де ви, панове, може послухати, яка вона гарна та невинна, та прочитати під ним про карателів та нациків. Прошу.

https://youtu.be/J_oMD7m7U8c
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30.01.2021 09:57 Ответить
Mora Zfayfer

знатная плять, рекомендую.
маленька україночка..."Маленька-невинність".

виявилось, що "маленька україночка" насправді проста шльондра... користуйся.
А ось її відео, де ви, панове, може послухати, яка вона гарна та невинна, та прочитати під ним про карателів та нациків. Прошу. "маленька україночка"
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30.01.2021 10:44 Ответить
Дякую.
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30.01.2021 14:56 Ответить
для штурма вполне подойдёт 😉
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30.01.2021 10:07 Ответить
восьме диво світу. і там же ніхто жити не буде. музей. а охорона, а полотери,сантехніки, електрики, а пригожин із своїми повар-коками, цілий космодром людей. А новина із будівництвом нового космодрому-захоплююча. Будували будували, а рулетки (вимірювальної) не було. так і хочеться сказати -слава покорювачам космосу . Вони нехай на автомобілях везуть, оце буде хохма. Одним словом замість того щоб оленів пасти і поїти їх в морі Лаптевих, хочуть побувати на далеких планетах, особливо на пильних тропинках. в мережі був хвастливий ролик про рейхову ракету - двигун старий, вантажопідйомність - в ....пу, коротше, все що зробив браун - викинули а свого не зробили. Рейх-це на віки.
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30.01.2021 10:10 Ответить
скоро сопля начнет строит такой же....)
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30.01.2021 10:22 Ответить
Тупо смонтированная нарезка кадров. Фсбешная отмазка.
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30.01.2021 10:29 Ответить
Теперь клоун задумается о своём бункере.
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30.01.2021 10:30 Ответить
16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 6948
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30.01.2021 11:33 Ответить
И для чего ***** все это строит? Ведь ему осталось топтать эту землю совсем ничего. При таких темпах строительства он даже не успеет всем этим воспользоваться. А тупорылые нащадки, которые выросли в тепличке, все равно все просрут.
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30.01.2021 12:44 Ответить
Ти ще запитай у Хряка, Бєні, суки православної чи донецького татарина що вони збираються зжерти на свої мільярди і чи не подавляться.
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30.01.2021 13:27 Ответить
Навальному воно і відійде, як стане Верховним.
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30.01.2021 14:36 Ответить
Брехня. Якась нарізка незрозуміло чого. Є відео 11-го року, де палац готовий на 90%. Видно, що зараз усе здерто (див на цеглу). А ворота були (з птахом), ось доказ (5:46) -
https://www.youtube.com/watch?v=6HDJBMC2I-g&t=80s
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30.01.2021 14:37 Ответить
За 100 лет на России вернулись
к тому, от чего пытались уйти убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям… 100
лет и 100 млн. коту под хвост!
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30.01.2021 16:13 Ответить
Команда Алексея Навального 19 января опубликовала расследование о "дворце Путина" под Геленджиком Источник: https://censor.net/ru/n3244873

Та нахрєна мені знати що там на Кацапії, от коли вона почне розвалюватись на частини, тоді буде цікаво 16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 4022

16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 8572
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30.01.2021 21:44 Ответить
Вгадай країну :

16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 857
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30.01.2021 21:46 Ответить
Вгадай країну :

16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику - Цензор.НЕТ 9175
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30.01.2021 21:47 Ответить
всем привет я один только вижу что это 3д модель
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30.01.2021 22:11 Ответить
я один вижу только что этот дворец 3д модель
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30.01.2021 22:12 Ответить
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