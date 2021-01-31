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В Днепре таксист спас женщину, которая хотела покончить с собой. ВИДЕО
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Ночью в воскресенье, 31 января, на центральном мосту Днепра водитель такси заметил женщину, которая стояла у ограждения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на свои источники.
Издание также опубликовало видео инцидента. По информации журналистов, произошло это примерно в 3.20. Водитель подошел к женщине, заметил, что она под действием алкоголя. Она постоянно повторяла, что хочет свести счеты с жизнью из-за проблем в семье.
"Оставлять женщину в таком состоянии было нельзя, поэтому на место приехала психиатрическая бригада. Врачи забрали женщину в больницу", – сообщило издание.
Топ комментарии
+22 Александр Лихошва
показать весь комментарий31.01.2021 11:23
+16 Иннокентий beer
показать весь комментарий31.01.2021 11:19
+12 Nikos KGB
показать весь комментарий31.01.2021 11:19
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из местной прессы:
Когда водитель подошел к незнакомке, то заметил, что та нетрезва. Она постоянно повторяла, что хочет убить себя. Мужчина начал общаться с ней и выяснил, что на такой отчаянный шаг ее толкнули проблемы в семье Оставлять женщину в таком состоянии было нельзя, поэтому на место приехала психиатрическая бригада. Врачи забрали женщину в больницу.
Во вторых с какого вы переходите на личные оскорбления?
В смысле какой алгоритм не писать? А какой смысл в существовании мед заведения, если оно не принимает пациентов? Существуют ли физически здания психушек из кирпичей и бетонных блоков - да. Есть ли от них толк, который мог бы быть - нет.
А виновника так и ненашли по сей день.
Но мы не знаем что у нас в голове щёлкнет в критическую минуту ))
Правда в тот момент вы хотели помощи, и вы знали где ее найти, в стоматологии.
Психические заболевание, это тоже самая боль как и ваша зубная, просто человек не знает где искать помощь, ему нужно помочь .
У нас общество отстаёт от цивилизации на лет триста, или когда там людей прокаженных помещали в обсервации ?
В цивилизованном обществе не обращают внимание на диагнозы, а относятся ко всем одинаково , так как любая болезнь, это болезнь, и ни чего более, и болезнь нужно лечить а не осуждать .
Книги начни читать, может не поздно ещё .
Я тебе написал в сравнении, а ты понять и теперь не можешь , беда .....
Она просто хотела спросить: как пройти в библиотеку?
Собирался прыгать: в Днепре на Новом мосту спасли мужчину от суицида
https://youtu.be/-gt2hjjW8bk
Так, проезжавший мимо водитель легковушки заметил мужчину, который перелезал через перила на Новом мосту, и сразу остановился. Автомобилист попробовал поговорить с несчастным и выяснил, что тот собирается прыгнуть. Водитель вызвал на место полицию и скорую помощь, которая забрала 22-летнего днепрянина. Спасенный рассказывает, что хотел покончить жизнь самоубийством из-за смерти тяжелобольной матери.
С ним будут работать специалисты.
Но хочешь покончить с собой, так забери с собой 1-2-3-х из 73%
Может, девушка вышла подзаработать.