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Россиянин Шамиль Мусаев напал на соперника и устроил дикую драку после финала соревнований в Польше. ВИДЕО
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В польском Лодзе прошел турнир по смешанным единоборствам KSW 58.
В рамках одного из поединков андеркарда встретились россиянин Шамиль Мусаев и словенец Урос Юришич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.
Мусаев победил единогласным решением судей. Сразу после оглашения результата между бойцами завязалась потасовка, которая переросла в массовую драку.
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Мир должен исключить этот мордор от любых спортивных соревнований в цивилизованном обществе
«Он сказал неприятную фразу, религиозную тему задел. За это можно было ему и головой дать, но тогда бы меня дисквалифицировали на несколько лет. Когда "вырубать" не хочу человека, тогда так делаю. Не хотел, чтобы он сильно пострадал. Если бы он полдня со мной провел, я бы его перевоспитал», - заявил Мусаев.
Напомним, Мусаев выиграл у Юришича единогласным решением судей, что вызвало шквал негодования в команде словенского бойца.