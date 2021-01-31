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протест (5754) Санкт-Петербург (467) ОМОН (112) Навальный (825)

На протестах в Петербурге один из полицейских угрожал людям табельным оружием, силовики применяют шокеры и слезоточивый газ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Российские силовики жестко избивают и задерживают участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В частности, в Санкт-Петербурге против людей применили электрошокеры и слезоточивый газ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "МБХ Медиа".

Сообщается, что на Сенной площади в Петербурге собрались несколько сотен человек, но ОМОН устраивал набеги на отдельные группы и жестко задерживал по два-три человека, после чего отходил назад. На данный момент известно о не менее 40 задержанных.

Также сообщается, что против протестующих применили электрошокеры и слезоточивый газ задерживают в том числе журналистов.

В Санкт-Петербурге силовики начали применять электрошокеры против протестующих, передает корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа". Людей жестко задерживают.

Одного из задержанных ударили электрошокером. На видео слышно, как он кричит "Помогите". Сообщается, что ему стало плохо.

Кроме того, при попытке оттеснить силовиков один из полицейских достал табельный пистолет и направил его на людей. На данный момент на Сенной площади остаются всего несколько десятков людей.

Смотрите также: ОМОН проводит массовые задержания на протестных акциях в поддержку Навального в РФ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В целом, по данным ОВД-Инфо, число задержанных на акциях в поддержку Навального в РФ уже свыше 1640 человек.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+28
Токо угрожал? Стреляйте. Макшане в ментов - менты в бурятов. Нам меньше останется.
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31.01.2021 14:18
+19
Мочи кацапов😁😁😁😁
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31.01.2021 14:21
+19
Для України що путін , що навальний один х-р. Обоє--імпреріалісти ,які мріють про імперію,а такої держави як Україна для иних не і снує.
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31.01.2021 14:21
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Токо угрожал? Стреляйте. Макшане в ментов - менты в бурятов. Нам меньше останется.
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31.01.2021 14:18 Ответить
к сожалению бабы еще нарожают
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31.01.2021 14:31 Ответить
Що насральний, що нассальний - один хєр це все ставленики того самого геб'я. І тому найкращій вихід для України, це блокада всього і вся з рф, люта русофобія, як засіб гігієни і блокада всього, що кацапи просувають, на зовнішніх дипломатичних напрямках. Іншого шляху для повернення на нормальні шляхи розвитку в України відсутні. Взірцем мусить стати Ізраіль 50х років. Нам треба починати з таких кроків.
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31.01.2021 14:45 Ответить
С мусорьём разбираться могут только украинцы ,остальным не дано ... На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 8868
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31.01.2021 14:18 Ответить
Кстати да, даже на Донбассе хоть и обманутые украинцы, но таки мусоров нажмурили немало. За 14 год украинские мусора потеряли больше чем за все годы независимости
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31.01.2021 16:18 Ответить
На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 4009
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31.01.2021 14:19 Ответить
На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 468
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31.01.2021 14:20 Ответить
Мочи кацапов😁😁😁😁
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31.01.2021 14:21 Ответить
На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 7430 ацкий бунт!!!!
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31.01.2021 14:35 Ответить
Для України що путін , що навальний один х-р. Обоє--імпреріалісти ,які мріють про імперію,а такої держави як Україна для иних не і снує.
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31.01.2021 14:21 Ответить
Навальный не бутерброд, посадили-пусть сидит.
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31.01.2021 15:01 Ответить
Это хорошо или плохо?? На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 2832
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31.01.2021 14:22 Ответить
шо европейцу хорошо,то рускаваму смерть На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 2449
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31.01.2021 14:24 Ответить
Печенеги, ищите сартиры и мочите половцев !
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31.01.2021 14:23 Ответить
как все таки изменились национальные костюмы и сами хороводы лаптеносцев На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 3337.появились новые па

На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 2853
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31.01.2021 14:23 Ответить
Ну и чего не отобрали у него пукалку??? Пока не ответите силой на силу не будет толку.
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31.01.2021 14:26 Ответить
"гоп-стоп,мы подошли из-за угла..."

