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Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Общество

Киевляне почтили память почтить павших более ста лет назад в боях за Украину - Бахмач, Круты, завод Арсенал.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, шествие стартовало от метро "Арсенальная". Около сотни участников прошли до Аскольдовой Могилы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве почтили память Героев Крут: "Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве 01
Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве 02
Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве 03
Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве 04

Также смотрите: Героев Крут поименно вспомнили в Запорожье. ФОТО

Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве 05
Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве 06
Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве 07
Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве 08

Смотрите также: "У полі під Крутами": львовские лицеисты записали клип, посвященный 103-й годовщине легендарного боя. ВИДЕО

Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве 09
Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве 10
Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве 11
Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве 12

Смотрите: Сегодня 103-я годовщина боя под Крутами: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы. ДОКУМЕНТ

Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве 13
Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве 14
Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве 15
Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве 16

Также смотрите: Гулый-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просит реабилитировать 53 участника украинского движения сопротивления "красному режиму". ФОТО

Факельное шествие в честь павших за Украину в годы Первой мировой войны прошло в Киеве 17
Фото, видео: Олег Богачук

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+28
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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30.01.2021 19:03
+28
По суті рашка розв'язала дві світові війни, які вирували на території України.
Вічна пам'ять всім борцям за вільну Україну !
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30.01.2021 19:06
+21
Назва статті не відповідає суті і духу ходи - чи назва статті це спекуляція???... війна з загарбницькою кацапією це окреме явище, не потрібно її вплутувати й вуалірувати терміном 1 Світова.
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30.01.2021 19:06
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Смолоскипна хода на честь полеглих за Україну в роки Першої світової війни відбулася у Києві - Цензор.НЕТ 491
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30.01.2021 23:23 Ответить
Смолоскипна хода на честь полеглих за Україну в роки Першої світової війни відбулася у Києві - Цензор.НЕТ 2174 або ось так (власне вищезгаданий самодостатній слін):

Смолоскипна хода на честь полеглих за Україну в роки Першої світової війни відбулася у Києві - Цензор.НЕТ 4021
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30.01.2021 23:33 Ответить
Добре підгоряє у підкацапників від смолоскипів)
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30.01.2021 19:33 Ответить
А они в курсе, что рабочие Арсенала против Петлюры восстали в 1918. А потом красных с нетерпением ждали. Январское восстание в Киеве
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30.01.2021 19:36 Ответить
Взагалі то це так в байках "історія" про Совку писали. Щось на кшалт "васстал нарот Домбаса".
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30.01.2021 19:41 Ответить
А смолоскип в дупу більшовикам тоді на арсеналі вставили таки добре)
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30.01.2021 19:48 Ответить
Не в курсі . У фальсифікатора історії Вятровича по-іншому написано.
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30.01.2021 22:23 Ответить
Смолоскипна хода на честь полеглих за Україну в роки Першої світової війни відбулася у Києві - Цензор.НЕТ 2381
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30.01.2021 22:49 Ответить
А видосик от гундосика ? 🤔
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30.01.2021 19:45 Ответить
Поховання вояків Запорозького корпусу Армії УНР у селі Можняківка, Луганської області, що захищали державний кордон Української Держави у червні-жовтні 1918 р.

