Суд отпустил под домашний арест ветерана АТО Грищенко ("Бучу"), фигурировавшего в деле Шеремета. ВИДЕО

Ивано-Франковский апелляционный суд освободил под круглосуточный домашний арест Владислава Грищенко "Бучу", которого подозревали в покушении на бизнесмена в Косово на Прикарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Бабель. Данный факт также подтвердил адвокат Леонид Маслов в Фейсбук.

Telegram-канал "Заборона" опубликовал видео судебного заседания по делу Грищенко.

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По решению суда, Грищенко будет находиться под круглосуточным домашним арестом в Киеве и носить электронный браслет до 20 февраля. Кроме этого, он обязан не выезжать из Киева без разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы, сдать паспорта для выезда за границу, воздерживаться от общения с лицами, определенными следственным судьей или судом, а также прибывать к определенному должностному лицу с установленной периодичностью.

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Сам Грищенко заявил, что его дело является "политическим и связано с Шереметом".

Грищенко был бойцом Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", впоследствии пошел служить по контракту в 95-ю бригаду, является профессиональным сапером.

Отметим, "Буча" фигурировал в деле об убийстве Шеремета, однако обвинений ему не предъявляли.

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