На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 1152
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31.01.2021 14:27 Ответить
На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 1634
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31.01.2021 14:27 Ответить
Хай відкривають вогонь на ураження.
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31.01.2021 14:27 Ответить
Чем больше они поразят там, тем меньше нам поражать тут
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31.01.2021 14:30 Ответить
Наконец-то добрались до жолтых жилетов! А то бегают,видосики снимают,работать мешают!А может это секретно-штурмовая группа навального?
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31.01.2021 14:30 Ответить
Запамятайте одне, коли злочинний імперський режим впаде в мацкве, потрібно відразу братися за наших злочинців, які 30 років грабували державу і будували під кришою кремля злодійсько корумповану олігархічну систему, яка ослаблювала нашу державу та грабувала її народ.
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31.01.2021 14:30 Ответить
Золотые слова! Чувствую что когда рашистов додавят и разделят, в Украине полыхнет. Народная пружина сжималась 30 лет - и она даст чудовищный обратный ход! И никто уже не скажет что это пятая колонна или агент Путина. Потому что ни Путина, ни России уже не будет!

Коррумпированные мрази всех мастей, готовьтесь уже сейчас!
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31.01.2021 14:37 Ответить
Олигархат, готовься к переходу в лучший мир. Падение преступных олигархических режимов в России, Беларуси и Украине произойдет +/-одновременно. Так задумано США.
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31.01.2021 14:41 Ответить
Ви перебільшуєте роль ********** на корупцію в Україні. По фіг який режим там у них якщо займатися своїм. Наприклад, прибалтійські країни на кацапів не зважають зовсім. Коли ********* почне розвалюватися для нас найголовнішою проблемою буде відстріл голодних і тупих біженців які ломануться через дірявий кордон до нас "пожрать". І ця орда халявщиків, злодіїв і вбивць є більш небезпечною...
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31.01.2021 15:16 Ответить
Ви не дуже гарно бачите причинно наслідкові звязки. А їх потрібно бачити, тоді ви будете розуміти корінь проблем і зла.
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31.01.2021 15:20 Ответить
О... Дуже багато патріотів так завязли в причинно-наслідкових звязках що перестали діяти і лише рефлексують чисто по кацапські "хто віноват?, что дєлать? "кругом одні врагі...". Та пофіг які причини! Є факт і з цим потрібно негайно щось робити самим сьогодні! Якось воно не виходить "рухатись вперед з головою поверненою назад".
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31.01.2021 15:31 Ответить
То, что менты психуют и уже оружие достают- это показатель конечно. Но всё равно, это разовые случаи и не носит массовый характер. Без кровищи- этот режим не скинуть. Лука уже это доказал. Максимум, такие протесты, заставят кремль сделать финт ушами и назначить приемника. До и то не сейчас, а потом(типа дело не в протестах). Но сама вороватая система(с её элитой) не поменяется при этом. Тот же Ленин, наоборот прятался на Западе(а не приехал для своего ареста) и вооружал народ подпольно. Потому что он понимал, это война и нужно победить или победят тебя. А это всё имитация- кремль раздражается конечно, но не более. По большому счёту он понимает- фигня эти ваши хороводы.
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31.01.2021 14:33 Ответить
Протестанты вообще обнаглели, видел как они в ОМОн снежки кидали, сволочи короче. Всех расстрелять.
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31.01.2021 14:53 Ответить
картина маслом вниз "Бутерброд" На протестах в Петербурге силовики применяют шокеры и слезоточивый газ, один из полицейских угрожал людям табельным оружием - Цензор.НЕТ 9189
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31.01.2021 14:33 Ответить
"НеБутерброд" точнее.
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31.01.2021 14:49 Ответить
"интеллигенция выходит на протесты" "светлые лица"...Где вы были когда Макшания напала на Украину? Ходили и орали "Крымняш!" Быдло вы макшанское а не интеллигенция.
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31.01.2021 14:34 Ответить
Шокером в попу, это наверно больно?
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31.01.2021 14:35 Ответить
Таким как ты...все что в попу все должно быть приятно... На протестах в Петербурге один из полицейских угрожал людям табельным оружием, силовики применяют шокеры и слезоточивый газ - Цензор.НЕТ 1966
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31.01.2021 14:42 Ответить
Это смотря какой стороной На протестах в Петербурге один из полицейских угрожал людям табельным оружием, силовики применяют шокеры и слезоточивый газ - Цензор.НЕТ 1582
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31.01.2021 14:50 Ответить


