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Российский суд на два месяца арестовал украинку Бендас за "избиение полицейского" на митинге в поддержку Навального. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В России арестовали уроженку Украины Ольгу Бендас. Ее обвиняют в якобы избиении полицейского на акции протеста в поддержку Алексея Навального.

Об этом сообщил российское агентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

Российский суд решил арестовать украинку на два месяца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навальный и все задержанные в ходе акций протеста в РФ должны быть освобождены, - глава МИД Германии Маас

По версии российской полиции, Бендас во время митинга в Москве несколько раз ударила полицейского.

Напомним, в минувшую субботу по городам России прошли акции протеста из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Акции сопровождались столкновениями с силовиками и задержаниями протестующих. В общем на акциях по всей России задержали около 4 тысяч участников.
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Топ комментарии
+40
Смелая Украинка отбивалась от мента бутылкой, гордый Чеченец голыми руками надавал пи...дюлей 7-м ОМОНОвцам в шлемах... и только 300 трусливых русских снимало все это на свои айфоны.......
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29.01.2021 16:56
+21
Реально,в Мацкве дать в пыку менту может дать только чеченец или украинец)
Потомки Разина и Пугачева "скисли душами",как пел Высоцкий.Про подвиги дидов-то попроще вспоминать...
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29.01.2021 16:56
+11
Да они давно уже не "русские".Последних русских Сталин добил.Даже в 91-ом на московском Майдане, на перешедших на сторону народа 2-х танках подняли украинский флаг,т.к. экипажи были из украинцев.Кацапы они,а не русские(
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29.01.2021 17:01
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ну зараз побачимо, наскільки зеля крутий,
і чи почне вимагати від російських судів і поліції
швидкого і "справедливого" розслідування
несправедливо покараної громадянки України
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29.01.2021 16:55 Ответить
она не гражданка Украины.
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29.01.2021 16:57 Ответить
сорі.. точно..
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29.01.2021 17:06 Ответить
а пацан избитый громадянин?
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29.01.2021 18:41 Ответить
ты о чем? какой пацан?
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29.01.2021 19:20 Ответить
во Франции избитый
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29.01.2021 19:34 Ответить
к чему эта "новость"?
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29.01.2021 16:56 Ответить
к тому,что русские-нация рабов! из всего населения московии-сопротивление произволу полиции оказали лишь одна украинка и 1 чеченец
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29.01.2021 19:21 Ответить
Небось "космонавту" шлем пробила кулаком.
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29.01.2021 16:56 Ответить
Смелая Украинка отбивалась от мента бутылкой, гордый Чеченец голыми руками надавал пи...дюлей 7-м ОМОНОвцам в шлемах... и только 300 трусливых русских снимало все это на свои айфоны.......
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29.01.2021 16:56 Ответить
Да они давно уже не "русские".Последних русских Сталин добил.Даже в 91-ом на московском Майдане, на перешедших на сторону народа 2-х танках подняли украинский флаг,т.к. экипажи были из украинцев.Кацапы они,а не русские(
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29.01.2021 17:01 Ответить
Он их породил, он их и добил. )))
Русских, как народ придумал Сталин. Во время первой переписи СССР были только вяликороссы и малороссы. Ему это не понравилось и вот в 30х годах появился росчерком пера Сталина "русский народ". А славную историю этому "рюзькому народу" добыл Петр 1й и Катька. Один переименовал Московское государство 300 лет назад в россию, а Катька собирала все рукописи по монастырям и уничтожала оригиналы, заменяя их фальшивками, чтобы натянуть историю Руси на ордынское государство.
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29.01.2021 17:07 Ответить
Как бы ни было,но их уже нет.Главное,не процесс,а конечный результат
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29.01.2021 18:18 Ответить
Реально,в Мацкве дать в пыку менту может дать только чеченец или украинец)
Потомки Разина и Пугачева "скисли душами",как пел Высоцкий.Про подвиги дидов-то попроще вспоминать...
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29.01.2021 16:56 Ответить
Разін і Пугачов були з "малоросских станиц". А в Разіна ще й мати була кримською татаркою.
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29.01.2021 20:41 Ответить
нескромный вопрос - а зачем она туда поперлась , а если присядет , то тоже будет политзаключенной ?
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29.01.2021 17:09 Ответить
Может не Бендас, а Бандерас?
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29.01.2021 17:14 Ответить
Она была самой заметной воительницей на российском майданчике.

Російський суд на два місяці заарештував українку Бендас за "побиття поліцейського" на мітингу в підтримку Навального - Цензор.НЕТ 6949
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29.01.2021 17:25 Ответить
какие же кремляди жалкие, опустились до такой низости, когда по сути ни за что винтят подростков, деградировала расея полностью.
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29.01.2021 17:46 Ответить
Як там ще влада тримається, коли там так "зніжені" поліцаї, яких вже жінки і діти б*ють.
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29.01.2021 19:14 Ответить
срана паРаша. Орда.
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29.01.2021 19:53 Ответить
Нова гадя. Героя їй
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29.01.2021 20:39 Ответить
А что украинка делает на этой помойке?
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29.01.2021 21:49 Ответить
ну, теперь суд и лет 5 общего режима, а то думают что можно вести себя как на майдане
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30.01.2021 02:07 Ответить
Для всех желающих набить морду москалю есть тематический парк ОПЗЖ, сидят и гадят в центре Киева
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30.01.2021 03:34 Ответить
 
 