РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4505 посетителей онлайн
Новости Видео СпортЗа рубежом
59 381 210
единоборства (13) Польша (7471) Россия (91236)

Россиянин Шамиль Мусаев напал на соперника и устроил дикую драку после финала соревнований в Польше. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

В польском Лодзе прошел турнир по смешанным единоборствам KSW 58.

В рамках одного из поединков андеркарда встретились россиянин Шамиль Мусаев и словенец Урос Юришич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.

Мусаев победил единогласным решением судей. Сразу после оглашения результата между бойцами завязалась потасовка, которая переросла в массовую драку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ММА: Сепаратиста из "Оплота" Олейника нокаутировали в Лас-Вегасе. ВИДЕО

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+131
Какого вообще буя Польша пускает к себе этих расияцких животных?
показать весь комментарий
31.01.2021 19:00
+88
Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі - Цензор.НЕТ 2950
показать весь комментарий
31.01.2021 19:16
+86
Шаміль Мусаєв, русскій вітязь
показать весь комментарий
31.01.2021 19:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі - Цензор.НЕТ 6256
показать весь комментарий
01.02.2021 11:52 Ответить
Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі - Цензор.НЕТ 3635
показать весь комментарий
01.02.2021 11:52 Ответить
ТАК ЕГО СРАЗУ КАК ШАВКУ ПРИДАВИЛИ !) ДАГ ЗАПРОДАНЕЦ )))
показать весь комментарий
01.02.2021 12:29 Ответить
Дисквалифицироваться, как лыжника Большунова.
показать весь комментарий
01.02.2021 12:59 Ответить
а зачем, вообще, обезьяну среди людей пускать?
показать весь комментарий
01.02.2021 13:30 Ответить
Зачем вообще звать мокшанских животных?
показать весь комментарий
01.02.2021 15:20 Ответить
Нет ну что, Шамиль Мусаев, чистокровный руссссский человек.
показать весь комментарий
01.02.2021 17:05 Ответить
Kacaпсский сцарь...0снователь **********..САТАНИСТ и ********/== Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі - Цензор.НЕТ 1772 Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі - Цензор.НЕТ 7156Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі - Цензор.НЕТ 517Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі - Цензор.НЕТ 9156
показать весь комментарий
01.02.2021 18:27 Ответить
Ничего удивительного, росия - дикая страна
Мир должен исключить этот мордор от любых спортивных соревнований в цивилизованном обществе
показать весь комментарий
01.02.2021 20:17 Ответить
Шамиль объяснил, почему так поступил.
«Он сказал неприятную фразу, религиозную тему задел. За это можно было ему и головой дать, но тогда бы меня дисквалифицировали на несколько лет. Когда "вырубать" не хочу человека, тогда так делаю. Не хотел, чтобы он сильно пострадал. Если бы он полдня со мной провел, я бы его перевоспитал», - заявил Мусаев.
Напомним, Мусаев выиграл у Юришича единогласным решением судей, что вызвало шквал негодования в команде словенского бойца.
показать весь комментарий
04.02.2021 06:37 Ответить
Страница 3 из 3
 
 