Andrei Piontkovsky



Ротенберг это явка Путина с повинной. Он ему ближе всех кривоножек мира. Они с ним уже полвека вместе на татами валяются. Их дружба, как говорил поэт, сильнее страсти, больше чем любовь. Дворец это выкидыш Ротенберга от Путина.
В дальний путь им обоим. На долгие срока!
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31.01.2021 14:36 Ответить
Они наверное и Галкина-палкина с ОРТ возьмут-дружбана своего,засравшего этот канал.
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31.01.2021 14:47 Ответить
А шо такоооееее? Не всем нрааится? А где....спасибо ОМОНу, что нас сберег? Та неее, ребятня, вы должны канкретно по хлебалку получить, чобы заворушится...
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31.01.2021 14:37 Ответить
Кацапи, стріляйте в лягавих! Лягаві, стріляйте в кацапів! Бо як не будете стріляти, то по вас стрілятимуть солдати НАТО!
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31.01.2021 14:37 Ответить
Лапти хотят сцарря поменять.
Как?!!!
Так на так!
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31.01.2021 14:40 Ответить
Покричали,побігали,і фсьо. А тепер всі по норам,бо завтра на роботу. Протестуни,***...
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31.01.2021 14:40 Ответить
В Моцкве самоликвидировался мусоровоз
На протестах в Петербурге один из полицейских угрожал людям табельным оружием, силовики применяют шокеры и слезоточивый газ - Цензор.НЕТ 4540
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31.01.2021 14:41 Ответить
первый пошел?изобретение молотова?бо проводка так на крыше не горит На протестах в Петербурге один из полицейских угрожал людям табельным оружием, силовики применяют шокеры и слезоточивый газ - Цензор.НЕТ 8926
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31.01.2021 14:43 Ответить
видос как тушат то ведро

https://twitter.com/i/status/1355860545090560001
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31.01.2021 15:05 Ответить
это не молотова изобретение а финнов воевавших против коммуняк
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31.01.2021 17:39 Ответить
согласен На протестах у Петербурзі один із поліцейських погрожував людям табельною зброєю, силовики застосовують шокери та сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 112
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31.01.2021 18:23 Ответить
Ого. Майдан начинается?
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31.01.2021 14:45 Ответить
хз. что это было. но автобус этот видел на стриме что потушили, сгорел полностью.
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31.01.2021 15:02 Ответить
ооо, еще чуть чуть, и встанут с колен
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31.01.2021 14:42 Ответить
Скот в паРаше с колен может встать разве что в позу раком....
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31.01.2021 14:44 Ответить
протесты - это хорошо, режим рф надо раскачивать снизу, сбоку, сверху.
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31.01.2021 14:49 Ответить
На це можно дивитись вічність!
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31.01.2021 14:56 Ответить
Маловато ватной крови - не интересно.
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31.01.2021 14:57 Ответить
Сайт помойка риаСру в Украине заблокирован....
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31.01.2021 15:00 Ответить
Мне одинаково плевать на автомобиль...на сайт помойку...на твою паРашу ...и на тебя...
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31.01.2021 15:04 Ответить
Забавно наблюдать как получают по мордам от муссоров люди которые называли нас майданутыми.
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31.01.2021 15:03 Ответить
ватнек в стойло)
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31.01.2021 15:06 Ответить
Пазор, пазор, пазор😁😁😁😁😁 вот клоуны
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31.01.2021 15:08 Ответить
Не порно, но задорно!
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31.01.2021 15:09 Ответить
Тот кто в поллюции работает может только безоружных бить и стрелять. Один как то с автоматом и форме говорит мне -давай один на один , ахаха ! А сам в форме ! И с автоматом! Черти ! На протестах у Петербурзі один із поліцейських погрожував людям табельною зброєю, силовики застосовують шокери та сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 7328
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31.01.2021 15:31 Ответить
А как же диды. Они в атаку ходили оружие добывать с одной винтовкой на двоих. Мельчают кацапы однако.
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31.01.2021 17:04 Ответить
та мне как то все равно мельчают кацапы или или нет, пусть хоть море океян там будет
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31.01.2021 18:57 Ответить
Прощай немытая расия и мытая тоже получай по роже.
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31.01.2021 16:09 Ответить
Кутін= Пацальний.💩=💩.
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31.01.2021 16:11 Ответить
мало их бьют, ихним силовикам нужен на подмогу наш Беркут.
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31.01.2021 18:18 Ответить
В видео сюжетах мелькает кто-то маленький с красно-чёрным рюкзачком. Он(она) бросается в гущу омоновцев обхватывает мужчину без шапки и отпихивает его в право от омоновцев. Потом он (она) впереди идёт на пистолет полицая. Хотелось бы узнать, кто это такой отчаянный(отчаянная)...
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31.01.2021 20:05 Ответить
 
 