Более 160 человек задержаны 31 января в Беларуси, - правозащитники. ВИДЕО

Журналисты и правозащитники сообщают о задержаниях в Беларуси в воскресенье, 31 января.

Правозащитный центр "Весна" опубликовал списки задержанных по всей Беларуси, по состоянию на вечер воскресенья их 167 человек, большинство задержаны в Минске, сообщает Цензор.НЕТ.

В воскресенье в Беларуси продолжились протесты после выборов, информирует Настоящее время. Уже несколько недель подряд протестующие выходят на "совместную прогулку" – они собираются в разных районах, где-то с бело-красно-белыми флагами (белорусская Генпрокуратура уже заявила, что готовится признать его экстремистским), где-то без лозунгов и опознавательных знаков, где-то устраивая шествия.

Телеканал "Белсат" сообщал, что, по данным очевидцев, возле станции метро "Октябрьская" силовики забирали обычных прохожих, кого-то - "для подтверждения личности". Также была задержана швейцарская журналистка Люция Чирки, позже посольство Швейцарии сообщило, что журналистку освободили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарская журналистка Чирки задержана в центре Минска, - правозащитный центр "Весна"

"Я ехала выпить кофе с другом, когда на светофоре остановился микроавтобус. Люди в масках без объяснения причин затащили нас в маршрутку. Моя подруга и ее муж все еще находятся в заключении", - написала журналистка в твиттере.

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