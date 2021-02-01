Мужчина пытался совершить самосожжение на Пушкинской площади в Москве. ВИДЕО+ФОТО

В Москве около метро "Тверская" мужчина пытался совершить самосожжение. Прохожие повалили его на землю и сбили пламя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

По информации агентства, мужчина остался жив, ему оказали помощь.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Как сообщает Рустем Адагамов в Фейсбуке, инцидент произошел на Пушкинской площади. Он также обнародовал соответсвующее фото:

При этом не сообщается, имеет ли данный инцидент отношение к акциям протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, проходящими в Москве и других городах РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции