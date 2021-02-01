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Память погибшего на Майдане белоруса Жизневского почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В центре столицы прошла церемония чествования памяти Героя Украины Михаила Жизневского, погибшего во время событий Революции Достоинства.

Как передает корреспондент Укринформа, участники мероприятия прошествовали от памятника княгине Ольге на Михайловской площади до народного мемориала Жизневскому на улице Грушевского, информирует Цензор.НЕТ.

Несколько сотен человек с флагами Беларуси, Украины и национально-освободительного движения "Правый сектор" прошли по Михайловской, Софиевской площадям, улице Богдана Хмельницкого, Крещатику и улице Грушевского к мемориалу Жизневского.

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Память погибшего на Майдане белоруса Жизневского почтили в Киеве 01
Память погибшего на Майдане белоруса Жизневского почтили в Киеве 02
Память погибшего на Майдане белоруса Жизневского почтили в Киеве 03
Память погибшего на Майдане белоруса Жизневского почтили в Киеве 04

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Память погибшего на Майдане белоруса Жизневского почтили в Киеве 05
Память погибшего на Майдане белоруса Жизневского почтили в Киеве 06
Память погибшего на Майдане белоруса Жизневского почтили в Киеве 07
Память погибшего на Майдане белоруса Жизневского почтили в Киеве 08
Фото: Павел Багмут, Укринформ

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"Михась Жизневский - герой двух народов, который погиб за нашу свободу", "Михасю Жизневскому слава, слава, слава!", "Жыве Беларусь", "Слава Украине" - "Героям Слава", "Украина и Беларусь превыше всего", "Верым, можам, пераможам", "За нашу и вашу свободу!", "Пока мы едины - мы не победимы", "ОМОН = Беркут", - скандировали участники памятного шествия.

Шествие координировали сотрудники полиции.

Напомним, белорусский активист Евромайдана погиб от пулевого ранения во время штурма на улице Грушевского 22 января 2014 года. Михаилу Жизневскому 13 июня 2017-го было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+19
Жыве Беларусь!
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01.02.2021 01:03
+17
Жыве Беларусь!
Слава Україні!
Героям Слава !
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01.02.2021 01:09
+16
Світла та вічна пам'ять Герою!
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01.02.2021 01:57
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Жыве Беларусь!
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01.02.2021 01:03 Ответить
Жыве Беларусь!
Слава Україні!
Героям Слава !
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01.02.2021 01:09 Ответить
Молитвенно помянем доброго чистого человека, воина света, отдавшего жизнь за свободу и достоинство людей.
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01.02.2021 02:34 Ответить
Про таких людей завжди потрібно пам'ятати! Героям Слава!
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01.02.2021 01:38 Ответить
...самое забавное то что ватные "украинцы" и ватные "беларусы" - метнулись за паребрик ...это + .. ну а свободные или осуждающие режим пролетариата свалят от оккупации рускава мира(на пример из Крима) .... это этничесские чистки населения которые приведут в тупизну в очередной раз РФ ... и такое уже было в том столетии после чего такие люди как Стив Возняк и многие другие Украинцы - делают экономику США несокрушимой и играют потом против ********** постсовка ...уничтожая тот постсовок ... такие страны как РФ - это провал изначально ... и Северная Корея тому яркий пример.
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01.02.2021 01:41 Ответить
Світла та вічна пам'ять Герою!
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01.02.2021 01:57 Ответить
Спочивай з миром, синку....
Героям слава!!!
Память погибшего на Майдане белоруса Жизневского почтили в Киеве - Цензор.НЕТ 2824
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01.02.2021 08:21 Ответить
Вічна Пам"ять і Слава Великому Білорусу Герою України Михайлу Жизнєвському. Саме таких зараз не вистачає на білоруських Майданах.
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01.02.2021 09:18 Ответить
Svitla Pam"yat' ...
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01.02.2021 09:49 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Пам'ять загиблого на Майдані білоруса Жизневського вшанували в Києві - Цензор.НЕТ 7883
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01.02.2021 11:07 Ответить
Живе Беларусь. Пам'ять і сум в серці.
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01.02.2021 11:20 Ответить
 
 