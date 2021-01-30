Глава Укргосархива Хромов: Обнародовать имена политиков-агентов КГБ невозможно, поскольку архивы были уничтожены. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Государственная архивная служба Украины не сможет обнародовать имена украинских политиков - агентов КГБ, поскольку почти все соответствующие документы были уничтожены.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал Анатолий Хромов – кандидат исторических наук, архивист и поэт, который уже на протяжении года руководит Государственной архивной службой. Ранее он работал заместителем директора Архива СБУ.
"В конце 1980-х и в 1990-м году очень большие массивы документов, по негласному указанию были уничтожены. Сделали это очень технично, сократив сроки их хранения. Но это был негласный приказ - зачищать документы", - утверждает Хромов.
По его словам, те, кто работает с документами советских спецслужб, отмечают, что "лучше сохранились документы 1930-1940 годов, а также 1920-х, чем 1980-х и 1970-х. Потому что именно эти документы могли нести определенную угрозу для политической элиты, которая после развала СССР пришла к власти в независимой уже Украине".
Хромов уверен, что очень сложно будет доказать причастность политика к спецслужбам, однако это возможно.
"Если мы знаем какое-то оперативное прозвище агента и оно прослеживается в материалах других дел, и будут свидетели, которые будут знать, кто там находился, то можно, в принципе, доказать, что агентом "Стрелой", например, был вот известный или неизвестный конкретный человек", - отметил Хромов.
В то же время он подчеркнул, что "именно списки агентов 1970-1980 годов практически не сохранились, их нет".
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Перечитал комментарии, все - оказывается - отлично понимают, что творится в нашей стране. Почему же молчали 30 лет?! Пока эти твари вытворяли в этой стране такие безобразия. То никакущего ющенко подсунут, то зэка...то клоуна, - и грабят, и сдают, и провоцируют.
Это в Киеве еще не так ужасно выглядит - народу здесь, как людей; сливки, так сказать. А что там по селах эти выродки творят? Они же угробили все!
Мы потеряли страну. Поколение. Эти гебнявая камарилья уничтожает все к чему дотянется. Ведь, по сути дела, молодежи не к чему стремиться. Гебнюки все решают в своем кругу.
О Кравчуке молчу. Скорее всего тоже начинал, как сексот. Потом, когда вошел в элиту кпсс, на таких уже информацию зачищают. Кучму возьмите! Тесть у него кто?
Все эти турчиновы, тимошенки, луценки и прочая прочая гебешная сволочь, это 100% сексоты, а значит: стучали, провоцировали, врали, грабили, убивали по их доносам, садили в тюрьмы. С них сформировали себе элиту, которая не элита, а дерьмо собачье, в котором барахтаемся, теряем, имеем крохи с того, что могли иметь.
Все страны которые люстрировали этот генетический непотреб, живут уже достойно.
Эх...
Схоже на банальний п*здеж - все звалити на попєрєдніков
Думаю доказів співпраці і Кравчука і Медведчука і Литвина з пінчуком і Коломойським в архівах достатьно, треба тількитрохи покопирсатись, як що справи свідчення Медведчука проти Стуса знайшлись, то знайдуться і інщі