Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Киевляне почтили память почтить павших более ста лет назад в боях за Украину - Бахмач, Круты, завод Арсенал.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, шествие стартовало от метро "Арсенальная". Около сотни участников прошли до Аскольдовой Могилы.
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+28 Ислам Джафаров
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вв.путлер 2014 год...шакал гребанный...Беслан тебе в дупло "вояка"
А оці "ходоки" хотять примазатись до слави справжніх героїв, а Ахметов досі ходит по землі.
Смолоскипи догорять, і їхні носії підуть додому заповнювати ахметовські платіжки.
Зате погорлали "Україна понад усе!", "Смерть ворогам!" - насмішили Медведчука, Ахметова,
Коломойського, путіна та Зеленського.
Якби у нього палав пердак - пересувався таємно б через Білорусь.
А він відкрито літає напряму, його охорона відкрито б'є наших журналістів,
і націоналіств це цілком влаштовує.
Бандера не забував підкріплювати гасла конкретними ДІЯМИ.
все вам наш Майдан муляє.
И средство взять на карандаш патриотично настроенных потенциальных лидеров.
Рядовые члены - украинцы, а верхушка - полностью состоит из юристов.
Потому Украина самая бедная страна Европы.
На улицах городов которой "Порше" больше, чем в самой Германии, и за рулём
этнического украинца вы не увидите - и "Свободу" это устраивает.
сфоткайтесь.