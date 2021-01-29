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Антоненко - Зеленскому: Просто 37-й год. Спасибо, что создали такую безвыходную ситуацию. Вы - не мужчина. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Ветеран АТО Андрей Антоненко, обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года, считает, что Президент Украины Владимир Зеленский создал безвыходную ситуацию в данном деле.

Об этом Антоненко заявил после сегодняшнего заседания Апелляционного суда Киева, комментируя отказ изменить ему меру пресечения, передает Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Сволочи... Просто 37-й год. Спасибо, господин президент, что вы создали такую безвыходную ситуацию. Вы - не мужчина", - заявил Антоненко после оглашения решения суда об отказе в удовлетворении ходатайства его защиты об изменнении ему меры пресечения.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

19 января обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Игорь Макар дал показания в Киеве.
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Топ комментарии
+75
Антоненко - Зеленскому: Просто 37-й год. Спасибо, что создали такую безвыходную ситуацию. Вы, не мужчина - Цензор.НЕТ 8000
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29.01.2021 16:36
+58
Антоненко - Зеленскому: Просто 37-й год. Спасибо, что создали такую безвыходную ситуацию. Вы, не мужчина - Цензор.НЕТ 9244
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29.01.2021 16:34
+54
Сцикло, серло, *****, і бубочка з монікою в одному флаконі.
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29.01.2021 16:31
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Sergey Naumovich

2 ч. ·

Соотношение роста фигурантов на видео явно не то, человек на видео с принтом на свитере возле ЛЭП, питающих крымский полуостров, абсолютно не похож на Антоненко, девушка, которая фотографировала видеокамеры, не похожа на Дугарь даже конституцией тела... а
Андрій Антоненко
 продолжает сидеть в СИЗО. По факту мы не услышали ни одного доказательства. Кроме домашнего макета взрывчатки зелёного цвета. Страшно проживать в таком государстве...
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29.01.2021 20:57 Ответить
Може воно і так, але бува і гірше. Ти не в курсі як воно жити в нинішній Білорусі чи расеї: менти відтрахують ********** фалоімітатором, а потім ще й посадять на 5 років суворого режиму
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29.01.2021 21:08 Ответить
Воно - істота середнього роду. Це - якщо нейтрально.

Тримайтеся, Андрію !
Ви мусите вистояти !

А ця гнида буде знищена.
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29.01.2021 20:59 Ответить
колись маленький вовочка поїхав в село, а місцеві українські діти обісцяли його за брехливість та манію величі. Тільки так можна пояснити його ненависть до України та українського.
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30.01.2021 07:16 Ответить
Никто же не возражает. Почему бы и не устроить 37-й.
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30.01.2021 14:34 Ответить
Ну, не скажіть . Такими речами можливо балуватись тільки за поребриком , тим : "можно все"...
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30.01.2021 15:05 Ответить
А кто-то заступился за Антоненко?
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30.01.2021 15:12 Ответить
вы думаете, что можете чем-нибудь оскорбить зелю ? Нет! он ниже этого.
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30.01.2021 14:34 Ответить
Пытались дестабилизировать обстановку в Украине в 16 году? Для кого старались? Почему виновных ищут в 20-21 году?
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30.01.2021 15:45 Ответить
Бідна людина..
Мені так шкода.
Лише за це можна ненавидіти зеленського.
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30.01.2021 16:44 Ответить
За что ненавидеть зеленского? Что он урод?
А кто выбрал урода?
Нечего пенять на зеркало коль рожа Крива...
Они зележопики и счас считают что правильный выбор сделали..несмотря на тарифы..вызвали..но бабочка лучший.
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31.01.2021 02:28 Ответить
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