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На трассе Киев-Одесса из-за снегопада образовалась пробка на 30 км: для расчистки применяли инженерный танк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Из-за снега на участке трассы М-05 Киев-Одесса образовалась пробка на 30 километров, заблокировано около 300 грузовиков, закрыто движение в сторону Киева.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайной ситуации, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 14 часов 29 января в Одесской области запрещено движение большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган. В Николаевской области ограничено движение тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново. В 13 ч. 30 мин. ГСЧС начала работу по расчистке дорожного полотна на участке дороги от с. Анновка в направлении Одесской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 300 грузовых автомобилей заблокированы в снежных заносах на автодороге в Одесской области, - ГСЧС

На автодороге М-05 Киев - Одесса наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка - Ревова (наблюдаются переметы протяженностью около 30 км). Грузовые автомобили начали движение в направлении г. Киев. В направлении г. Одесса продолжаются работы по высвобождению грузовиков. Движение легкового транспорта обеспечено в двух направлениях. 

Всего с начала непогоды подразделениями ГСЧС осуществлені буксировки более 900 транспортных средств (из них 29 машин скорой помощи, 25 автобусов) и оказана помощь около 1 тыс. 800 лицам (из них 3 роженицы), убраны 67 поваленных деревьев, расчищено около 750 км автодорог.

Вчера для расчистки применяли даже инженерный танк.
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Топ комментарии
+3
... или водилам мозги включить ? Ничего , через месяц весна . Оттают .
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29.01.2021 15:18
+3
А где танк? Думаю это был БАТ или ИМР...
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29.01.2021 15:20
+1
Да , рулил на такой . Страшный и очень тяжелый монстр с клешнёй и отдельной башней .
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29.01.2021 15:47
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у нас всё делают когда уже просто коллапс .... а когда снег сыпал что тяжело было технику пустить
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29.01.2021 15:15 Ответить
... или водилам мозги включить ? Ничего , через месяц весна . Оттают .
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29.01.2021 15:18 Ответить
Лише в тих, в кого вони є. В більшості там кістка.
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29.01.2021 15:22 Ответить
Иногда бывают ситуации когда надо. Например, сервис грузоперевозок, или кому то запланированно надо приехать, бизнес там или вернутся с путешествия. А ктото просто не ожидал подобного. Мозги включи.
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29.01.2021 16:15 Ответить
А где танк? Думаю это был БАТ или ИМР...
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29.01.2021 15:20 Ответить
Это T-55 без башни .
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29.01.2021 15:32 Ответить
БТС-2 або 4 !!!))
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29.01.2021 15:39 Ответить
На базе Т-55 и есть ИМР с лопатой впереди...
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29.01.2021 15:44 Ответить
Да , рулил на такой . Страшный и очень тяжелый монстр с клешнёй и отдельной башней .
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29.01.2021 15:47 Ответить
БАТ 100%
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29.01.2021 16:18 Ответить
На трассе Киев-Одесса из-за снегопада образовалась пробка на 30 км: для расчистки применяли инженерный танк - Цензор.НЕТ 9963
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29.01.2021 15:20 Ответить
Гайцам лопаты в руки пусть снег чистят!
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29.01.2021 15:28 Ответить
А маникюр?
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29.01.2021 16:27 Ответить
Цікаво,яким чином Знам"янка до М05 !!!))))
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29.01.2021 15:36 Ответить
то інша Знам'янка - село....
Я і сам здивувався спочатку ))
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30.01.2021 00:34 Ответить
Де там танк ?? Одні автівки ...
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29.01.2021 15:48 Ответить
Уже уехал . Снег растаял . На трасі Київ-Одеса через снігопад утворився затор на 30 км: для розчищення застосовували інженерний танк - Цензор.НЕТ 6308
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29.01.2021 15:51 Ответить
куда вы смотрели, танк этот та желтенькая машина на гусеницах, не в самом начале ролика, медленно упорно едет а зачищают следом другие машины полегче
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29.01.2021 16:02 Ответить
красиво) а скоро машины сами всё будут делать, искусственный интеллект победит ЖК и коррупцию
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29.01.2021 16:00 Ответить
Ну так це ж краснознамьонная ордєна лєніна Одеська волость - і чому я не здивований?
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30.01.2021 00:33 Ответить
 
 