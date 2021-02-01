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Москва (3006) поджог (900) протест (5754)

Мужчина пытался совершить самосожжение на Пушкинской площади в Москве. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Москве около метро "Тверская" мужчина пытался совершить самосожжение. Прохожие повалили его на землю и сбили пламя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

По информации агентства, мужчина остался жив, ему оказали помощь.

Как сообщает Рустем Адагамов в Фейсбуке, инцидент произошел на Пушкинской площади. Он также обнародовал соответсвующее фото:

Мужчина пытался совершить самосожжение на Пушкинской площади в Москве 01

При этом не сообщается, имеет ли данный инцидент отношение к акциям протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, проходящими в Москве и других городах РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+56
отак дай кацапу рецепт коктейлю молотова, він його собі в дупу засуне...
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31.01.2021 16:13
+36
Палити треба не себе, а омон, ***** чи навального.
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31.01.2021 16:14
+20
пока холопы будут себя поджигать, ничего не поменяется.. мусоров для начала нужно поджигать ! ну а в конце растерзать плешфюрера как каддафи !
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31.01.2021 16:14
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отак дай кацапу рецепт коктейлю молотова, він його собі в дупу засуне...
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31.01.2021 16:13 Ответить
То може він когось хотів спалити, але як ви кажете руки із дупи...
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31.01.2021 16:38 Ответить
А ви вразливий.)
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31.01.2021 17:04 Ответить
Не переймайтесь за лаптєногого: "Баби єщьо наражают!"(с)
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31.01.2021 17:28 Ответить
Палаюча шина більш корисна для Людства "...ніж той невдаха касаб..."(с) (І смачного! Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 546)
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31.01.2021 17:54 Ответить
до чего народ довели Мужчина пытался совершить самосожжение на Пушкинской площади в Москве - Цензор.НЕТ 586
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31.01.2021 16:13 Ответить
Хотел человек на бутылку сесть - а то оказался коктейль Молотова
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31.01.2021 20:10 Ответить
Палити треба не себе, а омон, ***** чи навального.
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31.01.2021 16:14 Ответить
це гасло треба на плакати і розвішати всією московією, як навчальний борд
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31.01.2021 16:23 Ответить
пока холопы будут себя поджигать, ничего не поменяется.. мусоров для начала нужно поджигать ! ну а в конце растерзать плешфюрера как каддафи !
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31.01.2021 16:14 Ответить
лучше с бомбой за пазухой под машину *****!
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31.01.2021 16:15 Ответить
а мог бы сжечь мусор
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31.01.2021 16:16 Ответить
краще би фуйла спалив.
чи кількох фуйлових псів.
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31.01.2021 16:18 Ответить
мабудь то не була протестна акція, просто кацап захотів спалитися
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31.01.2021 16:22 Ответить
Та то бухий кацап попросив прикурить, дихнув спіртягою, от і загорівся.
Дєлов то, - обична мулька у кацапів. )))

Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 5620
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31.01.2021 16:33 Ответить
идиёт, лучше бы мусор сжег.
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31.01.2021 16:18 Ответить
Никогда не понимал такой акции... Может кацапу холодно стало и хороводы уже не согревают!? Мужчина пытался совершить самосожжение на Пушкинской площади в Москве - Цензор.НЕТ 8550
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31.01.2021 16:21 Ответить
В Москві поліція жорстоко затримує людей,не сподівався що в Росії люди так чинять спротив
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31.01.2021 16:21 Ответить
самовозгорание ваты....
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31.01.2021 16:21 Ответить
Чисто кацапский протест.
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31.01.2021 16:23 Ответить
Мужчина пытался совершить самосожжение на Пушкинской площади в Москве - Цензор.НЕТ 4142
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31.01.2021 16:24 Ответить
Русский бунт, бессмысленный и... просто бессмысленный.
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31.01.2021 16:37 Ответить
и знают же сволочи что бунтуют и все равно стоят
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31.01.2021 16:58 Ответить
Тупые крымнашисты даже сжечь себя не могут - пазор, пазор!!!!😁😁😁
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31.01.2021 16:27 Ответить
Опускай, опускай!!
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31.01.2021 20:11 Ответить
Какой смысл сжигать себя, если можно забрать с собой пару ОМОНовцев и умереть мужчиной ?
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31.01.2021 16:28 Ответить
1. за семью обосрался
2. православный
3. они не виноваты, это все вот это плохое делают олигархи, а так может Путин увидит и им каак поддаст пендаля, а якутский скульптор этому мужику памятник слепит и назовут его именем сортир в Верхних петушках)
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31.01.2021 16:34 Ответить
Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 5592
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31.01.2021 16:47 Ответить
Хоть бы кто б бункерного гнома поджег,а себя не стоит.
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31.01.2021 17:03 Ответить
Да не убивайтесь же вы так! Вы же так не убьетесь Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 9841
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31.01.2021 16:28 Ответить
Понту себя так просто убивать, может лучше с начало с ОМОНовцами пободатся, а потом...
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31.01.2021 16:31 Ответить
Тупо и бессмысленно!
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31.01.2021 16:31 Ответить
Если одному светит 7 лет за то шо с поваленных деревьев ветки "воровал", то этому с 15 лет светит + еженедельные упражнения с толстой бутылкой(но не пить)
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31.01.2021 16:31 Ответить
Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 2164
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31.01.2021 16:32 Ответить
Даже баларусы на фоне кацепов смотрятся по лучше.
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31.01.2021 16:32 Ответить
Мусоросжигательная установкаЧоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 6671
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31.01.2021 16:33 Ответить
А що за фото? Де уе?
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31.01.2021 16:41 Ответить
на фото Вознесенский переулокЧоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 8603
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31.01.2021 16:44 Ответить
Задержанные так активно селфились, что у них загорелись телефоны.
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31.01.2021 17:05 Ответить
Одну тачку таки сожгли.
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31.01.2021 16:45 Ответить
Главное воевать с Украиной или в Сирии не боятся, а от каких то сопляков с ОМОНА срутся как сраные веники.
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31.01.2021 16:35 Ответить
Воюют не такие как он, такие как амон.
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31.01.2021 16:45 Ответить
Раз уж принял такое решение о самоубийстве в знак протеста. Что тоже, конечно, поступок. Но эффективности в этом намного меньше, чем если бы он дал заразительный пример, что в действительности нужно делать с коктейлем. А его теперь просто запишут в "сумасшедшие" и всё.
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31.01.2021 16:37 Ответить
Та да , если памирать , так с музыкой . Мог бы забрать с собой пару - тройку кацманавтов . Тогда бы точно стал героем для народа .
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31.01.2021 16:49 Ответить
Напрямок правильний. Тільки палити не себе потрібно. Як діти малі, їй бо.
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31.01.2021 16:40 Ответить
Следующее сообщение будить выстрелил в себя фейерверком, бросали камни над головою «на кого бог пошлёт»… они реально там все такие?
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31.01.2021 16:52 Ответить
Других кацапский бог не завёз...
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31.01.2021 17:01 Ответить
Это все постановка и рука Вашингтона...
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31.01.2021 16:53 Ответить
Це був відчайдушний вогняний натяк на головного двірника кремалівайського.
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31.01.2021 16:58 Ответить
Кацапи, ще раз: Палити треба вештающихся поряд кацапів, а не самого себе..
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31.01.2021 16:58 Ответить
Глупец вместо жечь омон или автозаки он себя жгет -как говориться почувствуйте разницу между кацапами и нами одиннарот говорите?кацапы по рабски осуждали насислие майдана над беркутом помню поддерживали беркут мы за тебя бей тех майдаунов и тд, даже после того как беркут издевался и стрелял, постоянно и сейчас звучит от кацапов вы жгли беркут в рабской холопско-кацапской психологии не доходит как так можно против власти даже если стоит на кону или вы( народ население) или они(омон власть) а только кричать позор и снимать на телефон
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31.01.2021 16:59 Ответить
Недавно только один "не как мы" устроил самопджог. Почувствовал разницу?
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31.01.2021 17:30 Ответить
не манипулируй кацап под немецким впн из за мусоров и власти и протестов у нас никто не поджигал не жертвовал были случаи аферы с квартирой обмана но не из митинга скажи еще что мусора мягко обходятся как говорит солоьвев мол не так как в Париже только не говорят что в Париже никто не блокирует и дает митинговать спецзназ работает только когда жгут машины грабят магазины бьют витрины кидают камни только тогда начинают приминять воду газ, в роисси та толпа импотентная что вышла кидала коктейли или громила вирины?
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31.01.2021 18:08 Ответить
Нажаль кацап не згорів. Сумно. Якось так склалося, що чим менше кацапів - тим легше жити українцю. Якийсь нонсенс та сюр.
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31.01.2021 17:02 Ответить
Психопаты везде имеются
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31.01.2021 17:04 Ответить
выфсёврёти !
нету до сих пор на кацапии ни одной новости о каких то там пратестах Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 7813 Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 9490
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31.01.2021 17:04 Ответить
От, ...лять, таки вижив, падло... Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 931
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31.01.2021 17:09 Ответить
Никогда этого не понимал. Назло злодеям сожгу... себя.
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31.01.2021 17:14 Ответить
---Так ! росія НЕ Україна ... Опісля поразки російської революції - 1905 р. їх письменник Максим Горький влучно надасть хар-актеристику їхнім революціонерам -- обивателям : ----И гагарьі тоже стонут---им гагарам. недоступно наслажденье битвой жизни--- гром ударов их пугает. Глупьій пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Только гордьій буревестник реет смело и свободно над седьім от пеньі морем ! Сьогодні біля зупинки станції -метро " Сухаревская " пов*язали нашого Буревія ... Журналісти лементували : --- Терорісто ?---русачка вторила -- --Украинец !!! Отож НЕ будемо занудами --- нехай розколихують оту цитадель ЗЛА. як можуть... А нам .українцям . лише варто надихнути їх словами нашого " Каменяра " : ---Лупайте сю скалу ! Нехай ні жар . ні -холод . не спинять вас...
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31.01.2021 17:20 Ответить
Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 3757
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31.01.2021 17:33 Ответить
Не того поджег, дурак.
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31.01.2021 17:53 Ответить
После такого не выживают, помрёт намедни.
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31.01.2021 18:44 Ответить
А у нас себя ветеран сжег...какая между ними разница Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 7163 А между Вовами Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві - Цензор.НЕТ 922
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31.01.2021 19:56 Ответить
и... да пусть бы всю расию сжёг... мать бы его сено ела... зачем эта "новость" в Украину?
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31.01.2021 20:53 Ответить
Лошара, пояс шахида куда эффективней.
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31.01.2021 22:08 Ответить
Рецепт коктейлю Молотова для кассабів: вогненебезпечний вміст виливаєте в унітаз, а горловину пляшки змащуєте вазеліном, і йдете на протест проти свого сЦарька
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01.02.2021 08:07 Ответить
 
 