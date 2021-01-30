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За похищение людей и рэкет на Киевщине будут судить подполковника СБУ и двух полицейских. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Киевской области будут судить сотрудников правоохранительных органов, которые входили в состав вооруженной банды. Преступники похищали состоятельных людей, вымогали у них деньги и совершали разбои.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что речь о преступной группе из 7 человек, двое из которых – работники оперативных подразделений Нацполиции, а организатор группировки – подполковник СБУ.

На данный момент досудебное расследование завершено и по согласованию с прокуратурой обвинительный акт направили в суд.

Участникам преступной группировки грозит заключение на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Во время проведения досудебного расследования было установлено 11 фактов преступлений, совершенных этими злоумышленниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидер ОПГ, занимавшейся вымогательством, задержан на Хмельнитчине, - Нацполиция. ФОТО

Фигурантам сообщено о подозрении по ст.257 (бандитизм), ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.4 ст.189 (вымогательство), ч.4 ст.187 (разбой), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Бандитский план состоял из нескольких пунктов. Прежде всего - это похищение пострадавших, в дальнейшем – вымогательство у них денег. Также совершение разбойных нападений, сопряженных с угрозой применения насилия, опасности для жизни или здоровья людей. Материальный ущерб, причиненный злоумышленниками жителям Киевщины и столичным жителям, достигает почти 5 млн гривен".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рэкет, наркоторговля, сутенерство и разбой: полицейские задержали членов ОПГ, действоваших в Кривом Роге, Днепре и Павлограде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, правоохранители разоблачили банду похитителей, в состав которой входили 2 полицейских и сотрудник СБУ, в мае прошлого года. Двое из участников банды подыскивали жертв и передавали информацию своим пособникам, которые, используя профессиональные навыки и возможности, отслеживали "будущих потерпевших", изучали их образ жизни и похищали, после чего требовали деньги.

За похищение людей и рэкет на Киевщине будут судить подполковника СБУ и двух полицейских 01
За похищение людей и рэкет на Киевщине будут судить подполковника СБУ и двух полицейских 02
За похищение людей и рэкет на Киевщине будут судить подполковника СБУ и двух полицейских 03

