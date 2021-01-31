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В Днепре таксист спас женщину, которая хотела покончить с собой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Ночью в воскресенье, 31 января, на центральном мосту Днепра водитель такси заметил женщину, которая стояла у ограждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на свои источники.

Издание также опубликовало видео инцидента. По информации журналистов, произошло это примерно в 3.20. Водитель подошел к женщине, заметил, что она под действием алкоголя. Она постоянно повторяла, что хочет свести счеты с жизнью из-за проблем в семье.

"Оставлять женщину в таком состоянии было нельзя, поэтому на место приехала психиатрическая бригада. Врачи забрали женщину в больницу", – сообщило издание.


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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+22
Не безразличие спасёт этот гребаный мир
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31.01.2021 11:23
+16
Что ты несешь?
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31.01.2021 11:19
+12
молодец!
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31.01.2021 11:19
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Искрене сочуствую таксисту,теперь как минимум полгода его будут таскать по полиции отрывая от работы которая кормит его семью.
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31.01.2021 11:16 Ответить
Что ты несешь?
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31.01.2021 11:19 Ответить
Таксист не только спас женщину, но и немного заработал - довёз её домой по двойному тарифу У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 4879
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31.01.2021 11:20 Ответить
не угадали...ее увезла "скорая" ...сдадут видимо в психушку (это стандартная процедура с суицидниками)
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31.01.2021 11:24 Ответить
Нет психушек, их реформировала супруниха.
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31.01.2021 11:32 Ответить
реформировала...но видать недореформировала
из местной прессы:
Когда водитель подошел к незнакомке, то заметил, что та нетрезва. Она постоянно повторяла, что хочет убить себя. Мужчина начал общаться с ней и выяснил, что на такой отчаянный шаг ее толкнули проблемы в семье Оставлять женщину в таком состоянии было нельзя, поэтому на место приехала психиатрическая бригада. Врачи забрали женщину в больницу.
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31.01.2021 11:35 Ответить
Если жить по кремлевским методичкам и в параллельной реальности, то конечно в Украине нет психушек.
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31.01.2021 11:58 Ответить
Не стоит писать, о чем ничего не понимаете. Психушки есть, толку от них нет. То, что ее туда отвезла скорая, значит только то, что через несколько минут она поехала домой своим ходом. Опросили, записали и до свидания. Сейчас даже буйных невозможно определить на лечение без согласия самого буйного (если он совершеннолетний) либо по заявлению от родственников, после решения суда, который длится месяцами.
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31.01.2021 14:25 Ответить
Не переваливайте с (вашей) больной головы на (мою) здоровую. Это не я не понимаю, это вы лжете, написав, что "нет психушек, их реформировала супруниха". И какой алгоритм действий по определению пациентов в психбольницы мне писать не нужно, не об этом речь, речь о том, что вы балабол и трепло, так как психиатрические больницы ЕСТЬ.
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31.01.2021 15:24 Ответить
Да все он правильно сказал. В конкретном данном случае психушек нет, хотя они как бы и существуют.
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31.01.2021 16:03 Ответить
так сист расказал про свою жизнь таксиста и женщина понялал что у нее не так все плохо
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31.01.2021 17:52 Ответить
Во первых, покажите мне пальцем где Я написал про супруниху.
Во вторых с какого вы переходите на личные оскорбления?
В смысле какой алгоритм не писать? А какой смысл в существовании мед заведения, если оно не принимает пациентов? Существуют ли физически здания психушек из кирпичей и бетонных блоков - да. Есть ли от них толк, который мог бы быть - нет.
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31.01.2021 17:52 Ответить
Земер не читатель,он писатель.Спасибо,что Шевченко Вася решил его прсветить...
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31.01.2021 12:59 Ответить
А где видно, что женщина собиралась покончить с собой? Придурки те, кто ее забрал.
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31.01.2021 13:33 Ответить
Тебя не станут забирать У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 3825
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31.01.2021 13:38 Ответить
Не буди лиха, а когда всё гладко, не выражай сочувствие!
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31.01.2021 11:20 Ответить
А то что женщину спас Вас как бы расстроило ?
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31.01.2021 11:22 Ответить
Дело благородное это однозначно,но проблем обберется немеряно.Мой друг утром идя на работу пешком обнаружил в кювете сбитого кем-то велосепедиста,так почти год его таскали по ментуре каждые 2-3 дня ,,для каких-то уточнений,,.После этого он зарекся что что-бы не увидел или не услышал в ментуру ни гу-гу.
А виновника так и ненашли по сей день.
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31.01.2021 11:54 Ответить
когда мьі обнаружим тебя в канаве то никому сообщать не станем, убедил У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 753
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31.01.2021 13:39 Ответить
Та да, коллега помог женщине которая упала подняться, а у нее травма головы оказалась и она умерла. Чуть не посадили еще.
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31.01.2021 16:05 Ответить
Я когда пацана соседа вытянул уже неживого из петли, составили протокол на месте и всё, да и не думал я тогда за последствия, думал спасу...
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31.01.2021 18:57 Ответить
молодец!
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31.01.2021 11:19 Ответить
оба
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31.01.2021 11:28 Ответить
Не безразличие спасёт этот гребаный мир
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31.01.2021 11:23 Ответить
По тому мы и не все герои .
Но мы не знаем что у нас в голове щёлкнет в критическую минуту ))
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31.01.2021 11:48 Ответить
Человек тем и отличается от тупой бабы,что у него нет критических минут...... Думать надо до,а не потом решать свои проблемы таким поступком.
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31.01.2021 11:56 Ответить
У вас когда то что то болело , зуб к примеру ?
Правда в тот момент вы хотели помощи, и вы знали где ее найти, в стоматологии.
Психические заболевание, это тоже самая боль как и ваша зубная, просто человек не знает где искать помощь, ему нужно помочь .
У нас общество отстаёт от цивилизации на лет триста, или когда там людей прокаженных помещали в обсервации ?
В цивилизованном обществе не обращают внимание на диагнозы, а относятся ко всем одинаково , так как любая болезнь, это болезнь, и ни чего более, и болезнь нужно лечить а не осуждать .
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31.01.2021 12:10 Ответить
Когда болит зуб идут ко врачу,а не прыгают с моста....Разницу улавливаете?
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31.01.2021 12:35 Ответить
У тебя проблемы с логикой ?
Книги начни читать, может не поздно ещё .
Я тебе написал в сравнении, а ты понять и теперь не можешь , беда .....
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31.01.2021 12:50 Ответить
Не обращайте внимения. Либо тупая малолетка, либо....уже могила исправит.
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31.01.2021 14:27 Ответить
Причем нагружая других своим действием.
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31.01.2021 11:57 Ответить
тьі нагрузил собой бутьілку У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 8186
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31.01.2021 13:41 Ответить
а с чего он вобще взял что она собиралась прыгнуть? на видео она просто стоит и любуется видом
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31.01.2021 11:26 Ответить
В три часа ночи? У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 9318
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31.01.2021 11:27 Ответить
ну и что
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31.01.2021 11:29 Ответить
Вы часто в три часа ночи ходите любоваться видом с моста,причем в мороз?
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31.01.2021 11:30 Ответить
не часто, но я видел что люди и в 3 часа, и в 4 иногда гуляют по улице, и ничего
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31.01.2021 11:34 Ответить
Отож! Нормальные люди в три часа ночи сидят у компа и фтыкают в ЦЕНЗОР У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 8865
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31.01.2021 11:46 Ответить
Вы не поняли?!
Она просто хотела спросить: как пройти в библиотеку? У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 4727
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31.01.2021 12:10 Ответить
ситуация похожая
Собирался прыгать: в Днепре на Новом мосту спасли мужчину от суицида

