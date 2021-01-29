Суд отпустил под домашний арест ветерана АТО Грищенко ("Бучу"), фигурировавшего в деле Шеремета. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Ивано-Франковский апелляционный суд освободил под круглосуточный домашний арест Владислава Грищенко "Бучу", которого подозревали в покушении на бизнесмена в Косово на Прикарпатье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Бабель. Данный факт также подтвердил адвокат Леонид Маслов в Фейсбук.
Telegram-канал "Заборона" опубликовал видео судебного заседания по делу Грищенко.
По решению суда, Грищенко будет находиться под круглосуточным домашним арестом в Киеве и носить электронный браслет до 20 февраля. Кроме этого, он обязан не выезжать из Киева без разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы, сдать паспорта для выезда за границу, воздерживаться от общения с лицами, определенными следственным судьей или судом, а также прибывать к определенному должностному лицу с установленной периодичностью.
Сам Грищенко заявил, что его дело является "политическим и связано с Шереметом".
Грищенко был бойцом Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", впоследствии пошел служить по контракту в 95-ю бригаду, является профессиональным сапером.
Отметим, "Буча" фигурировал в деле об убийстве Шеремета, однако обвинений ему не предъявляли.
Пожалуйста, подождите...
"Свою першу судимість Владислав Грищенко отримав у 17-річному віці. За вироком Мінського районного суду (нині - Оболонський районний суд) м. Києва від 05.07.1995 р. він був засуджений за ч. 3 ст. 140 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна."
А дальше пошло-поехало:
1998 рік - шахрайство і вимагательство
2003 рік - заподіяння тяжкого тілесного ушкодження та ***********
2004 рік - грабіж та умовно-дострокове звільнення
2011 рік - крадіжка та умовно-дострокове звільнення
2016 рік - кримінальне провадження № 12016040000000529, від відповідальності звільнено - сдал подельников.
На данный момент его вина не доказана, это первое, и то что он являлся участником АТО ни как не повлияло на то, что мера пресечения была изменена на домашние й арест.
Следуйте ещё идёт.
Раз отпустили, значит следаки усрались, хотя им не привыкать...