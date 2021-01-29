Проект "Без цензуры": "Россия-матушка, забери Донбасс!". Почему Украине нужен только украинский Донбасс. ВИДЕО

Как Россия хочет сделать всех нас заложниками донбасских зомби? И почему Украине нужен украинский Донбасс и исключительно на наших условиях и ни на каких других?

Об этом сегодня в стратегически дальновидному "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Сегодня речь пойдет о странном мероприятии под красноречивым названием "Русский Донбасс", которое на днях состоялось в оккупированном Донецке. На таком себе "форуме" собрались главари террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и топовые российские пропагандисты - главный редактор международного агитпроп-канала Маргарита Симоньян, ее муж и ведущий "НТВ" Тигран Кеосаян, главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы РФ Андрей Козенко и много другой нечисти.

Все эти люди собрались, чтобы представить некую доктрину "Русский Донбасс", а еще - напрямую призвать Россию аннексировать часть украинской территории.

Какой сигнал Кремль посылает украинским властям в целом и Владимиру Зеленскому в частности? Сколько еще после этого последний будет искать мир в глазах Владимира Путина? Что будет означать это сборище для мирного процесса в Минске? И когда уже наконец до всех дойдет, что Путин действительно верит в то, что "границы России нигде не заканчиваются"?

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Как сообщалось ранее, вчера российская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала включить Донбасс в состав РФ.