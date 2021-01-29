На трассе Киев-Одесса из-за снегопада образовалась пробка на 30 км: для расчистки применяли инженерный танк. ВИДЕО

Из-за снега на участке трассы М-05 Киев-Одесса образовалась пробка на 30 километров, заблокировано около 300 грузовиков, закрыто движение в сторону Киева.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайной ситуации, передает Цензор.НЕТ.

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По состоянию на 14 часов 29 января в Одесской области запрещено движение большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган. В Николаевской области ограничено движение тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново. В 13 ч. 30 мин. ГСЧС начала работу по расчистке дорожного полотна на участке дороги от с. Анновка в направлении Одесской области.

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На автодороге М-05 Киев - Одесса наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка - Ревова (наблюдаются переметы протяженностью около 30 км). Грузовые автомобили начали движение в направлении г. Киев. В направлении г. Одесса продолжаются работы по высвобождению грузовиков. Движение легкового транспорта обеспечено в двух направлениях.

Всего с начала непогоды подразделениями ГСЧС осуществлені буксировки более 900 транспортных средств (из них 29 машин скорой помощи, 25 автобусов) и оказана помощь около 1 тыс. 800 лицам (из них 3 роженицы), убраны 67 поваленных деревьев, расчищено около 750 км автодорог.

Вчера для расчистки применяли даже инженерный танк.