Антоненко - Зеленскому: Просто 37-й год. Спасибо, что создали такую безвыходную ситуацию. Вы - не мужчина. ВИДЕО

Ветеран АТО Андрей Антоненко, обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года, считает, что Президент Украины Владимир Зеленский создал безвыходную ситуацию в данном деле.

Об этом Антоненко заявил после сегодняшнего заседания Апелляционного суда Киева, комментируя отказ изменить ему меру пресечения, передает Цензор.НЕТ.

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"Сволочи... Просто 37-й год. Спасибо, господин президент, что вы создали такую безвыходную ситуацию. Вы - не мужчина", - заявил Антоненко после оглашения решения суда об отказе в удовлетворении ходатайства его защиты об изменнении ему меры пресечения.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

19 января обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Игорь Макар дал показания в Киеве.