Тогда же полицейские опубликовали видео задержания участников банды.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+18
чудесно. Особенно подполковник СБУ понравился. За похищение людей и рэкет на Киевщине будут судить подполковника СБУ и двух полицейских - Цензор.НЕТ 496
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30.01.2021 19:44
+14
Служба безпеки перетворилась на якусь банду.
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30.01.2021 19:39
+11
Они всегда были филиалом фсб, за исключением патриотов ! Вспомните начало войны , когда они предали Украину и аннексию Крыма и в Одессе почти все готовы были приветствовать *****
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30.01.2021 20:09
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Правила форума Совет форумчан
куди поділись старі добрі бандити? )))
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30.01.2021 19:37 Ответить
упс, знову несподіванка!! )))) мусор = бандюк! прям ніколи такого не було і опля, знову!
мусорам вже роздали шокєри?
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30.01.2021 20:09 Ответить
ну если наперсточник 10 лет был мэром Харькова то бандитыОБЯЗАНЫ быть в силовых структурах.Именно это единственная возможность построить демократию в Украине.А если еще начать выбирать судей полицейских проводить референдумы по всем вопросам так Украина улетит в...Ну вы знаете куда.
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30.01.2021 22:06 Ответить
А президентом - «дважды не судимый «, а порношут на поводке у Каломоя ? Удивляться не чему
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30.01.2021 22:50 Ответить
Кто хуже - Баваков или Аканов ?
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30.01.2021 19:38 Ответить
Абаканов
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30.01.2021 19:41 Ответить
Кабанаков
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30.01.2021 20:10 Ответить
А бананов ?
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30.01.2021 20:15 Ответить
цей небезпечний, але найнебезпечніший Ванабаков
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30.01.2021 20:16 Ответить
А на бак кавунов ?
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30.01.2021 20:18 Ответить
це вже схоже на хабар
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30.01.2021 20:19 Ответить
у нас всё в конце концов к этому сводится
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30.01.2021 20:26 Ответить
поравну)))
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30.01.2021 21:58 Ответить
Кого там будут судить. Максимум с работы попрут или переведут на должность похуже
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30.01.2021 19:39 Ответить
в них там вже є підрозділ з гвалтівниками і вбивцями дітей
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30.01.2021 20:18 Ответить
Спецназ НПУ при задержании нарушил Закон о госязыке: обслуживал клиентов и общался с ними по-русски.
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31.01.2021 03:21 Ответить
Служба безпеки перетворилась на якусь банду.
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30.01.2021 19:39 Ответить
Они всегда были филиалом фсб, за исключением патриотов ! Вспомните начало войны , когда они предали Украину и аннексию Крыма и в Одессе почти все готовы были приветствовать *****
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30.01.2021 20:09 Ответить
бандой были НКВД ОГПУ КГБ.Аесли учесть что там работают только родные и близкие то и СБУ работаютвнуки и правнуки бандитов
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30.01.2021 22:15 Ответить
ВО, саме те. Зельцман теж створив ОГПУ. Охвіс Генеральної Прокурорші України.
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30.01.2021 22:23 Ответить
Потужненько
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30.01.2021 19:40 Ответить
так себе новость
хорошей она бы была - "посадили..." и апеляция с кассацией подтвердили
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30.01.2021 19:41 Ответить
ну так в Украине плохие условия для хранения опыта прошлых поколений
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30.01.2021 21:55 Ответить
чудесно. Особенно подполковник СБУ понравился. За похищение людей и рэкет на Киевщине будут судить подполковника СБУ и двух полицейских - Цензор.НЕТ 496
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30.01.2021 19:44 Ответить
"За похищение людей и рэкет на Киевщине будут судить подполковника СБУ и двух полицейских" За похищение людей и рэкет на Киевщине будут судить подполковника СБУ и двух полицейских - Цензор.НЕТ 3195