Смолоскипна хода на честь полеглих за Україну в роки Першої світової війни відбулася у Києві - Цензор.НЕТ 186
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30.01.2021 19:47 Ответить
Первую Мировую начали Кайзер Вильгельм и Николашка Кровавый типа II,двоюродный брат Кайзера по матери.Их личная переписка есть в Сети накануне войны...,из не станет вам понятно,что это Истина...,А убийство в Сараево Эрцгерцора Франца Фердинанда ...,то лишь повод к началу боевых действий... Смолоскипна хода на честь полеглих за Україну в роки Першої світової війни відбулася у Києві - Цензор.НЕТ 9664 Смолоскипна хода на честь полеглих за Україну в роки Першої світової війни відбулася у Києві - Цензор.НЕТ 9664
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30.01.2021 19:48 Ответить
хм.. уже в пору ходить националистам по Ылитным поселкам чиновников-барыг-предателей которые возле Киева и бросать факела в их хоромы как минимум, а не устраивать факельные шествия для личного пиара.. Смолоскипна хода на честь полеглих за Україну в роки Першої світової війни відбулася у Києві - Цензор.НЕТ 7433 (ветераны 1-й мировой и не только , одобрили бы это действо!!!) Слава Украине !!!
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30.01.2021 19:57 Ответить
Так начни первым , а уже за тобой потянуться люди
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30.01.2021 20:02 Ответить
живым щитом прикрылся гад Смолоскипна хода на честь полеглих за Україну в роки Першої світової війни відбулася у Києві - Цензор.НЕТ 1101
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30.01.2021 20:06 Ответить
Да просто надо начинать с себя , а не заниматься гапонством
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30.01.2021 20:14 Ответить
Слушаюсь Серж сРача !!! Смолоскипна хода на честь полеглих за Україну в роки Першої світової війни відбулася у Києві - Цензор.НЕТ 8034
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30.01.2021 21:34 Ответить
так ці ходуни зі смолоскипами зігрівають морозне повітря Києва, щоб киянам було тепліше. Ще й в темні перевулки треба зазирнути та дати їм світло
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30.01.2021 20:05 Ответить
Оце і все на, що здатні; тягнибоківці, тітушки Білецького, ОУНівці, тарасинківці... Смолоскипна хода на честь полеглих за Україну в роки Першої світової війни відбулася у Києві - Цензор.НЕТ 8120
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30.01.2021 20:09 Ответить
Я только одного не пойму,почему это надо делать ночью с факелами а не белым днем?
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30.01.2021 20:10 Ответить
А це для того, щоб позлити таких олігофренів і дебілів як ти.
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30.01.2021 20:17 Ответить
а почему он олигофрен и дебил? Вы психиатр?
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30.01.2021 20:50 Ответить
Нажаль, дньом нема коли нам це робити. Дньом ми распінаєм руськоязичних мальчіков в трусіках (таких як ти), і насілуєм бєрємєнних руськоговарящіх православних пєнсіонєрок.
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30.01.2021 20:20 Ответить
А потом запєніваем.
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30.01.2021 20:32 Ответить
Вышел фильм Руслана Горового "Трохи вище Неба",а сегодняшней войне РАБссии против Украины...,крысы Мавзолейные..хрюкните ИХТАМНЕТ....,стадо баранов...
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30.01.2021 20:16 Ответить
Хороший фильм - рекомендую кто ещё не посмотрел
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30.01.2021 20:29 Ответить
А впереди себя мы детей и женщин пустим...
вв.путлер 2014 год...шакал гребанный...Беслан тебе в дупло "вояка"
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30.01.2021 20:18 Ответить
Скоріш вшанування полеглих в Російсько-Українській війні 1917-1922 років.
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30.01.2021 20:22 Ответить
Хто пояснить чому Свобода усі ходи проводить з факелами?
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30.01.2021 20:29 Ответить
Копіюють Нюрнберг і відлякують від себе їх виборця.
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30.01.2021 20:33 Ответить
Я воспринимаю огонь, как очень сильный энергетический символ .... "Вечный огонь" - это память и скорбь.... Свечи в храме - это вера, надежда, покаяние.... Шествие с факелами приветствую, и морально участвую в нём...
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30.01.2021 20:43 Ответить
Руну Совило для усиления огня, не пробовали?
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30.01.2021 20:48 Ответить
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА!!!!
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30.01.2021 20:56 Ответить
А вот интересно - там за завод "Арсенал" - это коммуняк, которые в спину УНР ударили?
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30.01.2021 21:04 Ответить
МЕні не потрібні коментарі.... Це так, ніби ..... Слава Україні "! ...
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30.01.2021 21:11 Ответить
ваш коммент загроза логіці.
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30.01.2021 21:18 Ответить
Герої Крут зі смолоскипами не ходили, а конкретно вбивали наших ворогів.
А оці "ходоки" хотять примазатись до слави справжніх героїв, а Ахметов досі ходит по землі.
Смолоскипи догорять, і їхні носії підуть додому заповнювати ахметовські платіжки.
Зате погорлали "Україна понад усе!", "Смерть ворогам!" - насмішили Медведчука, Ахметова,
Коломойського, путіна та Зеленського.
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30.01.2021 22:19 Ответить
Так-так. Провідник Бандера брав участь в атентаті, про який мало хто згадує. Але від гасел Бандери пердаки палають у кацапів і підкацапників досьогодні. І чому так, м, гасла ж "смішні"?
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30.01.2021 23:17 Ответить
Медведчук літає в Москву туди-сюди, не криючись, напряму !
Якби у нього палав пердак - пересувався таємно б через Білорусь.
А він відкрито літає напряму, його охорона відкрито б'є наших журналістів,
і націоналіств це цілком влаштовує.
Бандера не забував підкріплювати гасла конкретними ДІЯМИ.
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31.01.2021 03:28 Ответить
Slava Geroyam-Ukraincyam !
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31.01.2021 00:50 Ответить
Не только ПМВ но и последующего вторжения орд кацапов, белых, красных, синих и даже чёрных.
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31.01.2021 03:37 Ответить
Майдан стал фатальным событием для "Свободы". Теперь только по улицам ходят неприкаянные.
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31.01.2021 08:46 Ответить
москалі ніколи спокою не мають.
все вам наш Майдан муляє.
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31.01.2021 15:46 Ответить
"Свобода" - маланский свисток для сброса украинского патриотического давления.
И средство взять на карандаш патриотично настроенных потенциальных лидеров.
Рядовые члены - украинцы, а верхушка - полностью состоит из юристов.
Потому Украина самая бедная страна Европы.
На улицах городов которой "Порше" больше, чем в самой Германии, и за рулём
этнического украинца вы не увидите - и "Свободу" это устраивает.
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31.01.2021 09:41 Ответить
почему эти добрые люди не напередовой
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31.01.2021 14:06 Ответить
а ви на передовій ?
сфоткайтесь.
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31.01.2021 15:45 Ответить
Потому что ты мудак
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31.01.2021 17:09 Ответить
по киеву ходить много смелости ненадо
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31.01.2021 14:06 Ответить
ПРОЙШЛИ, НАГАДАЛИ ...А ВАМ ПИСАКАМ ЯКА ДО ЦЬОГО СПРАВА.? ТАК ПОТРІБНО ЩОТИЖНЯ.
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31.01.2021 21:05 Ответить
Как в Германии в 30-х годах прошлого века !!
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31.01.2021 21:35 Ответить
вот интересно получаеться такие воду баламутят а когда жарко становяться сами вкусты а подростков посылают их зашишать это я про героев крут а потом с факелами ходят их поминают если такие уж патриоты то должны быть в окопах гдето на перекопе а по киеву м пиротехникой ходить толку много небудет шоу какоето а настояшие патриоты шас на заводах в четыре смены вкалывают куют бронированный кулак родины так сказать а не днем с огнем по городу гуляют
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31.01.2021 23:54 Ответить
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