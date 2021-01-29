РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15007 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбществоЗа рубежом
4 942 55
санкции (10610) США (23157) Центр противодействия коррупции (217) Дубинский Александр (413)

Дубинский объяснил причину санкций против него со стороны США: "Это следствие фейкового доноса аферистов из Центра противодействия коррупции". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество За рубежом

Нардеп Александр Дубинский считает, что санкции США были введены против него из-за того, что американских чиновников ввели в заблуждение недостоверной информацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Дубинский рассказал в эфире программы "Право на владу" и назвал источником фейковой информации Центр противодействия коррупции.

"Введение этих санкций являлось следствием фейкового доноса, который написали аферисты под названием "Центр противодействия коррупции" в официальные органы Соединенных Штатов Америки. По всем фейковым фактам, которые приведены, я дал свои ответы. Я считаю, что они максимально убедительны, чтобы показать, что эти санкции были введены в результате того, что официальные лица США были введены в заблуждения украинскими "активистами", - заявил Дубинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дубинский: Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир "1+1" обсудить мое исключение из фракции

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
Сказочник этот Дыбильский, в США и так в курсе кто есть кто и без разных центров противодействия коррупции.
показать весь комментарий
29.01.2021 17:15
+27
Це наслідок аферистичної сутності Дубінського
показать весь комментарий
29.01.2021 17:15
+17
Все больше прихожу к выводу, что нехер их там сортировать. Гнать нужно всех, всем кодлом!
показать весь комментарий
29.01.2021 17:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це наслідок аферистичної сутності Дубінського
показать весь комментарий
29.01.2021 17:15 Ответить
Для общего понимания.
Решение о внесении Дубинского и других лиц в санкционный список OFAC's SDN List регламентируется государственным документом, подписанным Дональдом Трампом 12 сентября 2018 года Federal Register Vol. 83, No. 179 "Применение определенных санкций в случае иностранного вмешательства в участие в выборах в США". В данном решении указаны четкие критерии для принятия такого решения. Данные требования абсолютно исключают принятие решений на основе непроверенных данных. (tZE)
показать весь комментарий
29.01.2021 20:36 Ответить
Сказочник этот Дыбильский, в США и так в курсе кто есть кто и без разных центров противодействия коррупции.
показать весь комментарий
29.01.2021 17:15 Ответить
А я думаю не сказочник ,а СЫКУН
показать весь комментарий
29.01.2021 18:10 Ответить
Таки да, он своим тупым собачьим ртом может разных сказок порасказывать. И ЗеЛохам его росказни нравятся.
показать весь комментарий
29.01.2021 19:11 Ответить
+
показать весь комментарий
30.01.2021 12:53 Ответить
Дубинский объяснил причину санкций против него со стороны США: "Это следствие фейкового доноса аферистов из Центра противодействия коррупции" - Цензор.НЕТ 8927 Дубинский объяснил причину санкций против него со стороны США: "Это следствие фейкового доноса аферистов из Центра противодействия коррупции" - Цензор.НЕТ 6031
показать весь комментарий
29.01.2021 17:35 Ответить
73% зедаунів і не таке схавають. Як же вони знущаються над тими, хто їх обрав. Навіть боров їм підказує за 2019: "Стефанчук о том, если граждане через референдум отменят хороший закон: "Это вопрос ответственности народа Украины". Такі дауни, жесть
показать весь комментарий
29.01.2021 17:16 Ответить