Главное в ходе расследования не выйти на себя...
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30.01.2021 19:45 Ответить
Х`ясе... подполковник в ОПГ! Хотя что это я, когда у нас вообще власть - это ОПГ.
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30.01.2021 19:46 Ответить
При таких масштабах полномочий у государства, оно всегда будет эти пользоваться. Причём за ваши же деньги. Сама система преступна- а неконкретные лица временно пришедшие в управление ей. Особенно, когда пришедшие- это всегда те, кто больше и натуральней всех смог наврать до своего избрания.
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30.01.2021 19:54 Ответить
А шо дєлать? Видали ксіву, ствол, - і крутись як хочеш. )))
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30.01.2021 19:46 Ответить
90 тые возвращаются
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30.01.2021 19:54 Ответить
в 90ые - таких индивидуумов просто отстреливали, не спрашивая как зовут и что за ксива в кармане.
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30.01.2021 21:59 Ответить
А шо тут такого? То же СБУ И МВД пополняется тем человеческим материалом, который есть в наличии. Все эти бандиты в погонах-плоть от плоти выходцы из лав "мудрого и трудолюбивага нарида", ""нарид" кушать хочет, а эти шо, рыжие? Дальше будет только хуже, уже СБУшники друг друга у бандитов из Белгорода заказывают.
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30.01.2021 19:59 Ответить
ПРИ ЗЕ-ДОЛБОДЯТЛЕ СБУ ВО ГЛАВЕ С БАКЛАНОВЫМ ПРЕВРАТИЛОСЬ В КОНТОРУ ПО ДОБЫВАНИЮ И ВЫБИВАНИЮ ДЕНЕГ А НЕ ПО РАБОТЕ С ВНЕШНИМИ ВРАГАМИ!!!
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30.01.2021 20:00 Ответить
Там є нормальні - але їх меншість...
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30.01.2021 20:09 Ответить
нормальных выжили давным-давно
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30.01.2021 22:21 Ответить
С внешним ,они саботируют , пример - «убийцы вагнеровцы «и ………
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30.01.2021 20:13 Ответить
Боже святий, що це за нові віяння? Бандити - СБУ і менти. Так, вАни завжди були бандитами, але зараз....?
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30.01.2021 20:08 Ответить
Горжусь страной
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30.01.2021 20:09 Ответить
А им еще и тазеры шокеры выдали.
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30.01.2021 20:12 Ответить
паяльною лампою обсмалити по-живому, це вже нелюди
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30.01.2021 20:21 Ответить
Нормальненько так. То, что судят - несомненно плюс, но как-то от таких новостей, где бандой руководит целый подполковник, страшно жить.
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30.01.2021 20:39 Ответить
Обычно там ещё судья ,прокурор и депутат присутствуют, а тут какой-то некомплект😁
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30.01.2021 20:41 Ответить
в ходе расследования найдут и этих.Но при условии ЧЕСТНОГО расследования
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30.01.2021 22:24 Ответить
А ті, хто ще не вигнаий з країни, і не в гробу на кладовищах, в країні де життя 20 років без перепису населеня, виявляється, бяться громадян, яким би дозволили мати зброю, як в США. Смішні люди. Ось як вам діє спецслужба, то горіхи в фурах чмирить, то пасічники не можуть власний мед вивезти без відкатів для СБУ, то ліс вивезли до пеньків, а це вже людей викрадають. Кому багато дано з того і повині сурово спитати, а в час війни це постріл їм в потилицю з конфіскацією майна.
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30.01.2021 20:43 Ответить
Вони не хотіли ділитися з Арменборисовичем.
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30.01.2021 20:52 Ответить
За це у нормальній країні міністр йде у відставку...
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30.01.2021 20:55 Ответить
В нормальной - население не выбирает сцаря - порношута агента оккупантов
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30.01.2021 21:27 Ответить
Для них тюрьмы с комфортом и раньше были, а теперь и подавно...А других дурачков без погонов в обычную тюрягу запроторят...
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30.01.2021 21:20 Ответить
Эх, сдаётся мне, что и судьи, по этому делу, будут под стать сбушника и полицаев...
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30.01.2021 21:34 Ответить
СБУ... пора эту банду разогнать, но нет, реформировать собираются.....
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30.01.2021 21:35 Ответить
А чем еще сбу занимается??
Если бы оно занималось безопасностью Украины
не было бы ни Крыма ни Лугандона
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30.01.2021 21:48 Ответить
ой не смешите ! по три года получат максимум , и то не все За викрадення людей і рекет на Київщині судитимуть підполковника СБУ і двох поліцейських - Цензор.НЕТ 8347 суд учтет и характеристики с работы и по месту жительства и первый раз, и ордена и медали и погоны )
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30.01.2021 22:00 Ответить
СБУ похоже одна величезна банда на шиї людей.
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30.01.2021 22:53 Ответить
ну слушайте...УКРАИНА была вплену у ГУЛАГА...я подняла список расстреляных военных в 1937 году..А ПОТОМ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ лучших военных..я читала целый час....При чем за ст.56 58 ВМН арестовывали и в тот же день расстреливали..ПОЭТОМУ НАШИ МЕНТЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ,,тем болеее они видят...что президенты воруют..и т.д....НУ ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТЫ ВОРУЮТ......тогда наши менты ----невинные люди..НУ НЕМНОГО ВЕРТУХАИ
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30.01.2021 23:31 Ответить
"Самый опасный враг не колонизатор и оккупант, а твой соотечественник - прикормленный оккупантом", - Махатма ГАНДИ
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31.01.2021 01:16 Ответить
Фіктивні заборгованості популярні не тільки в злочинному світі.
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31.01.2021 07:26 Ответить
если малеха потянут дело может успеют сесть в модельную тюрьму а там ...и футбол и бильярд и т д
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31.01.2021 09:05 Ответить
 
 