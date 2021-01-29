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Российский суд на два месяца арестовал украинку Бендас за "избиение полицейского" на митинге в поддержку Навального. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В России арестовали уроженку Украины Ольгу Бендас. Ее обвиняют в якобы избиении полицейского на акции протеста в поддержку Алексея Навального.
Об этом сообщил российское агентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
Российский суд решил арестовать украинку на два месяца.
По версии российской полиции, Бендас во время митинга в Москве несколько раз ударила полицейского.
Напомним, в минувшую субботу по городам России прошли акции протеста из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Акции сопровождались столкновениями с силовиками и задержаниями протестующих. В общем на акциях по всей России задержали около 4 тысяч участников.
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+40 Рома Маестро
показать весь комментарий29.01.2021 16:56
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показать весь комментарий29.01.2021 17:01
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і чи почне вимагати від російських судів і поліції
швидкого і "справедливого" розслідування
несправедливо покараної громадянки України
Русских, как народ придумал Сталин. Во время первой переписи СССР были только вяликороссы и малороссы. Ему это не понравилось и вот в 30х годах появился росчерком пера Сталина "русский народ". А славную историю этому "рюзькому народу" добыл Петр 1й и Катька. Один переименовал Московское государство 300 лет назад в россию, а Катька собирала все рукописи по монастырям и уничтожала оригиналы, заменяя их фальшивками, чтобы натянуть историю Руси на ордынское государство.
Потомки Разина и Пугачева "скисли душами",как пел Высоцкий.Про подвиги дидов-то попроще вспоминать...