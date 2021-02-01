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Мужчина пытался совершить самосожжение на Пушкинской площади в Москве. ВИДЕО+ФОТО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В Москве около метро "Тверская" мужчина пытался совершить самосожжение. Прохожие повалили его на землю и сбили пламя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
По информации агентства, мужчина остался жив, ему оказали помощь.
Как сообщает Рустем Адагамов в Фейсбуке, инцидент произошел на Пушкинской площади. Он также обнародовал соответсвующее фото:
При этом не сообщается, имеет ли данный инцидент отношение к акциям протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, проходящими в Москве и других городах РФ.
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+56 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий31.01.2021 16:13
+36 василь лялик
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+20 bios22
показать весь комментарий31.01.2021 16:14
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чи кількох фуйлових псів.
Дєлов то, - обична мулька у кацапів. )))
2. православный
3. они не виноваты, это все вот это плохое делают олигархи, а так может Путин увидит и им каак поддаст пендаля, а якутский скульптор этому мужику памятник слепит и назовут его именем сортир в Верхних петушках)
народнаселение) или они(омон власть) а только кричать позор и снимать на телефон
нету до сих пор на кацапии ни одной новости о каких то там пратестах