https://youtu.be/-gt2hjjW8bk

Так, проезжавший мимо водитель легковушки заметил мужчину, который перелезал через перила на Новом мосту, и сразу остановился. Автомобилист попробовал поговорить с несчастным и выяснил, что тот собирается прыгнуть. Водитель вызвал на место полицию и скорую помощь, которая забрала 22-летнего днепрянина. Спасенный рассказывает, что хотел покончить жизнь самоубийством из-за смерти тяжелобольной матери.
С ним будут работать специалисты.
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31.01.2021 11:26 Ответить
Вы не поверите - ничего )))))))
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31.01.2021 11:34 Ответить
Мы не против!
Но хочешь покончить с собой, так забери с собой 1-2-3-х из 73% У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 8275
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31.01.2021 12:14 Ответить
Я в понедельник подсчитаю - не хочется портить себе выходной!
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31.01.2021 11:33 Ответить
Ходят проверяют счетчики..... Ну пару кубов газа и киловатт света можно перенести. Только это не повлияет особо на платежки.
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31.01.2021 11:35 Ответить
А что, "транспортировку" отменили? Я что-то хорошее пропустил?
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31.01.2021 12:43 Ответить
У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки - Цензор.НЕТ 6813
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31.01.2021 14:03 Ответить
10 грн экономии? пусть подавятся
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31.01.2021 11:38 Ответить
а нашо швидку, зранку проспиться і забуде.
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31.01.2021 12:10 Ответить
Поступок!
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31.01.2021 12:48 Ответить
для порядка в стране за самоубийство нужно вводить криминальную ответственность - расстрел
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31.01.2021 14:03 Ответить
Хорошо что есть небезразличные люди,не прошедшие мимо,когда кому то плохо.
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31.01.2021 14:30 Ответить
К такому видео можно прицепить любую версию событий.
Может, девушка вышла подзаработать.
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31.01.2021 15:04 Ответить
премию дадут
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31.01.2021 15:23 Ответить
може она рыбу ловила на ужин или смотрела на воду хз почему самоубийца сразу
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31.01.2021 15:24 Ответить
На завтрак.
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31.01.2021 15:32 Ответить
И ОПЯТЬ ЖЕ Ж В ЭТОМ ВИНОВАТЫ КОРРУПЦИОНЕРЫ И ОЛИГАРХИ !!! СКОЛЬКО МЫ ИХ ТЕРПЕТЬ БУДЕМ !!!???
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31.01.2021 18:22 Ответить
мужской поступок
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31.01.2021 21:08 Ответить
Надеюсь, что у женщины есть шанс справиться с проблемами. Во всяком, случае, неравнодушный человек уже дал ей шанс просто жить.
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01.02.2021 07:27 Ответить
пеленгас и щуки на ужин к шашлыку и пиву к чаю и картошке с курочкой
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01.02.2021 15:39 Ответить
 
 