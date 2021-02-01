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Более 160 человек задержаны 31 января в Беларуси, - правозащитники. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Журналисты и правозащитники сообщают о задержаниях в Беларуси в воскресенье, 31 января.

Правозащитный центр "Весна" опубликовал списки задержанных по всей Беларуси, по состоянию на вечер воскресенья их 167 человек, большинство задержаны в Минске, сообщает Цензор.НЕТ.

В воскресенье в Беларуси продолжились протесты после выборов, информирует Настоящее время. Уже несколько недель подряд протестующие выходят на "совместную прогулку" – они собираются в разных районах, где-то с бело-красно-белыми флагами (белорусская Генпрокуратура уже заявила, что готовится признать его экстремистским), где-то без лозунгов и опознавательных знаков, где-то устраивая шествия.

Телеканал "Белсат" сообщал, что, по данным очевидцев, возле станции метро "Октябрьская" силовики забирали обычных прохожих, кого-то - "для подтверждения личности". Также была задержана швейцарская журналистка Люция Чирки, позже посольство Швейцарии сообщило, что журналистку освободили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарская журналистка Чирки задержана в центре Минска, - правозащитный центр "Весна"

"Я ехала выпить кофе с другом, когда на светофоре остановился микроавтобус. Люди в масках без объяснения причин затащили нас в маршрутку. Моя подруга и ее муж все еще находятся в заключении", - написала журналистка в твиттере.

Также смотрите: Генпрокуратура Беларуси заявила о планах запретить бело-красно-белый флаг - в стране прошли протесты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Опять не свергли??? Ну что ж такое!
Понад 160 осіб затримано 31 січня у Білорусі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8104
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31.01.2021 22:29
+3
Ясно: оккупанты Беларуси взяли в плен 160 человек.
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31.01.2021 21:48
+2
По данным МВД сегодня вышли на митинги протеста 3000 человек, из них 3843 задержаныБолее 160 человек задержаны 31 января в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1464
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31.01.2021 21:55
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Ясно: оккупанты Беларуси взяли в плен 160 человек.
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31.01.2021 21:48 Ответить
А они были и не против... Более 160 человек задержаны 31 января в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3103
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31.01.2021 21:54 Ответить
По Бєлсату все показували 25 душ, і говорили про двох затриманих...
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01.02.2021 07:47 Ответить
та грохніть ви вже нарешті цього лукашеску!
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31.01.2021 21:49 Ответить
На Светку запал?
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31.01.2021 21:51 Ответить
По данным МВД сегодня вышли на митинги протеста 3000 человек, из них 3843 задержаныБолее 160 человек задержаны 31 января в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1464
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31.01.2021 21:55 Ответить
Признают красно-белый флаг экстремистским, сразу 15 суток превратятся в 15 лет... -- а шо б не ходили на Революцию кофе попить.
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31.01.2021 21:56 Ответить
Ехали кофе попить, ну не порожняком же ехать, плакатик прихватили.
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31.01.2021 22:04 Ответить
-- в итоге совместили неприятное с бесполезным...
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31.01.2021 22:05 Ответить
Да попили в маршрутке кофе с омоновцами, но это совсем другая история.
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31.01.2021 22:13 Ответить
Более 160 человек задержаны 31 января в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9706
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31.01.2021 22:01 Ответить
Чё это за пид.ры ?
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31.01.2021 22:37 Ответить
Более 160 человек задержаны 31 января в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5366 Более 160 человек задержаны 31 января в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2193
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31.01.2021 22:03 Ответить
Опять не свергли??? Ну что ж такое!
Понад 160 осіб затримано 31 січня у Білорусі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8104
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31.01.2021 22:29 Ответить
Вата-шоу. Понад 160 осіб затримано 31 січня у Білорусі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5490
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31.01.2021 22:58 Ответить
 
 