Патрульный катер типа ISLAND для ВМС Украины совершил контрольный выход в море в США. ВИДЕО
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В Балтиморе (США) контрольный выход в море для проведения ходовых испытаний совершил патрульный катер типа ISLAND, который будет передан Военно-Морским Силам ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук командования ВМС Украины.
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Топ комментарии
+11 Сергей Марикуца
показать весь комментарий29.01.2021 17:06
+9 Харьков Сумской
показать весь комментарий29.01.2021 17:10
+6 Siergiej Mironienko
показать весь комментарий29.01.2021 17:11
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Мы же начинали с маленьких корабликов, эти уже больше. У нас моря много, им будет чем заняться, ловить контрабандистов, рыбаков которые ловят с нарушениями. Дальше будут корабли более крупные, реально же у нас не було военного флота, была рухлядь советская которая уже давно устарела и стала ни кому не нужная, бутафорная. Надо радоваться, что у нас появляються новые-современные корабли !!!
Краще б 50 років безплатного газу вибив за ядерні боєголовки, вивезені в московію!