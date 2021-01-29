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"У полі під Крутами": львовские лицеисты записали клип, посвященный 103-й годовщине легендарного боя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Львовские студенты лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут подготовили музыкальный клип посвященный 103-й годовщине легендарного боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, песня называется "У полі під Крутами". 

Автор слов и музыки - львовский бард-композитор Александр Шевченко. Вокалисты и исполнители игровых ролей в клипе  - лицеисты Борис Загорулько, Захар Бойко и Владислав Пирожок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы под Крутами по сути выполняли ту же задачу, что и сейчас воины под Марьинкой. Угроза одинаковая, - Зеленский почтил память Героев Крут. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+11
Круті голоси в хлопців, справжні чоловічі.
Чисті, не гундосі.)
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29.01.2021 14:17
+11
Semen Kabakaev


Чомусь більшість пише про трагічність подій у бою під Крутами, а я вважаю, що це героїчні події й люди, які захищали Українську державність - герої!

Радянська пропаганда казала, що відправили лише одних хлопчиків захищати станцію, але це не правда, окрім студентів, там були юнаки, які мали бойовий досвід з першої світової війни, там були й дорослі чоловіки з козацьких загонів. Наприклад в число оборонців входило близько 80 козаків з Глухова.

Тобто компанія була різноманітна, але всі були ентузіастами та добровольцями, які хотіли відновити незалежність України.

Завдяки стриманню червоної навали, влада встигла підписати Брестський мирний договір між УНР та країнами Четверного союзу.

Війна з Кремлем триває і зараз і аналог Крут - це наш ДАП!

Час іде, а методи РФ не змінюються, вони так само хочуть загарбати собі Україну.

Але зараз з нами весь цивілізований світ проти РФ, тому я знаю, що ми переможемо!
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29.01.2021 14:18
+7
Молодці, підтримує, але не вистачає розстріляних москалей у відео-черзі "У полі під Крутами": львовские лицеисты записали клип, посвященный 103-й годовщине легендарного боя - Цензор.НЕТ 1741 За одне й кацапЫ кліп би подивились би на шоу 60 хвилин
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29.01.2021 14:15
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Молодці, підтримує, але не вистачає розстріляних москалей у відео-черзі "У полі під Крутами": львовские лицеисты записали клип, посвященный 103-й годовщине легендарного боя - Цензор.НЕТ 1741 За одне й кацапЫ кліп би подивились би на шоу 60 хвилин
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29.01.2021 14:15 Ответить
І поки патріоти записуюь кліп, чиновники реалісти розкрадають залишки активів України. Така вже українська реальність...
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29.01.2021 14:43 Ответить
Круті голоси в хлопців, справжні чоловічі.
Чисті, не гундосі.)
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29.01.2021 14:17 Ответить
Semen Kabakaev


Чомусь більшість пише про трагічність подій у бою під Крутами, а я вважаю, що це героїчні події й люди, які захищали Українську державність - герої!

Радянська пропаганда казала, що відправили лише одних хлопчиків захищати станцію, але це не правда, окрім студентів, там були юнаки, які мали бойовий досвід з першої світової війни, там були й дорослі чоловіки з козацьких загонів. Наприклад в число оборонців входило близько 80 козаків з Глухова.

Тобто компанія була різноманітна, але всі були ентузіастами та добровольцями, які хотіли відновити незалежність України.

Завдяки стриманню червоної навали, влада встигла підписати Брестський мирний договір між УНР та країнами Четверного союзу.

Війна з Кремлем триває і зараз і аналог Крут - це наш ДАП!

Час іде, а методи РФ не змінюються, вони так само хочуть загарбати собі Україну.

Але зараз з нами весь цивілізований світ проти РФ, тому я знаю, що ми переможемо!
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29.01.2021 14:18 Ответить
+
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29.01.2021 21:22 Ответить
Круты это не аналог ДАП-у. Это аналог 32-го блокпоста на Луганщине, или обороны поселка Красный Партизан под Ясиноватой, где взвод зсу благодаря личному мужеству и самопожертве задержал врага и дал время соседним гарнизонам укрепить оборону.
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30.01.2021 12:39 Ответить
Дуже сильно !!!
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29.01.2021 14:22 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! А хлопцям респект ,що не забувають нашу славетну історію , нашіх героів !
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29.01.2021 14:26 Ответить
"У полі під Крутами": львівські ліцеїсти записали кліп, присвячений 103-й річниці легендарного бою - Цензор.НЕТ 9518
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29.01.2021 15:18 Ответить
Можна подякувати хлопцям вподобайками та коментарями на YouTube каналі ліцею імені Крут.

"Ліцей імені Героїв Крут - У полі під Крутами."

https://www.youtube.com/watch?v=BL763fpj22E
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29.01.2021 14:34 Ответить
або тут
https://www.youtube.com/watch?v=RMdjL447TMw&feature=emb_logo
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29.01.2021 15:01 Ответить
Классные баритоны у хлопцев, мощные аж за душу берет., даже завидно. Но обьясните, что делает девочка в шинели в этом клипе. Это существо перечеркивает мощную песню. Ничего не имею против геев, наоборот поддерживаю гей парады, можно сказать сочувствующий), но зачем транса одевать в военную одежду и тулить в клип про Круты. Особенно там есть момент где девочку щелкает фотограф, ну блин.. позор.
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29.01.2021 14:48 Ответить
Це хлопець. В такому віці в хлопців нерідко бувають такі вії.
Можливо, автори хотіли цим підкреслити юність тих, хто тоді воював під Крутами.
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29.01.2021 14:59 Ответить
Алла, сподіваюсь ви праві. Не хочу більше нічого казать про цього персонажа, дійсно під Крутами було багато гимназистів київських, а це - діти.
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29.01.2021 15:02 Ответить
"У полі під Крутами": львівські ліцеїсти записали кліп, присвячений 103-й річниці легендарного бою - Цензор.НЕТ 8738
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29.01.2021 15:14 Ответить
Ne perekru4uy ! Krim tebe nixto navit' ne podumav tak ! Molodiy xlop4ina z garnimi o4ima!
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29.01.2021 15:10 Ответить
Да символического боя за Крым не было и это позор, думаю больше всего надо за это "благодарить" тандем "Коломойский_Тимошенко" они максимально приложились, чтобы сдать Крым кацапам. Но сравнивать Крым 2014 и Киев 1918 нет оснований, абсолютно разные ситуации, асболютно.
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29.01.2021 15:25 Ответить
какая девочка?? обычный мальчик. Вы чего?
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29.01.2021 16:27 Ответить
Slava nashim Geroyam !
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29.01.2021 15:05 Ответить
Спасибо ребятам - львовским лицеистам."У полі під Крутами": львівські ліцеїсти записали кліп, присвячений 103-й річниці легендарного бою - Цензор.НЕТ 337
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29.01.2021 15:47 Ответить
Молодцi!!!!!
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29.01.2021 16:06 Ответить
Молодці! Котрий раз Західна Україна доводить свій патріотизм на відміну всій іншій частини України. Де ж наші "зірки" Білик, Полякова, Кароль, ну і звісно "народний артист" Потап іже з ними. Голова повернута у сторону моцкви? Це тоі не про "отсосни мне отсосни". Ще раз дякую хлопці. Слава Україні!
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29.01.2021 16:59 Ответить
 
 