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арест (10376) Шеремет (564) Владислав Грищенко (8)

Суд отпустил под домашний арест ветерана АТО Грищенко ("Бучу"), фигурировавшего в деле Шеремета. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Ивано-Франковский апелляционный суд освободил под круглосуточный домашний арест Владислава Грищенко "Бучу", которого подозревали в покушении на бизнесмена в Косово на Прикарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Бабель. Данный факт также подтвердил адвокат Леонид Маслов в Фейсбук.

Telegram-канал "Заборона" опубликовал видео судебного заседания по делу Грищенко.

По решению суда, Грищенко будет находиться под круглосуточным домашним арестом в Киеве и носить электронный браслет до 20 февраля. Кроме этого, он обязан не выезжать из Киева без разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы, сдать паспорта для выезда за границу, воздерживаться от общения с лицами, определенными следственным судьей или судом, а также прибывать к определенному должностному лицу с установленной периодичностью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд продлил арест для подозреваемого в покушении на бизнесмена Чекурака ветерана АТО Грищенко (Буча) и возможного заказчика Шкондеюка

Сам Грищенко заявил, что его дело является "политическим и связано с Шереметом".

Грищенко был бойцом Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", впоследствии пошел служить по контракту в 95-ю бригаду, является профессиональным сапером. 

Отметим, "Буча" фигурировал в деле об убийстве Шеремета, однако обвинений ему не предъявляли.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
Сегодня зеля щемит патриотов, завтра патриоты будут щемить зелю!!!
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29.01.2021 14:51
+6
Т.е. он уже не страшный киллер и не опасен? А он вообще им был?
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29.01.2021 15:12
+5
Пора вже і Антоненка звільняти, Всерівно з того роя не вийде ....... (не буде меду).
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29.01.2021 15:12
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Сегодня зеля щемит патриотов, завтра патриоты будут щемить зелю!!!
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29.01.2021 14:51 Ответить
Ничего личного, просто взаимодействие материи, третий закон Ньютона.
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29.01.2021 15:18 Ответить
З якех це пір в бити баригу - в Україні злочин? Мочить бариг, і весь приказ.
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29.01.2021 15:19 Ответить
Пруфы есть ? Или снова ************ транслируешь?
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29.01.2021 15:38 Ответить
та набери в Гугле ФИО "героя", и кушай пруфы, обеими руками черпай.
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29.01.2021 15:41 Ответить
Черпать будешь ты сам свои де испражнения. Нет пруфов- значит ты умышленно лжешь на человека .
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29.01.2021 15:51 Ответить
Украинская Правда пойдет? ссылка
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29.01.2021 15:58 Ответить
даже облегчу тебе задачу:
"Свою першу судимість Владислав Грищенко отримав у 17-річному віці. За вироком Мінського районного суду (нині - Оболонський районний суд) м. Києва від 05.07.1995 р. він був засуджений за ч. 3 ст. 140 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна."
А дальше пошло-поехало:
1998 рік - шахрайство і вимагательство

2003 рік - заподіяння тяжкого тілесного ушкодження та ***********

2004 рік - грабіж та умовно-дострокове звільнення

2011 рік - крадіжка та умовно-дострокове звільнення

2016 рік - кримінальне провадження № 12016040000000529, від відповідальності звільнено - сдал подельников.
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29.01.2021 15:56 Ответить
Ок
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29.01.2021 16:01 Ответить
Суд отпустил под домашний арест ветерана АТО Грищенко ("Бучу"), фигурировавшего в деле Шеремета - Цензор.НЕТ 9467Суд отпустил под домашний арест ветерана АТО Грищенко ("Бучу"), фигурировавшего в деле Шеремета - Цензор.НЕТ 34
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29.01.2021 14:57 Ответить
Ти ссиль по людськи можеш давати?
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29.01.2021 15:22 Ответить
Адрес могли бы и "запикать".
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29.01.2021 15:04 Ответить
А потрібно за злочини відповідать перед Законом як потрібно. Тим більше за вбивство. Тому і наголошувать що злочинець приймав участь АТО це не позволяе йому убивати людей. Це неправильно і не по людски. Миж хочем побудувати демократичну країну - значіть перед Законом повинні бути рівні всі. Тут оправдовунь неповинно бути.Бо тоді втрачаеться довіра до держави і її інституцій. З повагою пенсіонер
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29.01.2021 15:10 Ответить
Соглашаюсь на все 100%, но есть одно но...
На данный момент его вина не доказана, это первое, и то что он являлся участником АТО ни как не повлияло на то, что мера пресечения была изменена на домашние й арест.
Следуйте ещё идёт.
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29.01.2021 15:15 Ответить
А что был суд, его признали виновным?
Раз отпустили, значит следаки усрались, хотя им не привыкать...
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29.01.2021 15:15 Ответить
Ти пєдік дєбіл, чи імбезил? Такі ВИСОКІЄ слова в бандитській неньці Україні.
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29.01.2021 15:21 Ответить
Пора вже і Антоненка звільняти, Всерівно з того роя не вийде ....... (не буде меду).
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29.01.2021 15:12 Ответить
Рифа они не отпустят. Страшно сцикотно им.
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29.01.2021 15:22 Ответить
А далі буде ще страшніше і сцикотніше.
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29.01.2021 16:25 Ответить
Т.е. он уже не страшный киллер и не опасен? А он вообще им был?
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29.01.2021 15:12 Ответить
 
 