Всі павучари в банці(Банковій) зараз в шоці, таке
лайно вспливе....
Запасайтеся попкорном, горішками та пивасиком!!
)))
показать весь комментарий
29.01.2021 17:16 Ответить
Поздно пить боржоми когда почки отвалились куда делась твоя спесь собачего рта
показать весь комментарий
29.01.2021 17:17 Ответить
Та да. Де й дівся стьоб накшалт "мама любіт скорость".
показать весь комментарий
29.01.2021 17:22 Ответить
закрив би ти свій тупий собачий рот, поки ще щось не прилетіло тобі.
показать весь комментарий
29.01.2021 17:17 Ответить
Так в чому річ. Надішли листа Байдену зі своїми аргументами. Що вони не люди, чи що?
показать весь комментарий
29.01.2021 17:17 Ответить
Не пошлет,т к этот бред рассчитан на идиотов-они не назначают санкции просто из за доносов
показать весь комментарий
29.01.2021 17:21 Ответить
Так отож...
показать весь комментарий
29.01.2021 17:22 Ответить
Дубинский объяснил причину санкций против него со стороны США: "Это следствие фейкового доноса аферистов из Центра противодействия коррупции" - Цензор.НЕТ 4075
показать весь комментарий
29.01.2021 17:18 Ответить
другими словами: "а не пришарился ли бы ты, если бы не отвислючился.."
показать весь комментарий
29.01.2021 17:56 Ответить
В глазах у Никанора Ивановича потемнело, газету сняли, но в пачке оказались не рубли, а неизвестные деньги, не то синие, не то зеленые, и с изображением какого-то старика. Впрочем, все это Никанор Иванович разглядел неясно, перед глазами у него плавали какие-то пятна.
- Доллары в вентиляции, - задумчиво сказал первый и спросил Никанора Ивановича мягко и вежливо:
- Ваш пакетик?
- Нет! - ответил Никанор Иванович страшным голосом, - подбросили враги!
- Это бывает, - согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: - Ну что же, надо остальные сдавать.
- Нету у меня! Нету, богом клянусь, никогда в руках не держал! - отчаянно вскричал председатель.
Он кинулся к комоду, с грохотом вытащил ящик, а из него портфель, бессвязно при этом выкрикивая:
- Вот контракт... переводчик-гад подбросил... Коровьев... в пенсне!
Он открыл портфель, глянул в него, сунул в него руку, посинел лицом и уронил портфель в борщ. В портфеле ничего не было: ни Степиного письма, ни контракта, ни иностранцева паспорта, ни денег, ни контрамарки. Словом, ничего, кроме складного метра.
- Товариши! - неистово закричал председатель, - держите их! У нас в доме нечистая сила!
показать весь комментарий
29.01.2021 17:19 Ответить
Все больше прихожу к выводу, что нехер их там сортировать. Гнать нужно всех, всем кодлом!
показать весь комментарий
29.01.2021 17:19 Ответить
Если идиот ,то это надолго 🙄🤔😂🤦
показать весь комментарий
29.01.2021 17:21 Ответить
он это уже устал повторять - зам тиражировать ?
вообще забудьте за него писать
показать весь комментарий
29.01.2021 17:21 Ответить
Яке ж воно тупориле, тьху, б##дь! Дубинский объяснил причину санкций против него со стороны США: "Это следствие фейкового доноса аферистов из Центра противодействия коррупции" - Цензор.НЕТ 9733
показать весь комментарий
29.01.2021 17:31 Ответить
Покруче! Покруче делайте говно инфозамесы ! Это я к дваждыговенному ТБ и его ПАПЕ БЕНЕ
показать весь комментарий
29.01.2021 17:33 Ответить
Шо там ,зайчику,з тими квартирами,чи що там у тебе?Виходить,скоро звітувати прийдеться.
показать весь комментарий
29.01.2021 17:43 Ответить
Хроника одного президента ‎29.‎01.‎2021
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Для общего понимания.
Решение о внесении Дубинского и других лиц в санкционный список OFAC's SDN List
регламентируется государственным документом подписанным Трампом 12.09.2018 г. Federal Register Vol. 83, No. 179 "Применение определенных санкций в случае иностранного вмешательства участие в выборах в США" с которым можно ознакомиться тут

