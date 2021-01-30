За похищение людей и рэкет на Киевщине будут судить подполковника СБУ и двух полицейских. ВИДЕО
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В Киевской области будут судить сотрудников правоохранительных органов, которые входили в состав вооруженной банды. Преступники похищали состоятельных людей, вымогали у них деньги и совершали разбои.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.
Отмечается, что речь о преступной группе из 7 человек, двое из которых – работники оперативных подразделений Нацполиции, а организатор группировки – подполковник СБУ.
На данный момент досудебное расследование завершено и по согласованию с прокуратурой обвинительный акт направили в суд.
Участникам преступной группировки грозит заключение на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Во время проведения досудебного расследования было установлено 11 фактов преступлений, совершенных этими злоумышленниками.
Фигурантам сообщено о подозрении по ст.257 (бандитизм), ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.4 ст.189 (вымогательство), ч.4 ст.187 (разбой), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
"Бандитский план состоял из нескольких пунктов. Прежде всего - это похищение пострадавших, в дальнейшем – вымогательство у них денег. Также совершение разбойных нападений, сопряженных с угрозой применения насилия, опасности для жизни или здоровья людей. Материальный ущерб, причиненный злоумышленниками жителям Киевщины и столичным жителям, достигает почти 5 млн гривен".
Напомним, правоохранители разоблачили банду похитителей, в состав которой входили 2 полицейских и сотрудник СБУ, в мае прошлого года. Двое из участников банды подыскивали жертв и передавали информацию своим пособникам, которые, используя профессиональные навыки и возможности, отслеживали "будущих потерпевших", изучали их образ жизни и похищали, после чего требовали деньги.
Тогда же полицейские опубликовали видео задержания участников банды.
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мусорам вже роздали шокєри?
хорошей она бы была - "посадили..." и апеляция с кассацией подтвердили
Главное в ходе расследования не выйти на себя...
Если бы оно занималось безопасностью Украины
не было бы ни Крыма ни Лугандона