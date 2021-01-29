Проект "Без цензуры": "Россия-матушка, забери Донбасс!". Почему Украине нужен только украинский Донбасс. ВИДЕО
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Как Россия хочет сделать всех нас заложниками донбасских зомби? И почему Украине нужен украинский Донбасс и исключительно на наших условиях и ни на каких других?
Об этом сегодня в стратегически дальновидному "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
Сегодня речь пойдет о странном мероприятии под красноречивым названием "Русский Донбасс", которое на днях состоялось в оккупированном Донецке. На таком себе "форуме" собрались главари террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и топовые российские пропагандисты - главный редактор международного агитпроп-канала Маргарита Симоньян, ее муж и ведущий "НТВ" Тигран Кеосаян, главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы РФ Андрей Козенко и много другой нечисти.
Все эти люди собрались, чтобы представить некую доктрину "Русский Донбасс", а еще - напрямую призвать Россию аннексировать часть украинской территории.
Какой сигнал Кремль посылает украинским властям в целом и Владимиру Зеленскому в частности? Сколько еще после этого последний будет искать мир в глазах Владимира Путина? Что будет означать это сборище для мирного процесса в Минске? И когда уже наконец до всех дойдет, что Путин действительно верит в то, что "границы России нигде не заканчиваются"?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.
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Как сообщалось ранее, вчера российская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала включить Донбасс в состав РФ.
Пожалуйста, подождите...
Пусть кацапы воюют и срутся со всеми, Китай укрепится, Китай подождёт, Китай своего не упустит. слава хитрожопому рашисту пу. Китай будет в первых рядах по "возвращению" и "присоединению" своих территорий, без всяких там голимых путинских "рейхферендумов".
Зараз в їх 48 мандатів , якщо ***** поверне захоплену частину Донбасу до електорального поля ну буде 78 . Але ж ніколи їх не буде більше . Бо Дніпровська область за останні 7 років остоточно увійшла до помаранчьового поясу . Да в Херсонській з Миколаївській дуже впала кількість ватників .
Донбасс это в первую очередь специалисты, технологии, промышленность, а вы за всяких Пенисов Душилиных, бородаев . пасечников,курощупов.
полное отсутствие совести и маразм. правда и среди украинцев есть такие - полный состав 112 канала, Зика и ньюс вана.
https://zen.yandex.ru/media/id/5fe237c18d94893dc9d4a778/turciia-oficialno-vkliuchila-chast-rossii-v-svoi-sostav-voina-neizbejna-prokommentiroval-rossiiskii-politolog-kotenok-5ffb8a0baf142f0b173d0693
Мама Карабах,забери Маргарина и прочих свинособак домой на Хачикастан!!
Як казав один доброволець з Росії про Україну " я никогда не видел столько белых людей как в Украине".
Якісь хачі несуть понос про "расію-матушку".
лютий треш.
Тримаймося, нищимо бариг та олігархів, платимо податки, відмовляємось від хабарів та використання влади у власних інтересах і ми порвемо Росію!
Три армянина и хохол вершать судьбы Расии!
перепутай: в Южной Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии - против,
а на Донбассе и в Крыму - вместо....
Україну. Чому б не запропонувати комфорт молодих республік тим, хто не зовсім добре почувається на наших теренах? Отій професорці-московитській-поетесі, юній блогерці ,що обирає рашу, Віто Фоміну з онучкой?! Кидайте київські халупи, вас чекають прекрасні ордловські палаццо. І аусвайс з ********* , ну самі плюси . Їх до речі теж туди . Проект "Корзина".