В данном решении указаны четкие критерии и необходимые сведения, их обоснованность и объем для принятия такого решения. Данные требования абсолютно исключают принятие решений на основе непроверенных или единичных данных.
показать весь комментарий
29.01.2021 17:45 Ответить
от "ротовая полость существа отряда псовых", никак его скудный умишко не сообразит что спецслужбы в США - это не квартал 95, не канал Г+Г, и даже не "монобровь СН в ВР"))) они пока инфу на подлинность не перепроверят - выводов и действий не предпримут, т.е. - они проверили, убедились и наказали мразь)))
показать весь комментарий
29.01.2021 17:47 Ответить
дупинський обізвав мінюст США Трампа тупими ідіотами
показать весь комментарий
29.01.2021 17:49 Ответить
тогда почему же, Собачий Рот, американские чиновники не разберутся вновь и не снимут с тебя "ошибочные" санкции... аааа?.. или ты Собачий Рот за идиота кого-то считаешь
показать весь комментарий
29.01.2021 17:53 Ответить
Это точно Дубинский? Куда делась его антизападная риторика с соросятами и внешним управлением? Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 3594
показать весь комментарий
29.01.2021 17:56 Ответить
Мама уже любит Сороса
показать весь комментарий
29.01.2021 21:34 Ответить
Очень мрого внимания уделяется псине коломойши, пора этого ублюдка. утилизировать и с глаз долой.
показать весь комментарий
29.01.2021 18:05 Ответить
БЕНИНА ЖОПА, подай иск в Печерский районный суд, и он санкции США за пять минут отменит.
показать весь комментарий
29.01.2021 18:08 Ответить
і наступного дня дадуть 60 діб Байдену без права застави
показать весь комментарий
29.01.2021 18:24 Ответить
В ОАСК
показать весь комментарий
29.01.2021 19:13 Ответить
Усрался передаст - собачья пасть, воняет через экран...
показать весь комментарий
29.01.2021 18:17 Ответить
Так в любом случае-насрать. Разве жопе бени это не понятно?
показать весь комментарий
29.01.2021 18:35 Ответить
какой Шабунин влиятельный чел! Навешал лапшы американской разведке! ))))
показать весь комментарий
29.01.2021 18:43 Ответить
То есть этот тупой собачий рот утверждает что США ведутся на фейковые доносы? Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 8118 Мало дали, нужно добавить. Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 8393
показать весь комментарий
29.01.2021 18:50 Ответить
Дубіно, змирись! Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 2026 Визнай, що ти й є той самий собачій рот. Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 7958 І тоді захисники тварин тебе захистять від амерськіх санкцій! Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 7340
показать весь комментарий
29.01.2021 18:59 Ответить
Хитрожопый жид зашевелился. Не так оказалось хорошо у Бени на зарплате сидеть)))
показать весь комментарий
29.01.2021 19:01 Ответить
Собачий рот не сдается, ну-ну...
показать весь комментарий
29.01.2021 19:06 Ответить
Так подав би позов на "аферистів" в "печерний" чи "вовчий" суд і потім з рішенням на "поклін" до Байдена.
показать весь комментарий
29.01.2021 19:08 Ответить
Собачий рот все более воняет.
показать весь комментарий
29.01.2021 20:07 Ответить
молодець бобік. безкоштовно попіарив ЦПК
показать весь комментарий
29.01.2021 20:15 Ответить
Міністерство фінансів США не діти малі і не ідіоти. Якщо санкції пішли, то все перевірено з різних джерел і, головне, на цьому справа не закінчиться...
показать весь комментарий
29.01.2021 20:16 Ответить
Жаль некому набить ворожью харю єтому бениному холую Дебилискому.
показать весь комментарий
29.01.2021 21:15 Ответить
******** жопу чешит
показать весь комментарий
29.01.2021 22:09 Ответить
Мда... Или это НАСТОЛЬКО тупое животное, не способное понять, что серьёзные организации без серьёзных проверок информации действий не предпринимают, или это "вброс" для таких же тупых животных, однопартийцев...
показать весь комментарий
29.01.2021 23:17 Ответить
"фейковый донос" - это донос которого на самом деле не было Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 4686 Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 4598
отлично юдёныш формулирует Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції" - Цензор.НЕТ 9394
показать весь комментарий
30.01.2021 04:27 Ответить
о, сашунчік, приготуйся до того, що із тебе будуть робити пєльмєні - спочатку перечавлять на фарш, потім загорнуть, зварять і з'їдять.
показать весь комментарий
30.01.2021 06:57 Ответить
 
 