Патрульный катер типа ISLAND для ВМС Украины совершил контрольный выход в море в США. ВИДЕО

В Балтиморе (США) контрольный выход в море для проведения ходовых испытаний совершил патрульный катер типа ISLAND, который будет передан Военно-Морским Силам ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук командования ВМС Украины.

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